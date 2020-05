Munkába állnak a magyar gazdagok bankárai - Jöhetnek az arcmaszkos találkozók?

Egyre több szolgáltatónál indul újra az irodai élet azt követően, hogy az újranyitás most már a központi régióra is kiterjedt. A privátbanki szolgáltatók többsége kidolgozta már a visszatérésre vonatkozó szabályokat, és ami már most látszik, hogy az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló privátbankárok esetében nem életszerű a home office hosszú távon, az ügyféltalálkozókon pedig egy ideig hozzá kell szokni az arcmaszkokhoz.