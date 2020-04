Teljesen leszálltak a magyar gazdagok a szuperállampapírról, új befektetésre vadásznak

Ahogyan az egész világban, úgy a hazai privátbanki szolgáltatók életében is jelentős változásokat hozott a koronavírus gazdasági és társadalmi hatása. Miközben ilyen piaci csapkodások közepette sok befektető inkább menekül a tőkepiacokról, a magyar gazdagok azt várják, mikor szállhatnak be. Ennek pénzügyi fedezetét pedig sokan állampapír-értékesítésből teremtik meg. A privátbanki szolgáltatók körében végzett körképünkből kiderül, hogy a magyar gazdagok szinte teljesen leálltak az eddigi slágerterméknek számító szuperállampapír vásárlásával, az állomány inkább csak stagnál, és ez nem olyan jó hír a lakosságra erősen támaszkodó államadósság-finanszírozásrara nézve. Ne merüljön fel senkiben a kétség: a MÁP+-t döntően nem az átlagfizetésből élők veszik, hanem a vagyonosabb réteg.

Jó beszállási pontra várnak a magyar gazdagok a részvénypiacon

A koronavírus okozta piaci turbulencia sok befektetőt arra késztetett, hogy megszabadulva kockázatos befektetéseitől inkább biztonságosabb eszközökben vészelje át ezt az időszakot. Azt gondolhatnánk, hogy egy jelentősebb portfólió-átrendeződés ment végbe a magyar privátbanki ügyfelek körében is, de a szolgáltatók közlése szerint a magyar gazdagok nem ijedtek meg, sőt: várják, mikor tudnak egy jó vétellel beszállni a részvénypiacokra. Ami még kitűnik,hogy nagyon kedveltek lettek a devizás befektetések.

Az MKB Private Bankingtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a súlyos gazdasági recesszió jelenlegi várakozások szerinti gyors lefutása miatt a korábban megvett befektetésektől az ügyfelek nem szabadultak meg, a piaci esést szelektíven, a válságnak várhatóan ellenálló cégek részvényeinek vásárlására használták. A korábbi összetételhez képest viszont alacsonyabb a befektetésialap-állomány (nettó eszközérték-változás miatt) és magasabb az egyedi részvényarány az ügyfeleik portfólióján belül.

azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a súlyos gazdasági recesszió jelenlegi várakozások szerinti gyors lefutása miatt a korábban megvett befektetésektől az ügyfelek nem szabadultak meg, a piaci esést szelektíven, a válságnak várhatóan ellenálló cégek részvényeinek vásárlására használták. A korábbi összetételhez képest viszont alacsonyabb a befektetésialap-állomány (nettó eszközérték-változás miatt) és magasabb az egyedi részvényarány az ügyfeleik portfólióján belül. Hasonlóról számolt be a Friedrich Wilhelm Raiffeisen Private Banking is, komoly átrendeződés még nem figyelhető meg a portfóliókban, a meglevő pozíciókat döntő részben megtartják az ügyfelek és kisebb mennyiségben részvény kitettséget tartalmazó befektetéseket kezdenek vásárolni. Kitértek arra is, hogy az egyedi részvények aránya az FWR Private Banking ügyfelek portfóliójában hagyományosan alacsony, 5-6% körül van. Alapvetően konzervatív portfóliókkal dolgoznak, az értékpapír állomány kb. fele államkötvényekben található. Jelentős a devizakitettség is a portfóliókban.

is, komoly átrendeződés még nem figyelhető meg a portfóliókban, a meglevő pozíciókat döntő részben megtartják az ügyfelek és kisebb mennyiségben részvény kitettséget tartalmazó befektetéseket kezdenek vásárolni. Kitértek arra is, hogy az egyedi részvények aránya az FWR Private Banking ügyfelek portfóliójában hagyományosan alacsony, 5-6% körül van. Alapvetően konzervatív portfóliókkal dolgoznak, az értékpapír állomány kb. fele államkötvényekben található. Jelentős a devizakitettség is a portfóliókban. A Concorde Private Bankingnél is alapvetően a kockázatviselési kedv növekedését tapasztalják, érdemi forgalomnövekedést tapasztaltak mind a hazai, mind a külföldi instrumentumok tekintetében az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is. Az európai nagyvállalatok által kibocsátott eurós kötvények kiemelkedően népszerűek most a privátbanki ügyfeleknél. Elmondásuk szerint az átlagos privátbanki ügyfél portfóliója egyelőre nem változott számottevően: 25% kockázatmentes (jellemzően lakossági állampapír forintból vagy devizára visszafedezve), 25% vállalati kötvény (jellemzően deviza), 25% befektetési alap (az abszolút hozamú alapok felől eltolódás a benchmarkos alapok irányába), 15-20% részvény, 5-10% készpénz.

is alapvetően a kockázatviselési kedv növekedését tapasztalják, érdemi forgalomnövekedést tapasztaltak mind a hazai, mind a külföldi instrumentumok tekintetében az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is. Az európai nagyvállalatok által kibocsátott eurós kötvények kiemelkedően népszerűek most a privátbanki ügyfeleknél. Elmondásuk szerint az átlagos privátbanki ügyfél portfóliója egyelőre nem változott számottevően: 25% kockázatmentes (jellemzően lakossági állampapír forintból vagy devizára visszafedezve), 25% vállalati kötvény (jellemzően deviza), 25% befektetési alap (az abszolút hozamú alapok felől eltolódás a benchmarkos alapok irányába), 15-20% részvény, 5-10% készpénz. A CIB Private Bankingnél is megjelentek a vételi szándékkal rendelkező ügyfelek is a piacon, akik eddig kisebb kockázati étvággyal kialakított, biztonságosabb portfóliókban tartották a pénzüket. Ez még nem okozott nagyon komoly átcsoportosításokat a portfóliókban, de a lehetőségek keresése sok esetben tetten érhető. A devizás befektetéseket ezzel párhuzamosan sokan előnyben részesítik, és a korábban kereskedési célra vásárolt devizákat nem szívesen adják most el a befektetők.

is megjelentek a vételi szándékkal rendelkező ügyfelek is a piacon, akik eddig kisebb kockázati étvággyal kialakított, biztonságosabb portfóliókban tartották a pénzüket. Ez még nem okozott nagyon komoly átcsoportosításokat a portfóliókban, de a lehetőségek keresése sok esetben tetten érhető. A devizás befektetéseket ezzel párhuzamosan sokan előnyben részesítik, és a korábban kereskedési célra vásárolt devizákat nem szívesen adják most el a befektetők. Nincs szignifikáns átrendeződés a portfóliókban – mondta el az UniCredit Private Banking . Egy jelenséget lehetne kiemelni: a kockázatot amúgy is szívesen vállaló ügyfelek esetében rajzolódik ki az, hogy a likvid portfolióelemek terhére mutatkozik igény kockázatosabb eszközök iránt, kihasználva a részvénypiaci visszaesést. Mint elmondták, leginkább a piaci árak átértékelődése miatt változtak valamelyest az arányok. Ezt valamelyest ellensúlyozza a devizaárfolyam-hatás, a mostani árfolyamok mellett ez nagyon kedvezően hatott forintbázison a portfólióra.

