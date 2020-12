Történelmi összeolvadást készítettek elő a magyar bankszektorban (TOP10 sztori - 6.)

Kevesebb bankra, nagyobb hatékonyságra, alacsonyabb működési költségekre, élesebb versenyre és méltányosabb ügyfélárazásra van szükség a magyar bankszektorban – mantrázza lassan egy évtizede a hazai pénzügypolitikai elit. A Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank 2020-ban elindított összeolvadásával mindez végre látványosan is megkezdődhet.

Egy évtizedes konszolidáció

Három külön történet előzte meg az idei év fejleményeit:

2013-ban a rossz hatékonyságú magyar takarékszövetkezeti szektor és az akkori FHB Bank egy szabályozási lépéssorozattal,

egy szabályozási lépéssorozattal, 2014-ben az előző évek során több százmilliárdos veszteséget felhalmozó MKB Bank egy állami bankvásárlással és egy jegybank által elindított szanálással,

egy állami bankvásárlással és egy jegybank által elindított szanálással, 2015-ben a tartósan profitábilis Budapest Bank pedig egy állami bankvásárlással

lépett az átalakulás útjára. A következő években sokan látták már úgy az Orbán-kormány közelében és a bankpiacon is, hogy ennek a három nagy szereplőnek az útja egyszer majd csak összeér. Az MKB Bank öt évig tartó szerkezet-átalakításának tavaly decemberi lezárása és a takarékszövetkezetek hét évig tartó integrációjának idén júniusi befejeződése mellett a koronavírus-válságnak is szerepe lehetett abban, hogy 2020-ban nemcsak felgyorsult ez a folyamat, de végre a nyilvánosság elé is léptek a szereplők fúziós szándékukkal.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Három nagy bejelentést hozott az idei év:

május 15-én a Takarék Csoport és az MKB Bank, május 26-án pedig a Budapest Bank nyilvánította ki fúziós elképzelését, és bejelentették az e célból létrehozott Magyar Bankholding Zrt. közös megalapítását,

október 30-án megszületett a megállapodás a leendő „szuperbank” tulajdonosi arányairól, és arról, hogy a három bankcsoport tulajdonosai apportálják banki részesedésüket a közös holdingtársaságba: eszerint a magyar állam mint a Budapest Bank tulajdonosa a Corvinus Nemzetközi Befektetés Zrt. révén 30,35 százalékos, az MKB tulajdonosai 31,96 százalékos, az MTB Takarékszövetkezeti Bank tulajdonosai pedig 37,69 százalékos részesedést szereznek a nemzetközi és hazai tanácsadók részvételével 744 milliárd forintra értékelt társaságban (ezek a számok azt is biztosítják, hogy a Budapest Bank is éppen „visszahozza” az államnak az öt évvel ezelőtti 700 millió dolláros vételárát),

december 15-én a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában ténylegesen is megkezdte működését a Magyar Bankholding, miután előző nap az MKB Bank közgyűlésén Balog Ádám helyére Barna Zsoltot választották meg 2021. január 1-jei hatállyal a bank elnök-vezérigazgatójának (a Takarékbankot Vida József, a Budapest Bankot Lélfai Koppány vezeti). A pénzügyi holdingtársaság az apportot követően a jövőben prudenciális kontrollt és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a bankok működését optimalizáló fúziós folyamatot.

A részletes fúziós ütemterv és az üzleti stratégia kidolgozására a jövő évben kerül sor. A Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport egyelőre megőrzi önálló jogi státuszát, és külön brand alatt működik a jövőbeni fúziós folyamat megtörténtéig.

Az apportot követően ugyanakkor azonnal megkezdődött a csoportműködésből eredő szinergiák kiaknázása, amit megkönnyít, hogy a kormány nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette a fúziót, így azt a Gazdasági Versenyhivatal sem vizsgálja.

Új nemzeti bajnok épül

Az év során több cikkünkben is (például itt és itt) elemeztük a szuperbank felállításának lehetséges motivációit és várható következményeit. Az összeolvadás jelentőségét az alábbiakban látjuk:

a 2019 végi állapot alapján Magyarország hatodik (Takarékbank), nyolcadik (MKB Bank) és kilencedik (Budapest Bank) legnagyobb mérlegfőösszegű bankja egyesül, ezzel létrejön hazánk második legnagyobb hitelintézete (potenciális „nemzeti bajnoka”) az OTP után, közel 6000 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 4000 milliárd forintot közelítő hitelállománnyal,

a három nagybank fúziója jelentős bevételi és költségszinergialehetőségeket rejt, így sikeres megvalósítás esetén a bankszektor, a hitelpiac és a megtakarítási piac egészében érzékelhető hatékonyságnövekedést hozhat (ehhez többek között a fiókhálózatot és a létszámot érintő érzékeny döntések meghozatalára is szükség lesz), nyári számításunk szerint az aggregált költségbázist a harmadával kellene fenntartható módon csökkenteni ahhoz, hogy egy hatékonyan működő, az OTP-vel reményteljes versenybe szálló nagybank jöhessen létre,

egy sokoldalú és valóban univerzális kiszolgálást nyújtó pénzügyi csoport állhat fel azzal, hogy a negyedik legtöbb lakossági bankszámlát kezelő, a kkv- és lízingpiacon erős Budapest Bank, a vállalati és a privátbanki piacon élen járó MKB Bank, valamint a jelzálog- és kkv-piacon, az agráriumban és a vidéki pénzügyi szolgáltatásokban rendkívül erős pozíciókkal rendelkező Takarékbank egyesül,

a 2020-as év legnagyobb pénzintézeti M&A-tranzakciója ez, a pénzügyi szektorban jóindulattal az Aegon Magyarország értékesítése (az Union Biztosító révén már hazánkban eddig is jelenlévő osztrák Vienna Insurance Group számára) fogható hozzá.

Címlapképünkön balról jobbra: Lélfai Koppány (Budapest Bank), Vida József (Takarékbank) és Balog Ádám (MKB Bank) elnök-vezérizgatók.