Így mentik meg a magyar cégeket

Kedden ismertették a Hiventures vezetői a kockázati tőkealapkezelő által létrehozott válságkezelő csomag részleteit. A Portfolio élőben tudósít az eseményről.

A mai naptól elérhető a gazdaságmentő, gazdaságélénkítő csomag - hangzott el a Hiventures keddi eseményén, ahol ismertették a válságkezelő csomag részleteit.

Az online sajtótájékoztató elején Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója jelentkezett be. Pár perces beszédében ismertette az MFB Csoport programjainak részleteit.

Az MFB csomagja

Olyan egészségvédelmi és gazdasági környezettel találtuk szembe magunkat, amire nemcsak a kormánynak, hanem a kormányhoz tartozó állami intézményrendszernek is reagálnia kellett, így az MFB Csoportnak is. Nemcsak hitel, hanem tőke- és garanciamegoldásaink is vannak - húzta alá az új intézkedések kapcsán.

Ennek a hármasnak a mixét tettük össze, amelyből egyetlen vállalkozás sem maradhat ki, mindenkinek mentőövet tudunk adni. A csomag közel 1500 milliárd forint összegű - ismertette, majd közölte a részleteket:

400 milliárd forintnyi hitelkeret,

700 milliárd forintnyi garanciakeret, és

321 milliárd forintos tőkeági finanszírozás.

A meglévő, még felhasználható, megmaradt uniós forrásokat átallokálják a kkv technológia programra, de itt forgóeszköz és likviditás biztosítására is nyújtanak forrást - mondta.

A tőkeprogramok részleteiről kifejtette: 200 milliárd forintot kezel majd összesen a Hiventures, 150 milliárd forintot pedig piaci alapkezelők kezelhetnek, május végén, június elején választják ki ezeket a kezelőket.

Így reagált azonnal a Hiventures

A járványügyi helyzetben azonnal átalakítottuk a munkánkat, a kollégák egészségének védelme érdekében - válaszolta a műsorvezető, Azurák Csaba azon kérdésére Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója, hogy mi volt az első lépése az MFB Csoportba tartozó kockázati tőkealapkezelőnek.

Gyors intézkedéscsomagot tettünk le az asztalra: két lába volt ennek. Egyrészt hogy hogyan tudjuk ellátni otthonról a szokásos feladatokat. Március 12-étől otthonról dolgozik mindenki. A rendszer jól működik, azóta több mint 1 milliárd forintot kifolyósítottunk. A másik fontos feladat, hogy gyorsan kellett reagálni a helyzetre, át kellett alakítanunk a termékeinket - mondta.

Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel tudjuk, hogy mire van szüksége a magyar vállalkozásoknak. 300 vállalkozásban van ugyanis tulajdonrészünk - fejtette ki Katona Bence.

Példa nélküli a válság, a válság gyorsasága miatt és amiatt, hogy a válság a keresleti és a kínálati oldalt is érinti - magyarázta Mikesy Álmos, a Hiventures vezérigazgató-helyettese.

A startupok esetében meglehetősen heterogén a járványügyi helyzet hatása. Van olyan cégünk a portfóliónkban, amelyek elsősorban digitális termékkel és szolgáltatással rendelkeznek, ők a mostani helyzet nyertesei, mert rövid idő alatt hatalmas mennyiségű megrendelést kaptak - fejtette ki a vezérhelyettes. A magyar kkv-k esetében általánosabb a mostani krízis hatása - szögezte le.

Katona Bence arról is beszélt, hogy az eddigi programok folytatódnak az eddigi sikerekre alapozva, mert a mostani válsághelyzet sok vállalkozás számára jelenthet lehetőséget.

A 2019-ben indított KKVPro tőkeági program is megy tovább, azóta 11 cég esetében hoztunk meg pozitív befektetői döntést - ismertette.

Az új mentőprogramok

Egyfelől startup, másfelől kkv vállalkozásoknak dolgozták ki az új programjaikat, különböző termékekkel jött ki a Hiventures. Ezek a mai naptól elérhetőek - folytatta a vezérigazgató. Hangsúlyozta: a legfontosabb cél az volt, hogy ezekből a tőkeprogramokból gyorsan tudjanak forrást nyújtani a rászoruló magyar vállalkozások számára.

Ezért olyan megoldásokat dolgoztak ki, amelyek keretében 30 napos átfutási idővel tud a Hiventures finanszírozást biztosítani

- hangsúlyozta Katona Bence.

Az új programok pedig így állnak össze:

Elindul egy kkv mentőtőkeprogram. Ennek kerete 41 milliárd forint Startup mentőprogram is indul, aminek a kerete 30 milliárd forint. Krízis tőkealap indítása 150 milliárd forint értékben. Három célt szolgál: potenciális felvásárlások finanszírozása, bajba jutott stratégiai kkv-k megmentése (reorganizációs), gazdaságfejlesztési program beruházások finanszírozására.

Forrás: https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/

A Hiventures vezetői az eseményen többször is hangsúlyozták, hogy a korábban a startupoknak és a kkv-knak elindított tőkeági programjaik folytatódnak. Ezekhez adódnak hozzá az új programok (az alábbi grafikonon narancsságra színnel jelölve):

Forrás: Hiventures sajtótájékoztató vetítése.

A kétfajta mentőprogram az eddigi tőkeprogramjainkra épül rá - magyarázta Mikesy Álmos. A 150 milliárd forintos krízis tőkeprogramról szólva kiemelte: ez már picit távolabb néz és a válságból való kilábalás jegyében ad finanszírozást a cégeknek. Ennek az előkészületein már gőzerővel dolgozunk, a forrást ehhez szintén az MFB biztosítja - tette hozzá.

Ez esetben a célcsoport a közép és nagyvállalatok. Az ügyletméret is magasabb: 500 milliótól 15 milliárd forintig tudnak befektetni. A cél, hogy egy befektetés 3 milliárd forint felett alakuljon. A konstrukció szintén zárt, 7-10 év után vásárolhatják vissza a tulajdonosok a kockázati tőkealap tulajdonrészét - részletezte.

Ez a tőke a víz felszínén tartja a válság miatt bajba került cégeket. A tőke nem terheli az eszközöket fedezetként, vagyis ez a tőke "türelmes". A tulajdonosok ennek köszönhetően átgondolhatják az átmeneti időszakban a működésük jövőjét. A finanszírozás mellett a Hiventures a menedzsment működésében is tud segítséget nyújtani - magyarázta a vezérhelyettes.

Fontos célja a krízistőke programnak, hogy a jól működő cégek magyar tulajdonban maradjanak. A tranzakciós tőkeprogramból megvédik a magyar cégeket a külföldi felvásárlások ellen - jelezte Katona Bence.

A Portfolio kérdésére Mikesy Álmos kifejtette: a portfólióban lévő cégeiket bevonva dolgozták ki az új csomagok részleteit. "A mentőöv program esetében már 15-20 céggel vannak tárgyalásban. Az élet nem állt meg, a program a gyakorlatban az előkészítése miatt már 1,5 hónapja tart" - fejtette ki.

Katona Bence egy másik kérdés kapcsán leszögezte: a tőkebefektetés után nem szólnak bele a cég működésébe, nem ülnek be az igazgatóságba, azonban ha a cég igényli, akkor adnak ilyen irányú tanácsokat.