. Egy jelenséget lehetne kiemelni: a kockázatot amúgy is szívesen vállaló ügyfelek esetében rajzolódik ki az, hogy a likvid portfolióelemek terhére mutatkozik igény kockázatosabb eszközök iránt, kihasználva a részvénypiaci visszaesést. Mint elmondták, leginkább a piaci árak átértékelődése miatt változtak valamelyest az arányok. Ezt valamelyest ellensúlyozza a devizaárfolyam-hatás, a mostani árfolyamok mellett ez nagyon kedvezően hatott forintbázison a portfólióra. A Hold Private Bankingnél az ügyfelek portfóliói - melyek összeállítása vagyonkezelői kompetencia – a modellportfolióknak megfelelő kockázati szintektől függően 15-35% részvénykitettséggel bírnak jelenleg, kötvények mellett nagyon sok likviditást tartva, amely ilyen időkben nagy értéket és mozgásteret is jelent.

az ügyfelek portfóliói - melyek összeállítása vagyonkezelői kompetencia – a modellportfolióknak megfelelő kockázati szintektől függően 15-35% részvénykitettséggel bírnak jelenleg, kötvények mellett nagyon sok likviditást tartva, amely ilyen időkben nagy értéket és mozgásteret is jelent. A K&H Private Bankikngnél összességében a portfolió összetétel csak kis mértékben változik. A likvid pénzek (lejáratból vagy frissen beérkező összegek) fokozatosan keresik a helyüket. egyéni szinten látnak példát extrémebb reakciókra: akár a stresszhelyzetben kockázatcsökkentésre, de ugyanígy sok ügyfél a mostani helyzetben lehetőséget lát arra, hogy a jelenlegi alacsony árfolyamok mellett a portfóliója közép- és hosszútávú kedvező hozamát új beszállókkal megalapozza. Egy átlagos privátbanki portfóliót jelenleg 45-50%-ban befektetési jegyek, 25-30%-ban betétek és folyószámla, 20-25%-ban államkötvények, 5-10%-ban pedig tőzsdei részvények és strukturált termékek alkotnak.

összességében a portfolió összetétel csak kis mértékben változik. A likvid pénzek (lejáratból vagy frissen beérkező összegek) fokozatosan keresik a helyüket. egyéni szinten látnak példát extrémebb reakciókra: akár a stresszhelyzetben kockázatcsökkentésre, de ugyanígy sok ügyfél a mostani helyzetben lehetőséget lát arra, hogy a jelenlegi alacsony árfolyamok mellett a portfóliója közép- és hosszútávú kedvező hozamát új beszállókkal megalapozza. Egy átlagos privátbanki portfóliót jelenleg 45-50%-ban befektetési jegyek, 25-30%-ban betétek és folyószámla, 20-25%-ban államkötvények, 5-10%-ban pedig tőzsdei részvények és strukturált termékek alkotnak. Az OTP Private Banking portfólióin belül a fentiekhez képest egy másfajta átrendeződés zajlik: az utolsó 3 hétben a biztonságosabb betétek irányába figyelhető meg átrendeződés a kockázatosabb értékpapírok (részvények, befektetési alapok) kárára, vagyis megtört az a trend, hogy a betétek aránya csökkent az értékpapírokkal szemben. Emellett a fixed income (kötvény) típusú értékpapírok súlya is tovább emelkedett 2020 eddig eltelt részében, sőt, az utolsó 3 hét tekintetében is. Egy átlagos privátbanki portfólió úgy néz most ki, ahogy az a válságokban lenni szokott. A készpénz és a likvid eszközök aránya érzékelhetően nőtt, ugyanakkor a kockázatos elemek súlya csökkent. Ez utóbbiban szerepet játszik az árfolyamveszteség hatása is – hangsúlyozzák.

portfólióin belül a fentiekhez képest egy másfajta átrendeződés zajlik: az utolsó 3 hétben a biztonságosabb betétek irányába figyelhető meg átrendeződés a kockázatosabb értékpapírok (részvények, befektetési alapok) kárára, vagyis megtört az a trend, hogy a betétek aránya csökkent az értékpapírokkal szemben. Emellett a fixed income (kötvény) típusú értékpapírok súlya is tovább emelkedett 2020 eddig eltelt részében, sőt, az utolsó 3 hét tekintetében is. Egy átlagos privátbanki portfólió úgy néz most ki, ahogy az a válságokban lenni szokott. A készpénz és a likvid eszközök aránya érzékelhetően nőtt, ugyanakkor a kockázatos elemek súlya csökkent. Ez utóbbiban szerepet játszik az árfolyamveszteség hatása is – hangsúlyozzák. A Budapest Bank privátbanki részlege kérdésünkre azt válaszolta, hogy az utóbbi hetek árfolyamváltozásai éreztetik a hatásukat a privátbanki portfólióinkon. A volatilis piaci környezetben a költségátlagolás előnyeit kihasználva segítik ügyfeleiket a befektetési portfóliók összeállítása során.

privátbanki részlege kérdésünkre azt válaszolta, hogy az utóbbi hetek árfolyamváltozásai éreztetik a hatásukat a privátbanki portfólióinkon. A volatilis piaci környezetben a költségátlagolás előnyeit kihasználva segítik ügyfeleiket a befektetési portfóliók összeállítása során. Az Equilor Private Bankingtől azt a választ kaptuk, hogy nagy az érdeklődés a befektetők részéről az olaj alapú termékek, részvények iránt, de a kialakult piaci helyzet érdemben nem módosította a portfolió-összetételeket.

azt a választ kaptuk, hogy nagy az érdeklődés a befektetők részéről az olaj alapú termékek, részvények iránt, de a kialakult piaci helyzet érdemben nem módosította a portfolió-összetételeket. Az SPB Private Bankingnél leginkább euró és dollárban denominált értékpapír eladások, valamint euró és dollár készpénztartás felé rendeződött át az utóbbi időszakban a privátbanki portfólió. Mindezzel együtt jelenleg egy átlagos portfólió 45%-ban készpénzt (azon belül is főként eurót és dollárt) tart, a többi jellemzően magas fix kamatozású vállalati kötvény szintén euró és dollár alapon.

