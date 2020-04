Sürgősen pénz kell, de nem mozdulnál ki a vírus miatt? Segítenek a magyar bankok

Bár egyre több bank fordít jelentős erőforrásokat a digitalizációra Magyarországon és egyre több helyen lehet online folyószámlát nyitni, a hitelfelvétel – részben szabályozó korlátok miatt – még alig néhány banknál intézhető el teljesen online. Az end-to-end, kalkulációtól szerződéskötésig online hitelfelvétel többnyire továbbra is csak a személyi kölcsönöknél és az áruhiteleknél elérhető, de van, ahol már például a lakáshiteleknél való előminősítést is lehet kérni az interneten. Jelenleg négy banknál, a Cofidisnél, a CIB-nél, a K&H-nál és az OTP-nél igényelhetünk end-to-end digitális személyi kölcsönt.

Az online hitelek úttörői

Egy 2017 júliusától hatályos törvény szerint (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. számú törvény), már lehetséges Magyarországon az elektronikus csatornán történő ügyfélazonosítás, ezzel a számlanyitás és a hiteligénylés is, a gyakorlati kereteket pedig egy ezután pár héttel megjelent MNB rendelet határozza meg. Számos bank reagált azonnal és vezette be az online folyószámlanyitáshoz szükséges azonosítási rendszereket, de az online igényelhető hitelek köre ennél sokkal lassabban bővült.

A magyar bankok elsősorban a személyi kölcsönök és az áruhitelek területén kezdtek digitalizációba, jelenlegi, internetes gyűjtésünk szerint még csak négy olyan bank van, ahol lehet end-to-end (tehát igényléstől folyósításig), papírmentesen, online személyi kölcsönt felvenni és három olyan társaság, ahol áruhitelt lehet teljesen digitalizáltan felvenni. Több pénzintézet is kínál viszont részben digitalizált hiteleket: a Providentnél például csak a papírok aláírásához kell ügyintézővel találkozni, a Cetelem-hitel postán intézhető, illetve több banknál is csak a szerződés aláírásakor kell bemennünk az ügyfélszolgálatra, ha babaváró hitelt akarunk felvenni.

Bár a lakáshitelezés már csak a többi hiteltípusnál bürokratikusabb mivolta miatt még sehol nem intézhető teljesen online, egyes folyamatokat, mint például az előminősítést a CIB prémium ügyfelei, illetve a K&H, valamint az OTP ügyfelei is kérhetik az interneten keresztül.

A személyi kölcsönöknél egy kis zavart okozott, hogy néhány hete az MNB az alapkamat feletti 5 százalékpontban maximálta a személyi kölcsönigénylés THM-jét, ez a szabályozás viszont csak 2020 végéig szól. Számos piaci szereplő még nem tudta lefejleszteni új személyi kölcsöntermékét, ezért számos személyi kölcsönben erős bank átmenetileg eltűnt a piacról, néhány szolgáltató pedig átszabta a termékeit.

Az alábbi táblázatban összevetettük a Pénzcentrum kalkulátorán jelenleg elérhető személyi kölcsönök feltételeit, látható, hogy két THM-értékkel működnek; az egyik 2020 végéig szól, a másik pedig a plafon utáni időszakra vonatkzozik, ami jellemzően sokkal magasabb.

A banki digitalizációt viszont több tényező is támogathatja a következő időkben:

a koronavírus miatt a digitális pénzügyek kiemelt figyelmet élveznek a legtöbb pénzintézetnél, a fióki ügyintézés jelentős visszaszorulás és az online bankolás előretörése pedig valószínűleg hosszabb távú trend lesz,

eredeti tervek szerint a nyáron jelentek volna meg a piacon az első, MNB által minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök, melyek sok piaci várakozás szerint jelentősen digitalizált termékek lettek volna. Most a koronavírus és az azt követő szabályozás miatt ezek megjelenése egy kicsit csúszni fog, várhatóan 2021 körül jelennek meg az első fogyasztóbarát személyi kölcsönök a piacon.

Nemzetközi trend az online hiteligénylés, egyes országokban már lakáshitelt is lehet end-to-end igényelni, kétség kívül erre halad a világ, nem a körülményes, lassú és átláthatatlan papíralapú ügyintézésé a jövő.

