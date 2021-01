Tőzsdén marad a Takarék Jelzálogbank? Megszólal a vezérigazgató

Miért tett kötelező vételi ajánlatot a kisrészvényesek felé a Takarék Jelzálogbank többségi tulajdonosa az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt?

Ennek most elsősorban törvényi okai vannak. A 2020. december 15-én történt bejelentés szerint a Magyar Bankholding Zrt. vált az MTB Zrt. többségi (99,99%-os) tulajdonosává. A Magyar Bankholding Zrt. és annak tulajdonosai, mint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. közvetett tulajdonosi körében újonnan megjelent entitások közvetett befolyásszerzése a Takarék Jelzálogbank Nyrt-ben olyan mértékű volt, amely esetben a 2001. CXX. törvény (Tpt.) alapján a befolyásszerzőknek nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettsége állt be. Az érintett új tulajdonosok összehangoltsági megállapodást kötöttek, melynek eredményeként az MTB Zrt. tette meg a kötelező nyilvános vételi ajánlatot valamennyi érintett nevében. A nyilvános vételi ajánlat tervezete 2020. december 30-án került az MNB-hez engedélyezésre benyújtásra, egyben a törvényi előírásoknak megfelelően közzétételre. Az MNB engedélyezési eljárását lefolytatta és 2021. január 14-én az engedélyt megadta. Az engedély alapján az ajánlattevő MTB Zrt. 2021. január 19. 9 órában határozta meg az ajánlati időszak kezdetét, így

a kisebbségi részvénytulajdonosok számára megnyílt a lehetőség a vételi ajánlat elfogadására és a részvények eladására. Ez a lehetőség 2021. február 17.15 óráig áll fenn.

Miért javasolja az ajánlat elfogadását a Takarék Jelzálogbank Nyrt igazgatósága a kisebbségi tulajdonosoknak?

A vételi ajánlat véleményezésére és annak közzétételére ugyancsak a törvényi előírás kötelezi a jelzálogbank igazgatóságát. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (Tpt.) 73/A. § (4) bekezdése alapján el kell készítenie és közzé kell tennie az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleményét a Tpt. 9. sz. mellékletének megfelelő formában és tartalommal. Az árazás nyilván fontos része az eladási lehetőségnek. A társaság igazgatóságának véleménye szerint az MTB Zrt. könyv szerinti értékkel megegyező árajánlata – amellett, hogy a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelel – a bankpiacon jelenleg jellemző átlagos árszint felett van. A kelet-közép-európai régió bank tranzakciói 2019-ben átlagosan a könyv szerinti érték 0,9-szeresén valósultak meg, 2020-ban pedig a pandémia miatt nőtt a volatilitás, a tranzakciós mutatók pedig inkább még romlottak az előző évhez viszonyítva. Mindezek alapján

a vételi ajánlatban meghatározott 599,53 forintos részvényenkénti árajánlatot, amely a részvények könyv szerinti értékének felel meg, továbbá figyelembevéve a 180 napos átlagár szintjét is, az igazgatóság fair árazásként értékeli.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az igazgatóság véleménye nem egy befektetési tanácsadó szakvéleménye, hanem a céltársaság képviseletében, annak saját szempontjai alapján, törvényi előírásokban rögzített szempontok alapján megfogalmazott vélemény, amely nem mentesíti a részvénytulajdonosokat annak gondos mérlegelésétől, hogy saját befektetési megfontolásaik és kockázatvállalási hajlandóságuk alapján a vételi ajánlatot elfogadják vagy nem.

Lesz-e kiszorítási eljárás?

Érthető módon ez az egyik kérdés, amely különösen érdekli a kisrészvényeseket. Amennyiben az MTB Zrt. befolyása a részvények eladása következtében 90% fölé nőne a jelenlegi 86,2%-ról, akkor ún. kiszorítási eljárás megindítására kerülhet sor, amelynek során az ajánlattevő azon részvényesek részvényeit is jogosult megvásárolni, akik maguktól nem kívánták azt eladni és ezzel egyedüli tulajdonosává válik a céltársaságnak. A kiszorítási eljárás azonban csak egy opció abban az esetben, ha az MTB Zrt. tulajdoni hányada átlépi a 90%-ot. Az MTB Zrt. az ajánlatban rögzítette, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen helyzetben megfontolja a kiszorítás lehetőségét, de számol azzal a lehetőséggel is, hogy a részvényesek továbbra is tartani kívánják jelzálogbankos részvényeiket.

