Mindent átírt a koronavírus a bankolásban, visszatérünk-e szép csendben a fiókokba?

Banki kiszolgálás karanténban

Az egész világon általános trend, hogy a koronavírus-válság, illetve a karanténba kényszerült banki ügyfelek a digitális ügyintézés felé fordultak. Az Egyesült Államokban nemrégiben a témában elvégzett kutatás szerint 85%-ot nőtt a mobilbankok forgalma április elején, miközben az új mobilbanki felhasználók regisztrációinak száma 200%-ot ugrott.

Az amerikai mobilbankok iránti kereslet olyannyira megnövekedett, hogy néhány pénzintézet szerverei összeomlottak, mert nem tudták kezelni a forgalmat. Egyes bankok 20-szorosát tapasztalták a szokásos forgalomnak. A mobilbankolás, mint trend, ráadásul az itteni első visszajelzések szerint úgy tűnik, tartós lesz: a Novantas felmérése alapján a mobilbankolásra váltók alig 40%-a válaszolta azt, hogy visszatér a fiókokba.

Kíváncsiak voltunk, a hazai bankok körében mennyire nőtt meg a digitális ügyintézés iránti igény a járványhelyzet kirobbanása (március közepe) óta, hányan tértek át a fióki ügyintézésről digitális csatornákra, illetve hogy a kijárási korlátozások feloldása utáni eddig eltelt időszakban mit tapasztaltak a fióki forgalom terén. Azt is megkérdeztük, milyen informatikai illetve termékfejlesztéseket vezetett be a bank eddig a járványhelyzetre miatt megváltozott ügyféligények kiszolgálása érdekében, és hogy terveznek-e továbbiakat idén.

Budapest Bank

A Budapest Banknál a járványhelyzet kirobbanását követően jelentősen visszaesett a fiókba látogató ügyfelek száma. Az internetbank és mobilalkalmazás, valamint a telefonos ügyfélszolgálat forgalma megnövekedett, illetve emelkedett az online, videochaten keresztül folyószámlát nyitó ügyfelek száma is. A kijárási korlátozások feloldását követően úgy tapasztalják, hogy ismét növekedésnek indult a fiókba látogató ügyfelek száma.

A bank több kisebb-nagyobb digitális fejlesztéssel is jelentkezett a járványhelyzet idején, ezek közül több bevezetése már tervben volt, mindössze a folyamat gyorsult fel a rendkívüli körülmények miatt:

az ügyfelek már online, videóchaten keresztül is igényelhetnek internetbank szolgáltatást.

A befektetési alapok mindegyike elérhetővé vált az internetbankon keresztül.

Az internetbankba történő belépéshez mostantól elég egy QR-kódot beolvasni a bank mobilalkalmazása segítségével.

A jelzáloghitelek igénylése esetén úgy alakították át a folyamatokat, hogy a lehető legkevesebb személyes kontaktusra legyen szükség.

Több termék, szolgáltatás esetében is lehetővé tették bizonyos esetekben a telefonos ügyintézést, így az ügyfeleknek nem kell bankfiókba látogatni.

Természetesen a továbbiakban is készülünk új fejlesztésekkel.

CIB Bank

A CIB bank válasza szerint jelentősen emelkedik náluk az online számlanyitások száma: márciusban már az összes számlanyitás 44%-a online történt. A banknál a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem tapasztaltak jelentős emelkedést az online tranzakciók számában, ennek az lehet az oka, hogy pl. az átutalási megbízások 99%-át már a járványhelyzet előtt is online csatornákon bonyolították az ügyfelek.

A törlesztési moratórium bevezetése kapcsán jelentős az online ügyet intéző ügyfelek köre: az elektronikus csatornát használó ügyfelek ugyanis online nyilatkozhatnak, ha nem szeretnének élni a moratóriummal. A befektetési alapok közel 40%-át is online csatornákon veszik az ügyfelek, ebben is emelkedés volt a járványhelyzet miatt, míg a betétek esetében közel 90% ez az arány.