Áprilistól egyébként még könnyebb online hitelezni Magyarországon törvényi oldalról is:

Most pedig lássuk, internetes gyűjtésünk alapján, hogy egyes, jelentősebb magyar jelenléttel bíró hitelintézeteknél milyen online szolgáltatásokat tudunk elérni a hitelezéshez köthetően:

Budapest

A Budapest Bank online felületén tájékozódhatunk egyes hitelek részleteiről, viszont az igénylési folyamatot telefonos ügyintézéséssel indíthatjuk el, akár úgy, hogy visszahívást kérünk a banktól.

Kivétel ez alól a Budapest áruhitele, melyet end-to-end digitalizáltak, ez azt jelenti, hogy ha kiválasztottuk a számunkra szimpatikus árucikket, erre hitelkalkulációt kérhetünk, majd azonosíthatjuk magunkat akár videós úton, akár a netbankunkba való belépéssel. Az igénylés és a kért adatok feltöltése után akár 20 percen belül megtörténhet a hitelbírálat, a szerződésünket pedig egy kattintással aláírhatjuk.

Cetelem

A Cetelemnél több személyi kölcsönigényléshez köthető folyamatot is lehet online intézni, viszont nincs lehetőség videóazonosítiásra. A folyamat úgy néz ki, hogy online vagy telefonon felhívjuk a bankot, ők azonnali előbírálatot és ajánlatot adnak, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat pedig postán vagy e-mailben küldik el. A végleges bírálatra akkor kerül sor, ha az ügyfél visszaküldi a dokumentumokat. A kiutalás 72 órával a pozitív bírálat után történik meg.

A bank online áruhitelt is kínál, melynek sikeres bírálata után a szerződést és a szükséges dokumentumok másolatát papíron kell visszaküldeni a Cetelemnek.

Cofidis

A Cofidis volt az egyik legelső hitelintézet Magyarországon, ahol teljesen online lehetett személyi kölcsönt felvenni, a Fapados nevű termékük 2018 novembere óta elérhető ebben a formában.

A hitelfelvétel folyamata úgy néz ki, hogy egy online kalkulátorral személyre szabjuk a terméket, majd kitöltünk egy digitális előminősítési dokumentumot. Ha a bank elfogadja a hitelkérelmet, videóazonosításon keresztül vagy önkiszolgáló módon, szóbeli nyilatkozattal is megkötheti az ügyfél a szerződést.

Hasonló a folyamat a Cofidis áruhitele esetén is, melyet akár a bank partnerein keresztül is meg lehet kötni.

CIB

A CIB-nél is igényelhető teljesen online személyi kölcsön, jelenleg az Előrelépő terméket forgalmazzák olyan ügyfeleknek, akiknek még nincs számlájuk a banknál. Az ügyfélazonosítás itt is videós úton történik.

Online kiszámolhatjuk a lakáshitelünk, babaváró hitelünk feltételeit is a CIB-nél illetve kérhetjük egy ügyintéző visszahívását, akin keresztül elkezdhetjük a hiteligénylés folyamatát. A CIB prémium bankjának, a Magnificának ügyfelei kérhetik online az előminősítésüket is, díjmentesen.

A személyi kölcsön folyósítása maximum 5 banki nappal a szerződés létrejötte után történik.

Erste

Az Ersténél egy kalkulátor segítségével választhatjuk ki a számunkra legideálisabb személyi kölcsön konstrukciót, majd egy ügyintézővel folyatott beszélgetés után indíthatjuk el az igénylés folyamatát. A szerződéskötés a fiókban történik, de bizonyos feltételek mellett kiküldenek akár házhoz is egy ügyintézőt. A szerződés aláírása után három napon belül megtörténik a folyósítás.

Az Ersténél ezen kívül lehet online babaváró hitelt igényelni, a szerződés aláírásához viszont itt is szükség van legalább egy személyes találkozóra. A folyósítás 3 napon belül történik. Az Ersténél kérhetünk ezen kívül online előbírálatot is piaci kamatozású lakáshitelekre.

Gránit Bank

A Gránit banknál online lehet igényelni a Babaváró hitelt is és a hitelbírálatot is meg lehet csinálni digitálisan, a szerződés megkötéséhez viszont egyszer be kell mennünk a Gránit Bank ügyfélszolgálatára. A folyósítás a szerződés megkötése után jellemzően két nappal történik meg.