Jelen pillanatban csak annyit tudunk kijelenteni, hogy ezt a kérdést nem tekintjük eldöntöttnek, számítunk arra lehetőségre is, hogy a Takarék Jelzálogbank továbbra is nyilvános részvénytársaság marad.

Hol van a Takarék Jelzálogbank hosszú távú helye a Takarék Csoporton és a bankszektoron belül?

Egy dolgot most is kijelenthetünk. A Takarék Jelzálogbank Nyrt.

nem fog beolvadni a stratégiai tervek szerint a jövőben létrejövő, a média által gyakran „szuperbankként” megnevezett, új intézménybe, meg fogja őrizni önálló, szakosított pénzintézeti jellegét.

Fő feladata a jelzálogbankokra vonatkozó külön törvény, illetve a csoporton belül fennálló munkamegosztás értelmében a partnerbankok refinanszírozása és a tőkepiacról a jelzáloghitelezéshez szükséges hosszútávú források felvétele lesz jelzáloglevelek kibocsátásával, ahogy most is. Az elmúlt három évben a Takarék Jelzálogbank Nyrt. jelentős átalakuláson ment keresztül, megszüntette a direkt jelzáloghitelezését, illetve a korábbi cégstruktúrában meglevő más csoporttagokban meglevő részesedéseit a Takarék Csoporton belül értékesítette a központi szerepet betöltő MTB Zrt. részére. Így a korábbi tevékenységek közül leválasztásra kerültek azok, amelyeket a csoport más tagjai a párhuzamosságok megszüntetése utána hatékonyabban tudnak végezni és a Takarék Jelzálogbankban már kizárólag azokra a tevékenységekre koncentrálunk, amelyek a csoport számára hozzáadott értéket jelentenek, illetve amelyekkel a magyar bankpiacon középtávon is hatékonyan helyt tudunk állni. A jövőben a többi magyarországi jelzálogbankhoz hasonlóan (amelyek mind egy nagy bankcsoport tagjaként és annak leánycégként működnek) elsődleges feladatunknak a refinanszírozást és a tőkepiacon történő aktív részvételt tekintjük. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. saját piacán

jelenleg a második legnagyobb szereplő, stabil 20% körüli piaci részesedéssel.

Milyen középtávú stratégiára számíthat az a részvényes, aki a részvény megtartásán gondolkozik?

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. a bankcsoport kereskedelmi bankjainak, majd a fúzió után az egységes univerzális kereskedelmi banknak a hatékony refinanszírozója kíván lenni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mivel Magyarországon csak 5 jelzálogbank működik, továbbra is a saját jelzálogbankkal nem rendelkező kereskedelmi bankok fő refinanszírozó partnere kíván lenni a Takarék Jelzálogbank Nyrt. a jövőben is. Jelenleg is a Takarék Jelzálogbank rendelkezik a legtöbb refinanszírozott banki partnerrel.

Hány hitelintézetnek nyújt jelenleg refinanszírozást a jelzálogbank, jól feltételezem-e, hogy az MKB és a BB egy ideje köztük van? Bővíthető-e érdemben a refinanszírozott bankok köre?

Tíz partnerbankunk van jelenleg, ezzel továbbra is a legtöbb refinanszírozott partnerrel rendelkező jelzálogbank vagyunk. Az MKB és a Budapest Bank már hosszabb ideje (a Bankholdingot megelőzően is) partnerünk volt. Magas színvonalú és versenyképes refinanszírozási feltételeket nyújtunk minden partnerünknek, folyamatosan keressük a partneri kör bővítésének a lehetőségét.

Végez-e bármilyen tevékenységet ma, illetve a jövőben a Takarék Jelzálogbank a jelzáloglevél-kibocsátáson és a jelzáloghitelek refinanszírozásán túl?

