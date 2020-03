Egy hajszál választ el minket attól, hogy a kártya végre legyőzze a készpénzt Magyarországon

Megállíthatatlanul terjednek a kártyás fizetések Magyarországon, a bővülést az e-kereskedelem motorja hajtja: már a kártyás fizetések negyede az online térben zajlott a a tavalyi utolsó negyedévben - derül ki az MNB adataiból. A kényelmes érintéses technológia szintén segíti a forgalom bővülését, már a kártyás tranzakciók 88 százalékánál érintettük a plasztikokat. Fontos fordulóponthoz is elérhetünk a következő időszakban: már csak egy hajszálra vagyunk attól, hogy a kártyás fizetések értéke meghaladja a kártyás készpénzfelvételekét.

2019 negyedik negyedévében tovább folyatódott a hazai fizetési kártyás vásárlási forgalom dinamikus bővülése, az év egészét tekintve a tranzakciók száma és értéke 18, illetve 21 százalékkal haladta meg az előző évi forgalmat.

A forgalom bővülését az e-kereskedelem gyors térnyerése is segítette: az online vásárlási forgalom éves alapon 60 százalékkal emelkedett, a fizikai vásárlásoknál a növekedés 15 százalék volt. Bár az online bankkártya-elfogadó helyek száma némileg még csökkent is az előző negyedévhez képest, éves alapon 10 százalékkal nőtt, és a tavalyi utolsó negyedévben már a kártyás vásárlások negyede nem a fizikai, hanem az online térben zajlott.

Az elfogadóhelyeken üzemelő POS-terminálok száma a negyedévben közel 1600-zal nőtt, az előző év azonos időszakéhoz képest 3200-zal emelkedett (mintegy 2 százalékkal). Mindeközben viszont az elfogadóhelyek száma közel ezerrel csökkent az előző negyedévhez képest, és éves alapon csak 1200-as növekedést lehetett látni.

Korábban többször felhívtuk arra figyelmet, hogy a kormány POS-telepítési programja ellenére egyes negyedévekben alig nőtt vagy néha egyenesen csökkent a boltokban üzemelő terminálom vagy az elfogadóhelyek száma. Az MNB az adatokkal együtt megjelent közleményében kitér arra, "a hazai pénzforgalmi szolgáltatók fizetésikártya-elfogadói hálózatához tartozó elfogadóhelyek számának alakulására hatással van a Magyar Nemzeti Bank felé adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkező külföldi szolgáltatók hazai terjeszkedése". Ez értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy vannak olyan kereskedők, amelyek „kikerülnek” a statisztikából, miközben továbbra is elfogadnak bankkártyát a pénztárnál.

Az érintéses fizetés terjedése is folytatódott (ez egyébként most a koronavírus járvány megfékezése miatt a világ többi országában is kiemelt figyelmet kap): Magyarországon 2019 végén az összes bankkártya 85 százaléka érintéses fizetésre is alkalmas volt, az érintéses fizetésre alkalmas terminálok aránya pedig az összes készüléken belül meghaladta a 89 százalékot. A fizetések értékét tekintve 2019 negyedik negyedévében az összforgalom 88 százaléka bonyolódott le érintéses technológia alkalmazásával, ami 6,1 százalékpontos emelkedést jelent 2018 negyedik negyedévéhez képest.

Az átutalások, illetve az év egészét tekintve a csoportos beszedések esetében szintén folytatódott a korábbi időszakokat jellemző stabil növekedés. A hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma 2019 negyedik negyedévének végén kevéssel 10,5 millió alatt alakult. Ezen belül az elsődlegesen fizetési célú számlák száma a negyedik negyedévben mintegy 19 ezerrel bővült és meghaladta a 6,7 milliót.

A kártyás készpénzfelvételek értéke tovább emelkedett a negyedévben, de – ahogy az már évek óta látható – a kártyás fizetések forgalmánál kisebb mértékben, mintegy 8 százalékkal, míg a készpénzfelvételek száma kis mértékben csökkent is.

A fentiek eredményeképpen a kártyás fizetések értékének aránya már megközelíti, de még mindig nem éri el a kártyás pénzfelvételek értékét. Ha a most látható trend folytatódik, akkor a következő negyedévekben valószínűleg eljön a pillanat, hogy már több pénzt költünk kártyával, mint amennyi készpénzt felveszünk velük.

A címlapkép forrása: Getty Images.