Nem láttuk jönni: koronavírusos lett a magyar bankok fejőstehene

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Éppen azon a ponton támadta meg a járvány a magyar bankokat, amellyel az elmúlt években Európa élvonalához tartoztak. 2017 és 2019 között az értékvesztés-visszaírásoknak is köszönhetően az egész EU legmagasabb tőkearányos megtérülését érték el - e magas jövedelmezőségnek a lecsengését prognosztizáltuk, a járvány miatt aztán drasztikusan ért véget. Paradox módon tömeges hitelbedőlésekről a törlesztési moratóriumnak is köszönhetően nincs még szó, az idén megképzett nettó 250 milliárdos értékvesztések a jövőnek szólnak. Emellett talán csak a személyi és a vállalati hitelek visszaesése mutatja a bankok friss számaiban, hogy valami nincs rendben. Szeptember 15-ei, jövő keddi hibrid Hitelezés 2020 konferenciánkon a bankszektor vezetői is elmondják minderről a véleményüket, online jegyek még kaphatók az eseményre.