Bankfiókjaik a járványhelyzet miatt rövidített nyitvatartással működtek, és átlagosan feleannyi kolléga volt egyszerre a fiókokban nyitvatartási időben. A fiókba érkező ügyfelek abszolút száma 60-70%-kal kevesebb volt a korábbi időszakhoz képest. Annál többen keresték viszont telefonos ügyfélszolgálatokat: az elmúlt időszakban voltak olyan napok is, amikor négyszer annyi ügyfél kereste az ügyfélszolgálatot, mint egy átlagos járványhelyzet előtti hétköznapon.

Az előző hetekhez viszonyítva a 19. héttől tapasztalható a fiókokban nagyobb ügyfélforgalom, azóta nagyjából ugyanazon a szinten stagnál. További védelmi intézkedésekkel készítik fel a bankfiókokat a pénzintézetnél. A CIB-nél eddig is dolgoztak a digitális átálláson, és ez nem változott: egyre több szolgáltatást visznek a digitális térbe.

Erste Bank

A járványhelyzet felgyorsította a bankhasználat digitalizációját, átalakította a korábbi szokásokat. Egy hónap alatt olyan arányban nőtt a digitálisan aktív ügyfelek aránya, mint korábban egy év alatt: 2019 márciusa és 2020 márciusa, valamint idén március és április között egyaránt 4 százalékkal.

Az Erste netbankjában az utalások átlagos havi darabszáma a tavalyi első negyedévi 529 ezerről az idei első három hónapban csaknem 888 ezerre nőtt, ami közel 68 százalékos emelkedést jelent. Az utalások összértéke 39 százalékkal nőtt az első három hónapban. A mobilbankban a bővülés még látványosabb: az utalások átlagos havi darabszáma a 2019-es első negyedévi 120 ezerről a két és félszeresére, 293 ezerre ugrott, míg az utalások á havi összege csaknem megháromszorozódott.

A call center hívások száma márciusban januárhoz képest 146 százalékkal nőtt. A call centerek mellett a digitális ügyfélszolgálati megoldások is előtérbe kerültek. Az Erste Bank chatbotja, MIRA márciusban és áprilisban kétszer annyi feliratokozót regisztrált (21 illetve 22 ezret), mint januárban és februárban (12 illetve 11 ezret), a chatbot interakciók száma pedig januárhoz képest áprilisra ugyancsak megduplázódott.

Áprilisban a szokotthoz képest a felére csökkent a bankfiókok forgalma. Májusban a kijárási korlátozások fokozatos feloldásával a fióklátogatások száma emelkedett, ám így is 40 százalékkal maradt el a szokásostól. Júniusban a forgalom további jelentős növekedésére számít a bank.

A bank az új fejlesztések között említette, hogy a jelzáloghitelek és a babaváró hitelek esetében a hiteligénylést már otthonról is el lehet indítani. Az ügyfelek igényét telefonon felmérik, tájékoztatják őket, és csupán egyetlen alkalommal, szerződéskötés céljából kell bemenni a bankfiókba, illetve ekkor kell benyújtani az előírt dokumentumok eredeti példányait.

K&H Bank

A K&H Banknál a járványhelyzet miatt minden elektronikus csatorna népszerűsége nőtt. A bank lakossági ügyfelei az idén március 16-a és április 15-e között 1,4 millió alkalommal léptek be az e-banki felületre, ami az egy hónappal korábbi időszakhoz képest közel 11 százalékos növekedést jelent. A mobilbankos alkalmazás pedig 3,8 millió K&H-s belépőt könyvelhetett el, ez 1,5 százalékkal haladja meg az előző havi számokat. A belépések mellett az elektronikus utalásoknál is komoly bővülés ment végbe: a mobilbankból küldött átutalások száma március közepéig 31 százalékkal nőtt – napi átlagban - több mint 19 ezerre.

A bank ügyfelei március 16. és április 15. között közel 36 ezerszer fizettek be csekket a K&H e-bankjukon keresztül. A mobilbankon pedig több mint 50 ezer csekkbefizetés történt. Előbbi 97 százalékos növekedést jelent az egy hónappal korábbi időszakhoz képest, a mobilbankos fizetéseknél pedig 96 százalékos emelkedés történt. Tehát egy hónap leforgása alatt közel dupla annyian fordultak az online eszközökhöz. A csekkbefizetések mellett a kártyafeltöltési, azaz top-up műveleteknél is jelentős a növekedés: az e-bankon keresztül 27 százalékkal többen tettek pénzt a kártyájukra, mint egy hónappal azelőtt.