leginkább euró és dollárban denominált értékpapír eladások, valamint euró és dollár készpénztartás felé rendeződött át az utóbbi időszakban a privátbanki portfólió. Mindezzel együtt jelenleg egy átlagos portfólió 45%-ban készpénzt (azon belül is főként eurót és dollárt) tart, a többi jellemzően magas fix kamatozású vállalati kötvény szintén euró és dollár alapon. Jelentősebb átrendeződést a Takarékbanknál sem tapasztaltak. A különböző eszközök elmúlt évi remek teljesítményének köszönhetően még február hónapban, a krízis elharapózása előtt számos esetben tanácsadóik javaslatára megtörtént a hozamok realizálása és azok átmeneti defenzívebb eszközökbe helyezése. A hosszú távú stratégiai portfóliókban emelkedhetnek a taktikai befektetési elemek aránya, amelyek extra profitot is hozhatnak. Elárulták azt is, hogy csaknem valamennyi ügyfelük portfoliójában korábban is markáns szerepe volt az állampapíroknak, ez most sem változott, továbbá a kockázatos eszközöknél történő hozamrealizálással megoszlott a taktikai pozíciókra parkoltatott egyenleg állampapírok és szabad egyenlegek között. Viszonylag nagy volumenben szerepelnek forintban és devizában denominált ingatlanalapok is. A kezelt portfóliók nagy részénél megfigyelhető a deviza szintű diverzifikáció, mely az elmúlt időszakban pozitívan hatott a realizált vagy nem realizált hozamokra.

sem tapasztaltak. A különböző eszközök elmúlt évi remek teljesítményének köszönhetően még február hónapban, a krízis elharapózása előtt számos esetben tanácsadóik javaslatára megtörtént a hozamok realizálása és azok átmeneti defenzívebb eszközökbe helyezése. A hosszú távú stratégiai portfóliókban emelkedhetnek a taktikai befektetési elemek aránya, amelyek extra profitot is hozhatnak. Elárulták azt is, hogy csaknem valamennyi ügyfelük portfoliójában korábban is markáns szerepe volt az állampapíroknak, ez most sem változott, továbbá a kockázatos eszközöknél történő hozamrealizálással megoszlott a taktikai pozíciókra parkoltatott egyenleg állampapírok és szabad egyenlegek között. Viszonylag nagy volumenben szerepelnek forintban és devizában denominált ingatlanalapok is. A kezelt portfóliók nagy részénél megfigyelhető a deviza szintű diverzifikáció, mely az elmúlt időszakban pozitívan hatott a realizált vagy nem realizált hozamokra. Érdemi és strukturális átrendeződésről nem igazán lehet beszélni – közölte az Erste Private Banking is. Talán az egyetlen számottevő változás, hogy valamelyest megnövekedett a befektetésre váró szabad pénzállomány. Sok ügyfél, aki régóta várt arra, hogy kedvező beszállási pontot találjon a kockázatosabb eszközök piacába, elkezdett likviditást teremteni a jövőbeli részvénypiaci befektetésekhez. Egy átlagos privátbanki portfólió közel fele befektetési alapokból áll, a negyede pedig lakossági állampapírokból. Emellett kisebb részben készpénzben, részvényekben, struktúrákban és kötvényekben tartják ügyfeleik a vagyonukat. A deviza aránya magas, 40%-ot tesz ki.

Gyakorlatilag leálltak a gazdagok a MÁP+-vásárlással, kérdés, hogy meddig

Államadósság-finanszírozás szempontjából egy meglehetősen aggasztó trendet látni most a szuperállampapír piacán: a lakossági állampapírok kulcsterméke iránt hétről hétre esik a kereslet, múlt héten már csak 24,5 milliárdot jegyeztek le, és úgy tűnik, ebben jelentős szerepet játszik az, hogy a magyar gazdagok nagy része szinte teljesen leállt az újabb MÁP+-vásárlásokkal. Az állomány az ügyfelek portfólióinak többségében stagnál, de vannak olyanok is, akik visszaváltottak szuperállampapírt, hogy az így felszabadult pénzt inkább a részvénypiacokon fektessék be. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy a szuperállampapírt, nem az átlagfizetéssel rendelkező magyar emberek vették nagy számban, hanem a privátbanki ügyfelek, ezt az Államkincstár tavaly őszi előadása is gyakorlatilag megerősíti: a Portfolio Öngondoskodás konferenciáján elhangzott, hogy a kincstári jegyzéseken belül 5 millió forintot meghaladó volt egy átlagos MÁP+-jegyzés.

A privátbanki szolgáltatók válaszából tehát kiderül, hogy ahol nem is csökkent, ott jó esetben is csak stagnált a MÁP+-állomány:

A Raiffeisennél a vagyonos ügyfeleknél is a piacihoz hasonló trendeket látnak, mintegy felére/harmadára esett vissza a MAP+ értékesítés az elmúlt időszakban.

a vagyonos ügyfeleknél is a piacihoz hasonló trendeket látnak, mintegy felére/harmadára esett vissza a MAP+ értékesítés az elmúlt időszakban. Az MKB –nál, a Concorde-nál és a CIB-nél az új értékesítés mondhatni leállt, az állomány stagnál.

–nál, a Concorde-nál és a CIB-nél az új értékesítés mondhatni leállt, az állomány stagnál. Az UniCreditnél a portfóliók már közel egyharmada állampapírokban van, természetes folyamat, hogy kilaposodik a növekedés ebben az eszközkategóriában – jegyezték meg. Ugyanakkor kirajzolódik egy kisebb volumenű trend, hogy a lejáró papírokat egyelőre nem fektetik be az ügyfelek, likviden tartják, hogy reagálni tudjanak a piaci környezetre.

a portfóliók már közel egyharmada állampapírokban van, természetes folyamat, hogy kilaposodik a növekedés ebben az eszközkategóriában – jegyezték meg. Ugyanakkor kirajzolódik egy kisebb volumenű trend, hogy a lejáró papírokat egyelőre nem fektetik be az ügyfelek, likviden tartják, hogy reagálni tudjanak a piaci környezetre. A K&H azt a tájékoztatást adta, hogy a mostani helyzetben a likvid pénzekről döntő ügyfelek többségében a tőkepiaci visszaesést próbálják kihasználni, ami a MÁP+ értékesítését lassítja.

azt a tájékoztatást adta, hogy a mostani helyzetben a likvid pénzekről döntő ügyfelek többségében a tőkepiaci visszaesést próbálják kihasználni, ami a MÁP+ értékesítését lassítja. Az OTP PB által kezelt vagyonon belül a MÁP+ penetrációjában stagnálást tapasztaltak az utóbbi hetekben, visszaesésről a 12. hét végéig nem beszélhetünk - mondták.

