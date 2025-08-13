A napnál is világosabb üzenetet küldtek az állampapír-befektetők

Július végén névérték szerint számítva összesen 11 377 milliárd forintnyi megtakarítás volt forintos magyar lakossági állampapírokban (a lakossági állampapírokon kívül természetesen intézményi papírokba, például diszkont kincstárjegyekbe is fektet a lakosság). Ez egy hónap alatt 79 milliárdos, december végéhez, vagyis a nagy PMÁP-pénzeső előtti szinthez képest pedig mintegy 114 milliárd forintos állománynövekedést takar,
azaz a háztartások a példátlan kifizetési hullám közepette is nettó vásárlóként voltak jelen a piacon.
A lakossági állampapírok alkotta képet árnyalja, hogy ugyanebben az időszakban több százmilliárd forintnyi intézményi állampapírt (főleg DKJ-t) is vehetett a lakosság, ami további állománynövelő tényező, ám ennek pontos mértékét nem ismerjük.
Torzítja az adatokat, hogy nem tudni, pontosan mekkora összeget tesz ki az a lakossági állampapír-állomány, amely a forgalmazók könyveiben szerepel (vagyis az az tétel, amelyet a lakosság esetlegesen eladott, de az ÁKK még nem vásárolt vissza a forgalmazóktól). Ráadásul áprilistól olyan változás is jött, amely tovább nehezíti az eddigi statisztikák átláthatóságát: a jövőben már a forgalmazók is felléphetnek egyes lakossági állampapírok vásárlóiként. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A PMÁP-ban tartott pénzek 35%-át már átcsoportosították a befektetők
Júliusban lezárult egy korszak, ugyanis kifizette a kamatát az utolsó olyan Prémium Magyar Állampapír, amely még a 2023-as inflációhoz igazodva kamatozott. Éppen ezért különösen érdekes, hogy miként változott július 31-ig az inflációkövető kötvények állománya: a korábbi tapasztalatok szerint a kamatfordulót (alacsonyabb kamatozásra váltást) követően a befektetők jelentős részben eladták meglévő PMÁP-jaikat, és más, versenyképesebb kamatozású állampapírok felé fordultak.
Korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról posztolt, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetén 35% a visszaváltási arány, és minden pénz visszaáramlik más lakossági állampapírokba. Sőt, elmondása alapján a kamatok kétharmada is a lakossági állampapírokba vándorol vissza, és csupán egyharmada kerül a kincstárból kifizetésre. Igaz, mindezek még a tavaszi és nyári nagy kamatfizetések előtti időszakra vonatkoztak. A friss számok mindenesetre azt mutatják, hogy
a kamatfizetésen átesett PMÁP-ok névértékes állománya eddig 35%-kal, 2253 milliárd forinttal csökkent, ha nem számolunk a lejáró sorozatokkal.
A legnagyobb arányú állománycsökkenés a januárban forduló 2033/I sorozatnál látható (-68%), míg a legkisebb csökkenés (-9%) a július 20-án forduló 2026/I sorozatnál mutatkozik.
A 7% körüli kamatok felé húz a lakosság
Júliusban tehát folytatódott az az év eleje óta tartó folyamat, miszerint a befektetők részben lecserélik a meglévő inflációkövető állampapírjaikat, és a pénz egy részéből valószínűleg 6,5%-os kamatozású Fix Magyar Állampapírt, vagy jelenleg 7,10-7,12%-os induló kamatozású Bónusz Magyar Állampapírt vásárolnak,
azaz a lakossági befektetők tudatosan reagáltak a kamatkörnyezet megváltozására.
A két új favorit, a FixMÁP és a BMÁP együttes állománya már 5146 milliárd forintra tehető (év eleje óta 2920 milliárd forintos növekedés), a PMÁP eközben 4257 milliárd forintra apadt (idén 2704 milliárd forintos csökkenés). Az ÁKK vezérigazgatója, Hoffmann Mihály rámutatott, hogy ez adósságkezelési szempontból kedvező folyamat, ugyanis az átcsoportosítás hatására kiegyensúlyozottabbá válik a lakossági portfólió.
Megjegyzendő, hogy bár a korábban kibocsátott inflációkövető állampapírok a 2025-ben kezdődő kamatperiódusukban legfeljebb 5,2%-os kamatot termelnek, a jelenleg vásárolható PMÁP már 6,5%-os kamattal indul. A jövő évben kezdődő kamatperiódusban pedig az idei, várhatóan 4,7%-os átlagos infláció szolgál majd a kötvények kamatbázisa gyanánt, azaz a legbőkezűbb papírok akár 6,2%-ot is termelhetnek.
Az idei év első hét hónapjában a "sztárpapírokhoz" képest kisebb, együttesen mintegy 281 milliárd forintnyi állománynövekedést a Kincstári Takarékjegy, a Babakötvény és a MÁP Plusz is fel tudott mutatni az év első hét hónapjában, ezzel szemben az Egyéves Magyar Állampapír állománya a lejáratok miatt lenullázódott.
A július végi pillanatkép szerint a forintos lakossági portfólió három nagy és három kisebb papírra osztható fel: a dobogóra a PMÁP mögött a FixMÁP (2786 milliárd forint) és a BMÁP (2360 milliárd forint) fér fel. MÁP Pluszban 924 milliárd forintot tartanak a befektetők, a Kincstári Takarékjegy névértékes állománya 590 milliárd forint, Babakötvényben pedig 460 milliárdnyi befektetés van.
Az év eleje tartó átrendeződés hatására a Prémium Magyar Állampapír részaránya 37,4%-ra csökkent a forintos lakossági állampapírok portfólióján belül, emellett a pénzek 24,5%-a FixMÁP-ban, továbbá 20,7% BMÁP-ban található, azaz a három nagy papír együttes súlya közel 83%.
A lakossági állampapírok aktuális kínálatát az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok
Itt a magyarázat.
Az oroszok szerint súlyos szabotázsakció készül – Teljesen borulhatnak a béketárgyalások?
Erős vádak Moszkvából.
Több helyen is evakuáció indult, súlyos a helyzet Európában
Szomorú jelentések érkeztek.
Munkaügyi vita a szegedi BYD-üzemnél: kínai munkások tiltakoztak
Kisebb blokád is volt.
Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút
Oroszország megnyerte.
Súlyos orosz áttörésről jöttek hírek – Megszólalt Zelenszkij elnök
Kommentálta a frontvonal eseményeit az ukrán vezető.
Polgári ellenállásra készül Oroszország szomszédja: diákokat is kiképeznek
Hasznos tudást szerezhetnek.
Súlyos jelentés jött: szomorú számokat látunk Magyarországról
Hatalmas változás történt egy hónap alatt.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.