Berobbant a Mastercard készpénzgyilkos programja, és még csak most jön a java

A Mastercard tavaly novemberben elindította Doppio névre keresztelt infrastruktúra fejlesztési programját, melynek célja, hogy három év alatt megduplázzák az elfogadóhelyek számát, és ezzel gyakorlatilag minden boltban, kereskedőnél, szolgáltatónál elérhető legyen a kártyás fizetés. Emellett új technológiák hazai bevezetésével is támogatnák a készpénzmentes fizetést, és párbeszédet kezdeményeztek a piaci szereplők között. A Mastercard üzletfejlesztési igazgatójával, Szász Ferenccel beszélgettünk a program hátteréről.

Az elektronikus fizetési piac trendjeiről is szó lesz a Portfolio szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciáján. A konferenciára a jelentkezést megnyitottuk, érdemes eljönni!

A hazai piacon a kártyaelfogadást támogató program már ezelőtt is működött, a kormány termináltelepítési programja keretében a kártyaelfogadó bankok, fizetési szolgáltatók terminálok kihelyezésére pályázhattak, egyenként 80 ezer forintos támogatásért. Cserébe vállalták, hogy két évig legfeljebb 1 százalékos jutalékot kérnek a kereskedők tranzakciói után. A pályázatban nyertes résztvevők ezeket a terminálokat - egy szolgáltatót kivéve - már kihelyezték, a náluk bentragadt terminálok kihelyezésére ugyanakkor nemrégiben újabb egy év haladékot adott a kormány, így a program részben még fut.

A Doppiot tavaly ősszel azért indította el a Mastercard, mert az állami program ellenére - elsősorban a kkv-k körében - még lenne tere a bővülésnek: az 5-10 milliós forgalom alatti mikrovállalkozások kevesebb, mint felénél van ma lehetőség kártyás fizetésre. Ennek egyik oka, hogy a mikroszegmensben kevés a személyre szabott ajánlat a hazai elfogadóknál. A szerződéskötés- valamint a terminálok kihelyezése akár több hétig is eltarthat, és nem igazán jelentek meg a kisebb kereskedők vagy szektorok számára személyre szabott fizetési technológiák sem. A kereskedők 95%-nál ugyanaz a terminál található, legyen szó egy nagy kereskedelmi láncról vagy a sarki szatócsboltról.

Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója szerint a kártyaelfogadás a klasszikus kereskedelmi bankoknál nincs fókuszban, nem része a core tevékenységnek, inkább egy ügyfélmegtartó szolgáltatás. Ennek alapvető oka az, hogy a kártyaelfogadás 90%-ban technológiai szolgáltatás és mindössze 10% köthető a klasszikus pénzügyi szolgáltatáshoz. Mindezek mellett beruházás igénye van (célhardvert kell beszerezni, üzemeltetni, karbantartani) ami, ha alacsony a kereskedő forgalma - márpedig a mikrovállalkozás soha nem lesz összemérhető egy nagy forgalmú lánccal - nehezen ugorható meg pusztán a kereskedői jutalékból. Ez eredményezi azt, hogy a mikro- és kis forgalmú kereskedők nem kerülnek a kereskedelmi bankok célkeresztjébe. Most már kijelenthető, a kereskedelmi bankok mellett egyre több kártyaelfogadásra specializálódott pénzügyi szolgáltató van jelen a piacon, a banki kereskedői POS-portfóliók egyre inkább ezekhez a cégekhez kerülnek át.

Vannak olyan szektorok, kereskedő típusok, ahol alacsony forgalom várható még akkor is, ha csak kártyás fizetés lesz és a készpénz eltűnik. Ezek jellemzően a mikrovállalkozások. Esetükben egy merőben új megközelítés, üzleti terv és személyre szabottabb fizetési technológia bevezetése hozhat win-win szituációt. Ezért támogatjuk az új, innovatív technológiák bevezetését mind az ügyfél-befogadás mind az eszközök terén

- mondja lapunknak a szakember.

