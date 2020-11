Itt a lakásfelújítási támogatás: a bankokat rohanhatjuk meg először a milliós összegekért

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Felújítás vagy korszerűsítés?

Van különbség felújítás és korszerűsítés között, de Novák Katalin szavai alapján arra következtethetünk, hogy az új (fele-fele arányban munkabérre és anyagköltségre felhasználható, legfeljebb 3 millió forintos, és a beruházás 50%-ára igénybe vehető) támogatásból mind felújításra, mind korszerűsítésre, de még bővítésre is lesz lehetőség. A miniszter az alábbi munkálatokat sorolta fel példaként: konyha vagy fürdőszoba felújítása, közműbekötés, fűtési rendszer cseréje, új kazán vagy bojler beszerzése, külső-belső szigetelés, galéria vagy belső lépcső kialakítása, nyílászárók cseréje, tetőcsere vagy -felújítás, napelemes rendszer kiépítése, garázs vagy nyári konyha felújítása, festés, mázolás és bizonyos asztalosmunkák elvégzése. Hogy utóbbi pontosan mit fog jelenteni, még nem tudni.

Az eddigi hitelezési és családtámogatási gyakorlat alapján esetenként komoly jelentősége van annak, felújításról vagy korszerűsítésről beszélünk, ez a megkülönböztetés eddig befolyásolta a rendelkezésre álló lehetőségeket is. A felújítás egy ingatlan eredeti állapotának a helyreállítására irányul, a korszerűsítés pedig az eredeti állapothoz képesti minőségi fejlesztést is jelent – hívta fel a figyelmünket Argyelán József, a Bankmonitor szakértője. A különbségtétel azért lényeges, mert például a falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel kizárólag korszerűsítésre igényelhető, a jogszabály pedig nevesíti a munkálatokat. Ha mást szeretne elvégeztetni az ügyfél, azt csak felújtásként lehet kezelni, amire csak piaci hitel igényelhető. A felújítás fogalmát ugyanakkor jellemzően tágan értelmezik a bankok, így

felújítási célú hitelből a korszerűsítési munkálatokat is el lehet végezni.

Felújítási célú lakáshitelek

Felújítási célú piaci lakáshitelt számos bank nyújt: MKB Bank, Takarékbank, Budapest Bank, K&H Bank, Erste Bank, Sopron Bank, UniCredit Bank, MagNet Bank, Gránit Bank, OTP Bank. A hitelösszeg és a futamidő hasonlóan alakul, mint egy normál lakáshitel esetében. A minimális összeg jellemzően 1 millió forint, a felső határ akár 40-50 millió forint is lehet. A kamatozás is teljesen hasonló, mint a piaci lakáshiteleknél. Egy 10 millió forint összegű 20 éves futamidejű és 10 éves kamatperiódusú (ez most a legnépszerűbb) felújítási hitel THM értéke 3,80-5,13% között lehet 400 ezer Ft jövedelem esetén – ismertette Argyelán József, hozzátéve: egyes bankok kedvezményt nyújtanak, ha a felújítás végén az ingatlan elér egy bizonyos energetikai besorolást (ilyen például az UniCredit Bank ökokedvezménye, amely 0,5% kamatkedvezményt jelent, ha az ingatlan legalább CC energetikai besorolású lesz).

Kérdésünkre, hogy ezeket egy összegben, vagy a munkálatok készültségi fokával arányosan folyósítják-e a hitelintézetek, a Bankmonitor szakértője elmondta:

van olyan pénzintézet, amely készültségi fokkal arányosan folyósít, de van olyan is, amely egy összegben teszi ezt meg.

Ez utóbbi a jellemzőbb. Piaci konstrukció esetében jellemzően nem kérnek be számlát a munkálatokról, viszont értékbecslő fogja ellenőrizni utólag, hogy megtörtént-e a felújítás. Ha nem lesz meg határidőre (ez jellemzően 6-9 hónap, de kérhető rá hosszabbítás is), akkor jellemzően a szabad felhasználási célú jelzáloghitel kamataira állítják át a hitelt a bankok, ami 0,5-1 százalékponttal magasabb, mint az eredeti volt.

Falusi CSOK-nál így működik



Összesen négy bank nyújt korszerűsítési célra a falusi CSOK mellé is támogatott (legfeljebb 3%-os kamatozású) hitelt: az OTP, a Takarékbank, az MKB és az Erste. Jelen esetben mindenképpen szükség lesz számlabenyújtásra, de ez már a falusi CSOK támogatás miatt is szükséges. A falusi CSOK-ot jellemzően készültségi fokkal arányosan folyósítják és ennek megfelelően szakaszolják be a támogatott hitelt is.

Egy lakáscélú hitelt fel lehet venni egy meglévő teher mögé is (könnyen elképzelhető, hogy az új hitel hitelfedezeti aránya kedvezőbb, mint a régié volt), viszont egy bank jellemzően nem jegyez be egy ingatlanra egy másik bank mögé jelzálogjogot. (Egyedi esetekben, ha nagyon kicsi a megelőző teher összege és az ingatlan összértékéhez képest is nagyon alacsony a terheltség, akkor működhet.) Éppen ezért

az első hitelt nyújtó banktól lehetne felvenni az újabb kölcsönt is.