A kijárási korlátozás alatt a fióki személyes ügyintézések száma az átlagos napi ügyfélszám felére csökkent. Ez azóta a korlátozások vidéki, majd a budapesti enyhítése hatására lassan, fokozatosan emelkedik, de még nem éri el a veszélyhelyzet kihirdetése előtti napi átlagos ügyintézési számot.

Egy sor intézkedést hajtott végre a járványhelyzetben a K&H. A lakáshiteleknél, kamattámogatott lakáshiteleknél és a babaváró kölcsönöknél például a szerződéskötésig nem kell személyesen bemenni a bankfiókba a folyamat legvégéig. További újítás a pénzintézetnél, hogy májustól a K&H több mint 100 ezer ügyfele már a mobilbankon keresztül kaphat számos olyan információt, amit eddig csak az e-bankon keresztül vagy személyes tájékoztatás útján tudhattak meg. Az érintett ügyfelek ezentúl a mobilbankjukon keresztül bármikor megnézhetik, hol tartanak hitelükkel, legyen szó lakáshitelről, személyi kölcsönről vagy éppen babaváró hitelről. Emellett elindíthatják mobilról is a teljesen online személyi kölcsön igénylést is. De minden érintett ügyfél ellenőrizheti megtakarításainak, befektetéseinek egyenlegét is májustól a K&H mobilbankban. A befektetések is bekerültek a mobilbankba: a szóban forgó ügyfelek a teljes portfóliójuk értékét, a szabadon elérhető pénz összegét is megnézhetik, emellett természetesen az értékpapírok – legyenek azok forint- vagy devizaalapúak – aktuális értékét külön-külön is megtekinthetik.

Májustól a lakásbiztosítás és az utasbiztosítás megkötése is bekerült a K&H mobilbankjába. Számos személyes adatot már nem kell megadni, mert a mobilbankba történő belépéssel ezt a rendszer már ismeri és betölti. Az egyéni utasbiztosítást már eddig is csak online lehetett megkötni, de mostantól a weboldal mellett „beköltözött” a mobilbankba ez a funkció is.

Árva András K&H Bank, lakossági szegmens marketing vezetője

MKB Bank

Az MKB-nál a fióki látogatások száma nagyságrendileg a megszokott terhelés felére esett vissza. Ezzel párhuzamosan megnőtt a digitális csatornák és a contact center leterheltsége. Az ügyfelek megváltozott viselkedésére válaszul az MKB Bank bevezette a videóchat-alapú videóbank szolgáltatást. Általánosságban elmondható, hogy az eddig a digitális csatornákat kevésbé használó ügyfelek közül is többen áttértek digitális csatornára, amelyben a személyes kiszolgálással kiegészített videóbank is sokat segített.

A pandémiás helyzetben a kapcsolattartás vállalati oldalon is jellemzően videochates csatornákon történt, pl. online üzleti reggelik formájában (TRY, termékismertetés, pályázati tanácsadás témában). Az ügyfelek visszajelzései alapján ezek a virtuális térben megszervezett találkozók kifejezetten hasznosak voltak, a banknál megőrzik jó gyakorlatként akkor is, ha elvonult a COVID-19.

A korlátozások feloldása óta visszafogott ütemeben, de folyamatosan emelkedik a fióki látogatások száma. A trendet és az eddig megszokott ügyfélviselkedési mintákat figyelembe véve szeptemberre várják a normál terhelés visszaállását. A pandémiás helyzet felgyorsította a digitalizációs folyamatokat, korábban több hetet, hónapot igénylő digitális fejlesztések napok alatt futottak át a rendszeren, ilyen volt vállalati oldalon például a támogatott konstrukciók és a moratórium implementálása a banki rendszerekbe, valamint a fióki várakozást csökkenő digitális ügyfélhívó rendszer és a videóbank bevezetése. Az év hátralévő részében is terveznek további, digitalizációval kapcsolatos fejlesztéseket, akad köztük több hónapos projekt és kisebb fejlesztés egyaránt.

