Milliós családtámogatások: váratlan változásokat hoztak az ünnepek

Megjelent a tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre felvehető CSOK, egyszerre több hiteltartozásra megosztva is igényelhető a jelzáloghitel-elengedés, sajáterős építkezésre is visszaigényelhető az áfa CSOK-igénylés esetén, csökken a támogatott hitelek közjegyzői díja, és megszűnik az örökbefogadók diszkriminációja. Többek között ezeket az újdonságokat hozta 2020 vége a családtámogatásokban. Összefoglaljuk az alábbiakban azokat a lehetőségeket és szabályokat, amelyek karácsony óta jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Karácsony előtt már bejelentett új támogatások

A legfrissebb újdonságok részletezése előtt érdemes felidézni, mi történt karácsony előtt a családtámogatások és a lakáshitelek területén, hiszen mint egy adventi kalendáriumból, úgy kerültek nyilvánosságra szinte naponta az újdonságok.

Lakásfelújítási támogatás : kiderült a rendeletből, pontosan milyen feltételekkel lesz igényelhető a 25 év alatti gyermeket nevelők számára az akár 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás 2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig (Novák Katalin családügyi miniszter interjúban is beszélt nekünk a részletekről),

: kiderült a rendeletből, pontosan milyen feltételekkel lesz igényelhető a 25 év alatti gyermeket nevelők számára az akár 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás 2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig (Novák Katalin családügyi miniszter interjúban is beszélt nekünk a részletekről), Utólagos változások a lakásfelújítási támogatásban : az elvált vagy különélő szülőkre, a napelemes rendszerek telepítésére vagy cseréjére, a nagykorúak bentlakására és a támogatható munkálatok listájának bővítésére vonatkozó módosítások is megjelentek a Magyar Közlönyben közvetlenül karácsony előtt,

: az elvált vagy különélő szülőkre, a napelemes rendszerek telepítésére vagy cseréjére, a nagykorúak bentlakására és a támogatható munkálatok listájának bővítésére vonatkozó módosítások is megjelentek a Magyar Közlönyben közvetlenül karácsony előtt, Kamattámogatott lakásfelújítási kölcsön : megjelentek a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor által bejelentett új kölcsön részletei, a hitel február 1-jétől lesz elérhető a bankoknál jelzálogfedezet mellett, 3%-os kamattal, legfeljebb 6 millió forint erejéig, 10 évre (hogy csak az alacsony jövedelmű hitelfelvevőknek jár érdemi törlesztőrészlet-előnnyel a termék a piacon lévő felújítási célú jelzáloghitelekhez képest, arról itt írtunk),

: megjelentek a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor által bejelentett új kölcsön részletei, a hitel február 1-jétől lesz elérhető a bankoknál jelzálogfedezet mellett, 3%-os kamattal, legfeljebb 6 millió forint erejéig, 10 évre (hogy csak az alacsony jövedelmű hitelfelvevőknek jár érdemi törlesztőrészlet-előnnyel a termék a piacon lévő felújítási célú jelzáloghitelekhez képest, arról itt írtunk), 5 százalékos lakásáfa : egy októberi törvényjavaslatból már ismertek voltak a részletek, melyek szerint az új lakóingatlanok értékesítésére 2021. január 1-jétől 2026. december 31-ig ismét az 5%-os kedvezményes adómérték alkalmazandó, amennyiben 150 négyzetméter alatti lakásról vagy 300 négyzetméter alatti családi házról van szó, és az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé válik, vagy az építését ezen időpontig bejelentik az egyszerű bejelentés szabályai szerint.

: egy októberi törvényjavaslatból már ismertek voltak a részletek, melyek szerint az új lakóingatlanok értékesítésére 2021. január 1-jétől 2026. december 31-ig ismét az 5%-os kedvezményes adómérték alkalmazandó, amennyiben 150 négyzetméter alatti lakásról vagy 300 négyzetméter alatti családi házról van szó, és az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé válik, vagy az építését ezen időpontig bejelentik az egyszerű bejelentés szabályai szerint. Illetékmentesség és áfa-visszaigénylés: az új és használt lakás vásárlását terhelő visszterhes vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetniük a lakás megvásárláshoz CSOK-ot igénybe vevő gyermekes családoknak, és ők még a csökkentett, 5 százalékos áfát (lásd fent) is visszaigényelhetik.

A karácsony előtt már jórészt megismert új családtámogatásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Meghosszabbított törlesztési moratórium: a korábban bejelentett célzott megoldás helyett általános jelleggel hosszabbította meg a kormány a moratóriumot, így a 2020. március 19-e előtt felvett hitelek törlesztőrészletét nem feltétlenül kell fizetni továbbra sem (ennek hátulütőiről itt írtunk, arról pedig, hogy érdemes-e élni a moratórium lehetőségével, számításokkal alátámasztva itt).

