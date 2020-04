Sosem volt még ilyen fontos a készpénzmentes fizetés - Mire jó a bankok új rendszere?

Turzó Ádám Pál Cikk mentése Megosztás

A készpénzmentes fizetési megoldások segíthetnek lassítani a koronavírus járványt, hiszen számos tanulmány szerint a készpénz is hordozója lehet a vírusnak. Szerencsére a hazai bankok éppen azelőtt indítottak el egy vadiúj, világverő készpénzmentes infrastruktúrát, hogy a koronavírus járvány itthon is megjelent. Megnéztük, milyen területen tudja kiváltani a készpénzt az azonnali fizetési rendszer már most, illetve a közeljövőben.