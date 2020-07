Több százezer magyar van a milliomosklubban, ahova 400 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz

Egyre több magyarból válik prémium banki ügyfél, a Portfolio Prémium Banki felmérése alapján nem okozott különösebb fennakadást a koronavírus-válság. Egyre nehezebb viszont bekerülni a milliomosklubba: egyre több a limitemelés a szolgáltatóknál, a „tagsághoz” havi szinten már legalább 400 ezres fizetés kell. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, ügyfelekből viszont a K&H gyűjtött a legtöbbet fél év alatt.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit. Az idei féléves felmérésünkben a hazai prémium szolgáltatók többsége képviseltette magát, cikkünkben csak azok a szolgáltatók vannak név szerint feltüntetve, amelyek az ügyfélszámlák számáról és/vagy a kezelt vagyonról adatokat szolgáltattak.

Megállíthatatlan a prémium banki vagyon

Egyre több pénzt kezelnek a hazai prémium banki szolgáltatók, az adatokat közlő intézmények június végén 3250 milliárd forintot kezeltek, ami tavaly december végéhez képest több mint 5%-os bővülés, egy év alatt pedig több mint 13%.

Mindez azt is mutatja, hogy a privátbanki vagyonhoz hasonlóan a prémium banki is ütésállónak bizonyult a koronavírus-válsággal szemben, sőt, még talán jobban is.



Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont 980 milliárd forinttal , ami több mint 4%-os féléves és közel 9%-os bővülés egy év alatt,

, ami több mint 4%-os féléves és közel 9%-os bővülés egy év alatt, ezt követi a második helyen az Erste, ahol a prémium és a World szegmensben összesen 977 milliárdot kezeltek június végén, ami féléves szinten közel 9%-os, éves viszonylatban közel 19%-os vagyongyarapodás,

ami féléves szinten közel 9%-os, éves viszonylatban közel 19%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyre pedig a Raiffeisen került 590 milliárddal, ahol 9%-os féléves, és több mint 17%-os éves vagyonnövekedést láthatunk.

A legnagyobb féléves vagyonnövekedést az alacsony bázisnak is köszönhetően az SPB mutatta fel több mint 13%-kal, itt 7 milliárdról 8 milliárdra ugrott a kezelt vagyon fél év alatt. Az SPB-t követően a Raiffeisen és az Erste közel 9%-os vagyonbővülése volt a második és harmadik legnagyobb a sorban.

A növekvő kezelt vagyonnal párhuzamosan az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is nőtt, jelenleg 9,6 millió forintot kitéve. A képet ugyanakkor torzítja, hogy a K&H a vagyonra nem, csak az ügyfélszámlákra vonatkozóan közöl adatot, a vagyonadatok ismeretében a szám valószínűleg 10 millió forint felett lenne.

További érdekesség, hogy ehhez képest egy átlagos privátbanki számlán már 134 millió forint van, és abban a szegmensben ez a szám évről évre nő, tehát jól látszik, hogy a privátbanki szegmensben a vagyonnövekedés üteme sokkal gyorsabb, mint az ügyfélszámlák bővülése, ezzel szemben a prémium banki szolgáltatóknál az ügyfélszámlák bővülése egyelőre lépést tud tartani a vagyonnövekedéssel.

A Prémium ügyfélszámlák is szépen nőnek

Június végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen közel 340 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát több mint 3%-os féléves és több mint 10%-os éves bővülés volt. A koronavírus-válság tehát nem volt látható hatással a szektorszintű ügyfélszerzésre, más kérdés, hogy most több olyan szolgáltató is volt, ahol kisebb visszaesést lehetett tapasztalni. A szolgáltatók között kiemelkedik

az SPB , ahol fél év alatt 23%-kal 547-re nőtt az ügyfélszámlák száma (az alacsony bázis okozza a jelentős ugrást),

, ahol fél év alatt 23%-kal 547-re nőtt az ügyfélszámlák száma (az alacsony bázis okozza a jelentős ugrást), a K&H , ahol 15%-kal 61 ezer közelébe nőtt a prémium ügyfélszámlák száma,

, ahol 15%-kal 61 ezer közelébe nőtt a prémium ügyfélszámlák száma, és a Raiffesien is, ahol 8,7%-kal 51 ezerre nőtt a számlaszám.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve OTP, K&H és az Erste az első három sorrendje.

