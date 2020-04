Banki ügyintézés koronavírus idején: a fotelből lehetsz ügyfél ezeknél a bankoknál

A koronavírus járvány miatt sok bankfiók nem nyit ki vagy csak rövidített nyitvatartással működik, a járvány lelassítása érdekében aki teheti, amúgy sem lép ki az otthonából. Ilyenkor kerülnek előtérbe azok a digitális megoldások, amelyek lehetővé teszik a banki ügyintézést 100 százalékban online is. Szerencsére Magyarországon ehhez a jogszabályi keretek is adottak, így már hat banknál akár otthonról is nyithatunk számlát. Mutatjuk a hátteret és hogy hol milyen feltételekkel nyithatunk számlát.

Számlanyitás a fotelből - Mióta lehetséges?

Bár a fintech szolgáltatók között több olyat is találunk, amelyek más országok lazább szabályai alapján, vagy egy banki partneren keresztül már korábban is bankszámlanyitást tették lehetővé akár egy szelfivel és személyi okmányok befotózásával, a legtöbb országban ez a mai napi nem megengedett, vagy szigorú szabályok határozzák meg, miképpen lehetséges. Ugyanis a bankokra szigorú pénzmosási, ügyfélazonosítási szabályok vonatkoznak, és sok helyen a folyamatokat a jogszabályban előírt papír alapú nyilatkozatok, dokumentumok akasztják meg.

A hazai piacon működő bankok szerencsés helyzetben vannak, ugyanis 2017 júliusa óta a videóbankos, 2019 januárja óta pedig már szelfis számlanyitás is lehetséges.

Igaz, utóbbi a teljeskörű azonosításig korlátozott feltételekkel használható.

Videóchates, videóbankos számlanyitás

2017 júniusától hatályos az a törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. számú törvény), amely lehetővé tette Magyarországon elektronikus csatornán az ügyfélazonosítást, ezzel a számlanyitást, a gyakorlati kereteket pedig egy ezután párhéttel megjelent MNB rendelet határozza meg. Innentől kezdve a bankok – az online számlanyitási folyamatuk kidolgozása és az ehhez szükséges IT-fejlesztések elvégzése után - a számlanyitást online csatornán is teljes mértékben elvégezhetik akár számukra addig ismeretlen, új ügyfelek esetében is.

Annak a lehetősége megvolt már 2017 júliusa előtt is, hogy a banki ügyintézők előkészítsék a szerződéseket, az online számlanyitási felületen keresztül minden szükséges adatot begyűjtsenek az ügyfelektől, de hogy ez egy érvényes és élő szerződés legyen, ahhoz a banki ügyintézőknek találkozniuk kellett valamilyen módon az ügyféllel. Akár fiókban, akár egy ügynök segítségével, de személyes azonosításra is szükség volt.

A szabályozás megjelenése óta ezt ki lehet váltani a videóbankos azonosítással, a szabályozó tehát lehetővé tette, hogy megfelelő jogszabályi keretek között, meghatározott digitális hitelesítés mellett a szerződés is megszülethessen online környezetben, amire eddig nem volt lehetőség a folyószámlák, illetve betéti számlák kapcsán.

A Gránit Bank és az MKB Bank jelezte már a rendelet megjelenése előtt, hogy csak a szabályozásra várnak, és már indítják is az online számlanyitási szolgáltatást, ez meg is történt mindkét banknál, majd további négy pénzintézet csatlakozott hozzájuk később, így ma Magyarországon hat pénzintézetnél lehet teljesen online folyamaton keresztül, fiókba látogatás nélkül bankszámlát nyitni. (Részletesen lásd később).

