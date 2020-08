Új világ jön: hamarosan szelfivel és e-személyivel is bankolhatsz Magyarországon

Újfajta azonosítási módot engedélyezett és a szelfis azonosítás terjedését segítő szabálymódosítást hajtott végre az MNB a pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló rendelet frissítésével. Mostantól a jogszabályi háttere már megvan annak, hogy akár az új e-személyi chipjét egy mobiltelefonnal beolvasva nyissunk számlát, de persze ennek az azonosításnak a gyakorlati alkalmazásához még a technikai feltételek megteremtésére is szükség lesz. A rendelet szakszerű értelmezésében az MNB munkatársa segített lapunknak.

A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló, EU-s szabályok alapján implementált MNB-rendelet határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek az ügyfelek. A bankoknak, pénzintézeteknek az ügyfelek azonosítására a korábbinál rugalmasabb, a kockázatarányosság elve alapján lépcsőzetesen egymásra épülő követelményrendszert alkottak meg a szabályozók durván 2 évvel ezelőtt. Most a rendeletet újra megújították, alapvetően három nagyobb változás történt benne:

az MNB kitágította az átvilágítás során elfogadható okmányok körét, és új azonosítási módozatot is engedélyeztek,

bekerült az erős ügyfélhitelesítés definíciója a rendeletbe, ezzel a fogalomrendszert egységesítették,

kidolgozták az élőségvizsgálat pontos definícióját, és az okmányellenőrzés folyamatának leírását is pontosították.

E-személyis azonosítás

A PMT rendeletben eddig kétféle átvilágítási típus volt: valós idejű és a nem valós idejű. Most változott a terminológia, a rendeletben a valós idejű helyett a közvetlen átvilágítás, a nem valós idejű helyett és közvetett átvilágítás kifejezés szerepel.

Korábban a nem valós idejű azonosításon belül két kategóriát engedélyezett a felügyelet: a Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli (KAÜ-s) átvilágítást és a szelfis azonosításként emlegetett módot, ezek mellé bekerült az úgynevezett e-passos megoldás, amikor az új típusú e-személyigazolványból ki lehet olvasni az adatokat.

Ez tehát az első nagy változás, hogy mostantól az MNB az új személyiken található chipből kiolvasható adatokat is elfogadja hiteles azonosításnak. Technikailag ez a fajta azonosítás úgy működik, hogy az e-személyi e-pass funkciójával kiolvashatók a személyi tulajdonosának bizonyos adatai egy erre dedikált kártyaolvasóval (mint amilyenek pl. a Kormányablakokban, hivatalokban működnek), ez már eddig is működött. Viszont a módosítás lényege, hogy akár egy arra alkalmas mobiltelefon és szoftver kombinációjával is azonosíthatja magát egy ügyfél hitelesen az e-személyi e-pass funkciójával, akár közvetett azonosítás esetében is. Fontos, hogy ilyen megoldás egyelőre még nem létezik a gyakorlatban, de a jogszabályi háttere ennek már adott.

Emellett az elfogadható okmányok körét is bővítette a szabályozó, már nem csak a kártyaformátumú okmányokat lehet használni az ügyfélazonosításban, hanem például útlevelet, más EU-s ország okmányait is elismerik hiteles azonosításra alkalmas okmánynak. A korábbi rendelet fókusza a magyar okmányok voltak.

KAÜ és szelfi

A rendelet korábbi verziójában szereplő két közvetett átvilágítási mód, a szelfis azonosítás és a KAÜ-s megoldás is újszerűnek mondható, érdemes ezek működését is felidézni. A Központi Azonosítási Ügynök a Magyarország.hu-n keresztül elérhető megoldás, az elgondolás szerint ide belép az ügyfél, megadja a hozzájárulását arra, hogy a bank ide be fog kérdezni, és neki oda lehet adni az adatokat. Egy másik csatornán kapcsolódva a bank ezután lekérheti az adatbázisból az ügyfél adatait. A gyakorlatban ez a fajta megoldás még nem működik, a jogszabályi háttere ennek azonban már megvan (a rendelet előző verziójában is szerepelt), de a technikai munkát mg el kell végezni, a bank és az állami rendszerek kommunikációja még kialakítás alatt van.

A szelfis azonosításnál az ügyintéző közvetlen segítsége nélkül, például egy fotó, vagy rövid videó, illetve a szükséges azonosító adatok beküldésével lehet megnyitni egy számlát. A Revolut számlák megnyitásához hasonló, pár perces azonosításról van szó, a gyakorlatban ez így néz ki:

Egy mobiltelefon vagy tablet segítségével, az instrukciókat követve lefotózzuk a személyi azonosító okmányt (személyi igazolványt vagy jogosítványt), majd magunkról készítünk egy rövid videót vagy fényképet.

További adatokat adunk meg, amelyekre a számlanyitáshoz szükség van (pl. anyja neve, születési dátum), majd az elkészített regisztrációs kérelmet beküldjük a bankba.

Az adatokat egyes megoldások automatikusan ki is töltik a lefotózott személyi vagy jogosítvány alapján, sőt, akár az aktivált e-személyi NFC chipjén tárolt adatokat is beolvastathatjuk.

A beküldés történhet akár banki nyitvatartási időn túl is, de a regisztráció csak akkor élesedik, amikor a szolgáltató oldalán egy ügyintéző jóváhagyja a kérelmet.

A regisztrációs folyamatot rögzíteni kell, visszakereshető módon kell tárolni a szolgáltatónak.

Ha valami nem stimmel a regisztrációval, a bank köteles két munkanapon belül ezt jelezni az ügyfélnek.

Élőségvizsgálat

A szelfis azonosításhoz szervesen kapcsolódó ”élőségvizsgálat” (liveness test) pontosítása, részletes leírása is megjelent a rendeletben, erre a piaci szereplők már nagyon vártak, hogy a felügyelet világos kereteket határozzon meg e tekintetben. Ennek lényege, hogy azt a fajta csalást hogyan lehet kiküszöbölni, hogy valaki egy Facebook-profilból lopott képet, vagy egy alvó ember képét küldje be visszaélési szándékkal.

Az MNB azt szeretné látni, hogy a szolgáltató meg tud győződni arról, hogy a felhasználó, aki például egy számlát nyit, valóban ott volt az adatai, a fotó beküldésekor. Ehhez hasonló az a folyamat, amikor élő videós kapcsolatban megkérik az ügyfeleket, hogy olvassanak fel számokat, forduljanak jobbra vagy balra, ebből biztosan lehet tudni, hogy nem egy felvételt játszanak be a videochaten.