Már havi 400 ezres fizetéstől prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján 5-30 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 400-1000 ezer forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Idén eddig csak a Budapest Bank limitjénél történt változás, a szolgáltató a korábbi 5 milliós limitet 8 millióra emelte. Az OTP-nél már tavaly életbe lépett az új limit, ezzel eltörölve a korábbi megbontásokat.

Egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a Takarékbanknál és a Generalinál például már 30 millióval, privátbanki ügyféllé lehet válni), bár utóbbi esetben 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

Előretörnek a vidéki ügyfelek

Egyelőre megmaradt, sőt, kissé nőtt is a vidékiek túlsúlya a prémium banki ügyfelek körében a szolgáltatók idei első félévre vonatkozó adatközlése szerint. Jelenleg a vidéki ügyfelek adják a prémium ügyfélbázis 53%-át, a fennmaradó 47%-ot pedig a fővárosiak (ez az arány egy százalékpontot változott a vidékiek javára fél év alatt).

Átvette az uralmat a készpénz

Június végére a prémium banki ügyfélportfóliók több mint 34%-át tette ki a készpénz és bankbetét, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pénz harmada szinte semmit sem hoz a konyhára. Ebben nyilván szerepet játszott a koronavírus-válsággal kapcsolatos bizonytalanság is, sokan inkább a kivárás mellett dönthettek.

Mindeközben tovább csökkent a befektetési alapokban lévő pénz, a december végi 35,5%-ról 32,7%-ra, a kötvények nagyjából szinten maradtak. A részvények azonban jelentősen megugrottak az átlagportfólión belül, a fél évvel ezelőtti 7,3%-ról közel 12,1%-ra, amiből arra lehet következtetni, hogy a prémium banki ügyfelek válságra adott válasza kettős volt: amellett, hogy megugrott a készpénztartás, többen láttak jó beszállási pontot a kockázatos eszközökben is.

Visszafogottabb vagyonbővülésre számít a szektor

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyéves időtávon 8-12% közötti vagy a feletti növekedést a szolgáltatók többnyire csak saját vagyon tekintetében várnak, míg a piac egésze tekintetében inkább a 0-8% közötti növekedés dominál.

Hároméves időtávon még nagyobb a szórás, a válaszok szerint a piaci vagyon valahol a 0 és 12% közötti igen széles sávban fog bővülni, míg a saját vagyon növekedése kapcsán szinte mindegyik forgatókönyv felmerült, de egyik sem nevezhető uralkodó nézetnek.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a pénz- és tőkepiaci környezettől, valamint a szabályozói és piaci környezettől tartanak leginkább a szolgáltatók. A harmadik legnagyobb kockázatként a magyar gazdaság általános helyzetét azonosították a válaszadók, ami nem meglepő a koronavírus árnyékában.

A Portfolio kérdésére a szolgáltatók kifejtették, hogy

továbbra is figyelembe kell venni a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos eseményeket és várakozásokat, a jegybankok kamatpolitikáját, és azt, milyen hatása lesz a COVID-válságnak hosszabb távon a makrogazdaságra.

Az alacsony kockázatú, pénzpiaci eszközök hozama és hozampotenciálja továbbra is alacsony, így az ilyen eszközökbe történő befektetések vagy elmaradnak, vagy más megoldást keresnek rá az ügyfelek.

A lakosság jövedelmi helyzete a pandémia alatt és azt követően megváltozott. Több gazdaság politikai döntés is született, ami kedvező hatással bír, de a munkanélküliségi ráta megemelkedett. Ez utóbbinak hatását a prémium szegmensben egyelőre nem érezzük – fejtette ki az egyik szolgáltató.

Nagyon gyorsan értékelődik fel az elektronizáció. Alapvető kérdéssé vált, a prémium szegmens szempontjából kiváltképpen.

Címlapkép: Getty Images