Növekedés koronavírus idején: a cégek egy része most is nagyon ütésálló

Bár a vállalati hitelpiac egésze számára visszaesést hoztak az elmúlt hónapok, a Budapest Banknak a koronavírus előtt meghatározott terveit is sikerült felülteljesítenie az első félévben. A járvány hitelpiaci hatásairól, a hitelezett kkv-k bedőlési rátájáról és a digitális innovációkról is kérdeztük Kasziba Leventét, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetőjét.

Hiába jelentek meg új hitelprogramok a koronavírus nyomán, az MNB május-júniusi adatai masszív visszaesést jeleznek a vállalati hitelezésben. A bankok lettek jóval óvatosabbak, vagy ennyire beszűkült a hitelezhető vállalkozások köre, netán a hitelprogramok indultak be nehezen?

Az év első felében nálunk növekedés látható, a koronavírus ellenére sikeres időszakon vagyunk túl, hiszen még az eredeti, a járvány előtt meghatározott hitelpiaci terveinket is teljesíteni tudtuk. Április-májusban még forró téma volt, ki és hogyan tartozik a moratórium hatálya alá, és például mi történik azokkal a hitelekkel, amelyeknek a futamideje a moratórium ideje alatt jár le. Az ügyfeleknek is nagy fejfájást okozott, mit tegyenek e nem várt helyzetben.

Úgy vélem, a piac átmeneti visszaesése a sorok rendezésének tudható be, a helyzet értékelése sokakat kivárásra ösztönzött.

Az ügyfeleink nagyon aktívak voltak ebben az időszakban, minden eddiginél több tárgyalást kellett levezényelnünk, megduplázódott ugyanis az ügyféltárgyalások száma, ráadásul mindezt távoli kapcsolattal, home officeból kellett végeznie a kollégáimnak. A Budapest Bank vállalati ügyfélkörét elsősorban a 300 millió és 10 milliárd forint közötti árbevételű kkv-k alkotják, és náluk nem tapasztaltunk visszaesést. Mindezt kiválóan jelzi az is, hogy az NHP Hajrá elindulása óta például ebben a programban közel 400 szerződést kötöttünk, 25 milliárdos összegben.

Mennyire változtak meg a hitelcélok? Jellemző-e, hogy a túlélésért, likviditásjavító célból vesznek fel inkább hitelt a kkv-k új beruházások helyett?

Úgy mondanám, hogy inkább kiegészültek a hitelcélok: a likviditás erősítése és a munkabér-kiegészítés is hangsúlyos elem lett, de például az NHP Hajrában emellé egy erős beruházási láb is társul. Az ügyfelek nagy része a kettőt kombinálva használja. Ennek oka, hogy sokszor érdemes előre hozni a beruházásokat a mostani kedvező feltételeket biztosító finanszírozási eszközökkel, hogy a cégek jobban felkészüljenek a vírus utáni időszakra. Akik kevésbé kitettek a Covid hatásainak, azok inkább a beruházásokat erősítették, akiket viszont súlyosabban érintett a járvány (főleg a turisztikai és a vendéglátóipari cégek), azok a likviditásukat javították. Ugyanakkor a kereslet nem tolódott el radikálisan a beruházási célú hitelek felől a forgóeszközök és likviditási célúak felé, hanem a korábbi kétharmad-egyharmad megoszlást inkább 60%-40%-os arány váltotta fel nálunk, az erősen kitett ágazatokban pedig körülbelül 50%-50% az arány. Hangsúlyozom, hogy ez a Budapest Bank portfolióján belüli megfigyelés, és a mi portfóliónk jellemzően piaci átlag feletti minőségű.

Túl vannak a koronavírus által érintett cégek az első likviditási sokkokon, és most már tartósabb jövedelmezőségi kihívásokról is beszélhetünk. Mekkorának látja jelenleg a kihívást a hitelezett cégek körében?

Egyelőre a Budapest Bank ügyfélkörében

nem nőtt a bedőlési arány. Az volt a várakozásunk, hogy a folyószámla-állomány és a számlaforgalom már áprilisban csökkenni fog, de ez még csak most, a nyári időszakban kezdődött el.

Mivel a törlesztési moratórium elfedi a hatásokat, a bedőlések a hitelezett cégek jó részénél nem most várhatók. A banki céltartalékolás elővigyázatossági okból történik most elsősorban, pl. azon ügyfelekre, amelyek a vírusnak jobban kitett országokból hozzák az árut. A mi portfóliónk eleve nagyon tiszta portfólió: a vírusnak igazán kitett ágazatok a hitelállomány mindössze 9%-át alkotják. Nem azért, mintha korábban is válogattunk volna az ágazatok között, hanem mert kockázattudatosan építettük fel a portfóliónkat, és a megfontolt növekedési politika kifizetődő. Optimizmusra ad okot, hogy a kkv-k csaknem 60%-a, nagyvállalatok háromnegyede kilépett nálunk a moratóriumból. Azon ügyfeleinket pedig, akik bent maradtak a moratóriumban, már augusztus végétől kezdve megkeressük, hogy együtt tervezzük meg, hogy milyen ütemben törlesztik majd a hitelüket a moratórium után, annak érdekében, hogy minimalizáljuk a bedőlési arányt.

