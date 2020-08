Irányt váltott a gazdag magyarok pénze, ilyen még nem volt az újkori magyar történelemben

Megfordult a pénzáramlás iránya a privátbanki piacon, a koronavírus-válság miatt sok vállalkozás tulajdonosa a működési nehézségeket csak saját vagyonának terhére tudta orvosolni. A Portfolio által megkérdezett privátbanki vezetők szerint az elmúlt időszak segített a portfóliók tudatos átrendezésében, nőtt a felhalmozás iránti igény, és előretört a digitalizáció az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. Tapasztalataik szerint nem az új ügyfelek megjelenése, sokkal inkább a meglévő ügyfélkör vagyonátcsoportosítása jellemezte az elmúlt hónapokat, a piacok oldalán pedig azt látják, sok évtizedes, általánosan elfogadott szabályok kezdenek megdőlni. Bálint Attilát, Haás Pétert és Parádi-Varga Tamást kérdeztük.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Mi a három legfontosabb változás, amit a koronavírus okozott Önök szerint a privátbanki piacon?

Bálint Attila, Raiffeisen Private Banking: A legfontosabb változás az volt, hogy megfordult a pénzáramlás iránya a privátbanki piacon, ugyanis sok vállalkozás tulajdonosa a működési nehézségeket csak saját vagyonának terhére tudta orvosolni.

Erre, pláne ilyen mértékben még nem volt példa az újkori magyar gazdaságtörténelemben, miként ennyire átfogó - szinte minden ágazatot érintő - hirtelen kiszáradás sem sújtott le még a rendszerváltást követően.

Második helyre tenném a tudatos portfólió átrendezéseket, ami alatt azt értem, hogy sokan nagyon bátran kezdték el vásárolni a nagy esést elszenvedő instrumentumokat. A harmadik hely az olvasatomban mindenképpen a digitalizációé - kiderült, hogy számos üzleti tranzakció ma már digitális módon is elintézhető, időt és energiát megspórolva.

Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatója

Haás Péter, OTP Privát Banki és Vagyonkezelési Főosztály: A legfontosabb változás kétségkívül a remote ügyfélkezelési megoldások terjedése, mind a tranzakció menedzsment, mid a tanácsadás terén. Ennek következtében a fizikai jelenlét nélküli szolgáltatási megoldások, a digitalizáció komolyat lépett előre. Az amúgy is erős trendet a pandémiás válsághelyzet még inkább erősítette, gyorsította.

Fontos változás még a home office munkamódszer terjedése szinte minden feladat és munkakörben. Ez is egy olyan eset, hogy már egy kibontakozó trend kapott nagyon erős új impulzust.

Parádi-Varga Tamás, SPB Befektetési Zrt.: Bebizonyosodott, hogy a PB esetében (is) lehetséges a részleges, vagy akár a teljes „home office” működés. Személyes véleményem, hogy az irodai munkát (sok más véleménnyel szemben) jobbnak tartom. Jobb az információáramlás, jobb a csapatösszetartás, gyakoribbak az interakciók. Az ember egy szociális lény (kell a csapathoz tartozás élménye), másrészt véleményem szerint fontos dolog a munkavégzés helyét és idejét különválasztani a magánszférától.

Másodikként azt emelném ki, hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartásban sokkal inkább előtérbe kerültek az elektronikus eszközök. Ez jelentős hatással volt a fejlesztésekre. Viszonylag rövid idő alatt, jelentős fejlődésen mentünk keresztül. (És ez még csak a kezdet).

És amit mindenképp érdemes még megemlíteni, hogy talán meglepő módon – de előtérbe került a felhalmozás, a további megtakarítások bevonása (a fogyasztás terhére) és a hosszabb távú, biztonságosnak tartott befektetések felé fordulás.

Milyen vagyonmozgásokat lehetett megfigyelni az utóbbi hónapokban a magyarok körében? Megjelentek friss arcok és megtakarítások a piacon vagy a vagyonvesztésre adott reakciók kötötték-e le az energiájukat?

Bálint Attila, Raiffeisen Private Banking: Elégedett ügyfeleink ajánlásainak, jó teljesítményt mutató termékeinknek és néhány jól sikerült partneri együttműködésünknek köszönhetően nem vagyunk jelentősen elmaradva a tervezett pályától, ami azért különös öröm, mert az extrém leterheltség időszakában valójában a meglevő ügyfélkör kiszolgálása volt az elsődleges.

