Felújítási támogatás: 10 kérdés, amire talán te sem tudtad eddig a választ

Hatalmas az érdeklődés az új otthonfelújítási támogatás iránt, így nem meglepő, hogy hozzánk is rengeteg olvasói levél érkezik az állami milliókkal kapcsolatban. Most újabb tíz kérdést válaszolunk meg a vonatkozó rendeletek és a támogatást odaítélő Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján. Hitelfelvételhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Korábbi tájékoztató cikkeink itt olvashatók:

1. Lesznek munkák, amelyekről csak anyagszámlát fogunk tudni bemutatni (pl. szobafestés, kerítésépítés), hiszen a munkát saját kezűleg végeznénk el. Felvehető ezekre a támogatás?





Vasárnapi cikkünkben számoltunk be arról, hogy kollégánkat a Magyar Államkincstár illetékes telefonvonalán arról tájékoztatták, nem fogják megítélni a felújítási támogatást azokra a felújítási munkálatokra, amelyekről csak anyagköltséget vagy csak munkadíjat igazol az igénylő. A múlt heti tájékoztatás szerint a számlaösszesítőn feltüntetett minden egyes tevékenység esetében szükség lesz mindkét költségtípusról szóló számlák, illetve a vállalkozói szerződés bemutatására is. Mivel olvasóink és az általunk megkérdezett hitelközvetítők is elsősorban ezzel az értelmezéssel találkoztak, ezt akkor helyes értelmezésnek fogadtuk el annak ellenére, hogy ez a rendeletből nem derült ki ilyen egyértelműen. Azóta máris változott a helyzet: cikkünkre reagálva arról tájékoztattak minket a családügyi miniszter és a Magyar Államkincstár környezetéből is, hogy ez az értelmezés túl szigorú. A telefonos tájékoztatásból arra következtettünk, mégsem kell minden egyes munkálathoz munkadíjról szóló számlát bemutatni, csak a teljes összegre vonatkozóan kell kijönniük a megfelelő arányoknak. Ez részben ellentmondani látszik a rendelet azon megfogalmazásának, hogy „a támogatás a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.” Hogy egészen pontosan mit fog elvárni a támogatásokról döntő Magyar Államkincstár, arról még pontos, írásbeli felvilágosítást várunk.

2. Egy évnél régebbi számlákat is elfogadnak a felújítási támogatáshoz? Például ha most állítják ki, azt be lehet még nyújtani 2022 második felében?





Konkrétan ilyen szabály nincs, de létezik két hasonló szabály, amely elbizonytalaníthatja a kérdezőt, azoknál ugyanis fontos az egyéves határidő betartása. Egyrészt ha valaki 3%-os kamatozású, kamattámogatott otthonfelújítási jelzáloghitelt vesz fel (ez február 1-jétől lesz elérhető a bankoknál), akkor ennek folyósítását követő egy éven belül a számlákat vagy azok másolatát be kell mutatni a hitelintézet felé. Ha ezt valaki nem teljesíti, vagy nem kapja meg a felvett hitel legalább 25%-ának megfelelő állami támogatást, akkor elesik az addig igénybe vett és a futamidő hátralévő részében esedékes kamattámogatástól is. Van egy másik, igaz, más jellegű egyéves szabály is: ha valaki átjelentkezik egy másik, korábban is meglévő ingatlanába a támogatás kedvéért vagy más okból (a lakásvétel és az újépítésű lakás nem tartozik ide), akkor legalább egy éve bejelentett állandó lakcímmel kell ott rendelkeznie, hogy megkaphassa erre az ingatlanra az állami támogatást.

3. Várhatóan csak jövőre születik gyermekünk, de már most gyűjtenénk a számlákat. Elfogadják ezeket a számlákat is a gyermek születése után igényelt állami támogatáshoz?





Az állami támogatás feltételeinek nem a számlák kiállítása időpontjában kell megfelelni, hanem akkor, amikor a támogatási kérelmet a kormányablaknál, elektronikus vagy postai úton benyújtjuk. Az igénylés napján kell rendelkezni legalább egy megszületett, örökbe fogadott vagy a 12 hetes magzati létet elérő gyermekkel. Bőven elfogadhatók tehát olyan számlák is, amelyeket akár hónapokkal a gyermek fogantatása vagy születése előtt állítottak ki. Mindössze arra kell figyelni, hogy a számlák 2021-esek és/vagy 2022-esek legyenek, és hogy az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, 2022. december 31-éig igényeljük a támogatást.

4. Hamarosan vásárolnánk egy felújításra szoruló ingatlant. Igénybe vehetjük a támogatást erre az ingatlanra akár már idén?





Igen, amennyiben újonnan került a tulajdonunkba a felújítandó lakás, nem vonatkozik rá az egyéves bentlakási kötelezettség. Fontos, hogy az igénylés pillanatában már legalább 50 százalékos tulajdonrésze legyen az igénylőnek (együtt élő házastársak és élettársak esetén az igénylőknek) és/vagy a gyermek(ek)nek az ingatlanban, és hogy már itt legyen mind az igénylő(k), mind a gyermek(ek) állandó lakcíme. Tudni kell, hogy a falusi CSOK igénybevételéhez benyújtott számlákat nem lehet felújítási támogatásra is benyújtani.