Mely ágazatok veszélyeztettek a vendéglátáson, turisztikán túl?

Nem ágazathoz kötném ezt, hanem beszállítói körhöz, így például a jól menő egészségügyi ágazatban is találhatók veszélyeztett cégek, akik a Covid által érintett külföldi partnerekkel dolgoznak. Az autóiparban beszállítói és tovább értékesítési oldalon szintén sok a külföldi partner. Általánosságban kimondható, hogy

a belföldi beszállítókkal dolgozó, és belföldre értékesítő cégek jobban állnak. Regionális és országok közötti különbségek is láthatók: a járvány által kevésbé sújtott országokkal kapcsolatban álló cégek ütésállóbbak.

A bankok jelentősen szigorítottak hitelezési feltételeiken a kkv-k körében is. A Budapest Bank milyen szigorításokat hajtott végre annak érdekében, hogy mérsékelje, korlátozza jövőbeni kockázati költségeit?

A kockázatkezelésben eddig is konzervatívak voltunk, ezért nem volt szükség általános szigorításra. A monitoringban természetesen figyelembe vettük az MNB szigorítási elvárásait, de ezek nagy részének már korábban is megfeleltünk. Emellett a fedezeti elvárásban, ahol tudunk, igyekszünk élni az új termékek adta lehetőségekkel. Alapelvünk, hogy új finanszírozást akkor adunk, ha az ügyfél a moratóriumból kilép, ezzel is mutatva, hogy bízik a saját jövőjében, ez mondható talán szigorításnak. A támogatott termékeknél kötött az árazás, míg a saját forrású hiteleknél az alapkamat csökkenése inkább lazított az árazáson, extra árazási puffert pedig nem vezettünk be. Alapvetően ügyfélhez kötött az árazásunk, a kockázati besorolás dönti el nagyrészt a felárat. Ha tehát egy-egy ügyfelünk úgy látja, hogy szigorítottunk az árazásban, annak legvalószínűbb oka a kockázati besorolásuk kedvezőtlen változása.

Hátrány lehet a moratóriumban való részvétel azon kkv-ügyfelek számára is, akik 2021-ben szeretnének hitelt felvenni?

Minden ilyen esetet egyedileg fogunk mérlegelni, és ha indokoltnak és méltányolhatónak látjuk a hitelkérelmet, akkor ez nem lesz szempont.

Önök is kínálják az új Széchenyi Kártya hiteleket, az EXIM refinanszírozási hiteleit, az MFB termékeit és az MNB Növekedési Hitelprogramját is. Nem áll fenn a bőség zavara? Hogy választanak a cégek hitelt maguknak?

A bőség zavara kétségtelenül fennál. Már májusban is fejtörést okozott sokak számára, hogy melyik hitelprogram a testhezálló.

Igyekeztünk az elsők között bevezetni mindent, emellett kollégáink és ügyfeleink számára egy részletes összehasonlító táblázattal könnyítjük meg, hogy mindenki a számára leinkább optimális hitelt vegye fel.

Mennyire szorították ki a refinanszírozott és kamattámogatott programok a bankok piaci hiteleit? Versenyképesek-e a piaci hitelek is, ha igen, mely területeken?

A saját ügyfölkörünkben a speciális igényeket leszámítva minimális az a kör, amely nem támogatott hitelt igényel. Akik beleférnek valamely támogatott hitel keretébe, azok esetében 90% fölötti e kölcsönök aránya. A meglévő hitelek megújításánál azonban többféle igényt is figyelembe veszünk, különösen ezeknél dominálnak még a saját forrású hitelek. Illetve vannak olyan hitelcélok, amelyek nem férnek bele egyik programba sem, ilyen pl. a projektfinanszírozás, ezeknél szintén a piaci árazású hiteleket ajánljuk ügyfeleinknek.

Említette, hogy az NHP Hajrában már 25 milliárd forintnál járnak. Hogy állnak a többi programmal?

Az EXIM Kárenyhítő Programja iránt óriási az érdeklődés már márt több mint 25 milliárd forint van csőben a nagyobb hitelméretek miatt, darabszámban persze ez jóval kisebb az NHP-nál. Széchenyi Kártyában 4 milliárd közelében vagyunk a szerződött állomány tekintetében, az Agrár Széchenyi Kártya pedig 1 milliárd forint felett jár.

A számlanyitásaikat hogyan befolyásolta a koronavírus?