által kezelt vagyonon belül a MÁP+ penetrációjában stagnálást tapasztaltak az utóbbi hetekben, visszaesésről a 12. hét végéig nem beszélhetünk - mondták. A Budapest Bank sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy amennyiben ügyfeleik a likviditási helyzetük javítása érdekében hoznak pénzügyi döntéseket, úgy a piacokon kialakult eszköz-átértékelődésnek köszönhetően elsősorban olyan befektetési termékek eladását részesítik előnyben, melyek ellenértékében kisebb mértékben realizálják az alacsonyabb árfolyamszinteket. Ilyen lehet a MÁP+ is.

sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy amennyiben ügyfeleik a likviditási helyzetük javítása érdekében hoznak pénzügyi döntéseket, úgy a piacokon kialakult eszköz-átértékelődésnek köszönhetően elsősorban olyan befektetési termékek eladását részesítik előnyben, melyek ellenértékében kisebb mértékben realizálják az alacsonyabb árfolyamszinteket. Ilyen lehet a MÁP+ is. Az Equilornál azt mondták, az új értékesítések volumene csökkent, az ügyfelek azonban jellemzően tartják az állományukat, még ha kisebb részben el is adtak belőle.

azt mondták, az új értékesítések volumene csökkent, az ügyfelek azonban jellemzően tartják az állományukat, még ha kisebb részben el is adtak belőle. A Takarékbank szerint a tavalyi indulás csúcsteljesítményét nehéz lesz újra elérni, vagy meghaladni, ez már a koronavírus felbukkanása előtt nyilvánvaló volt. Az ügyfelek portfóliója annyira telítetté vált ezzel, hogy az esetleges új források, vagy felszabaduló összegek sem ebben keresik helyüket, inkább a számlán várják a jó beszállási lehetőségeket.

szerint a tavalyi indulás csúcsteljesítményét nehéz lesz újra elérni, vagy meghaladni, ez már a koronavírus felbukkanása előtt nyilvánvaló volt. Az ügyfelek portfóliója annyira telítetté vált ezzel, hogy az esetleges új források, vagy felszabaduló összegek sem ebben keresik helyüket, inkább a számlán várják a jó beszállási lehetőségeket. Az Erstétől is azt a választ kaptuk, hogy valamelyest csökkent a MÁP+ állomány és a lakossági állampapír iránti érdeklődés is mérséklődött. Ezt több tényező is magyarázza. Egyrészt többen a MÁP+ állományukat építették le, hogy likviditást teremtsenek a részvénypiaci befektetésekhez, másrészt van egy kivárás a piacon, hogy a különböző gazdasági intézkedések milyen hatást gyakorolnak majd a kötvénypiacokra, merre fognak mozdulni a hozamok, illetve a forint árfolyama.

Nincsenek személyes találkozók, de a privátbankároknak még több a dolguk

Új kihívás elé állította a privátbanki szolgáltatókat a koronavírus az ügyfelekkel való kapcsolattartás szempontjából is, amelynek mindig is kulcseleme volt a személyes konzultáció. Egyelőre úgy tűnik, a privátbankárok és ügyfeleik is jól veszik az akadályokat, a kapcsolattartás zömében az online térbe helyeződött át, de a piaci változások velejárója lett, hogy az ügyfelek sokkal intenzívebb kapcsolattartást igényelnek most, mint előtte.

Az MKB-nál azt tapasztalják, hogy az ügyfelek most intenzívebb kapcsolattartást igényelnek, bár a személyes találkozók légköre nem pótolható. A privátbankárok számára biztosított a távoli munkavégzés, a befektetési tanácsadók munkája különösen az extrém piaci helyzetben értékes.

azt tapasztalják, hogy az ügyfelek most intenzívebb kapcsolattartást igényelnek, bár a személyes találkozók légköre nem pótolható. A privátbankárok számára biztosított a távoli munkavégzés, a befektetési tanácsadók munkája különösen az extrém piaci helyzetben értékes. A Raiffeisennél minden FWR Private Banking fiók nyitva van, de természetesen alapvetően telefonon történik a kommunikáció az ügyfelekkel, valamint az elektronikus csatornák (Internet bankig, call-center) használatára is bíztatják őket. Kitértek arra is, hogy az alkalmazkodás nagyon gyorsan és sikeresen megtörtént, nincs veszélyben a bankárok állása. Ha valamikor, akkor éppen egy ilyen helyzetben van szükség a higgadt, megfontolt, széleskörű tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókra.

minden FWR Private Banking fiók nyitva van, de természetesen alapvetően telefonon történik a kommunikáció az ügyfelekkel, valamint az elektronikus csatornák (Internet bankig, call-center) használatára is bíztatják őket. Kitértek arra is, hogy az alkalmazkodás nagyon gyorsan és sikeresen megtörtént, nincs veszélyben a bankárok állása. Ha valamikor, akkor éppen egy ilyen helyzetben van szükség a higgadt, megfontolt, széleskörű tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókra. A Concorde-nál a tanácsadók természetszerűen leterheltebbek mint „békeidőben”, hiszen mind a kommunikációk gyakorisága és hossza, mind pedig az ügyféltranzakciók száma jelentősen emelkedett. A kapcsolattartárban és a kommunikációban nem tapasztaltak fennakadást. A privátbanki területen dolgozó kollégák is élesben alkalmazzák az otthonaikba kitelepített munkaállomásokat.

a tanácsadók természetszerűen leterheltebbek mint „békeidőben”, hiszen mind a kommunikációk gyakorisága és hossza, mind pedig az ügyféltranzakciók száma jelentősen emelkedett. A kapcsolattartárban és a kommunikációban nem tapasztaltak fennakadást. A privátbanki területen dolgozó kollégák is élesben alkalmazzák az otthonaikba kitelepített munkaállomásokat. A CIB-nél gyorsan és zökkenőmentesen átálltak a home office-os működésre, Private Banking ügyfeleik is értékelik a bankolás fizikai érintkezésmentes biztosítását. A személyes jelenléthez kötött ügyletek számosságát igyekeznek limitálni. A szokásos kapcsolattartásban nem tapasztalnak komolyabb nehézségeket, a rögzítős telefonos megbízásokat és a piaci konzultációkat eddig is nagyrészt ezeken a csatornákon keresztül bonyolították. A privátbankárok esetén a piaci stressz fokozza a mindenki számára amúgyis nehéz helyzetet. Most kiváltképp kellenek a felkészült szakemberek, bíznak benne, hogy a magyar privátbanki szakma sikerrel veszi ezt az akadályt is – tették hozzá.

