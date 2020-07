Fintech forradalom zajlik a régióban – Magyarország a középmezőnyben

Pezseg az élet a KKE-régió fintech szektorában, egyre több aktív fintech dolgozik a piacokon, és egyes országokban - Magyrországon is - nagyot emelkedett a szektorba áramló befektetések összege is. A digitális bankolásban nagyot léptünk előre: a régió lakosságának 65 százaléka használja 2020-ban a digitális banki szolgáltatásokat, a vezető nyugati országokhoz képest most már csak 15-20 százalékos a lemaradásunk. Magyarország a régióban a középmezőnybe tartozik, relatíve sok fintech cég aktív itt, de a legtöbb vállalkozás még a működése korai szakaszában jár.