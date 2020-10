Sorban állnak a magyar cégek az újfajta garanciáért, már készül a következő nagy dobás

Felértékelte a koronavírus a hitelgaranciát: a legnagyobb hazai garantőr szervezet, a Garantiqa kezességvállalási portfoliója év végére meghaladhatja az 1300 milliárd forintot, és a kedvezőbb feltételrendszer egy új konstrukció, az Investment Hitelgarancia formájában hamarosan a hosszabb lejáratú beruházási hitelekre is érvényesíthető lesz – közölte a Portfolio-nak adott interjújában Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója, akit a koronavírus és a törlesztési moratórium hitelpiaci hatásairól is kérdeztünk.

Az MNB szerint lemaradóban vagyunk Európában a garanciaprogramok méretét illetően a koronavírus-válságban, az Ön által vezetett legnagyobb hazai garanciaintézmény viszont soha nem látott bővülésről számolt be nemrég. Feloldaná az ellentmondást?

Valójában ez csak látszólagos ellentmondás, hiszen a Garantiqa a hazai kkv-hitelezés meghatározó szereplőjeként évek óta dinamikus bővülésben van, ebben az évben 70 százalékkal is növekedhet a garanciavállalási portfóliónk, ami bátran nevezhető kiugrónak. Másrészt ugyanakkor igaz, hogy elsősorban a koronaválság miatt számos európai példát látunk arra, hogy különböző garanciaprogramokkal igyekeznek olyan, nem kkv – és itt ezen van a hangsúly – szektorba tartozó vállalatokat is segíteni garanciával, mint például a Lufthansa. Ezek tehát más dimenziók. Azt látni kell, hogy a hazai intézményi garanciavállalás, így a Garantiqa célpiacát hagyományosan a kkv-k jelentik. Azt mondhatjuk, hogy

a kkv-szektor hitelezése itthon garanciával jól ellátott volt eddig is, de 2020-ban még kedvezőbb feltételek mellett vehető igénybe a kezességünk

. Fontos kiemelni, hogy számunkra 2015-től tulajdonosi elvárásként a kezességvállalási tevékenység jelentős mértékű növekedése volt kitűzve, a kkv-k finanszírozási forrásokhoz történő hozzáférésének megkönnyítése érdekében. Ezt az elvárást teljesítettük is, hiszen jelentősen növeltük a kezességvállalási portfoliónkat, ami 2015-2019 megduplázódott. Érdemes még azt is hozzátenni ehhez, hogy a hazai finanszírozási gyakorlatban elsősorban a kisebb vállalkozások hitelezéséhez vették igénybe a bankok az intézményi kezességvállalást, így a Garantiqa kezességvállalási tevékenysége jellemzően a kisebb vállalkozások finanszírozásához kapcsolódik. Mi azokat a hazai vállalkozásokat támogatjuk, akik a kezességvállalás nélkül nem, vagy esetleg csak rosszabb feltételekkel jutnának forráshoz. A szerződéseink 70-80 százaléka mikrovállalkozások ügyleteihez kapcsolódott, büszkén szoktuk mondani, hogy 2019 végére már minden ötödik kkv hitel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020-ban a Garantiqa által elindított Krízis Garanciaprogrammal és az ennek keretében éppen a napokban induló, hosszú lejáratú, beruházási hitelekhez kapcsolódó Investment Hitelgarancia konstrukcióval pedig ez az arány még tovább fog emelkedni.

Sajnos egyre több hitelügylet esetében lehet aktuális a kérdés a közeljövőben: hogy működik a garancia lehívása egy cég fizetésképtelensége esetén, és mennyit áll a tartozásból a Garantiqa? Milyen kötelezettsége marad ezt követően a cégnek?