gyorsan és zökkenőmentesen átálltak a home office-os működésre, Private Banking ügyfeleik is értékelik a bankolás fizikai érintkezésmentes biztosítását. A személyes jelenléthez kötött ügyletek számosságát igyekeznek limitálni. A szokásos kapcsolattartásban nem tapasztalnak komolyabb nehézségeket, a rögzítős telefonos megbízásokat és a piaci konzultációkat eddig is nagyrészt ezeken a csatornákon keresztül bonyolították. A privátbankárok esetén a piaci stressz fokozza a mindenki számára amúgyis nehéz helyzetet. Most kiváltképp kellenek a felkészült szakemberek, bíznak benne, hogy a magyar privátbanki szakma sikerrel veszi ezt az akadályt is – tették hozzá. Az UniCreditnél azt mondták, hogy már évek óta dolgozik a bank a távoli munkavégzés (home office) kifejlesztésén és bevezetésén. A privátbanki területen már tavaly lezajlottak az erre vonatkozó tesztek, a megfelelő hardveres és szoftveres megoldásokat kialakították, így a gyakorlatban egyik napról a másikra, zökkenőmentesen tudtak átállni a biztonságos távoli működésre. A privátbankári munkakör munkaerő-piaci szempontból „defenzív” terület; a gazdasági ingadozások kevéssé befolyásolják, hogy hány privát bankárra van szükség, hiszen ez a munkakör túlnyomórészt nem az elsődleges, működő gazdasággal foglalkozik, hanem többnyire az abból már kinyert/kivont tulajdonosi haszon kezelésével. Sőt, piaci turbulenciák esetén még fontosabbá válnak a felkészült privátbankárok – tették hozzá.

azt mondták, hogy már évek óta dolgozik a bank a távoli munkavégzés (home office) kifejlesztésén és bevezetésén. A privátbanki területen már tavaly lezajlottak az erre vonatkozó tesztek, a megfelelő hardveres és szoftveres megoldásokat kialakították, így a gyakorlatban egyik napról a másikra, zökkenőmentesen tudtak átállni a biztonságos távoli működésre. A privátbankári munkakör munkaerő-piaci szempontból „defenzív” terület; a gazdasági ingadozások kevéssé befolyásolják, hogy hány privát bankárra van szükség, hiszen ez a munkakör túlnyomórészt nem az elsődleges, működő gazdasággal foglalkozik, hanem többnyire az abból már kinyert/kivont tulajdonosi haszon kezelésével. Sőt, piaci turbulenciák esetén még fontosabbá válnak a felkészült privátbankárok – tették hozzá. A Holdnál a régóta zajló elektronikus aláírásokra történő átállással egyébként sem igényelt rendszeres fizikai találkozást a vagyonkezelési szolgáltatás. A home office alkalmazása pedig szinte észrevétlenül megoldható volt. Természetesen ugyanúgy igénylik az ügyfelek a kapcsolattartást, sőt amilyen időket élünk most az értékpapírpiacokon is, még több alkalommal kérik, hogy fejtsék ki a privátbanki szakértők véleményüket a világ alakulásáról – írják.

a régóta zajló elektronikus aláírásokra történő átállással egyébként sem igényelt rendszeres fizikai találkozást a vagyonkezelési szolgáltatás. A home office alkalmazása pedig szinte észrevétlenül megoldható volt. Természetesen ugyanúgy igénylik az ügyfelek a kapcsolattartást, sőt amilyen időket élünk most az értékpapírpiacokon is, még több alkalommal kérik, hogy fejtsék ki a privátbanki szakértők véleményüket a világ alakulásáról – írják. Az, hogy az ügyfelek több időt töltenek otthon, időt teremt arra, hogy telefonos és digitális csatornákon áttekintsék az ügyfelek pénzügyeit, portfóliójukat. Ehhez alkalmazkodva sűrítették digitális hírleveleket, befektetési témájú kommunikációkat a K&H-nál . Minden szolgáltatásuk stabilan működik az egészségügyi helyzetből adódóan elrendelt otthoni munkavégzés ellenére is. Évek óta folyamatosan fejlesztik mobilbanki és elektronikus szolgáltatásaikat, így a jelenlegi rendkívüli helyzetben számos digitális megoldás használatát javasolhatták ügyfeleiknek a személyes ügyintézés helyett. Kitértek arra is, hogy ez a helyzet mindannyiuktól több rugalmasságot és extra erőfeszítéseket igényel, hiszen a kapcsolattartás ügyfeleikkel most sokkal intenzívebbé vált, illetve a helyzethez alkalmazkodva a munkaszervezésük is változott.

. Minden szolgáltatásuk stabilan működik az egészségügyi helyzetből adódóan elrendelt otthoni munkavégzés ellenére is. Évek óta folyamatosan fejlesztik mobilbanki és elektronikus szolgáltatásaikat, így a jelenlegi rendkívüli helyzetben számos digitális megoldás használatát javasolhatták ügyfeleiknek a személyes ügyintézés helyett. Kitértek arra is, hogy ez a helyzet mindannyiuktól több rugalmasságot és extra erőfeszítéseket igényel, hiszen a kapcsolattartás ügyfeleikkel most sokkal intenzívebbé vált, illetve a helyzethez alkalmazkodva a munkaszervezésük is változott. Az OTP-nél folyamatos az ügyfelekkel a zavartalan és jogszabályoknak megfelelő kapcsolattartás a közvetlen személyes kontaktus nélkül is, a remote csatornákat előnyben részesítve, de természetesen dedikált fiókjaikban is a privát banki ügyfeleik rendelkezésére állnak. Kitértek arra is, hogy ügyfeleik 89%-a rendelkezik internetbanki hozzáféréssel, a tranzakciók 78%-a digitális csatornán bonyolódik. Ezáltal a tanácsadók nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a nagyobb értéket teremtő privátbanki befektetési tanácsadásra. Több olyan digitális fejlesztés is előkészítés alatt állt, amelyek teljes hálózatra történő kiterjesztését a helyzetre való tekintettel előrehozták. Ezek az intézkedések nagyban megkönnyítik, hogy a privát banki üzletmenet a kialakult helyzetben is gördülékeny maradjon.

folyamatos az ügyfelekkel a zavartalan és jogszabályoknak megfelelő kapcsolattartás a közvetlen személyes kontaktus nélkül is, a remote csatornákat előnyben részesítve, de természetesen dedikált fiókjaikban is a privát banki ügyfeleik rendelkezésére állnak. Kitértek arra is, hogy ügyfeleik 89%-a rendelkezik internetbanki hozzáféréssel, a tranzakciók 78%-a digitális csatornán bonyolódik. Ezáltal a tanácsadók nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a nagyobb értéket teremtő privátbanki befektetési tanácsadásra. Több olyan digitális fejlesztés is előkészítés alatt állt, amelyek teljes hálózatra történő kiterjesztését a helyzetre való tekintettel előrehozták. Ezek az intézkedések nagyban megkönnyítik, hogy a privát banki üzletmenet a kialakult helyzetben is gördülékeny maradjon. A Budapest Bank elárulta, hogy az ügyfelekkel történő kapcsolattartás esetében a hangsúly áthelyeződött az elektronikus csatornák irányába, a kialakult piaci környezetben intenzívebb kapcsolattartás tapasztalható az ügyfelek és a bankárok részéről egyaránt. A privátbanki tanácsadók a kialakult helyzetben gyorsan és hatékonyan alkalmazkodnak az új környezethez. A jelenleg tapasztalt volatilis időszak, majd a későbbi felívelő trend is sok teendővel fogja ellátni a kollégákat - tették hozzá.

