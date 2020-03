Példátlan bejelentést tett az MNB, mi a fészkes fene lesz most a hiteltörlesztéssel?

A vállalatok után a lakosság esetében is 2020 végéig szóló törlesztési moratórium bevezetésére szólította fel az MNB a bankokat, ennek elmaradása esetén a kormány vezetheti be az intézkedést. Értékelésünk szerint a moratórium azonnali létkérdés, ezért nagyon gyorsan be kell vezetni, mégis körültekintően és higgadtan, az érintettek szempontjait szem előtt tartva. Cikkünkben három kérdésre igyekszünk válaszolni: 1. Miért van szükség a moratóriumra? 2. Hogyan működhet és hogyan nem? 3. Nem megy bele tönkre a bankszektor?

Mielőtt a három kérdés közül bármelyiket megválaszolnánk, egyet kötelességünk tisztázni:

Senkit sem szólított vagy jogosított fel az MNB arra, hogy mostantól ne törlessze a hitelét. A hitelek egyoldalú nem fizetéséből senki sem jöhet ki jól. A törlesztés felfüggesztése csakis piaci megegyezésen (vagyis szerződésen) vagy jogszabályon alapulhat, egyoldalú magánakciókra a legkevésbé sincs szükség a jelenlegi helyzetben.





Meg kell várni tehát, hogy a bankok vagy az állam megoldást találjon a moratóriumra, akár jó, akár kevésbé jó megoldás születik. Reméljük, az áprilisi hiteltörlesztések első esedékességéig, vagyis lényegében április 1-jéig ez megtörténik. Most pedig lássuk a válaszokat!

1. Miért van szükség a moratóriumra?

Életerős és egészséges emberek fuldokolnak a Balatonban, akik nem műtétre vagy gyógyszerre, hanem azonnali életmentésre szorulnak – nagyjából ezzel a képpel írható le a mostani helyzet.

A járvány magyarországi terjedésének első heteiben a vállalatokra érvényes a hasonlat, különösen azokra, amelyek nem létszükségleti szolgáltatásokat nyújtanak, nem létszükségleti termékeket gyártanak, illetve azokra, amelyeknél a szolgáltatás vagy a termék nyújtása személyes találkozást igényel. Napról napra csökken és tűnik el most az árbevétel olyan cégeknél, amelyeknek egy hónapja még kutya bajuk nem volt.

Második körben azonban a lakosság is érintett: megjelentek azok a munkáltatók, amelyek néhány hétnyi árbevétel-kiesést sem bírnak el, munkaerő-költségeik és egyéb (jellemzően fix) költségeik a bevétel nélkül felemésztik tőkéjüket és likvid tartalékaikat, hitelfelvételre pedig a jelen helyzetben esélyük sincsen. Árbevételük rövid távon nem pótolható, marad tehát a radikális költségcsökkentés, amelynek az alacsony intenzitású működés mellett amúgy is feleslegessé váló munkaerő leépítése a kézenfekvő módja. A következő hetekben, hónapokban meredeken emelkedhet tehát a jövedelem nélkül maradó háztartások száma és aránya Magyarországon, valószínűleg akkor is, ha a gazdaságpolitika azonnali lépéseket tesz.

A hiteltörlesztési moratórium egy fontos költségelemtől, a hitelköltségektől (főleg kamat) szabadítaná meg átmenetileg vállalkozásokat, és kímélné a cash flow-jukat a bevételek elmaradása idején. Sok cég van, akin nem segítene az eszköz, de számos – egyébként hosszú távon életképes – vállalkozásnál hozzájárulhatna a csőd vagy a tömeges elbocsátások elkerüléséhez.

Ahogy Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgató is utalt rá tegnapi közleményében, a hitelmoratórium sajnos nem elég. A közigazgatási és polgári jogi eljárási és anyagi jogi határidők kitolására, és még sok szorító pénzügyi és jogi tényező oldására szükség lehet. Nemcsak azért, mert a vállalkozások jelentős része hitel nélkül működik, így ők a törlesztési moratóriummal nem kerülnek ki a vízből, hanem azért is, mert még a hitelből gazdálkodó cégeknél is csak az egyik elem a sok közül, amelyek terén az idővel futnak versenyt.

