Így kell meghosszabbítani egy törlesztési moratóriumot? (Gyorsértékelés)

Úgy tűnik, megfogadta a kormány az MNB és a bankszektor javaslatát: a törlesztési moratóriumot célzott és szelektív módon hosszabbítja meg január 1-jétől. A megfelelő statisztikák híján azonban nehéz megmondani, hogy mennyire célzott és milyen mértékben szűkített a hat hónapos időtávra bejelentett megoldás, a bankok számára pedig jelentős többleterőforrás-igénnyel járhat a hosszabbításra jogosultak körének pontos meghatározása.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 19. Orbán Viktor bejelentette: így hosszabbítják meg a törlesztési moratóriumot

A bejelentés lényege

Facebook-videóban ismertette a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs javaslatát Orbán Viktor miniszterelnök a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozóan. Szavai alapján ez egyúttal kormánydöntés is lesz, a kormány ugyanis megfogadja a törzs javaslatát. Ezek alapján szelektív és célzott hosszabbítás jön:

a hitelmoratórium eddig 1,6 millió családnak és 60 ezer vállalkozásnak adott segítséget, decemberig összesen mintegy 2000 milliárd forintnyi hiteltörlesztéstől mentesítve őket,

a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkozottak számára további hat hónappal (vagyis valószínűleg 2021. június 30-áig) meghosszabbítják a moratórium lehetőségét,

nekik nem kell felkeresniük a bankot, csak ha a moratórium lehetősége ellenére fizetni szeretnének,

a moratórium meghosszabbításának a lehetősége a vállalkozások számára is nyitva áll, de nekik be kell jelenteniük hosszabbítási igényüket,

ha a bevételük több mint 25%-kal csökkent, akkor meg kell kapniuk ezt a lehetőséget a bankoktól,

a háztartások és a vállalkozások egyaránt 6 hónapig hitelszerződés-felmondási tilalmat fognak élvezni a járvány előtt felvett hitelek esetében.



Értékelésünk

Önmagában helyes döntés a moratórium meghosszabbítása, hiszen még ha sikerülne is leküzdeni a járványt, annak gazdasági és pénzügyi hatásai elnyújtva jelentkeznek. Sok más ország is a hosszabbítás mellett döntött, igaz, jellemzően rövidebb időszakra, és nem 2021-re vonatkozóan.



A nem teljesítő hitelek arányának közép- és hosszú távú minimalizálását a bankrendszerben valószínűleg valamilyen hosszabbítás szolgálja a leginkább. A gazdaságban is vannak "szuperfertőzők": a vállalati nem teljesítések gyors felfutása lánctartozások hosszú sorának kialakulásához vezetne a gazdaságban, emellett (átmenetileg elkerülhető) terhet okozna a hitelpiacnak. Ugyanakkor nem mindenki esetében lenne így: szükség van a moratórium célzottabbá tételére is.



Úgy tűnik, hogy a kormány – helyesen - figyelmet fordított arra, hogy a potyautasokat kiszűrje a rendszerből, és ezzel minimalizálja az erkölcsi kockázatot (moral hazard), vagyis hogy azok is élnek a törlesztési moratóriummal, akiknek nincs szükségük rá. Ez leginkább a vállalkozások esetében érvényesül azzal, hogy csak a legalább 25%-os bevételcsökkenést elszenvedő cégek élhetnek vele. Ezzel – legalábbis felszínesen vizsgálva a kérdést – teljesíti a kormány a bankszektor és az MNB javaslatát a célzott és szelektív moratóriumhosszabbításról.



Ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ténylegesen mennyire célzott és mennyire szelektív a moratórium meghosszabbítása. Becslésünk szerint a lakossági ügyfelek mintegy fele és a vállalkozások ennél jóval kisebb aránya tartozhat ide. Utóbbinál nagy kérdés még, hogy milyen adatközlés alapján és milyen időszakra vonatkozóan vizsgálják majd a bevételek visszaesését, Orbán Viktor erről nem beszélt.



Mind a lakosság (opt-out) mind a vállalkozások (opt-in) esetében (csak más-más módon) a bankok feladata lesz vélhetően a jogosultság ellenőrzése. Nagy kérdés ezért az új szabályok érvényesítésének munka- és erőforrás-igénye a bankoknál: a hitelintézeteknek valószínűleg nem minden adat áll rendelkezésükre ahhoz, meg állapítsák, mely ügyfelek azok, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Az ezzel kapcsolatos adatbázisok felépítése jelentős erőforrásokat, időt, informatikát és költséget vehet igénybe a bankoknál. Tavaszhoz képest nagy könnyebbség azonban bankoknak, hogy most nem néhány nap, hanem több mint három hónapjuk áll rendelkezésre a felkészüléshez.



Az ügyfelek most természetesen újabb döntés elé érkeznek, amit év végéig kell meghozniuk. Vélhetően most is futamidő-hosszabbítást fog jelenteni a moratórium a benne maradók számára, és továbbra sem várható a moratórium miatt törlesztőrészlet-emelkedés. Aki benne maradna a moratóriumban, annak érdemes figyelembe vennie, hogy hitele futamideje további több mint 6 hónappal hosszabbodhat meg: az időközben felhalmozott kamattartozás lineáris (kamatos kamat nélküli) törlesztése miatt a 6 hónapos hosszabbításon túl (futamidőtől, kamattól, stb. függően, nagy szórás mellett) jellemzően további 1-5 hónapos futamidő-hosszabbításra lesz szükség, miközben a 2020-as moratórium miatt már így is közel egy évvel meghosszabbodott a hitel futamideje.

A moratórium óriási segítség egyébként a magyar hiteladósoknak: idén mintegy 2000 milliárd forintot hagy a háztartások és a vállalatok kasszájában. A moratóriumban érintett hitelek aránya mind a lakosságnál, mind a cégeknél 40 és 50 százalék között van, darabszám alapján az MNB szerint ennél magasabb az arány. Ez nem véletlen: míg a háztartások esetében a kisebb átlagösszegű személyi kölcsönök, a vállalatok esetében a mikrovállalatok körében a legnagyobb a moratóriummal élők aránya. A moratórium a banki hitelállományok amortizációját is lassítja, a betétállományokat és az érintettek megtakarítási képességét pedig növeli.

A Portfolio kérdésére az MNB sajtótájékoztatóján elárulták: a vállalati hitelállomány éves dinamikája a törlesztési moratórium nélkül mintegy fele lett volna 2019 közepe és 2020 közepe között regisztrált évi 8,4%-nak (a kkv-k esetében ez 9,3% volt), a háztartásoknál viszont csak 2-3 százalékponttal maradt volna el a megfigyelt mintegy 20%-tól, elsősorban a rendkívül népszerű, és már közel 100 ezer szerződésnél járó babaváró hitel tavaly júliusi elindulásának köszönhetően.