5. Lesznek olyan számláink, amelyeket a lakás-takarékpénztári megtakarítás és állami támogatás felhasználásához bemutatunk, be lehet ezeket nyújtani a felújítási támogatáshoz is?





Igen, ugyanaz a számla egymás után mindkét helyen benyújtható, így például a lakás-takarékpénztári megtakarítás is alkalmas a felújítási támogatás megelőlegezésére. Ahogy Novák Katalin családügyi miniszter a Portfolio-nak adott interjújában fogalmazott: „a lakás-takarékpénztári összeg elsősorban egy megtakarítás, amelyhez a 2018 októbere előtt kötött szerződések esetében 30 százalékos állami támogatás járul, de ez csak a felvett összeg kisebb része, a nagyobb hányada saját spórolt pénz. A lakás-takarékpénztári állami hozzájárulás és az új felújítási támogatás aránya még mindig nem adja ki a 100 százalékot, tehát nincs szó dupla finanszírozásról.

6. Generálkivitelezővel végeztetnénk el a lakásunk komplett felújítását, az anyagot is a vállalkozó szerzi be. Ilyen esetben igénybe vehető a felújítási támogatás?





Igen, de az anyagköltségekről és a munkadíjról szóló számlákat külön-külön egyaránt be kell nyújtani ez esetben is, és ezek aránya a támogatáson belül kizárólag 50-50 százalék lehet (így például egy 3 milliós támogatás igénybevételéhez a legalább 6 milliós beruházási összegen belül ez esetben is el kell érnie az anyagköltségnek a 1,5 millió forintot). A benyújtandó számlaösszesítőnek külön megbontva, listaszerűen tartalmaznia kell a rendeletben felsorolt tevékenységek közül azokat, amelyeket a munkálatok során elvégeztek. A támogatáshoz 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződést (vagy szerződéseket) kell benyújtani, amely részletesen meghatározza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban.

7. A nyaralónkat szeretnénk felújítani, igénybe vehetjük rá az állami támogatást?

Nem, a rendelet szerint a támogatás csak a következő leírásnak megfelelő ingatlanra igényelhető: „Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei”. Ráadásul az igénylő(k)nek, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel, vagyis állandó lakcímmel kell rendelkeznie.

8. Két külön kapcsolatomból vannak 25 év alatti gyermekeim, melyik gyerekre melyik szülő veheti igénybe az állami támogatást?

Elvált vagy különélő szülők esetében mindig az igényelheti a támogatást, akinél a gyermek állandó lakcíme van. Ha egy pár mindkét különélő tagja nevel egy vagy több közös gyermeket, akkor 1,5-1,5 milliót igényelhetnek fejenként úgy, hogy az egyik fél nyilatkozattal lemondhat a támogatásról a másik javára. Akinek egy második kapcsolatából is van gyermeke, és vele egy ingatlanban van az állandó lakcíme, az jogosult a 3 millióra. Ha ebből a kapcsolatból született másik gyermekét a másik szülő külön neveli, akkor ugyanúgy a 1,5-1,5 milliós megosztás érvényes.

9. Nincs elég pénzünk, így hitelt vennék fel a felújításhoz. Mire érdemes külön figyelnünk?

Lakáscélú felújítási hitelből, babaváró hitelből és személyi kölcsönből is előfinanszírozhatók a munkálatok, ezek közül nulla százalékos kamatozása miatt a legjobban a babaváró hitel érheti meg (ennek kockázata az, hogy ha nem érkezik új gyermek 5 éven belül, akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni, és a kölcsön kvázi személyi kölcsönné alakul). Kifejezetten a felújítási támogatás előfinanszírozására szolgál viszont a február 1-jétől a bankoknál elérhető 3%-os kamattámogatott otthonfelújítási jelzáloghitel, amely akár 10 évre, 6 millió forint erejéig felvehető. Amikor a felújítási támogatás megérkezik, akkor az igénybe vett támogatás összegével a hitel automatikusan és díjmentesen előtörlesztésre kerül. A hitel észszerű felhasználásának egyik fontos feltétele, hogy a folyósítását követő egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolni kell a felújítást a hitelintézet felé. Ha ez elmarad, illetve a felvett felújítási támogatás nem éri el a hitelösszeg 25%-át, akkor az igénylő elveszti a kamattámogatást, egy kvázi normál lakáscélú hitellé alakul át a kölcsön, a felvett kamattámogatást pedig utólag vissza kell fizetni.

10. Társasházunk tetőszerkezetét szeretnénk felújítani, felvehetjük rá a támogatást?

A társasházi törvény szerint „az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül van”. Értelmezésünk szerint ezekre tehát nem jár a támogatás, hiszen nincs meg a magánszemély igénylő számára szükséges tulajdoni arány. A felújítási támogatásról szóló rendelet ugyanakkor nem zárja ki, hogy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanrészekre vegye fel valaki a támogatást: „több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén” a tulajdoni hányadra vonatkozóan előírt feltételek teljesülését „a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni”. Hogy ez egyedi esetekre miként vonatkoztatható, arról a Magyar Államkincstárnál érdemes érdeklődni.

Címlapkép: Getty Images