Egy másik lehetőség hitelkiváltással a teljes tartozást átcsoportosítani egy új pénzintézethez. Fontos, hogy felújítási jelzáloghitel esetében az ingatlan aktuális állapota alapján határozzák meg a hitelösszeget. Ha már megkezdődött a felújítás, kvázi szét van verve a lakás, akkor könnyen lehet, hogy nem is nyújt a pénzintézet kölcsönt, mert jelen állapotban nem tartja megfelelőnek az ingatlant. Éppen ezért mindig a munkálatok megkezdése előtt érdemes a kölcsönt igényelni – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor szakértője.

Felújítási célú személyi kölcsönök

Felújítási célú személyi kölcsönt is nyújtanak a pénzintézetek, ezek kondíciói jellemzően megegyeznek a szabad célú személyi kölcsönök kamatával. (A THM plafon miatt kvázi minden személyi hite THM értéke az idei évre 5,75% alatti.) Csak szélsőséges esetben éri meg a speciális felújítási célú személyi kölcsönt igényelni, például magas hitelösszeg vagy hosszú futamidő esetén. Felújítási személyi kölcsönt akár 10 millió Ft összegben és 10 éves futamidővel is lehet igényelni. Ilyen paraméterek mellett nem kínál szabad célú személyi kölcsönt jelenleg bank (hitelösszeg még van is ilyen, de futamidő nincs). A munkálatokról számlát nem szükséges benyújtani felújítási célú személyi kölcsön esetében sem.

Ha valaki a támogatott felújítás megelőlegezésére vesz fel ilyen hiteleket, akkor a támogatás megérkezése után a hitel előtörlesztéséről dönthet, amelynél érdemes figyelembe venni az előtörlesztési díjakat is. Erről a Pénzcentrum itt részletesen is írt.

Elfogadják-e önerőként a családtámogatásokat?

Az új felújítási támogatás valószínűleg szabadon kombinálható lesz az egyéb családtámogatásokkal, például a CSOK-kal vagy a babaváró hitellel is. A CSOK esetében természetesen leginkább a használt ingatlanok vásárlására vagy bővítésére felvehető támogatásoknak lehet jelentőségük. A felújítási támogatás megjelenésével például

megnőhet a felújításra szoruló ingatlanok népszerűsége, amelyek megvásárlására akkora lakáshitelösszeget választhatnak az ügyfelek, hogy ne csak a vásárlás, hanem a későbbi felújítás összege is beleférjen,

magát az utólag megérkező felújítási támogatást pedig akár a hitel előtörlesztésére, akár a megcsappant családi megtakarítások pótlására felhasználhatják az igénybevevők.

A családtámogatások önerőként történő felhasználása kapcsán Argyelán József az alábbiakra hívta fel a figyelmünket:

továbbra is él a 80%-os hitelfedezeti (LTV) maximum, vagyis egy lakás vásárláshoz jogszabály szerint legalább 20%-os önerővel rendelkezni kell ,

, a CSOK- támogatást meglévő gyermekre szinte az összes bank elfogadja önerőként ,

, megelőlegező (vagyis előre vállalt gyermekre felvett) CSOK-nál már egész más a helyzet, azt önerőként 2-3 bank fogadja csak el, ezek közül egy viszont a megelőlegező kölcsönhöz törlesztőrészletet rendel, vagyis a jövedelmet terheli a kapott támogatás,

(vagyis előre vállalt gyermekre felvett) CSOK-nál már egész más a helyzet, azt önerőként 2-3 bank fogadja csak el, ezek közül egy viszont a megelőlegező kölcsönhöz törlesztőrészletet rendel, vagyis a jövedelmet terheli a kapott támogatás, a falusi CSOK-ot is hasonlóan kezelik a bankok, viszont jóval kevesebb pénzintézet nyújtja,

lakásvásárlás esetén, ha babaváró hitelt és lakáshitelt is igényel a ügyfél, akkor a lakáshitellel egyidőben, vagy azt 90 nappal megelőzően igényelt babaváró hiteleknek legalább a 25%-a ingatlant terhelő hitelnek minősül, a maradék támogatásnak.

Utóbbit egy 50 milliós lakás vásárlásának példáján keresztül bemutatva:

normál lakáshitelből finanszírozva legfeljebb 40 millió forint lakáshitelt kaphatnánk, és 10 millió Ft önerőre lenne szükség,

ha 10 milliós babavárót is igényelnénk, akkor abból 2,5 millió számít „lakáshitelnek”, ezt le kell vonni a maximálisan igényelhető összegből, azaz összesen 37,5 millió Ft lakáshitelt vehetünk fel, erre rájönne a 10 millió Ft Babaváró, vagyis elég lenne 2,5 millió forint önerő.

A bankok lazábban nem kezelhetik ezt a szabályt, szigorúbban viszont igen. Van olyan pénzintézet, amelyik például a 90 napnál régebbi babaváró esetében is alkalmazza ezt a szabályt, és olyanok is, amelyek a fentiektől függetlenül meghatározzák, hogy a vételár egy meghatározott százalékát (ez 10-20 százalék szokott lenni) mindenképpen saját megtakarításból kell megfizetni függetlenül attól, hogy mennyi CSOK-ot és babavárót vesz igénybe a hitelfelvevő.