Karácsony után megjelent újdonságok

Karácsony és újév között számos további újdonság jelent meg a Magyar Közlönyben, a legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze.

Tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre felvehető ("többgenerációs") CSOK: Új lakásnak számít, ezért egy gyermek esetén 0,6, két gyermek esetén 2,6, legalább három gyerek esetén pedig 10 milliós CSOK-ra jogosít a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha ennek révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott (vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén kizárólagos használati joggal érintett), lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a CSOK szokásos szabályainak megfelelő újabb lakás jön létre. Az „eredeti” lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül, az igénylőnek vagy gyermekének nem lehet tulajdonjoga. A CSOK mellé két gyermekesek 10, legalább három gyermekesek 15 milliós 3%-os kamattámogatott CSOK-hitelt is felvehetnek.

A lakás átíratása a gyermekre 10 éven belül: ezentúl nem minősül a CSOK-rendeletben foglalt 10 éves elidegenítési tilalom megszegésének (vagyis nem kell visszafizetni a támogatást), ha az új lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez, öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy az új lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

Áfa-visszatérítés sajáterős építkezésre: A CSOK-ot igénylők számára legfeljebb 150 négyzetméteres új lakás vagy legfeljebb 300 négyzetméteres családi ház vásárlása vagy építése esetén a telekárat is tartalmazó vételárához legfeljebb egy alkalommal adó-visszatérítési támogatás is igényelhető. Költségtől függően a 2018. január 1-jén vagy 2021. január 1-jét követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig lehet ezt megtenni. Ennek összege legfeljebb 5 millió forint lehet. A részletekről Novák Katalin miniszter is beszélt nemrég egy Facebook-videóban.

Jelzáloghitel-elengedés több hitelre megosztva: a második gyermek után járó 1 milliós és a harmadik gyermek után járó 4 milliós jelzáloghitel-elengedési állami támogatás egyidejűleg több lakáscélú jelzáloghitel-szerződésre is igénybe vehető, ez esetben meg kell jelölni a támogatással csökkenteni kívánt lakáscélú jelzáloghitel-szerződések sorrendjét.

CSOK a nyugdíjasoknak: a támogatásra jogosító jogviszonynak minősül, ha az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti személy, vagyis kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas.

Örökbefogadók diszkriminációjának megszüntetése: kijavította a kormány azt a jogszabályi hibát, amelyet a Portfolio vetett fel egy tavaszi cikkében és a Novák Katalinnal készített decemberi interjúban. Míg eddig az örökbefogadott gyermekek esetében is a születés időpontja volt a meghatározó, ezentúl az örökbefogadás dátuma határozza meg a jogosultságot a jelzáloghitel-elengedés (második gyerek esetén 1 millió, harmadik esetén 4 millió forint) és a babaváró hitelhez kapcsolódó támogatások (kamatmentesség a futamidő végéig, akár 3 milliós támogatás két új gyerekre, akár 10 millió három új gyerekre, valamint 3 éves törlesztési szünet) esetében. Ezeket tehát január 1-jétől azok is igénybe vehetik (babaváró hitel esetében a kölcsönszerződést követő 60 napon belül), akik 2019. július 1. előtt született gyermeket fogadnak vagy fogadtak örökbe (akik fiatalabbat, azok ezt eddig is megtehették). Akik már rendelkeznek babaváró hitellel, a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül, vagyis 2021. március 1-jéig „utólag” is igényelhetik a hozzá kapcsolódó támogatásokat a 2019. július 1-je előtt született, de azt követően örökbefogadott gyermekekre vonatkozóan.

Csökkentett közjegyzői díjak: a támogatott hitelek esetében (ide tartozik a 3%-os CSOK-hitel és az otthonfelújítási hitel is) csökkentette a kormány a tartozáselismerő okirat díját. Alapesetben 10 - 19,5 ezer forint, külső helyszínen a másfélszerese (vagyis 15-29,25 ezer forint), munkaidőn kívül a duplája (vagyis 20 - 39 ezer forint) lehet a díj. A megemelt díjakat már a külön eljárást kezdeményezőnek kell fizetnie, például bankfifóki elkészítés esetén a banknak.

Falusi CSOK-ra jogosító települések listájának kibővítése: a frissített listában a korábbi 2486 település helyett immár 2678 település szerepel, ezzel segítve az ott lakóknak az új ingatlan vásárlást és/vagy a meglévő ingatlanuk korszerűsítését. Nem módosult a Falusi CSOK település lista Békés megyében, Budapesten, Hajdú-Bihar megyében és Tolna megyében. Csongrád-Csanád megyében egyetlen egy, Bács-Kiskun megyében pedig csak kettő új település került a listára. A frissített lista itt olvasható.

