Figyelmeztet a bankvezér – Senki sem tudja mi következik az amerikai gazdaságban

A JP Morgan vezére szerint a koronavírus-járvány közepette példa nélküli időket élünk, és bár a bankház öt különböző forgatókönyvet is készített azzal kapcsolatban, hogy milyen utak állhatnak az amerikai gazdaság előtt, azonban Jamie Dimon is elismerte, hogy valójában fogalmuk sincs arról, hogy pontosan mi következik majd.

Előrejelezni, hogy merre vezet most az amerikai gazdaság útja olyan, mint egy belenézni egy sötét kútba, amelyről senki sem tudja, hogy pontosan milyen mély. Az amerikai háztartások közel felét kiszolgáló JP Morgan vezére, Jamie Dimon is meghökkent. A példa nélküli szót ritkán használják helyesen a bankvezér szerint, a bankház második negyedéves számainak közzététele után Jamie Dimon kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben megfelelően használják azt, szerinte példa nélküli, ami a világban történik és emögött a koronavírus húzódik meg.

Több mint négy hónapja a járvány kitörése után az általa okozott pénzügyi károkat még nem sikerült teljesen felmérni. A bankvezér szerint egy hagyományos recesszióban a munkanélküliség nő, a késedelmes fizetések emelkednek, az ingatlanárak csökkennek, jelenleg egyik sem igaz. A jövedelmek és a megtakarítások nőnek, az ingatlanárak emelkednek. Szerinte látható lesz a jelenlegi recesszió hatása, csak nem azonnal, a jelentős stimulusok miatt.

A Fed által végrehajtott történelmi lépésekkel is támogatva néhány bank igen jó negyedévet zárt, a JP Morgan bevétele 33,8 milliárd dolláros volt, ami a mindenkori legmagasabb második negyedéves bevételt jelentette, emellett más nagybankok is jó negyedévet zártak. A befektetők azonban nem vetették rá magukat a bankpapírokra, a jövőtől való félelem, az alacsony kamatszint és a csődök hosszú távú hatásai, valamint a lehetséges osztalékcsökkentések távol tartották őket. Tovább bonyolította a képet az Egyesült Államokban emelkedő koronavírus-fertőzések száma is.

A bankoknak céltartalékot kell képezniük a lehetséges hitelezési veszteségekre, de a járvány idején vakon repülnek. A JP Morgan öt különböző utat lát a gazdaság előtt, a bankház pesszimistább lett, az alapforgatókönyvükben azzal számolnak, hogy a munkanélküliségi ráta közel 11 százalékot érhet el az év végére, ami 4,3 százalékkal rosszabb annál, amit áprilisban vetítettek előre.

A legrosszabb forgatókönyvben azzal számolnak, hogy a koronavírus-esetszámok az ősszel tovább nőnek, további lezárások jönnek, és a munkanélküliségi ráta 23 százalékos is lehet. Ha az alapforgatókönyv következik be, a bankház nagyjából végzett a pénzügyi tartalékok képzésével, ekkor a társaság több milliárd dollárnyi saját részvény visszavásárlásába kezdhetne, akár már a negyedik negyedévben. Azonban a legrosszabb forgatókönyvek esetén a bank a negyedévenkénti 90 centes osztalékfizetés csökkentésére kényszerülhet. Ezen a ponton mindez nem több találgatásnál a bankvezér szerint.

Jamie Dimon szerint a különböző súlyosságú forgatókönyvek mind lehetségesek, és csak találgatni tudnak az ezekhez köthető jövedelmezőséggel kapcsolatban, szerinte a gazdasági környezet sokkal sötétebb lesz később, mint májusban vagy júniusban, és erre fel kell készülni. A bankvezér kiemelte, egyszerűen nem tudjuk mi következik, és egyébként az időt vesztegetjük a találgatásokra.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Alex Wroblewski/Getty Images