Elképesztő tartalékolásba kezdett a magyar lakosság, két évet esett vissza a hitelpiac

Most vennél fel kölcsönt? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

Közzétette az MNB a magyar bankszektor hitel- és betéti adatait április hónapra vonatkozóan. Mivel a törlesztési moratóriumot és a fedezetlen fogyasztási hitelekre vonatkozó 5,9%-os THM-plafont március 19-ével vezette be a jegybank javaslatára a kormány, és március közepén kezdődött a járvány miatti kijárási korlátozás is, áprilisban már masszívan érződött a koronavírus hatása a hitelezésben, még ha egyes hitelek (pl. lakáshitelek, bonyolultabb vállalati hitelek) esetében az átfutási idő hosszúsága miatt május-június még gyengébbnek ígérkezik is.

Ábráinkon látható, mekkora volt a visszaesés. Az egy évvel korábbihoz képest a lakáshitelek új kihelyezése 18%-kal, a személyi kölcsönöké 74%-kal esett vissza. Ez azt jelenti, hogy a lakáshitelek új kihelyezése a 2018-ashoz, a személyi kölcsönöké a 2015-öshöz hasonló szinten volt. Utóbbiak esetében joggal feltételezhetjük, hogy az alacsony THM-plafon és alacsony idei marzs miatt a banki hitelkínálat is jócskán visszaesett, miközben a hitelezési feltételek szigorítása (pl. jövedelemelvárások) általános volt a lakossági hitelezésben.

A bankok beszámolóinak megfelelően a babaváró hitelek viszonylag jól állják a sarat, de a márciusi idei csúcshoz képest azért itt is megfigyelhető volt áprilisban egy 28%-os visszaesés. Látványos jelenség persze, hogy a lakáshitelek után a babaváró hitelek képezik a hazai lakossági hitelezés legerősebb lábát.

Mi történt a hitel- és betétpiacon? A babaváró hitel eddigi leggyengébb hónapja

Elképesztő tartalékolásba fogott a lakosság

Megtorpant a vállalati hitelezés

A törlesztési moratórium szerteágazó hatásai

Közzétette az MNB a magyar bankszektor hitel- és betéti adatait április hónapra vonatkozóan. Mivel a törlesztési moratóriumot és a fedezetlen fogyasztási hitelekre vonatkozó 5,9%-os THM-plafont márci