Hogy a lakosság esetében pedig miért van szükség a moratóriumra, azt nemcsak a fentiekből, de saját forgatókönyveik átgondolásából is jól sejthetik a családok: a munkabér vagy a vállalkozói jövedelem kiesése ellehetetlenítheti a hitel törlesztését, ahogy azt a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság több százezer magyar család példáján megmutatta. Hogy lakossági moratóriumra is szükség van, az abból következik egyenesen, hogy a vállalatok moratóriuma messze nem old meg minden pénzügyi problémát a munkáltatóknál.

Bármifajta moratórium lényege az, hogy átmeneti. Ugyanúgy átmeneti, ahogy reményeink és minden valószínűség szerint a koronavírus-járvány is az. Ha minden moratórium tökéletesen működne, a lejártuk után minden folytatódhatna onnan, ahol a bevezetésük előtt jártunk.

2. Hogyan működhet és hogyan nem?

Fontos cél lehet tehát, hogy ahol megoldható, minden ott folytatódhasson a moratórium lejárta után, ahol a gazdaság idén év elején járt. Ennek talán legfontosabb sarokpontja, hogy a gazdaság vérkeringését biztosító hitelezés stabil alapokkal folytatódhasson 2020 után, vagyis a pénzügyi stabilitás, a bankok működőképessége addig ne kerüljön veszélybe. Éppen ezért valószínűleg nem jelentenek megoldást az alábbiak:

A hiteltartozások összegének teljes vagy részleges leírása a fizetéskönnyítés érdekében (jelentős banki veszteséget okozna) Az idei évben esedékessé váló tőketartozások végleges elengedése. A hiteltörlesztéseknek nem teljes, hanem részleges felfüggesztése (pl. csak kamatfizetés, ami általános megoldásként nem védene meg a rosszabb csődráta-forgatókönyvektől). Kérdéses az is, hogy egy ekkora, mintegy 15 ezer milliárd forintos (lakosság + vállalatok) hitelállomány esetében a teljes idei kamatbevélről lemondhatna a bankszektor, de erről kicsit később.

A törlesztési moratóriumnak tehát azt kell eredményeznie, hogy a hiteltörlesztések folytatódnak, csak nem most, hanem mondjuk 2021 elejétől, vagy ameddig a koronavírus közvetlen gazdasági hatásai elmúlnak. Akkor hogyan működhet a moratórium egy ekkora, 15 ezer milliárd forintos banki hitelállomány (ebből több mint 8 ezer vállalati, közel 7 ezer lakossági) esetében? Az általunk legvalószínűbbnek és legracionálisabbnak tartott forgatókönyv szerint úgy, hogy

a tőketartozások törlesztését 2020 végéig teljesen felfüggesztik (ezekkel nem csökken a hitelállomány), emellett a kamattartozásokat sem kell fizetni - vagyis a teljes törlesztőrészlet megfizetése alól mentesül ideiglenesen az adós. A tőke és a kamatrész elmaradt összege folyamatosan hozzáíródik a tőketartozáshoz, a moratórium végén ezek kamatos kamattal számolt összegével lesz magasabb a vállalatok és a lakosság tartozás-, illetve a bankok követelésállománya, miközben a futamidő mintegy kilenc hónappal meghosszabbodik.

A lakáshiteleknél például ez azt eredményezné, hogy átlagosan 4-5%-kal magasabb lesz a hiteltartozás, mint jelenleg. Hogy ez ne jelentsen sokak számára kényszereladósodást (pl. azoknak, akiknek „tökéletesen” megmarad a jövedelmük), joggal merülhet fel a moratóriumból való önkéntes kimaradás (opt-out) lehetőségének fenntartása azok számára, akik kérik.