Versenyképességünk fenntartásának fontos része, hogy profiltisztaságunk megőrzése mellett keressünk olyan kiegészítő szolgáltatási lehetőségeket, amik segítenek megőrizni a megszerzett piaci pozíciónkat és biztosítják, hogy magas minőségben tudjuk kiszolgálni az üzleti partnereinket. A már évek óta létező Takarék Lakáspiaci és Termőföld Indexet piaci sikerén felbuzdulva és annak innovatív hagyományait felhasználva már hosszabb ideje fejlesztjük az automatizált ingatlanértékelést lehetővé tevő ún. AVM üzleti alkalmazást. A K+F projekt „kutatás” fázisán már túl vagyunk, a rendszert már teszteljük és a projekt eddigi eredményei és külső szakmai partnereink véleménye alapján kijelenthetjük, hogy reális esélyt látunk arra, hogy a Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már jó ideje elfogadott és szakmai, piaci szereplők által napi gyakorlatban is használt ún. AVM-módszertant itthon is a mindennapok részévé tegyük. Egy másik téma, ami napjainkban aktuálissá vált, a fenntartható fejlődés és az ún. zöld finanszírozás. Az MNB-vel már zajlanak egyeztetések a zöld jelzáloglevelek magyarországi bevezetéséről, a Takarék Jelzálogbank ennek a terméknek a bevezetésében is szeretne úttörő szerepet játszani. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy mind a két újdonság (AVM és zöld jelzáloglevél) 2021-ben megvalósításra kerül.

Sokan reflációtól tartanak a pandémia elmúltával. Számít-e hozamemelkedésre és a forrásköltségek emelkedésére az esetleges jegybanki szigorítások miatt?

A jelen pandémiás helyzetben nem számítunk jegybanki szigorításra és így egyelőre hozamemelkedésre sem. A járvány elmúltával ugyanakkor elképzelhető, hogy a gazdaság a korábbi válsághelyzetekhez képest hamarabb visszatér egy normális növekedési pályára, és miután beáll a stabil növekedés, mérsékeltebb hozamemelkedés következik. Ugyanakkor már most is látszanak a jelei egy újfajta gazdasági átrendeződésnek, és a szelektív (nem minden szektorban bekövetkező) növekedésnek. Azt gondolom, hogy az eddiginél sokkal több forrás áramlik majd a fenntartható gazdaság szektoraiba, ezekben továbbra is alacsony forrásköltségekkel számolunk.

Az viszont elképzelhető, hogy a fenntartható növekedési céloknak kevésbe megfelelő ágazatokba kevesebb és drágább forrás érkezik.

Milyen JMM-szabályozásra számít a jövőben az MNB részéről? Ezt mennyire tartja meghatározónak a jövőbeni jelzálogbanki növekedés szempontjából?

A JMM-szabályozás nagyon hasznosnak bizonyult az elmúlt időszakban, hiszen a bevezetését és alkalmazását követően növekedésnek induló jelzáloglevélállomány és a kialakult piac nagyban segítette a pénzpiacok és a jelzáloghitelezés stabilitását. A hirtelen kialakult pandémiás helyzetben pedig sokat segített az MNB újraindított jelzáloglevélvásárlási programja. Azt gondoljuk, hogy az EU fejlett jelzáloglevél-piacain jellemző szintekre is növekedhet a jelzáloglevél-alapú finanszírozás, amit tovább segíthet az MNB bejelentett zöld jelzáloglevél-vásárlási programja.

A jövőben tehát számítunk arra, hogy a jelenlegi 25 százalékhoz képest 30 százalék vagy annál magasabb lehet a JMM-mutató. Emellett várható a zöldjelzáloglevél-alapú finanszírozás növekvő szerepe,

amiben, főleg az indulásnál, fontos lehet az MNB 2020 végén már bejelentett szerepvállalása.

Vár-e érdemi pozitív üzleti hatást a jelzálogbanknál a kamattámogatott felújítási hitelek megjelenésétől?

A Takarék Jelzálogbank csak refinanszíroz, de banki partnereink kiszolgálása céljából már intenzíven dolgozunk egy zöldjelzáloglevél-programon. Külföldi minták alapján a zöldjelzáloglevél-kibocsátásból gyűjtött forrást energiahatékony lakások építésére, vásárlására és energiahatékonyság-javulást eredményező felújításokra is lehet használni. Azt gondoljuk, hogy a kamattámogatott felújítási hitel elsősorban a kereskedelmi bankok számára jelent üzleti lehetőséget, és a relatív alacsony hitelösszeg miatt ugyanakkor operációs kihívást is. Amennyiben az energiahatékonyság-javulást eredményező felújítási hitelek refinanszírozhatóak lesznek, ezeket örömmel bevonjuk a zöldjelzáloglevél-programba.