elárulta, hogy az ügyfelekkel történő kapcsolattartás esetében a hangsúly áthelyeződött az elektronikus csatornák irányába, a kialakult piaci környezetben intenzívebb kapcsolattartás tapasztalható az ügyfelek és a bankárok részéről egyaránt. A privátbanki tanácsadók a kialakult helyzetben gyorsan és hatékonyan alkalmazkodnak az új környezethez. A jelenleg tapasztalt volatilis időszak, majd a későbbi felívelő trend is sok teendővel fogja ellátni a kollégákat - tették hozzá. Az ügyfelek részéről továbbra is van igény a kapcsolattartásra, azonban ez egyre inkább a telefonon vagy az online térben valósul meg – hangsúlyozta az Equilor, hozzátéve, hogy eddig is fejlett online ügyfélkiszolgáló rendszert működtetett, valamint működik a vállalat online kereskedési rendszere, így e téren nem tapasztalták, hogy nehezebbé vált volna a kapcsolattartás az ügyfelekkel.

hozzátéve, hogy eddig is fejlett online ügyfélkiszolgáló rendszert működtetett, valamint működik a vállalat online kereskedési rendszere, így e téren nem tapasztalták, hogy nehezebbé vált volna a kapcsolattartás az ügyfelekkel. A Takaréknál a kollégák akár home office rendszerben is zavartalanul ki tudják szolgálni a privát banki ügyfelek igényeit – ehhez az elmúlt időszakban több fejlesztést és folyamati megoldást vettek igénybe, valamint további digitális megoldások bevezetésére és használatára készülnek. Nyilván ha még hosszú hónapokig korlátozottak lesznek a személyes találkozó lehetőségei, hiányozni fognak az eddig rendszeres, időszakonként szükséges négyszemközti, személyes megbeszélések, valamint a személyes portfólió áttekintéssel, átstrukturálással kapcsolatos személyes meetingek – mondták. Kitértek arra is, hogy meglevő ügyfeleikkel kialakult már egy olyan szintű bizalmi viszony, amely segít áthidalni a krízis akár több hónapos elhúzódását. Komoly problémát jelent viszont az, hogy ilyen körülmények között szinte lehetetlen az ügyfélszám bővítése. Egy telefonon, vagy emailen adott ajánlat legfeljebb a figyelem felkeltésére alkalmas, ám a privátbanki kapcsolat megteremtéséhez ez nem elégséges.

a kollégák akár home office rendszerben is zavartalanul ki tudják szolgálni a privát banki ügyfelek igényeit – ehhez az elmúlt időszakban több fejlesztést és folyamati megoldást vettek igénybe, valamint további digitális megoldások bevezetésére és használatára készülnek. Nyilván ha még hosszú hónapokig korlátozottak lesznek a személyes találkozó lehetőségei, hiányozni fognak az eddig rendszeres, időszakonként szükséges négyszemközti, személyes megbeszélések, valamint a személyes portfólió áttekintéssel, átstrukturálással kapcsolatos személyes meetingek – mondták. Kitértek arra is, hogy meglevő ügyfeleikkel kialakult már egy olyan szintű bizalmi viszony, amely segít áthidalni a krízis akár több hónapos elhúzódását. Komoly problémát jelent viszont az, hogy ilyen körülmények között szinte lehetetlen az ügyfélszám bővítése. Egy telefonon, vagy emailen adott ajánlat legfeljebb a figyelem felkeltésére alkalmas, ám a privátbanki kapcsolat megteremtéséhez ez nem elégséges. Az SPB kérdésünkre azt válaszolta, hogy az utóbbi hetekben az ügyfelek részéről a kapcsolattartás iránti igény továbbra is fennáll, a privátbankárok jelenleg 2 hetes turnusokban váltják egymást az irodában és otthoni munkavégzésben, de ami már előre kijelenthető, hogy ez a helyezet egy sokkal összetartóbb csapatot hívott életre – mondták.

kérdésünkre azt válaszolta, hogy az utóbbi hetekben az ügyfelek részéről a kapcsolattartás iránti igény továbbra is fennáll, a privátbankárok jelenleg 2 hetes turnusokban váltják egymást az irodában és otthoni munkavégzésben, de ami már előre kijelenthető, hogy ez a helyezet egy sokkal összetartóbb csapatot hívott életre – mondták. Az Ersténél a bankárok home office-képesek voltak már évek óta. A rendszerek használatát sűrű monitoring alatt tartják, semmi problémát nem okoz az ügyfelek kiszolgálása. Természetesen fenntartják a lehetőségét a személyes konzultációnak is, de elenyésző esetben kerül most erre sor – árulták el. Kitértek arra is, hogy az elmúlt hetek nem szóltak másról, mint a kapcsolattartásról. Minden bankáruktól elvárták, hogy ügyfeleiket az átlagosnál, vagy a korábbinál sokkal többször keressék, és ennek örülnek az ügyfelek, érdeklik őket a bankáruk meglátásai. Üzleti szempontból maximum az új ügyfél szerzése okozhat problémát, hiszen ez igényelné a személyes találkozót. A befektetések iránti érdeklődés azonban kétségkívül növekszik, de ez nem új jelenség, a korábbi válságoknál is így volt ez – tették hozzá.

A tőzsdék a privátbanki vagyont is kikezdték

Év eleji privátbanki felmérésünkben írtunk arról, hogy tavaly év végén a privátbankok kezelt vagyona megközelítette az 5900 milliárd forintot, ami 13%-os féléves, és több mint 20%-os éves növekedésnek felelt akkor meg. Ilyen vagyonnövekedési ütemet 2007-ben mértünk utoljára felmérésünk körében a szolgáltatóknál. Akkor, egyéves időtávon a szolgáltatók többsége 8-12%-os növekedést várt a vagyont tekintve piaci szinten, ezt a várakozást azonban most jelentősen keresztülhúzta a koronavírus. Különösen nehéz most az új ügyfelek akvirálása, online privátbanki ügyfélállományt növelni finoman szólva is kihívás.