Kérdés, hogy a fentiek működhetnek-e önkéntes, piaci alapon, a bankok és az ügyfelek közötti egyeztetéssel, megegyezéssel. Feltételezésünk szerint nem: különösen járvány idején nem reális több millió lakossági és több százezer vállalati hiteles szerződésének egyenkénti újraírása. Központi, állami beavatkozásra, vagyis jogszabályra lesz szükség, ahogy a devizahiteles elszámolás idején történt. Különösen azért, mert az idő szorít: a vállalkozások és a háztartások felszínen maradása heteken, sőt napokon is múlhat.

3. Nem megy bele tönkre a bankszektor?

A bankszektor akkor menne tönkre ebbe, ha elfogyna a tőkéje vagy a likviditása, vagy veszélybe kerülne a „fizikai” működése, de mindhárom szempontjából megnyugtató megoldások körvonalazódnak, illetve lehetségesek:

A tőke azért nem fog elfogyni, mert a moratórium önmagában nem feltétlenül jelent veszteséget a bankszektornak. Amennyiben az elmaradó kamatbevételeket hozzáírják a tőkéhez (és bár be nem folyik, azt el tudják elvileg számolni kamatbevételként), az nem feltétlenül jelent számviteli veszteséget 2020-ban sem a bankoknak.

A likviditás az MNB e heti bejelentései alapján (jelentősen nő a befogadott fedezetek köre) rendelkezésre fog állni, még egy nem valószínű forgatókönyv (tömeges betétkivonás) is végső menedéket jelenthetnek az MNB likviditástámogató eszközei a bankszektornak.

2020 várhatóan nem az új üzletről fog szólni a bankoknál. Még leépítések esetén is az erre meglévő kapacitásaikat érdemes fenntartaniuk a jobb időkre, és 2020 folyamán átcsoportosítani a moratórium miatti jogszabályi kötelezettségekből fakadó feladatokra.

Bár az MNB felszólítása a bankok felé elsőre nagyon barátságtalanul hangzik, zajlanak egyeztetések a bankok és a jegybank között. Ugyanakkor nem minden rózsás, a bankoknak a fentiek ellenére is nyereségcsökkenéssel, rossz esetben veszteséggel kell számolniuk az alábbiak miatt:

A moratórium ellenére meredeken megemelkedhet idén a vállalati csődráta, ami idén is értékvesztést okozhat a bankoknál. A Raiffeisen Bank International mai jelentése szerint 75 bázispontos kockázati költséget is elképzelhetőnek tart idén a koronavírus járvány miatt, egy ilyen ráta a magyar bankszektorban a vállalati és a lakossági hitelállomány egészében több mint 110 milliárd forintos hitelezési értékvesztést jelentene. Ennél sajnos mi többre számítunk (tavaly ez nettó 58 milliárd forint volt).

Ezt növelheti, ha a moratóriumban érintett „jó” hitelekre is (még azokra is, amelyek jól működő vállalatokhoz és fizetőképes családok tartozásai) magasabb kockázati költséget kell elszámolniuk a bankoknak (erre valószínűleg mondani fog valamit az MNB).

Miközben a meglévő hitelek amortizációja leállhat idén, a bankok hitelállománya organikus módon várhatóan alig fog nőni, hiszen az új hitelezés jelentősen visszaesik. Ez a díj- és jutalékbevételekben jelentős visszaesést okozhat a bankok számára, mértékét azonban nehéz megbecsülni.

Borítékolható tehát, hogy a magyar bankszektor a tavalyi 698 milliárd forintnál jóval kisebb nyereségre, a tavalyi 13%-nál pedig jóval kisebb tőkearányos megtérülésre számíthat idén. Az általunk elképzelt rosszabb forgatókönyvek (súlyos járványhelyzet vagy jelentős gazdaságpolitikai hibák, késlekedések) esetén csúszhat át az ágazat jelentős veszteségbe.

A bankszektor 17%-os átlagos tőkemegfelelési mutatójából azonban arra következtetünk, a pénzügyi stabilitást a veszteségről szóló forgatókönyvek mellett sem kell féltenünk.

