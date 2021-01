Nem akarsz több gyereket? Sokmilliós állami támogatások várnak rád így is

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Nem szükséges ahhoz új gyermeket vállalni, hogy több milliós családtámogatásokat tudjanak igénybe venni azok is, akik legalább egy gyermekkel már rendelkeznek. Az idei változásokkal tovább nőtt a felvehető családtámogatások és kamattámogatott hitelek köre, ezeket foglaljuk most össze. A háromgyerekesek 18+18, a kétgyerekesek 8+13, az egygyerekesek 6+3 milliót is igénybe vehetnek új gyermek vállalása nélkül is (egy 30 milliós ingatlan vásárlása esetében néztük ezt meg), mutatjuk, hogyan.