A szolgáltatók tájékoztatásából kiderül, hogy:

Az MKB-nál nem volt érdemi visszaesés, sőt, a piaci mozgások miatt az ügyfélszámlák számának növekedését tapasztalják.

nem volt érdemi visszaesés, sőt, a piaci mozgások miatt az ügyfélszámlák számának növekedését tapasztalják. A Raiffeisennél a kezelt vagyonban minimális, 2-3%-os visszaesést látnak, ami döntően a részvény jellegű eszközök (egyedi részvények, részvény és vegyes alapok, stb.) árfolyamcsökkenése miatt következett be. A magas devizakitettség - a gyengülő forintárfolyam miatt - jelentős részben ellensúlyozza a csökkenést. A korábbiakhoz képest viszont lassabb ütemű növekedést várnak idén, de alapvetően optimisták a hosszú távú növekedési kilátásokat tekintve.

a kezelt vagyonban minimális, 2-3%-os visszaesést látnak, ami döntően a részvény jellegű eszközök (egyedi részvények, részvény és vegyes alapok, stb.) árfolyamcsökkenése miatt következett be. A magas devizakitettség - a gyengülő forintárfolyam miatt - jelentős részben ellensúlyozza a csökkenést. A korábbiakhoz képest viszont lassabb ütemű növekedést várnak idén, de alapvetően optimisták a hosszú távú növekedési kilátásokat tekintve. Mivel alapvetően tartós, hosszú távú megtakarításokról van szó, ezért nem jellemző, hogy likvidálni kényszerülnének befektetéseiket vagy pénzt vonnának ki számlájukról az ügyfelek. Természetesen - mivel a magasabb hozampotenciál reményében a portfóliók tartalmaznak kockázatos eszközöket - az ügyfelek portfóliói veszteségeket szenvedtek el ebben az időszakban, melyeket jelentősen tompított a forint gyengülése az euróval illetve a dollárral szemben, miután a portfóliók devizakitettsége jellemzően magas. A veszteségek azonban zömében nem realizáltak – tájékoztatott a Concorde . Kitértek arra is, hogy a kockázatviselési kedv növekedésével párhuzamosan több új számla is nyílt az elmúlt hetekben, mind a kereskedni vágyó, mind a privátbanki ügyfelek részéről fokozott érdeklődés mutatkozik a szolgáltatásaik iránt. A meglévő portfóliók átértékeléséből adódóan ugyan csökkent a kezelt vagyon, de hosszabb távon az ügyfélszám és a kezelt vagyon további, a tavalyinál azonban mérsékeltebb növekedésével számolnak, melynek motorja lehet az írországi számlavezetési szolgáltatásuk és a diszkrecionális vagyonkezelés iránti az ügyfelek részéről egyre növekvő igény.

. Kitértek arra is, hogy a kockázatviselési kedv növekedésével párhuzamosan több új számla is nyílt az elmúlt hetekben, mind a kereskedni vágyó, mind a privátbanki ügyfelek részéről fokozott érdeklődés mutatkozik a szolgáltatásaik iránt. A meglévő portfóliók átértékeléséből adódóan ugyan csökkent a kezelt vagyon, de hosszabb távon az ügyfélszám és a kezelt vagyon további, a tavalyinál azonban mérsékeltebb növekedésével számolnak, melynek motorja lehet az írországi számlavezetési szolgáltatásuk és a diszkrecionális vagyonkezelés iránti az ügyfelek részéről egyre növekvő igény. A CIB szerint a visszaesés időről időre természetes velejárója a bikapiacok kifulladásának, amit most egy sokkal hevesebb reakció keretében láthattunk. A visszaesés főleg a befektetések átmeneti értékcsökkenésének tudható be, tőkekiáramlást nem tapasztalt a szolgáltató.

szerint a visszaesés időről időre természetes velejárója a bikapiacok kifulladásának, amit most egy sokkal hevesebb reakció keretében láthattunk. A visszaesés főleg a befektetések átmeneti értékcsökkenésének tudható be, tőkekiáramlást nem tapasztalt a szolgáltató. Az UniCreditnél sem jellemző a tőkekiáramlás, inkább a befektetések valamint a devizák értékének változása mozgatja a portfólió értékét.

sem jellemző a tőkekiáramlás, inkább a befektetések valamint a devizák értékének változása mozgatja a portfólió értékét. Nem volt érdemi visszaesés és kiáramlás a Holdnál sem. Természetesen nem a koronavírusra számítva, hanem a piacokon tapasztalható magas árazások végett már a múlt évben is, de az év elejétől különösen alacsony kockázati (részvény-) kitettséggel bírtak a portfóliók. Önmagában az ügyfélszámlák és kezelt vagyon tekintetében inkább lehetőségeket látnak, hiszen felértékelődik az aktív vagyonkezelési szolgáltatás, de hozzátették, hogy a régi gyakorlatuknál maradva nem készítenek növekedési terveket, soha nem is készítettek.

sem. Természetesen nem a koronavírusra számítva, hanem a piacokon tapasztalható magas árazások végett már a múlt évben is, de az év elejétől különösen alacsony kockázati (részvény-) kitettséggel bírtak a portfóliók. Önmagában az ügyfélszámlák és kezelt vagyon tekintetében inkább lehetőségeket látnak, hiszen felértékelődik az aktív vagyonkezelési szolgáltatás, de hozzátették, hogy a régi gyakorlatuknál maradva nem készítenek növekedési terveket, soha nem is készítettek. A K&H-nál tőkebeáramlást tapasztalnak továbbra is, ugyanakkor a további beáramlást lassítani fogja, hogy a bizonytalan környezet negatívan hathat az üzletrész eladásokra és az osztalékszezonra. Az állományokat a piaci átértékelődések márciusban csökkentették. Úgy látják, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló ismereteik birtokában túl korai lenne még az év egészére prognózist mondani ügyfélvagyon- és ügyfélszámla-alakulásra, hiszen számos változó befolyásolhatja az év további kimenetelét: a piac volatilitása, a pandémia helyzet időtartama, esetleges második hulláma, stb.

tőkebeáramlást tapasztalnak továbbra is, ugyanakkor a további beáramlást lassítani fogja, hogy a bizonytalan környezet negatívan hathat az üzletrész eladásokra és az osztalékszezonra. Az állományokat a piaci átértékelődések márciusban csökkentették. Úgy látják, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló ismereteik birtokában túl korai lenne még az év egészére prognózist mondani ügyfélvagyon- és ügyfélszámla-alakulásra, hiszen számos változó befolyásolhatja az év további kimenetelét: a piac volatilitása, a pandémia helyzet időtartama, esetleges második hulláma, stb. Az OTP-nél a vagyonbevonási dinamika töretlen, amit ugyanakkor a jelentős és széles spektrumú piaci árfolyamcsökkenés ellensúlyozott az elmúlt három hétben, a kezelt állomány így ebben az időszakban körülbelül stagnált. A PB üzletág kulcsmutatója, a friss pénz bevonás továbbra is terv felett alakul. Az elmúlt három hétben tovább nőtt az OTP PB által kezelt szerződések száma. Az állomány stagnálásának hátterében elsősorban a pandémiás helyzet miatt kialakult negatív piaci hozamhatás áll.