Haás Péter, OTP Privát Banki és Vagyonkezelési Főosztály: A pandémiás válság kezdetén, a nagy árfolyam-esések idején komoly riadalom volt megfigyelhető a befektetők körében, de aztán egyre inkább

az árfolyamesésekben az olcsó beszállási pontokat kezdték inkább látni a befektetők, így valóban megjelentek olyan ügyfelek is, akik korábban kisebb kockázati kitettséggel „működtek”.

Haás Péter, az OTP Privát Banki és Vagyonkezelési Főosztályának igazgatója (középen)

Parádi-Varga Tamás, SPB Befektetési Zrt.: Az SPB jellemzően egy konzervatív hazai privátbanki ügyfélkört szolgál ki, akik jelentős külföldi kitekintéssel, tapasztalattal rendelkeznek. Éppen ezért nem volt jellemző hirtelen új vagyonok és megtakarítások vagy szereplők megjelenése. Sokkal inkább a már meglévő ügyfélkör csatornázott át máshol meglévő állományokat a nem forint alapú és konzervatívabb megtakarítások irányába. Ellentétben 2008-cal, a piaci zuhanás során az ügyfelek sokkal inkább a beszállási pontokat keresték és egyáltalán nem volt tapasztalható pénzügyi pánik. Hozzátenném, hogy bármely ország kormányzati, illetve jegybanki kommunikációja is teljesen eltérő volt a 2008-as válságban tapasztalhatótól.

Mit gondolnak a részvénypiaci emelkedésről? Van még bármilyen kapcsolat a részvénypiacok és a reálgazdaság között? Mit tanácsolnak az ügyfeleknek, mibe érdemes most a pénzüket tenni, ha közepes kockázatú portfólióban gondolkodnak?

Bálint Attila, Raiffeisen Private Banking: A részvénypiacok mindig azt árazzák be, amit be tudnak. A mostani várakozások arról szólnak, hogy a piacon működő tekintélyes vállalkozások vissza fogják tudni szerezni egy idő után a jövedelemtermelő képességüket és piacaikat. Ajánlataink fókuszában változatlanul az aktívan kezelt vegyes alapok valamint a fenntarthatósági alap áll, mert mindkettő jó sztori, kényelmet, biztonságot és kiegyensúlyozottságot biztosítanak, ráadásul jól is vizsgáztak az elmúlt időszakban.

Haás Péter, OTP Privát Banki és Vagyonkezelési Főosztály: Egyre inkább a részvénypiaci teljesítményeket és a részvényárfolyamokat a nagyon laza monetáris politika, a likviditási bőség generálta kockázati étvágy határozza meg, semmint a vállalati fundamentumok. Egyre nagyobbra nyílik az olló a vállalati teljesítmények és a részvényárfolyam-alakulások között.

Parádi-Varga Tamás, SPB Befektetési Zrt.: A kérdést kiegészíteném azzal, hogy nem pusztán részvénypiaci ralit látunk, hiszen ugyanez zajlik (csak esetleg még erősebben) a kötvénypiacokon is. A részvénypiaci árazások nyilvánvalóan elszakadtak a reálgazdasági folyamatoktól. A kötvény és részvénypiacokat jelenleg a jegybankok által meghirdetett pénzbőség táplálja. A bejelentett kötvényvásárlási programok (MNB, EKB, Fed…) teljes mértékben elejét veszik egy 2008-ashoz hasonló, toxikus eszközökből kiinduló – majd ezen keresztül a bankrendszert és végső soron a reálgazdaságot fertőző láncolat kialakulásának.

Valamennyi jegybanki intézmény korlátlan likviditást igyekszik nyújtani a bankrendszernek – ezáltal is fenntartva a finanszírozást, illetve direkt kötvényvásárlásokba (tehát hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba) is fektet. Ráadásul pl. a Fed a kötvény ETF-eken keresztül már a „bóvli” kategóriában is megjelent. Tehát minden jegybank, mindent megtesz egy újabb hitelezési válság kialakulása ellen. Ennek eszköze pedig nagyrészt az eddig sokszor mumusként emlegetett közvetlen jegybanki finanszírozás térnyerése (közvetlen kötvényvásárlási programokon keresztül). Megjelentek a tényleges egyszeri „helikopterpénzek”, a kísérleti alapjövedelmek – de egyelőre úgy tűnik, ezek inkább a megtakarításokat tornásszák fölfelé és nem a fogyasztásban csapódnak le. Így megvan az esélye az eszközár-buborékok kialakulásának. Viszont az inflációs hatás, egyelőre nem igazán látható.

Sok évtizedes, általánosan elfogadott szabályok látszanak megdőlni és néha az embernek az az érzése, hogy a gazdasági jólét pusztán jegybanki mérlegfőösszeg kérdése.

Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója

Címlapkép: Getty Images