Európa minket másol, hatalmas áttörést hozhat az azonnali fizetés Magyarországon

Márciusban elstartolt az azonnali fizetési rendszer Magyarországon, az ügyfelek pedig alig pár hónappal később nagy tömegben használják az ezen elérhető új szolgáltatásokat. A tranzakciók harmada éjszaka, hétvégén és munkaszüneti napon zajlott, 55 ezer másodlagos azonosítót regisztráltak a rendszerben, rövidesen mindenhol elérhető lesz a fizetési kérelem szolgáltatás, és egyre több banknál a QR-kódos fizetés is, sőt, egyes szolgáltatók már idén NFC-s, bluetoothos fizetést fejleszthetnek – derül ki az MNB jelentéséből.

Az MNB „Fizetési rendszer jelentés” c. tanulmányában részletesen vizsgálja meg minden évben a hazai elektronikus pénzforgalmi trendeket, idén a területen az azonnali fizetési rendszer elindulása hozta a legnagyobb változásokat. Nem véletlen, hogy az EU vizsgálja a magyar modellt, mely unikális Európában azzal, hogy kötelezővé tette az azonnali fizetési rendszer bevezetését a bankszektorban.

Amit fontos tudni az új rendszerről:

A rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján elérhető minden hazai banki ügyfélnek. A tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető.

A magánszemélyek esetében néhány kivételtől eltekintve minden 10 millió forint alatti elektronikus átutalás az azonnali rendszeren fut át, a vállalatok által indított utalások esetében a 10 millió forint alatti egyedi, egyesével benyújtott utalások kerülnek a rendszerbe. A kötegelt, csoportos megbízások később, szeptember 1-től kerülhetnek be a rendszerbe.

Már március 2-tól másodlagos azonosítóval (telefonszám, adóazonosító jel, e-mail cím) is indíthatók utalások a bankszámlákra a rendszerben, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, ehhez az ügyfélnek hozzá kell rendelnie a számlájához az azonosítót.

Új tranzakciós típust is támogat a rendszer, a fizetési kérelmet, mellyel a küldő fél pénzt kérhet a fogadó féltől ahhoz hasonlóan, mint ahogy ma a sárga csekk érkezik a postán. Ez a szolgáltatás már most több banknál elérhető.

Az azonnali fizetési rendszer első három hónapjában 27,2 millió darab átutalás teljesült 3 838 milliárd forint összértékben a bankok között. Az indulás óta indított tranzakciók 99,6 százaléka sikeresen, 20 másodpercen belül került lebonyolításra, azaz nagyjából 1000-ből mindössze 4 tranzakció zárult sikertelenül. Az induláskor egy-egy szolgáltatónál kisebb zökkenőket tapasztalt az MNB, de azóta a rendszer stabilan működik, így ez az arány a jövőben vélhetően tovább javulhat.

Bár jogszabály szerint 5 másodpercen belül kell teljesülnie egy-egy tranzakciónak, és a tranzakciók 98,8 százalékában ez sikerült is, 20 másodpercig a rendszer még nem utasítja el automatikusan a tranzakciókat. 20 másodperc eltelte után azonban már automatikusan megtörténik ez. Ugyanakkor a tranzakciók nagy része (93,5 százaléka) a jogszabályban előírtnál is gyorsabban, 2 másodpercen belül lezajlott.

Már az induláskor elérhetővé tették a bankok a másodlagos azonosítók használatát, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfeleket egy átutalás indításakor ne csak a hosszú számlaszámok megadásával lehessen címezni, hanem telefonszám, e-mail cím vagy a hivatali ügyekben hasznos adószám/adóazonosító jel megadásával is. Három hónappal a rendszer március eleji elindulása után már 55 ezer másodlagos számlaazonosítót, azaz például telefonszámot, e-mail címet regisztráltak az ügyfelek a rendszerbe, ami az MNB szerint is jó alapot teremthet a rendszerre épülő új szolgáltatások térnyerésének. A személyek közötti (P2P) fizetés az egyszerűbb címzés következtében már önmagában is nagyobb lendületet kaphat, a bankok pedig folyamatosan vezetnek be és terveznek további fejlesztéseket a rendszerre.

Az MNB januári felmérése szerint:

a vállalati és lakossági banki ügyfélszámlák 80 százalékánál már 2020-ban bevezetik a bankok a fizetési kérelem fogadását és küldését,

több mint 70 százalékánál a QR-kód beolvasását,

30 százalékánál az ügyfél saját adatait tartalmazó QR-kód megjelenítését,

és a számlák ötödénél NFC-s vagy Bluetooth alapú adatátvitelű tranzakcióindítást is terveznek.

Jövő év elejétől a kormány szándéka szerint az online pénztárgépek mellé elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítania kell 60 ezer kereskedőnek. A köztelezettséget már nem csak kártyás fizetéssel teljesíthetik, hanem jó alternatívát jelenthet számukra egy azonnali fizetési rendszerre épülő olcsó megoldás is. A kereskedők gyakorlatilag egy egyszerű lépéssel eleget tehetnek a javaslat elfogadása esetén januártól hatályba lépő törvényi kötelezettségüknek azzal, hogy egyszerűen egy másodlagos azonosítót megadva azonnali fizetési lehetőséget biztosíthatnak a vásárlóiknak. Ha a szolgáltatók nagy része bevezeti az MNB sztenderd szerinti QR-kód olvasását is, akkor ez a folyamat tovább gyorsulhat, egyszerűsödhet, ez pedig a kereskedő oldalán is alacsonyan tarthatja a költségeket.

Az adott esetben a QR-kódnál is jobb ügyfélélményt adó érintéses (NFC-s) vagy Bluetooth-alapú fizetési megoldások jellemzően mélyebb integrációt, illetve hosszabb és költségesebb fejlesztést igényelnek – jegyzik meg a tanulmány szerzői. Ugyanakkor az biztos, hogy a kereskedők számára az elektronikus bolti fizetések terén eddig egyeduralkodó bankkártyás fizetéssel és a készpénzzel szemben is új alternatívát jelenthetnek az azonnali rendszerre épülő megoldások.

A jelentést bemutató sajtótájékoztatón ugyanakkor Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója azt is kiemelte: az MNB szeretné, ha minden bank kínálna olyan csomagot, melyben nem terheli tranzakciónkénti díj az elektronikus átutalást.

Már vannak ilyen csomagok, de kevés banknál és kevés ügyfél választ ilyen csomagot. Az MNB a bankok árazási struktúráját továbbra is túlságosan komplexnek látja

Ma még a legtöbb számlacsomag esetén tranzakciónkénti díjat fizetnek az ügyfelek az átutalásaik után, ez könnyen megakaszthatja az azonnali fizetési megoldások térnyerését.