Szász Ferenc Fotó: Mohai Balázs/Portfolio

Ilyen technológia a hazai piacon évek óta elérhető mPOS: a mobiltelefonhoz kapcsolható, printer nélküli terminál, ami bluetoothon keresztül kommunikál az okostelefonnal, de már használja az okostelefon perifériáit. Az infarstruktúra program keretében már folyamatban van itthon a softPOS technológia bevezetése is, amikor szoftveresen ruháznak fel egy okostelefont azzal a képességgel, hogy az kártyát fogadjon el akár önmagában, vagy valamilyen kiegészítő eszköz (dongle) segítségével.

A kártyaelfogadás szélesebb körű elterjedésében az is problémát jelent, hogy ma az interneten nem találni olyan összehasonlító oldalakat, amelyeken egyértelműen kiderülne, hogy egy mikrovállalkozásnak mennyibe kerül a kártyaelfogadás bevezetése. Mindez együttesen eredményezte a kártyatársaságnál az infrastruktúra-program elindítását: a cél, hogy akár három nap alatt bevezethesse a kártyaelfogadást egy kereskedő, igény szerint digitalizált dokumentumkezeléssel. Emellett a Mastercard a saját oldalán is közvetlen segítséget is ad kereskedőknek a tájékozódásban.

A program keretében a kártyatársaság támogatást ad az elfogadóknak mind a folyamatok átszervezéséhez, új technológiák honosításához, mind pedig a kezdeti akvizíciós költségeik tekintetében. Természetesen ez egyben lehetőséget ad a bankoknak számlacsomagok és pénzügyi szolgáltatások értékesítésére is.

A programban több mint 7,000 terminál került ki három hónap alatt. Az is elvárás, hogy a terminálon legyen aktív forgalom, vagyis foglalkozunk a kereskedőkkel, segítünk nekik, edukáljuk őket

- árulta el Szász Ferenc.

A kereskedők a kártyás fizetés bevezetésétől magasabb értékesítési forgalmat is várhatnak. Tapasztalataik szerint ez akár 20 százalékos extra értékesítést is jelenthet, ugyanis így nem a pénztárcában lévő készpénzmennyiség határozza meg azt, hogy egy vásárló mennyit költ. A program most nagy lökést kapott azzal, hogy a kormányzat döntése értelmében jövőre minden online pénztárgép mellé kötelesek lesznek a kereskedők digitális fizetési lehetőséget biztosítani.

A kártyás fizetés fizikai környezetben ma egyeduralkodónak tekinthető a hazai elektronikus fizetési piacon, de ez hosszabb távon könnyen megváltozhat, ugyanis a március elején elindult azonnali fizetési rendszer új alternatívát jelenthet a kereskedőknek az elektronikus fizetésre. Az említett jogszabály lehetőséget ad arra, hogy akár az azonnali rendszerre épülő megoldással is teljesítsék a kereskedők a jogszabályi kötelezettségüket. Egyelőre még nem világos, hogy az azonnali fizetés biztosítása technikailag miképpen történhet meg, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Maga az azonnali fizetési megoldás bevezetése értelemszerűen akkor nem jelent plusz költséget egy kereskedőnek, ha például egy e-mail cím vagy telefonszám másodlagos azonosítón keresztül a kereskedő bankszámlájára is utalhatnak a vásárlók. Ebben az esetben a fizető fél állja annak költségét, kinek-kinek számlacsomagja szerint. Ez volna a legegyszerűbb megoldás, amely a nem időkritikus fizetések esetében működhet jól is akár 20,000 Ft alatt. Olyan helyen viszont, ahol a pénztári fizetésnél még a másodpercek is fontosak, ez nem életszerű megoldás.

Szász Ferenc szerint az elektronikus fizetések közötti választáskor a kereskedőknek azt is figyelembe kell venniük, hogy milyen élményt ad a fizetés a vásárlónak, és mennyire bíznak meg az adott megoldásban, mennyire ismerik azt. Ebben nyilván a kártyás fizetés felé billen a mérleg. A külföldi vásárlóknak egy azonnali fizetési rendszerre épülő megoldás nem jelent alternatívát, és kérdéses ma még az is, hogyan értesül arról maga a bolt vagy a boltban álló pénztáros, hogy kifizette-e a vásárló az adott összeget és az meg is érkezett a számlára. Ehhez még kasszaintegrációra vagy szoftveres fejlesztésre is szükség lehet, nem beszélve magának az üzenetnek a továbbítási díjáról.

A címlapkép forrása: Getty Images.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.