A folyamat úgy néz ki, hogy a hitelügylet megkötését követően kerül sor az intézményi kezességvállalásra, amikor is tulajdonképpen rögzítésre kerül a kezességvállalás mértéke. Ez azt jelenti, hogy az intézményi kezességvállaláskor kockázatmegosztás jön létre a bank, a garanciaszervezet és az állam között. Amennyiben valamilyen okból a vállalkozás a hitelét nem tudja törleszteni, a hitelszerződés felmondásra kerül, abban az esetben a garantőr szervezet (ez esetben mi, a Garantiqa) a kezességvállalás mértékében teljesít a hitelező bank részére. Ugyanakkor ez a hitelszerződésből eredő követeléseket nem érinti, a behajtási eljárás tárgyát a hitelszerződésből eredő teljes összeg megtérítése képezi. Ez azt jelenti, hogy az adós tartozása teljes egészében megmarad. Ami pedig a kezességvállalás mértékét illeti: mivel a Garantiqa által nyújtott kezességvállalás állami támogatásnak minősül, így a vállalt kezesség mértéke az EU állami támogatási szabályai szerint alapesetben maximum 80 százalék lehet. Ugyanakkor a koronaválság miatt hozott átmeneti rendelkezések most lehetővé teszik a maximum 90 százalékos kezességvállalást. Emiatt is nagyon népszerű a kifejezetten a válság negatív hatásainak enyhítése érdekében indított Krízis Garanciaprogramunk, itt ugyanis 90 százalékos is lehet a kezességvállalás mértéke.

A kormány bejelentése szerint a legalább 25%-os árbevétel-csökkenést elszenvedő vállalkozások számára hosszabbítják meg a törlesztési moratóriumot januártól. Hogy látja, ez mennyivel csökkentheti a csődrátát a kkv-k körében?

Eddigi tapasztalataink és banki partnereink jelzései is azt mutatják, hogy a vállalkozások likviditási helyzetét a törlesztési moratórium érdemben tudta segíteni. Egzakt számot nyilván nagyon nehéz lenne mondani, az biztos, hogy

a törlesztési moratórium meghosszabbítása a nehéz helyzetbe került cégeknek továbbra is tényleges segítséget jelent majd.

Azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a járvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében hozott intézkedések kiegészítik egymást, és ezekben a Garantiqa kezességvállalásának is fontos helye van. Sőt azt mondhatom, hogy mivel a Garantiqa és az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatban megjelenő kiemelten fontos gazdaságpolitikai elvárás az anticiklikus működés, ezért az MFB Csoport tagjai minden rendelkezésére álló eszközzel támogatják, hogy a finanszírozók fenntartsák a vállalatok finanszírozását.

A koronavírus-válságra Önök tavasszal egy új konstrukció, a Krízis Garanciaprogram bevezetésével válaszoltak. Az azóta kihelyezett kkv-hitelek hányad részére vették igénybe ezt a garanciát, és milyen eredményekről tud beszámolni?

Ahogy már korábban is említettem, ez a program kifejezetten a válság negatív gazdasági hatásainak enyhítését célozza, azzal, hogy még kedvezőbb feltételekkel teszi lehetővé a hazai vállalkozások finanszírozását, mint korábban. Az eredmények pedig magukért beszélnek:

október elejéig közel 280 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki, csaknem 6400 szerződés keretében banki partnereink. A kezességvállalási portfólió mérete megközelíti a 250 milliárd forintot, a megkötött szerződések 66 százaléka mikrovállalkozások ügyleteihez kapcsolódott.

A kereslet pedig óriási: az 500 milliárd forintos keretösszeg kihasználtsága már közel 50 százalékos, és már most látszik, hogy a program teljesülési keretösszeg feletti lesz. Tudni kell, hogy mint ahogy a többi termékünk esetében, így a Krízis garanciaprogram kezessége is igénybe vehető a jegybank NHP fix és NHP Hajrá! programjaihoz. Nagyon beszédes adat, hogy a kezességvállaláshoz kapcsolódó hitelügyletek közel 85 százaléka NHP forrásból refinanszírozott. Az eddigi eredmények és a várható további dinamika is azt mutatja számunkra, hogy a garanciaprogramok a kockázatmegosztás révén érdemben járultak és járulnak hozzá a gazdasági aktivitás fenntartásához. Könnyű belátni, hogy válság esetén az intézményi kezességvállalás jelentősége felértékelődik, hiszen egyre több hazai vállalkozás kerülhet nehéz finanszírozási helyzetbe, amin az újonnan bevezetett garanciaprogramok és konstrukciók orvosolni tudnak.

Az MFB is előállt új garanciatermékkel tavasszal. Hogy működik a „munkamegosztás” e garanciaprogramok között, milyen cégméret és egyéb paraméterek jelentik a határt?