Szelfis számlanyitás

2019 .január 1-jétől a bankok már nem csak valós időben, hanem akár nem valós időben - például egy videóval vagy képpel - is azonosíthatják távolról az ügyfeleiket. Ez azt jelenti, hogy akár egy rövid videó vagy fotó elkészítésével, néhány adat megadásával, valamint egy személyi okmány befényképezésével is bankszámlát nyithatunk vagy hitelt vehetünk fel anélkül, hogy be kellene térnünk egy bankfiókba – persze csak akkor, ha lesz olyan bank, amely él a jogszabályban megengedett lehetőséggel. A rendelet újdonsága, hogy lehetővé teszi a nem valós idejű ügyfélátvilágítást, ami azt jelenti, hogy olyan megoldásokat vezethetnek be a pénzintézetek, amellyel ügyintéző közvetlen segítsége nélkül, például egy fotó, vagy rövid videó, illetve a szükséges azonosító adatok beküldésével lehet elvégezni az ügyfelek átvilágítását. A Revolut számlák megnyitásához hasonló, pár perces azonosításról van szó, a gyakorlatban ez így néz ki:

Egy mobiltelefon vagy tablet segítségével, az instrukciókat követve lefotózzuk a személyi azonosító okmányt (személyi igazolványt vagy jogosítványt), majd magunkról készítünk egy rövid videót vagy fényképet.

További adatokat adunk meg, amelyekre a számlanyitáshoz szükség van (pl. anyja neve, születési dátum), majd az elkészített regisztrációs kérelmet beküldjük a bankba.

Az adatokat egyes megoldások automatikusan ki is töltik a lefotózott személyi vagy jogosítvány alapján, sőt, akár az aktivált e-személyi NFC chipjén tárolt adatokat is beolvastathatjuk.

A beküldés történhet akár banki nyitvatartási időn túl is, de a regisztráció csak akkor élesedik, amikor a szolgáltató oldalán egy ügyintéző jóváhagyja a kérelmet.

A regisztrációs folyamatot rögzíteni kell, visszakereshető módon kell tárolni a szolgáltatónak.

Ha valami nem stimmel a regisztrációval, a bank köteles két munkanapon belül ezt jelezni az ügyfélnek.

A szelfis (nem valós idejű) azonosítással korlátozott hozzáférésű számla nyitható, és ez a számla akkor válik teljeskörűen használhatóvá, ha az azonosítást valós idejű online megoldással vagy személyesen is aktiválják. A nem valós idejű ügyfélazonosítással nyitott számla egyes korlátai:

az ügyfél havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve nem hajthat végre készpénzes ügyletet, vagy EU-n túli átutalást

nem hajthat végre tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletet.

A magyar piacon már van is olyan megoldás, amely működhetne a gyakorlatban, de legjobb tudomásunk szerint ezt a fajta azonosítást még egyik bank sem vezette be itthon.

Gránit Bank – 2017. július

A Gránit Banknál az online számlanyitás a bank ígérete szerint pár perc alatt lezajlik, az ügyfél először számlacsomagot, majd bankkártyát választ, majd le kell tölteni a bank videóbankos mobilappját az App Store-ból vagy a Google Playből. Ezután egy emailben kapott linkre kattintva indul el az azonosítás és szerződéskötés folyamata, a megkötött szerződés elektronikus formában elérhetővé válik az appon keresztül. A számla ezután egy munkanapon belül aktiválódik, amikor a bank SMS-ben elküldi a netbanki belépési jelszót.

MKB Bank – 2017. július

Az MKB Banknál a szolgáltatáscsomag kiválasztása, igénylés – és a szerződéses feltételek elfogadása után a számlanyitáshoz szükséges nyilatkozatokat és hozzájárulásokat kell megtenni, majd következik az adatok megadása. Miután ezt elküldte az ügyfél, egy virtuális ügyfélváróba kerül, majd elindul a videóchat. A regisztrációnál megadott e-mail címre egy biztonsági kódot küld a bank, amelyet az online számlanyitás közben az ügyintéző kérésére a videó ügyfélszolgálat felületén be kell gépelni.

Ezután következik a videóchates azonosítás és a szerződések megkötése, előbbihez személyi igazolványra és lakcímkártyára van szükség. Az adatok ellenőrzését követően a videós ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt a hétköznap 18 óráig beérkező igénylésekre két órán belül visszajelzést küld a bank, és e-mail csatolmányként elküldi a szerződést.