Pereczes János MKB Bank, ügyvezető igazgató, Digitális üzletfejlesztés

OTP Bank

Az óvintézkedések és a korlátozások hatására az OTP Bank ügyfelei közül is érezhetően többen fordultak az otthonról is elérhető online banki megoldások felé. Áprilisra – a járvány előtti időszakhoz képest - közel 10 százalékkal emelkedett az OTP Bank internet- és mobilbanki aktív felhasználóinak száma, és megnövekedett az ezeken keresztül indított tranzakciók száma is: az átutalások mennyisége például mintegy 20 százalékkal ugrott meg, és jelentősen növekedett a postai csekkek QR-kóddal történő kiegyenlítése és a mobiltelefon-egyenleg feltöltések százalékos aránya is.

A csoport működését sikerült úgy megszervezni, hogy az üzleti tevékenység a negyedév egészében érdemben nem lassult, a napi működésben (a fiókokat nem beleértve) a home office tevékenység vált meghatározóvá. Mindezzel párhuzamosan nőtt a korábban kialakított online értékesítési csatornák térnyerése. A kijárási korlátozások feloldását már érzékeli a bank, fokozatosan emelkedik a fiókba látogatók száma.

Kuhárszki András OTP Bank, digitális banki fejlesztési igazgató

Raiffeisen Bank

A Raiffeisennél a fióki forgalom szegmensenként eltérő mértékben, 25-40%-kal csökkent, ez folyamatosan erősödik és áll vissza. Ezzel párhuzamosan erősödött a fiókból indított telefonos ügyintézés, tanácsadás, a befektetési termékek értékesítése. A Call Centerbe - különösen a fizetési moratórium miatt - rengeteg hívás érkezett, a normál hívásszám több, mint 30%-kal nőtt. A korábban jellemzően fiókba járó ügyfelek jelentős része ezt a csatornát választotta átutalásai és megtakarításai kezelésére. A chates megkeresések száma duplázódott, az online banki szolgáltatásoknál 20%-kal nőtt a belépések száma. Az új myRaiffeisen mobilalkalmazást közel 30 ezer ügyfél töltötte le az elmúlt hetekben.

A kijárási korlátozások feloldásával növekszik a fióki forgalom, egyöntetűen minden lakossági és vállalati szegmens tekintetében, valamint a személyes tárgyalásokra való igény is. Az elmúlt időszakban élesített fejlesztések kapcsán a bank kiemelte, hogy amellett, hogy hiba nélkül működik az azonnali fizetési rendszer, az elsők között indították el a bankok között is működő fizetési kérelem szolgáltatást, új funkciókkal bővült a myRaiffeisen alkalmazás, elérhetővé vált az Apple Pay fizetés, illetve a QR-kódos fizetés, és a következő hónapokban további új digitális szolgáltatások indulása várható a banknál.

Takarékbank

A Takarékbank válasza szerint a járvány, és a rendkívüli jogrend komolyan éreztette a hatását az elmúlt hetek bankfióki ügyfélforgalmában és elektronikus banki csatornák használatában. Érezhetően csökkent a bankfiókba betérő ügyfelek száma, miközben a digitális csatornák, mint a Takarék Netbank, Takarék e-Bank és Takarék Mobilapp szolgáltatást használók száma nőtt. A Takarék Netbankban átlagosan körülbelül negyven százalékkal többen lépnek be a válsághelyzet kezdete óta, mint előtte, a Takarék Mobilapp használatában hasonlóan nőtt a használat. A Takarékbank a válság kezdete után elindította videóbank szolgáltatását is, azokat segítve, akik a személyes ügyintézést részesítik előnyben.

A korlátozások feloldásával újra több ügyfél kezdett a fiókokba járni ügyet intézni. Az azonban még nem látszik, hogy visszatér-e a korábbi arány, vagy a digitális csatornák térnyerése hosszabb távon tovább erősödik. A Takarékbanknál utóbbira számítanak, ezért folyamatosan fejlesztik és bővítik digitális szolgáltatásaikat.

A jegybanki engedély megszerzése után új ügyfelek is igénybe vehetik a videóbank szolgáltatást, valamint terveik szerint a második félévben a vállalati ügyfeleknek is elérhetővé teszik ezt. Az év második felében más fejlesztések bevezetését is tervezik, ezekről az induláskor adnak tájékoztatást.