Az MFB Csoportban a garanciaprogramok jól lehatároltak, a munkamegosztás világos: a kisebb összegű hitelekhez kapcsolódó kezességvállalási tevékenységet jellemzően a Garantiqa, míg a nagyobb összegű hitelekhez kapcsolódó garancianyújtást az MFB Zrt. végzi. A Garantiqa az Európai Unió által a krízishelyzetre tekintettel bevezetett átmeneti enyhítő szabályok alapján (egy adóscsoport vonatkozásában) legfeljebb 5 milliárd forint, míg az MFB Zrt. minimum 5 milliárd forint, maximum 10 milliárd forint összegben vállal kezességet a hazai kkv-k és nagyvállalatok által kihelyezett hitelekhez.

Kereskedelmi bankok vezetői több alkalommal is megfogalmazták már azt a kritikát, hogy a bőség zavarával küzdenek a kkv-k a hitel- és garanciaprogramokat illetően, és egyszerűsíteni kellene a palettát. Jogosnak ítéli a felvetést?

Kicsit messzebbről közelíteném meg a dolgot: a koronavírus negatív gazdasági következményei már a tavaszi első hullám idején látszottak, bár a mértékét akkor még nehezebb volt becsülni. Ebből is következett az, hogy számos program indult annak érdekében, hogy ezeket a hazai pénzügyi és vállalati szektor kezelni tudja. Ez a törekvés pedig mindenképpen dicséretes. De ami a kérdését illeti: én azt tudom mondani, hogy

a Garantiqa garanciaprogramjai áttekinthetők és egyszerűek, nagy is rájuk a kereslet, banki partnereink elégedettsége magas.

Ezt mutatja, hogy a nyár végén a Századvég segítségével készített felmérés szerint partnereink 90 százalék feletti arányban vennék igénybe újra és újra a szolgáltatásunkat. Eszerint a felmérés szerint partnereink a fő erősségüknek a kiszámíthatóságot, a kockázatvállalási hajlandóságot és a rugalmasságot említették legnagyobb arányban. Erre méltán lehetünk büszkék, miközben persze jól tudjuk, hogy mindig van további tér a fejlődésre.

Nemrég a Krízis Garanciaprogram 6 éves futamidejének 10 évre hosszabbítását, a bekerülési korlátok mérséklését és a garanciadíj csökkentését is szorgalmazták a bankszektor részéről. Mi a véleménye erről?

Az már a program elindításakor egyértelmű volt, hogy az alapkonstrukció elsősorban a vállalkozások likviditási problémáinak kezelésében nyújt segítséget, így ezzel indultunk el első körben. Egyszerűen azért, mert úgy gondoltuk, hogy „kétszer ad, ki gyorsan ad”. Ugyanakkor teljesen jogos elvárás, hogy a kezesség kiterjedhessen a beruházási típusú hitelekre is, de mivel itt EU-s szabályozási kereteknek kell megfelelni, így a futamidő hosszabbítását komoly egyeztetési folyamat előzte meg az Európai Bizottsággal. A jó hír az, hogy ahogy már említettem,

hamarosan indul a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia, így a kedvezőbb feltételrendszer a hosszabb lejáratú beruházási hitelekre is érvényesíthető lesz.

A hitelgaranciának számos pozitív hatása van. Becsléseik szerint 1. mennyire tompítják a vállalati hitelezés visszaesését, 2. mennyire mérséklik a GDP zuhanását, 3. átlagosan mennyivel mérséklik a kamatfelárakat a garanciaprogramok?

Azt lehet mondani általánosságban, hogy garanciák, az intézményi kezességvállalás kiemelten fontosak békeidőben is a gazdaság, és a pénzügyi közvetítő rendszer egészséges működésében. Ez a szerep pedig felértékelődik a bizonytalan a gazdasági környezetben, hiszen a pénzintézetek számára a hitel mögötti garancia csökkenti a kockázatát az ügyfél nemfizetésének. Szintén jól érzékelhető, hogy az államilag garantált hitelek egyrészt a gazdasági visszaesés miatt meggyengülő vállalatok likviditását erősítik, másrészt a karanténintézkedések feloldása után lehetővé teszik a gyorsabb gazdasági visszarendeződést. Érdemes azt is kiemelni, hogy

a garanciaprogramok az állam számára relatíve kicsiny és időben elnyúló, jól porlasztható költséget jelentenek, miközben a gazdaságban azonnal éreztetik anticiklikus, azaz gazdaságtámogató hatásukat.

Ráadásul a garanciaprogramok a kockázatmegosztás révén nagymértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a vállalatok – és különösen a kkv-k – a romló gazdasági környezet ellenére is hitelhez jussanak, és a hitelezési feltételek se szigorodjanak túlzott mértékben. A GKI által 2019-ben készített elemzés szerint egyébként a Garantiqa 2010 és 2019 közötti tevékenysége nélkül a GDP 2019-ben 0,42 százalékkal lett volna alacsonyabb.

