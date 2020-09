Most érdemes még lecsapni Magyarország legszenzációsabb lakáshiteleire

Anélkül, hogy nagy dobra verte volna, kamatot emelt az MNB ezen a héten, elismerve később, hogy az inflációs kockázatok fokozódását akarta megelőzni ezzel. A bankközi kamatok nyomban emelkedni kezdtek: 3-12 hónapos lejáraton 8-9 bázisponttal kerültek feljebb. Mielőtt az inflációs nyomás a hosszú kamatokra is hatni kezdene, érdemes lecsapniuk a most még rekordalacsony kamatozású lakáshitelekre mindazoknak, aki az ősz folyamán lakáscéllal rendelkeznek. Bemutatjuk a bankok legjobb ajánlatait, személyre szabott kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Amint külön anyagunkban rámutattunk, bár kedden kamatdöntő Monetáris Tanács ülésre került sor, amelyen a friss inflációs jelentés ismeretében döntöttek a változatlanul 0,6%-on hagyott irányadó rátáról, két nappal később mégis effektív kamatemelés történt a magyar jegybanknál, hiszen az egyhetes betéti tenderre felkínált kamat 0,6%-ról 0,75%-ra emelkedett. Erről hivatalosan nem a Monetáris Tanács, hanem az MNB Igazgatósága dönt, az egyhetes betéti tendereken minden héten egyedileg teszik ezt. A Reuters kérdésére elismerte a jegybank, hogy az inflációs kockázatok fokozódását kívánták mérsékelni a nem megszokott lépéssel.

Az MNB döntése már másnap hatással volt a bankközi kamatokra, de a kamatemelésnél kisebb mértékben: a 3 havi BUBOR 65-ről 74 bázispontra, a 6 havi BUBOR 69-ről 77 bázispontra, a 12 havi BUBOR 74-ről 82 bázispontra emelkedett. Mivel mindhárom kamatperiódus mellett kínálnak rövid kamatperiódusú lakáshiteleket is a bankok, mindennek hatása van már rövid távon is a gyorsan változó kamatozású lakáshitelek kamatára. A meglévő lakáshitelek közel 40%-át érinti ez, az új hitelfelvevők közül viszont jóval keveseket: a lakosság közel 99%-a legalább 5 éves, még inkább 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleket választ, márpedig ezek nem, vagy csak sokkal lassabban követik a rövid lejáratú bankközi kamatok változását. Az inflációs nyomás fokozódásával azonban az új hitelfelvevőknek is érdemes lehet kihasználniuk a most még rekordalacsonynak mondható lakáshitelkamatokat: a hosszú kamatperiódusú hitelekkel bebiztosíthatjuk magunkat az adott kamatperiódus időtartamára az inflációs nyomásból vagy más okokból fakadó jegybanki és piaci kamatemelkedések ellen. Személyes kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Alábbi példáinkban 300 ezer forintos átutalt nettó jövedelem (adóstársak összesen), 10 millió forintos hitelösszeg és 15 éves futamidő mellett néztük meg a bankok legjobb ajánlatait, mégpedig kamatperiódusonként a Bank360 gyűjtése és a Pénzcentrum kalkulátora alapján.