Takarékbank - 2017. december

A Takarékbank online számlanyitási folyamata azzal kezdődik, hogy három megadott adat (életkor, havi nettó jövedelem és munkavállalói státusz) alapján felkínál számlacsomagokat a bank, majd a kiválasztás után személyes adatainkat kell megadni. Ekkor kell elfogadni a szükséges nyilatkozatokat, majd az adatok ellenőrzése következik. A videóchat böngészőn keresztül működik, ezért a folyamat elején a netkapcsolatot, a szükséges eszközöket ellenőrzi a rendszer. A létrejött videós kapcsolatban szóban is meg kell erősíteni a nyilatkozatokat, és megtörténik az ügyfél azonosítása is. Két munkanapon belül a bank elküldi a kész szerződést és az elkészített dokumentumokat.

OTP Bank - 2018. február

Az OTP-nél a videóbankos számlanyitáshoz internetkapcsolatra és egy kamerával rendelkező eszközre (asztali számítógép, notebook, okostelefon, táblagép) van szükség, amely megfelel a technikai feltételeknek. Kiválasztjuk a számlacsomag ajánlatok közül a nekünk tetszőt, vagy összeállíthatjuk saját számlacsomagunkat, majd az adatok megadását követően beküldjük az igénylésünket. Ezután következik a szerződéskötés, amely videóbankon keresztül zajlik. A technikai feltételek automatikus ellenőrzése után a nyilatkozatok elfogadása következik, az ügyfél kiválasztja az internetbank jelszavát, és indul a videóhívás, amely során az azonosítás lezajlik. A videóhívás-alapú azonosítás elérhető Windows, macOS, iOS és Android operációs rendszereken is, és a folyamat kb. 15 percet vesz igénybe.A videóbankon keresztül történő azonosítás után a következő banki munkanap végéig feldolgozzák az igényléseket, eltérő esetben az igénylést követő első munkanapon. Ezután az ügyfelek SMS-ben megkapják az internetbanki azonosítójukat, e-mailben pedig a számlaszámukat. Ezekkel, valamint az igénylés során megadott internetbanki kezdeti jelszavuk segítségével már beléphetnek az OTP internetbank felületére.A videóbankon keresztül történő azonosítás minden hétköznap reggel 8 és este 20 óra között, valamint hétvégén reggel 10 óra és délután 18 óra között érhető el.

CIB Bank - 2018 november

A CIB Banknál kétféle számlacsomagból választhatnak az ügyfelek, ezután indul el a számlanyitási folyamat. A számlanyitáshoz szükséges alapadatok megadása Facebook vagy Google-fiókkal történő bejelentkezéssel, egyszerűsített módon is történhet. Az okmányok feltöltése, személyes adatok megadása, a nyilatkozatok elolvasása és elfogadása a videóchates hívás előtt is megtörténhet. Az okmányokról készített fotót telefonnal közvetlenül is elkészíthetik az ügyfelek, és egy SMS-ben kapott link segítségével azonnal fel is tölthetik. A videóchaten keresztül történő azonosításhoz Chrome böngésző, webkamera, illetve mikrofon szükséges.

Magnet Bank – 2019 március

2019 márciusában indult el a videóbankos számlanyitás, a bank ajánlata abban különleges, hogy a lakossági és az egyéni vállalkozói ügyfélkörnek is elérhetővé tette a szolgáltatást. Az adatok megadása után a bankszámla és a netbank megnyitása következik, majd a szerződéskötés és az ügyfélazonosítás, a bankkártyát és a hozzá tartozó PIN-kdot pedig postán küldik ki az ügyfélnek.

Budapest Bank – 2019 május

A Budapest Banknál a pénzintézet ígérete szerint akár 20 perc alatt, online nyithatunk lakossági fizetési számlát, a számlához automatikusan jár az internetbank szolgáltatás is. A kiválasztott bankszámla után a bank bekéri az ügyfél adatait, majd elindul a videóchat, ahol a szükséges technikai feltételeket automatikusan ellenőrzik. Az ügyfél-azonosítást a bank ügyfélszolgálati munkatársa végzi videóchaten keresztül hétfőtől szombatig 8:00 – 20:00 óra között, ehhez személyazonosításra alkalmas okmányokra (személyi igazolvány vagy jogosítvány és lakcímkártya) is szükség van. A számla megnyitásáról a bank e-mailben küld értesítés

A címlapkép forrása: Getty Images.