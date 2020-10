Bezárnak a fiókok, megszűnnek az automaták - Digitális bankok épülnek az egész világon

A készpénz volt a koronavírus-járvány első napjainak nagy nyertese, de a félelem miatt felhalmozott készpénz nem sokáig maradt „king”: a készpénzhasználat csökkenésének mértéke idén nagyjából ötszörösére gyorsult az elmúlt években látotthoz képest. A bankok hatalmasat buktak az év első felében a pénzforgalmi bevételeikből, de év végéig sokat ledolgozhatnak ebből a McKinsey friss globális elemzése szerint. Az is kiderült, a világjárvány brutálisan felgyorsította a fizikai bankolásról való áttérést a virtuálisra, rengeteg fiókot zárnak be, és még több ATM-et szüntetnek meg a bankok.

A McKinsey pénteken kiadott Global Payments Reportja szerint 2020 különleges év a fizetési iparág szinte minden részterületén, a COVID-járvány gyakorlatilag minden korábbi várakozást és korábbi trendet alaposan átírt. Összességében a bankok és fizetési szolgáltatók bevétel szintjén nagyon rosszul jöttek ki a krízisből, a McKinsey becslése szerint:

a fizetési iparág teljes bevétele 22 százalékkal zuhant az idei első félévben az egy évvel korábbihoz képest.





2020 második felében a pénzforgalmi bevételek valamelyest emelkednek, így az év egészében várhatóan 7 százalékkal csökken a szektor bevétele. A COVID-időszak előtt várt szinthez képest így 11-13 százalékkal lesz alacsonyabb a 2020-as pénzforgalmi bevétel.

A globális pénzforgalmi bevétel 2019-ben 5 százalékkal nőtt éves alapon, ami a hosszú távú növekedési ütem átlagához közeli szint, ezzel megközelítette a 2 ezer milliárd dollárt. A pénzforgalmi bevételek súlya a banki bevételeken belül gyorsabban nőtt az elmúlt években, mint a többi bevételi típus, így 2019-ben már 40 százalékos arány képviseltek a fizetési bevételek a teljes banki bevételen belül. Öt évvel ezelőtt a pénzforgalmi bevételek még csak a banki bevételek harmadára rúgtak.

A Covid-hatás

Amint a COVID-19 lokális gócból globális problémává kezdett alakulni, a kormányzatok azonnali intézkedésekkel védték állampolgáraikat, és különböző mértékű kijárási korlátozásokat vezettek be. Az egyik első reakció volt a költségvetési költések alapos visszavágása, a gazdaságokat súlyos keresleti-sokk érte. Globálisan a költségvetési kiadások egy pillanat alatt 40 százalékkal csökkentek. A COVID-19 a turizmust, utazási- és szórakoztatóipart különösen hazavágta, ugyanakkor a kiskereskedelmet egyszerre több hatás is érte: a készpénzhasználat visszaszorult, az elektronikus fizetések előtérbe kerültek a pénztáraknál, és az e-kereskedelem is száguldott.

A kiskereskedelemi forgalom az Egyesült Államokban 30,1 százalékkal nőtt az év első felévben éves alapon, ezen belül az e-kereskedelem növekedési üteme hatszorosára emelkedett. Az Amazon forgalma 40 százalékkal emelkedett éves alapon, az élelmiszereladás háromszorosára emelkedett a platformon.

Európa-szerte az online vásárlásban a korosztályok és a földrajzi helyek tekintetében is csökkentek a különbségek, nagyon sokan életükben először vásároltak valamit online. Mindezek következtében az elektronikus fizetések a személyek közötti (P2P) és a cégek és személyek közötti (B2C) forgalom egyaránt nőtt. Sok régióban a bankkártya volt a nyertese a folyamatnak, az ügyfelek a készpénzhasználattal szemben a kevesebb kontaktust igénylő kártyás és digitális fizetési módok felé fordultak.

Svájcban például a betéti kártyás fizetések aránya 65-ről 72 százalékra nőtt a január-május közötti időszakban, elsősorban a készpénz rovására. Az érintéses fizetések magasabb limitje (ami Magyarországon 5 ezerről 15 ezer forintra emelkedett) a kontaktmentes fizetések terjedését hozta, és a kisebb összegű fizetések területén is elhódított tranzakciókat a készpénz rovására. A hitelkártyás fizetéseknél viszont már árnyaltabb a kép, mert az ügyfelek sok országban igyekeztek a hitelkártyás költéseiket visszafogni a következő időszak várható kihívásaira való tekintettel.

Ausztráliában például 5 százalékkal változott hitelkártyás vásárlások aránya a betéti kártyás fizetések javára a február-június közötti időszakban. Ázsiában ugyanakkor az alternatív elektronikus fizetési formák, mint az azonnali és mobilfizetési megoldások száma nőtt gyorsan, miközben a hitelkártyás költések is megtartották pozíciójukat a POS és e-kereskedelmi tranzakcióknál.

Megszüntettek rengeteg ATM-et

A készpénzes tranzakciók és a bankautomatás készpénzfelvételek száma nagyot zuhant – utóbbi persze csak azután, hogy a válságtól megriadó emberek nagy mennyiségű készpénzt vettek fel tartalékként. A kijárási korlátozások bevezetése körüli napokban az Egyesült Államokban és Németországban (és Magyarországon is) kiugróan magas volt a készpénz iránti igény. Ezután azonban a koronavírus fertőzéstől való félelem miatt a sokak által használt, vagyis kontakpontként azonosított ATM-eket nem szívesen használták az ügyfelek: Indiában áprilisban 47 százalékkal csökkent az ATM-ek forgalma, az Egyesült Királyságban pedig március és július között 46 százalékkal esett vissza.

2020-ra vonatkozóan a McKinsey szerint 4-5 százalékponttal csökkenhet a készpénzhasználat a fizetési tranzakcióknál globálisan a tavalyi 69 százalékról. Ez azt jelenti, hogy a csökkenés mértéke nagyjából ötszörösére gyorsult az elmúlt években látott csökkenési ütemhez képest.

A bankok számra egyébként a készpénzhasználat csökkenése összességében jó hír, mert a készpénzhez kapcsolódó költségeik magasabbak az ehhez kapcsolódó bevételeiknél, míg az elektronikus pénzforgalmon profitot realizálnak.

Bezárják a fiókokat

A világjárvány felgyorsította a fizikai bankolásról való áttérést a virtuálisra. A bankok számos országban bezárnak fiókokat (nem nyitnak ki a járvány miatt elvileg csak átmenetileg bezárt fiókok), és megszüntetnek ATM-eket. Ausztráliában a négy legnagyobb bank 2 150 ATM-et szüntetett meg és 175 bankfiókot zárt be június óta.

A COVID-krízis alapvető változásokat hozott a technológiák bevezetésében, az azonnali átutalási rendszerek iránti igény is megnőtt: Indiában a bankok a már működő indiai azonnali fizetési rendszerre gyors ütemben kezdtek el e-kereskedelmi, számlabefizetési és mobilbanki megoldásokat fejleszteni, 2020 első hét hónapjában 70 százalékkal nőtt az azonnali platform forgalma.

Mi jön most?

A McKinsey globális gazdasági előrejelzése szerint 2020 második felét „visszafogott fellendülés” jellemzi majd. Ez a fizetési forgalmat is felhajtja, és az elektronikus fizetések által a készpénztől elhódított terület hosszabb távon is digitális marad.

A digitális és agilis szervezeti transzformációra pedig soha nem látott mértékű igény lesz az egész világon.