K&H

A K&H személyi kölcsöne end-to-end intézhető online a bank meglévő ügyfeleinek. A mobilbankon vagy az e-bankon keresztül igényelhető a termék, egy kalkulátor kitöltése után megadjuk a banknak a személyes adatainkat, majd elindul a hitelbírálat. Az aláírásra az online felületen kerül sor, a pénzintézetnél más ügyleteknél is használható már a digitális aláírás (például átutalásnál). A folyósítás akár pár percen belül megtörténhet.

A pénzintézetnél ezen kívül van lehetőség előzetes, ingyen online hitelbírálatot kérni lakáshitel-felvétel esetén, CSOK-ot és Babaváró hitelt pedig szintén tudunk a webes felületen kalkulálni, majd időpontot tudunk foglalni valamelyik fiókba.

A K&H-nál 2019. júliusa óta lehet személyi kölcsönt igényelni teljesen online.

MagNet

A MagNet bank egy erősen digitalizált pénzintézet, ahol személyi kölcsönt és folyószámlahitelt is lehetett felvenni, de az MNB szabályozása miatt átmenetileg felfüggesztették a kölcsöntermékeik értékesítését.

MKB

Az MKB-nál online kalkulátor érhető el a lakáshiteleknél, illetve kérhetünk az online felületen visszahívást is az ügyintézőktől, valamint elérhetünk egy felületet, melynél kiválaszthatjuk a hozzánk legközelebb eső bankfiókot.

OTP

Az OTP-nél is igényelhető meglévő ügyfelek számára teljesen online személyi kölcsön, ehhez a szolgáltatáshoz a netbankon keresztül lehet hozzáférni. A hitelbírálatot 1-2 perc alatt elvégzi a bank azonosítás után, a kölcsönösszeg folyósítása 1 óra alatt megtörténik online igénylés esetén. A folyamatot úgy kell elindítani, hogy egy kalkulátor segítségével kiszámoljuk, hogy milyen hitelt szeretnénk, az OTP ellenőrzi, hogy erre jogosultak vagyunk-e, majd a kért dokumentumok feltöltése és a feltételek elfogadása után megtörténik a bírálat.

Ezen kívül online OTP-s áruhitelből is vásárolhatunk két üzletben, az iStyle-nál és a Notebook.hu-nál, ebben az esetben nem kell OTP-ügyfélnek lennünk, az azonosítás videohívással történik.

Az OTP-nél elérhetünk kalkulátorokat többek közt a babaváró hitelnél és a lakáshiteleknél is, itt viszont a szimpatikus ajánlat kiválasztása után a telefonos megkeresés kérése következik.

Az OTP Banknál 2018. januárja óta igényelhetünk online személyi kölcsönt.

Provident

A Providentnél online kiszámolhatjuk a kölcsönünk feltételeit és a kapcsolatfelvétel módját, de a szerződés megkötése otthon vagy a szolgáltató kirendeltségén történik.

Raiffeisen

Az MNB rendelete miatt átmenetileg szünetel a személyi kölcsönök felvétele a Raiffeisennél, más hiteltermékeket viszont még mindig értékesít a pénzintézet.

A Raiffeissennél kalkulálhatjuk a lakáshitelünket, a babaváró hitelünket és a hitelkártyánkat is online, az igényléshez viszont visszahívást kell kérni a bank ügyintézőitől. A OneCard Standard Hitelkártyát lehet webes felületen és a mobilappon keresztül is igényelni.

Sberbank

A személyi kölcsönpiacon jelentős szereplőnek számító Sberbank szintén felfüggesztette átmenetileg a személyi kölcsöntermékük forgalmazását, de várhatóan hamarosan új termékkel jelentkeznek.

Addig is babaváró hitelünket kikalkulálhatjuk az orosz hátterű bank online felületén, de az igényléshez visszahívást kell kérnünk.

Takarékbank

A Takarékbanknál kiszámolhatjuk online lakáshitelünket, személyi kölcsönünket, illetve kérhetünk visszahívást az ügyintézés megkezdéséhez, illetve tájékozódhatunk CSOK-ról, lízingről és a babaváró hitelről is.

UniCredit

Az UniCreditnél is elérhetők a felkínált lakáshiteleknél, személyi kölcsönöknél kalkulátorok, a hitelfelvétel folyamatát viszont akkor tudjuk elindítani, ha visszahívást kérünk a banktól a Hitel vonalon keresztül.

Az online hitelekről egyébként a Pénzcentrum kalkulátorán keresztül is kiválóan lehet tájékozódni.