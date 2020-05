A koronavírus néhány hét alatt totálisan felforgatta a bankokat, új korszak küszöbén állunk

Hogyan írja át a pénzügyeket a koronavírus-járvány? Felpörög a digitalizáció? Ki lesz a járván nyertes és vesztese? Banki és biztosítói csúcsvezetők beszélgetnek minderről május 6-ai ONLINE konferenciánkon. Regisztráció itt!

Most azonban megváltozik minden norma, standard és ütemterv, amit korábban fixnek és biztosnak tekintettünk.

Néhány hét alatt a világjárvány alapjaiban forgatta fel a mindennapi életet. Ez alapvető változásokat hozott az ügyfelek gondolkodásában. Talán a leglényegesebb változás, hogy a „social distancing” időszaka ráébresztette az embereket a „social care” fontosságára. A korábbi, szinte kizárólagos egyén/én centrikus szemlélet mellett felértékelődik a társadalmi felelősségvállalás, az emberi közösség és tágabb környezetünk szerepe. A COVID-19 után ezek az értékek fontosabbak lesznek, mint bármikor ezelőtt. Ez pedig hatással lesz a bankolásra is. A jövőben a pénzügyek során az ügyfelek nem csupán azt szeretnék látni, hogy mennyi kamatot is kapnak a befektetésükre, hanem azt is, hogy a befektetett összeggel mit is kezd a pénzintézet, milyen ügyeket és célokat finanszíroz belőle.

Itt az idő tehát, hogy a bankok újragondolják az alapjaitól a szolgáltatási palettájukat. Újra meg kell érteniük, mit is akarnak az ügyfeleik a pénzügyeik során és ennek megfelelően kell alakítani üzleti modelljüket. Be kell építeni ezeket a hagyományos banki értékek és célok közé és ennek megfelelően kell módosítani a termékportfóliót.

A közösségi gondolkodás, a szociális, gazdasági és környezeti fenntarthatóság természetesen nem új, a semmiből előkerülő értékek és számos pénzügyi szereplő már jó ideje ezen értékek mentén működik.

Az angliai Triodos Bank ezt így fogalmazza meg: „Úgy gondoljuk, hogy a bankoknak átláthatónak kell lenniük - ezért közzétesszük minden olyan szervezet, projekt részleteit, amelyeket finanszírozunk... meg akarjuk mutatni neked a pénzed hatását. Együtt egy fenntarthatóbb társadalmat építünk”.

Hogyan is változhatnak meg a banki termékek ezen új értékek hatására? Vegyük sorra a főbb banki termékeket:

Folyószámlák: tovább növekszik az igény a transzparenciára, az ügyfelek érteni szeretnék, miért mennyit fizetnek. A rejtett költségek helyett világos, újragondolt árazásra lesz szükség a számlák, számlacsomagok esetében. A másik oldalon az ügyfelek látni szeretnék, hogy mire is fordítja a bank a számladíjakat.

tovább növekszik az igény a transzparenciára, az ügyfelek érteni szeretnék, miért mennyit fizetnek. A rejtett költségek helyett világos, újragondolt árazásra lesz szükség a számlák, számlacsomagok esetében. A másik oldalon az ügyfelek látni szeretnék, hogy mire is fordítja a bank a számladíjakat. Pénzforgalmi szolgáltatások (kártyás vásárlások, utalások): A kártyás vásárlások kapcsán az egyéni pénzvisszatérítések helyett teret nyernek azok a visszatérítések, melyek az ügyfél által megjelölt közösségi célokat, projekteket támogatnak. A bankkártyás vásárlás, illetve az utalás díjainak egy részét a banktól (a bank minden vásárlás/utalás után bizonyos százalékos összeget) vagy az ügyféltől (az ügyfél minden vásárlás /utaláshoz kapcsolódóan megad egy összeget, pl. kerekíti a fizetett díjat) függően szintén előre definiált célokra számolnak el.

(kártyás vásárlások, utalások): A kártyás vásárlások kapcsán az egyéni pénzvisszatérítések helyett teret nyernek azok a visszatérítések, melyek az ügyfél által megjelölt közösségi célokat, projekteket támogatnak. A bankkártyás vásárlás, illetve az utalás díjainak egy részét a banktól (a bank minden vásárlás/utalás után bizonyos százalékos összeget) vagy az ügyféltől (az ügyfél minden vásárlás /utaláshoz kapcsolódóan megad egy összeget, pl. kerekíti a fizetett díjat) függően szintén előre definiált célokra számolnak el. Megtakarítások: A megtakarítás mellé az ügyfél megjelölheti, hogy a pénzintézet a kapott forrással milyen szektor ügyfeleit finanszírozhatja, vagy az ügyfél bizonyos célügyfelek finanszírozási költségét tudja csökkenteni.

A megtakarítás mellé az ügyfél megjelölheti, hogy a pénzintézet a kapott forrással milyen szektor ügyfeleit finanszírozhatja, vagy az ügyfél bizonyos célügyfelek finanszírozási költségét tudja csökkenteni. Hitelezés: A bankok a hitelezési döntések meghozatalakor a pénzügyi mutatók mellett figyelembe veszik a nyújtandó hitel közösségi hatásait is, a hitelezési folyamatba beépítik az ilyen jellegű átvilágításokat. Ez különösen a vállalati hitelezésben nyújt új távlatokat és új technológiák finanszírozási hátterét teremti meg.

A sikeres átállásnak ezek alapján nézőpontom szerint három fő tényezője van:

A banki stratégia és a követett értékek újragondolása: Mint minden gyökeres átalakítást, ezt is a stratégiai szinten kell elkezdeni. A bankoknak módosítani kell a stratégiai céljaikon és meg kell jeleníteni a válság kapcsán fontossá váló értékeket. A jó hír, hogy a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi szerepvállalás nem áll ellentmondásban az eddigi profitcélokkal, hiszen közvetve (ügyfél lojalitás) vagy akár közvetlenül is (termékhasználat) kapcsolat van a fenti célok és a jövedelmezőség között. Ezekre építve kell finomra hangolniuk a bankoknak stratégiai célkitűzéseiket. A szolgáltatásportfólió újragondolása - a hagyományos banki termékek feltételeinek, kondícióinak átdolgozása, újragondolása. Az üzleti modell, a termékekhez kapcsolódó front- és back office folyamatok átalakítása.

Azok a pénzintézetek, amelyek időben lépnek és képesek ezeknek az új kihívásoknak megfelelni, mind imázs mind pedig gazdasági értelemben profitálni fognak ezekből a változtatásokból. Üzleti modelljük átalakítása tovább mélyítheti ügyfélkapcsolataikat és megerősítheti a bankok szerepét ügyfeleik mindennapi életében.