Törlesztési moratórium: kiderült, kiknek és hogyan hosszabbítana a kormány

Benyújtotta az Országgyűlésnek a törlesztési moratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatát Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A munkanélküliek, a gyermeket várók és nevelők, a nyugdíjasok és a közmunkások gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel vehetik igénybe a törlesztési moratóriumot 2021. június 30-áig, ahogy eddig. A cégek közül csak a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások élhetnek a lehetőséggel január 1-jétől, nekik – a lakossággal ellentétben - külön jelentkezniük kell hitelezőjüknél, és hogy melyek ezek a vállalkozások, azt külön kormányrendelet fogja meghatározni. Továbbra is csak a 2020. március 18-án már fennállt szerződésekre vonatkozhat a moratórium, a meghosszabbításából kimaradókra pedig a jövő év közepéig hitelfelmondási tilalom vonatkozik. Az alábbiakban tisztázunk néhány részletet, és összegezzük azt is, hányan vannak a hosszabbításra jogosultak.

„Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről” címet viseli a törvényjavaslat, lényeges pontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

Mely lakossági adósok vehetik igénybe a meghosszabbítást?

Azok a munkanélküliek, aki e törvény hatályba lépése napján, illetve 2021 első felében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresőnek minősülnek. A gyermeket várók és nevelők. Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint mindaz, aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és a 25. életévét még nem töltötte be vagy megváltozott munkaképességű gyermek, és az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. Azok a nyugdíjasok, aki e törvény hatályba lépése napján saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek, illetve 2021 első felében válnak nyugellátásra jogosulttá. A közfoglalkoztatottak (vagyis akiket a köznyelvben közmunkásoknak neveznek).

Fontos, hogy adóstársak esetén elégséges, ha csak az egyik adóstárs tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe.

Mely vállalkozások vehetik igénybe a meghosszabbítást és hogyan?

Azok a cégek élhetnek vele, amelyek a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján annak minősülnek, ha ezt az adós a hitelezőnél írásban kéri. Felhatalmazást kap a kormány a törvényjavaslat szerint, hogy rendeletben állapítsa meg azt a mutatószámot, amelynek teljesülése esetén a vállalkozás pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásnak minősül (korábbi bejelentés alapján 25%-os árbevételcsökkenés kell ehhez, erről azonban nem rendelkezik a törvényjavaslat). A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a szerződés azonosításához szükséges adatokat, továbbá azokat az adatokat is, amelyek alapján megállapítható, hogy az adós a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján jogosult a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére.

Mely hitelekre hosszabbítható meg a moratórium?

Január 1-je után is csak a 2020. március 18-án már fennállt szerződésekre vonatkozhat a moratórium. A hosszabbítás a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmények hiteleire és a diákhitelekre is kiterjed, a hitel- és pénzkölcsönök mellett a pénzügyi lízingre is. Utóbbinál nem érinti a futamidő hosszabbítása a lízingbe vevőnek a lízingtárgyon fennálló használati jogát, továbbá a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonszerzési jogosultságát. A fizetési moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket az olyan – pénzügyi intézményen keresztül folyósított – munkáltatói hitelre is megfelelően alkalmazni kell, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

Hogyan és meddig hosszabbodik meg a moratórium?

Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 2021. június 30-áig. Ez nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével (jelen esetben fél év) meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések 2021. június 30. napjáig meghosszabbodnak. A járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja a határidők módosulása. Nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

Hogy számolják el a halasztott fizetést?

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt

felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

Mit tehet, aki utólag dönt másképp?

Az adós 2021 első felében is bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal, a teljesítést pedig a szerződésnek a fizetési moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni. A moratórium igénybevétele továbbra sem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen, vagyis ki- és belépjen a moratóriumból/moratóriumba.

Mi lesz a babaváró hitelek garanciadíjával?

A babaváró hitelekre fizetendő kezességvállalási díjat 2021 első felében továbbra sem kell megfizetni.

Mi lesz a Nemzeti Eszközkezelő igénybe vevőivel és a magáncsődben lévőkkel?

Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, rájuk is vonatkozik a hosszabbítás: „a hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettség akként módosul, hogy a részletvevő, illetve a bérlő a szerződésből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. június 30-ig fizetési haladékot kap.” A magáncsődben lévőkre is kiterjed a moratórium: kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2021. január 1. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

Hitelfelmondási tilalom

A hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg. A tilalom azokra a hitelekre vonatkozik, amelyekre a moratórium meghosszabbításának a hatálya nem terjed ki. Ebben az időszakban a hitelező és a törlesztését időben teljesíteni képtelen adósnak egyeztetést kell folytatnia a szerződésben rögzített kondíciók újratárgyalásáról annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon, és ennek megfelelően módosítják a hitelszerződést. A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, és a módosítás a járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is érinti.

Mennyien lesznek akkor a moratórium meghosszabbítására jogosultak?

Az MNB korábbi, a Portfolio-n megjelent közlése szerint a moratóriumra eddig jogosult lakossági hitelek darabszám szerinti 31%-a és állomány szerinti 26%-a veheti igénybe a moratórium meghosszabbítását, a vállalatok esetében ez az arány darabszám szerint 16%, állomány szerint 13-16%.

A Miniszterelnök Kabinetiroda ettől némileg eltérő számítást tett közzé előző nap a Magyar Nemzet számára: a moratóriumra eddig jogosult lakossági hitelszerződések 28%-a, tartozásösszeg szerint 26%-a, a vállalati hitelek 13%-a, tartozásösszeg szerint 9%-a lesz jogosult a moratórium meghosszabbítására.

