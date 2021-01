Napokon belül fontos levelet kap minden magyar ügyfél a banki díjakról

Január végéig minden banki ügyfél tételes kimutatást kap arról, miért és mennyit fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgálatatásokért az elmúlt évben. A bankok tavaly először küldték ki a levelet, ez azonban még csak egy tört évről, 5 hónapról szólt, most egész éves kimutatást kapnak az ügyfelek.

Január 31-ig minden banknak egységes, részletes díjkimutatást kell kiküldenie a bankszámlához kapcsolódó összes díjról (bankkártya, átutalások, hitelkártyadíjak stb.) az ügyfelei részére a megelőző 12 hónapra vonatkozóan. 2020 volt az első év, amikor ilyen levelet/e-mailt kaptunk kézhez a bankunktól, de tavaly még csak egy törtévről, 2019 utolsó 5 hónapjáról szólt a kimutatás, idén már egész évről jön a kimutatás. Ezentúl minden év elején számíthatunk majd a kimutatásra, amelyből kiderül, mennyit és miért fizettünk a bankoknak az elmúlt évben a számlavezetéshez kapcsolódóan.

A Pénzcentrum kalkulátora is segíthet abban, milyen számlacsomagok közül választhatunk a bankoknál.

Az Európai Bizottság még 2013. május 8-án publikálta a fizetési számla irányelvet azaz a PAD-ot (Payment Accaunts Directive). A szabályozást Magyarország 2016 őszén implementálta, ennek legfontosabb elemei:

A szabályozás (illetve annak most aktuálissá vált harmadik fázisa, a PAD III.) átláthatóbbá teszi az ügyfeleknek a pénzforgalmi szolgáltatásokat az összehasonlíthatóság megteremtésével. Jövő januártól egységes díjkimutatást küldenek a bankok, amelyet minden évben egészre évre vonatkozóan megkapunk ezentúl (a bankok által január végéig küldendő első azonban még csak az utolsó 5 hónap megfizetett díjaira vonatkozik majd). Zökkenőmentes pénzügyi mobilitás a fizetési számlák váltásának megkönnyítésével (ez már megtörtént az egyablakos bankváltás lehetőségénekmegteremtésével). A fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek számlanyitását alapszintű fizetési számlával ösztönzi (megtörtént, de nem lett igazán sikeres az alapszámla konstrukció, erről például itt írtunk).

A díjkimutatások és azok tartalma kapcsán nem történt jogszabályi változás tavaly óta, így idén is az alábbiak szerint csoportosítva kapjuk meg:

Az MNB szerint a hazai bankolás drága, ezt azonban a bankok vitatják, legtöbbször a tranzakciós illetéket említve a magas díjak egyik fő okának. Tény, hogy a tranzakciós illeték és annak áthárítása miatt becslésünk szerint durván harmadával magasabbak a banki díjak, mint amekkora tranzakciós illeték nélkül egy versenyző piacon lenne.

A legfrissebb, tavalyi harmadik negyedéves MNB-adatok minimális csökkenést mutatnak a banki pénzforgalmi bevételek területén: a szeptemberrel záruló 12 hónap banki bevétele 2 százalékkal volt alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszaké. Ez egyébként elsősorban a koronavírus-járvány első hullámával sújtott második negyedév visszaeső pénzforgalmának hatása lehet.

Kérdésünkre az MNB elárulta, a jegybanknál eddig nem készült olyan elemzés, amely azt vizsgálta volna, hogy a díjkimutatások megküldése hogyan hatott a pénzforgalmi szolgáltatások árazására. Megjegyezték azt is, a pénzforgalmi szolgáltatások árazásában egyelőre nem történtek az ügyfelek széles körét érintő kedvező változások, azonban az elmúlt évben több banknál is megjelentek az MNB elvárásainak figyelembe vételével kialakított számlacsomagok. Ezen a téren a díjkimutatásoknak kedvező hatása lehet az ügyfelek pénzügyi tudatosságának növelésében, ami hosszabb távon ösztönözheti a versenyt a pénzforgalmi szolgáltatásoknál.

Tavaly azt is pedzegettük, illetve a bankok egy része is tartott attól, hogy az ügyfelekre zúduló transzparencia a kimutatott, egyben látva magasnak mondható díjtételek miatt az ügyfelek bankot is válthatnak. A hazai pénzforgalmi infrastruktúra jelentős részét üzemeltető Giro Zrt. egyablakos bankváltási szolgáltatást is nyújt, kérdésünkre elmondták:

2020-ban több mint 2 700 bankváltást indítottak el a pénzforgalmi szolgáltatók a GIRO Zrt. által nyújtott informatikai rendszerben, amely az előző évhez képest 65,5%-os növekedés jelent. A növekedés egyes pénzforgalmi szolgáltatók aktivitásához kapcsolódik.

Az ügyfelek nemcsak a Giro rendszerén tudnak bankot váltani, a régi bankjuknál normál számlafelmondás keretében is meg tudják szüntetni fizetési számlájukat és egy másik banknál új számlát nyitni.

A jelek szerint mindeddig egetrengető hatása nem volt a díjkimutatásnak az ügyfelek bankolási szokásaira, de az biztos, hogy a transzparencia jót tesz a versenynek, és az ügyfelek tudatosságát is csiszolja. A bankváltás egy lehetséges, de nem az egyetlen módja annak, hogy pénzforgalmi díjainkat csökkentsük: a számlacsomag-váltással szintén sokat spórolhatunk.

A Pénzcentrum kalkulátora segít abban, milyen ajánlatok érhetők el a piacon, és melyikkel járhatunk jól.