Míg a meglévő ügyfelek aktivitása felerősödött, addig az új ügyfelekkel nehezebbé vált a kapcsolattartás a járvány hónapjaiban, féltünk is attól, hogy tartósan visszaesünk ebben a koronavírus hatására. A számlanyitások alapján azonban nem lehet panaszunk: voltak negyedévek, amikor a legjobbak voltunk e téren a bankpiacon, és egyébként már régóta a második helyen állunk. Ezt az első félévben is stabilan tartottuk. A nettó ügyfélszám (vagyis a számlanyitások és megszűnések különbsége) alapján pedig már másfél éve az első helyen állunk. Ezt úgy is mondhatnám, hogy amelyik kkv minket választ, az sokkal nagyobb arányban marad ügyfelünk hosszú távon, mint bármelyik más versenytársunknál – és ez a legjobb ügyfélelégedettségi visszajelzés, amit csak kívánhatunk.

Milyen új fejlesztések segítik a hitelezést a Budapest Banknál?

A kkv-k privátbankjaként szoktuk magunkat aposztrofálni, és ezt a piacról is visszahalljuk. Az egypontos, személyes ügyfélkiszolgálásban hiszünk, ami régóta bevált: azaz dedikált ügyintézővel dolgozunk mind a meglévő, mind az új ügyfelek esetében. Azt szoktuk mondani, a Forma 1-es kultúrát visszük a bankolásba: minden annak van alárendelve, hogy a kapcsolattartókat a lehető legteljesebb eszköztárral szereljük fel, az ő háttértámogatásuk kifejezetten fontos. Emellett pedig különösen erős a csapatszellem a bankban: hasonlóan működünk, mint ahogy a Forma 1-ben, ahol ugyanúgy örülnek a mérnökök a pilóták sikereinek, mintha ők ülnének az autóban, mert mindenki tudja, hogy az erőfeszítések és a siker is közös. De a bankra visszakanyarodva: olyan sales irányító rendszerünk van, amelyben a vállalati üzletközpont vezetők, a tanácsadók és én magam is napi szinten látjuk, hogy mely ügyféllel mikor és milyen kommunikáció történt, milyen az előéletük, az aktuális helyzetük, stb. A

lehető legtöbb információt gyűjtjük össze és bocsátjuk a kapcsolattartó kollégáink rendelkezésére

annak érdekében, hogy minél gyorsabban és tökéletesebben ki tudják szolgálni az ügyfeleiket. Sokat elmond a munkánkról, hogy a veszélyhelyzet alatt is volt olyan cégvezető, aki a moratóriummal kapcsolatban minket hívott fel a kérdésével, pedig nem ügyfelünk, de tudta, hogy tőlünk megkap minden szükséges információt.

Milyen növekedési számokat értek el a kkv-üzletágban?

Az első negyedéves adatok alapján az előző év azonos időszakához képest 16% feletti vállalati hitelállomány növekedést értünk el, szemben a piaci 12%-al, vagyis sikerült tartanunk azt a növekedési pályát, amelyre immár 3 éve ráálltunk. A koronavírus miatt nehéz időszak volt ez, de a lízinggel együtt közel 10%-os piaci részesedéssel bírunk a kkv-k fennálló hitelállományát tekintve, így a fent említett növekedési pálya miatt immár méretünkhöz képest felülreprezentáltak vagyunk ebben a szegmensben.

Hogy teljesít a lízing a nehéz időkben?

Májusban az volt a mondás, hogy 30-40%-os csökkenés várható a lízingpiacon, ezért mi is nagyon tartottunk a visszaeséstől. Az április még viszonylag jól alakult, májusban azonban a felére esett vissza a havi átlagos volumen. Június szerencsére már felpattanást hozott, de így is 20-30% volt az elmaradás egy átlagos hónaphoz képest, a július viszont már kifejezetten a legjobb hónapokat idézte. A koronavírus második hullámától függ a folytatás, illetve attól, hogy csak az elhalasztott keresletről volt-e szó az elmúlt hónapokban vagy tartós igény mutatkozik a lízingre. Egyelőre az a helyzet, hogy ebben a félévben hoztuk az eredeti terveket, új folyósításban pedig a koronavírus előtt összeállított terv felett járunk.

A koronavírus felgyorsította a banki digitalizációt. Önöknek milyen digitális fejlesztéseket sikerült elindítaniuk?

A vírus hatására nagyon elterjedt az elektronikus aláírás használata, az elektronikus formában történő adatszolgáltatás is teljes körűen megvalósult, a hosszú távú fejlesztésekben pedig azokat vettük előre, amelyek integrálni képesek a cégek számviteli folyamatait. Nem külön netbankot, hanem a nagy számviteli rendszerekkel integrált bankszámlákat képzelünk el, nyűg nélkül.

A PSD2 lehetővé teszi, hogy API-segítségével olyan pénzügyi asszisztensi modult biztosítsunk a cégeknek, amely révén nálunk és más banknál lévő számlaforgalmukat is kézben tudják tartani saját informatikai rendszereiken belül.

Ennek az integrált megközelítésnek egyes elemeit a májusban bevezetett Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatásunknak köszönhetően jelenleg már a kisvállatoknak biztosítani tudjuk, és az a célunk, hogy idővel ezeket egyre több elemmel egészítsük ki, illetve a nagyobb cégek esetében is alkalmazzuk.