a vagyonbevonási dinamika töretlen, amit ugyanakkor a jelentős és széles spektrumú piaci árfolyamcsökkenés ellensúlyozott az elmúlt három hétben, a kezelt állomány így ebben az időszakban körülbelül stagnált. A PB üzletág kulcsmutatója, a friss pénz bevonás továbbra is terv felett alakul. Az elmúlt három hétben tovább nőtt az OTP PB által kezelt szerződések száma. Az állomány stagnálásának hátterében elsősorban a pandémiás helyzet miatt kialakult negatív piaci hozamhatás áll. A kialakult piaci környezetben az egyes eszközök átértékelődése érezteti hatását a privátbanki portfóliókban is – mondta a Budapest Bank . Bizonyos esetekben tapasztalható tőkekivonás, ezek azonban a kedvezőbb árfolyamszintek kiválasztása, illetve az ügyfelek likviditási helyzetének javítása miatt valósulnak meg. Hozzátették: a koronavírus rövid távon kifejtett hatását jelenleg is érzékelik az eszköz-átértékelődéseken keresztül. A pandémiás időszak mértéke befolyásolhatja a privátbanki szegmens eredményeit is, de azon dolgoznak, hogy ez a hatás minél kisebb legyen.

. Bizonyos esetekben tapasztalható tőkekivonás, ezek azonban a kedvezőbb árfolyamszintek kiválasztása, illetve az ügyfelek likviditási helyzetének javítása miatt valósulnak meg. Hozzátették: a koronavírus rövid távon kifejtett hatását jelenleg is érzékelik az eszköz-átértékelődéseken keresztül. A pandémiás időszak mértéke befolyásolhatja a privátbanki szegmens eredményeit is, de azon dolgoznak, hogy ez a hatás minél kisebb legyen. Volt ugyan árfolyamcsökkenésből vagy határidős veszteségekből adódó vagyoncsökkenés, ezt azonban ellensúlyozta, hogy az elmúlt időszakban jelentős volt az ügyfélbeáramlás, valamint az új számlák nyitása – hangsúlyozta az Equilor .

. A kezelt vagyonban egyelőre nem volt visszaesés a Takaréknál , a szabad szemmel alig látható csökkenés nem a tőke kiáramlásnak, inkább az eszközökhöz kapcsolódó árfolyamhatásnak tudható be, bár az ingatlanalapok teljesítménye, valamint a deviza alapú befektetések forintban kimutatott folyamatosan emelkedő értéke eddig csaknem teljesen képes volt ezt ellensúlyozni. Ezzel együtt kitértek arra is, hogy az év elején tervezetthez képest mérsékeltebb lesz az ügyfélszámlák számának növekedése. A kezelt vagyon változását – sok egyéb tényező mellett - a krízis elhúzódásának ideje determinálhatja. Amennyiben ez hosszabb lesz, nem csak az árfolyamhatás, hanem a vagyonkivonás és nem utolsósorban az új források hiánya jelentősen, 10-15 százalékkal, vagy akár nagyobb mértékben is csökkenthetik a kezelt vagyont.

, a szabad szemmel alig látható csökkenés nem a tőke kiáramlásnak, inkább az eszközökhöz kapcsolódó árfolyamhatásnak tudható be, bár az ingatlanalapok teljesítménye, valamint a deviza alapú befektetések forintban kimutatott folyamatosan emelkedő értéke eddig csaknem teljesen képes volt ezt ellensúlyozni. Ezzel együtt kitértek arra is, hogy az év elején tervezetthez képest mérsékeltebb lesz az ügyfélszámlák számának növekedése. A kezelt vagyon változását – sok egyéb tényező mellett - a krízis elhúzódásának ideje determinálhatja. Amennyiben ez hosszabb lesz, nem csak az árfolyamhatás, hanem a vagyonkivonás és nem utolsósorban az új források hiánya jelentősen, 10-15 százalékkal, vagy akár nagyobb mértékben is csökkenthetik a kezelt vagyont. Az SPB-től azt a választ kaptuk, hogy nem volt jelentős vagyonkiáramlás, sőt, azt látják, hogy kezd felértékelődni a globális, konzervatív stratégiájuk a piacon. Mindazonáltal a jelenlegi helyzetben nehézkesebbé vált az új ügyfél akvizíció.

azt a választ kaptuk, hogy nem volt jelentős vagyonkiáramlás, sőt, azt látják, hogy kezd felértékelődni a globális, konzervatív stratégiájuk a piacon. Mindazonáltal a jelenlegi helyzetben nehézkesebbé vált az új ügyfél akvizíció. Az Ersténél kiáramlást nem tapasztalnak, a kezelt vagyon kismértékű csökkenésében leginkább a tőkepiaci árfolyamok visszaesése játszott szerepet. De ez is nagyon visszafogott, hiszen a portfólió meglehetősen diverzifikált, devizák között is, így a forint gyengülése ellensúlyozta az árfolyamok visszaesését.

Nem hiába volt nagy félelmi faktor a pénz- és tőkepiaci környezet

Ahányszor csak rákérdeztünk privátbanki felméréseinkben arra, melyek most a legnagyobb kockázatok a szektor számára, mindig benne volt a top három válaszban a pénz- és tőkepiaci környezet. Most úgy tűnik, ez be is igazolódott, még akkor is, ha a mostani helyzet nem éppen a pénzpiacokról indult.

Feltettük ismét a kérdést a szolgáltatóknak, mely kockázatokat látják most a legerősebbnek, válaszaikból az alábbiak emelhetőek ki:

Piaci pánik kialakulása – Egy eszkalálódó tőkepiaci pánik esetén elfordulhatnak az ügyfelek a befektetésektől.

A gazdaság jelentős visszaesése – jelentősebb gazdasági visszaesés esetén a privátbanki vagyonok fő forrásának számító osztalékok, illetve cégeladások szűnhetnek meg.

Elhúzódó világjárvány, sosem látott mértékű gazdasági visszaesés, ebből elhúzódó válság, gazdasági és banki csődhullám, körbetartozások, likviditáshiány.

A szabályozói környezet további szigorítása a válságkezelés érdekében, ami az üzleti lehetőségeket csökkenti.

Az alap infrastruktúra (víz, gáz, villany, közlekedés) vagy egy részének kiesése – működési kockázat.

Címlapkép: Shutterstock