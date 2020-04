A Gránit Bank is bevezette az év készpénzgyilkos újdonságát

A Gránit Bank ügyfelei is indíthatnak vagy fogadhatnak fizetési kérelmet bankon belül és kívülről egyaránt – közölte a társaság, miután az Erste után a Raiffeisen is elindult a héten hasonló szolgáltatásával.

Az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó fizetési kérelem funkciót tartalmazó eBank mobilbanki alkalmazás iPhone-okra már elérhető az App Store-ban, s várhatóan néhány napon belül felkerül az Android verzió is a Google Play áruházba – közölték.

Ki kell váltani a gyógyszert a nagymamának, de csak a patikában derül ki, hogy drágább a vártnál, s még szükség lenne pénzre? A megoldás technikailag csak egy üzenet. Pillanatok alatt néhány érintéssel lehet pénzt kérni a mobilapplikációban, például egy másik családtagtól, annak mobilszámára indított fizetési kérelemmel, amelynek elfogadásával már jóvá is íródik a kért összeg a kártyához tartozó bankszámlán. Csak egy példa, hogy miként használható a hétköznapokban az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő új fizetési megoldás.

A Gránit Bank mobilbanki applikációjában elérhető funkció különlegessége, hogy a bankon belüli tranzakciók mellett alkalmas a bankon kívüli kérelmek kezelésére is.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója (képünkön) kiemelte, hogy az új fizetési megoldás úgy válhat mind népszerűbbé, ha minél több bank indítja el a szolgáltatást, illetve minél több számla ellenértékének beszedését kezdeményezik majd ezen a korszerű módon a közüzemi szolgáltatók.

A bank a március 2-tól elindult azonnali fizetések bevezetésével egyidőben lehetővé tette mobilbanki applikációjában a másodlagos azonosítók rögzítését, amelynek segítségével akár mobilszámra vagy e-mail címre, illetve adószámra/adóazonosító jelre is lehet pénzt utalni. A másodlagos azonosítók jelentősen megkönnyítik a fizetési kérelmek kezelését is, hiszen a partnerétől pénzt kérő ügyfélnek nem kell bonyolult bankszámlaszámot megjegyeznie, hanem akár mobilszámra vagy e-mail címre is elindíthatja a fizetési kérelmét.

A fizetési kérelem szolgáltatás használatához frissíteni kell az okoseszközre telepített applikációt, az alkalmazás App Store-ban már elérhető legújabb (6.4-es) verziójára. Az Android verzió engedélyezése is folyamatban van és néhány napon belül várhatóan elérhető lesz a Google Play áruházban.