Egy garanciaintézmény létének értelme nem a „békeidőben”, hanem a válságban látszik egyértelműen, amikor bőségesen a zsebébe kell nyúlnia. Tekintve az első félévben megképzett banki céltartalékokat is, összesen mekkora garancia-lehívásra számítanak a koronavírus-válság eddig ismert következményei miatt?

Ahogy az imént is mondtam, valóban felértékelődik a kezességvállalás jelentősége akkor, amikor gazdasági szereplők működési, finanszírozási problémákkal kénytelen szembe nézni. Ugyanakkor a koronavírus-válság negatív gazdasági hatásai várakozásaink szerint időben elhúzódva, gazdasági ágazatonként különböző mértékben jelentkeznek. Ebben érdemi hatása van és lesz a gazdaságpolitikai intézkedéseknek, így a törlesztési moratóriumnak és annak meghosszabbításának, valamint az egyes ágazatokban alkalmazott célzott támogatásoknak. Egyelőre mi azt tudjuk mondani, hogy az elvárásokhoz igazodva anticiklikus tevékenységet folytatunk és jelentősen növeljük az aktivitásunkat, amelyhez természetesen az állam a megfelelő feltételrendszert biztosítja. Úgy számolunk, hogy a Garantiqa kezességvállalási portfoliója év végére meghaladhatja az 1300 milliárd forintot, ami csaknem 70 százalékos emelkedés.

Milyen elektronikus fejlesztések tették gördülékenyebbé a tevékenységüket az elmúlt egy évben?

Büszkék mondhatjuk, hogy a digitalizáció évek óta kiemelt prioritást élvez nálunk, idén is folytattuk a kezességvállalási tevékenység digitalizációját azzal a céllal, hogy banki adatkommunikáció teljes spektruma elektronikus formában történhessen. Ez mára megvalósult, papír alapon már nem közlekednek nálunk ügyletek. Ez azért kiemelten fontos prioritás, mert jelentősen csökken az átfutási időnk, ami most átlag 1,5 nap körül van és a digitalizáció, a banki partnerekkel folytatott infokommunikáció lehetővé teszi a portfolió további bővülését. A digitalizáció az eKérelem rendszer bevezetésével indult, 2018-ban az eSzerződés, eSzámla fejlesztések készültek el. Az elektronikus kérelembefogadási rendszert a teljes partnerkör használja, a „Garantiqa Ügyfélkapu” rendszer fejlesztése, bővítése ezért továbbra is meghatározó a szolgáltatásunkkal való elégedettség szempontjából. Ebben az évben még egy digitális ügyfélportál elindítását is tervezzük, Garantiqa Direkt néven. A szolgáltatás igénybevételével az érdeklődők előzetesen informálódhatnak garanciaképességükről, melynek eredményével kereshetik meg a finanszírozókat. Vagyis az ügyfél már egy előzetes ajánlattal mehet majd a bankjához.

Melyek mindezen túl a Garantiqa idei célkitűzései, illetve közép-, hosszútávú céljai?

Ahogy arra már korábban is utaltam, ebben az évben a koronavírus járvány miatt bevezetett garanciaprogramok ugrásszerűen növelik meg az aktivitásunkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a növekvő kezességvállalási portfolió a jogszabályban meghatározott tőkemutatók csökkenő trendjét eredményezi, így a kezességvállalási kapacitásunk fenntartásához a Garantiqa tőkehelyzetét meg kell erősíteni. Ahogy azt pár napja már be is jelentette Sipos-Tompa Levente elnök-vezérigazgató, az MFB Zrt. az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlójaként

az állam nevében 10 milliárd forint összegű tőkeemelést hajt végre.

Ez a tőkeemelés lehetővé teszi a kezességvállalási tevékenység elmúlt években tapasztalt gyors növekedésének folytatódását, a kkv-hitelezés bővülésének támogatása, a COVID-19-járvány gazdasági hatásainak enyhítése és a gazdaság újraindításához szükséges finanszírozási források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Azt mondhatom tehát, hogy a céljaink változatlanok és ezek eléréséhez rendelkezünk is a megfelelő eszközökkel és támogatásokkal. Minden olyan hazai kkv mellé oda szeretnénk állni, amely képes a fejlődésre.