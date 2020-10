Miért dühösek a magyar bankok a Revolutra? Több súlyos indok is áll a háttérben

A készpénzhasználók viszont már most is jobban járnak egy hazai bankkal, hiszen a készpénzfelvétel a törvényileg díjentessé tett 150 ezer forint fölött még a tranzakciós illeték mellett is kedvezőbb egy magyar banknál, mint a külföldi fintecheknél, akik 2%-ot kérnek el az ATM-használatért az ingyenes keret kimerítése után. Fontos ismét megjegyezni, hogy nem a készpénzhasználók a fintechek célcsoportja.