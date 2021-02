Hétfőtől berobban Magyarországra az online bankolás következő generációja

Hétfőn indul a George, az Erste következő generációs online banki felülete. Az alkalmazás nem csupán egy szexi fintech-alkalmazás felhúzva egy hagyományos banki felületre, hanem azt ígéri, hogy számos új, személyre szabott szolgáltatással, tanácsadással segíti majd a felhasználók pénzügyi életét. Hosszabb távon akár külsős cégek szolgáltatásai és más bankoknál vezetett számlák is elérhetők lesznek a George-on keresztül. Teszteltük a George-ot, az Erste új online banki felületét.

300 ezer mobilbankos ügyfél és 700 ezer netbankos felhasználó van Magyarországon, aki kipróbálhatja hétfőn a George.hu-n és az Erstebank.hu-n a George-ot. Sehol az Erste-csoportban nincs olyan sok digitalizált felhasználó, mint Magyarországon: jelenleg az ügyfelek 60%-a használja a George-ot, hamarosan ez az arány remélhetőleg 75% lesz – tette hozzá az Erste-vezér. A régióban 6 millió felhasználó használja a George-ot.

Február végére az összes mobilbankos felhasználónak felajánlják a váltást, a netbankon pedig nyár végéig.

A George nemcsak egy digitális applikáció, hanem egy ökoszisztéma. Megadja azt az érzést, amit egy fintech is megadna az ügyfeleknek

– mondta Jelasity Radován.

Jelenleg bankszámláinkat és kártyáinkat, illetve befektetési tevékenységünket tudjuk vezérelni a George-on, de pár hét múlva George személyi kölcsön is jön. "Okosárazású," alkalmazkodó számla is lesz a George-hoz, amit opcionálisan, videóazonosítással meg lehet majd nyitni – mondta el az Erste-vezér. Hozzátette: Magyarországon elsőként George kártya is lesz.

„Négy évre visszamenőleg kereshetünk organikusan és rendszeresíthetjük költéseinket” – mondta el Harmati László, az Erste vezérigazgató-helyettese. A szakember arról is beszélt, hogy

a George személyes tanácsokat is ad: például figyelmeztet arra, hogy vegyek autópálya-matricát, lejár a bankbetétem vagy töltsek fel profilképet.

Bek-Balla László, az Erste digitalizációs igazgatója elmondta: megtehetjük azt, hogy például garancialevelet vagy blokkot is csatolunk a tranzakciókhoz, így az könnyen visszakereshető lesz ez a George-on keresztül.

Mauricio Poletto, az Erste igazgatósági tagja arról is beszélt, hogy a George fejlesztése folyamatos az ügyfelek visszajelzése alapján, a magyar ügyfelek visszajelzéseit is beépítik majd a George platform nemzetközi verziójába.

Maurico Poletto arról is beszélt, hogy azért George elnevezés eredetileg egy fedőnév volt, ami teljesen esetlegesen született, aztán maradt, mert rájöttek, hogy az első robotpilótát is George-nak hívták, ezért maradt a név.

A George az Amazon felhőtechnológiáját használja.

A George bevezetésére néhány évvel azután kerül sor, hogy az alkalmazás az Erste-csoport régiós piacainak nagy részén már élesedett, ennek az az oka, hogy a magyar Erste IT-erőforrásait eddig a Citi lakossági ágának integrációja, aztán a PSD2, valamint az Azonnali Fizetési Rendszerhez szükséges struktúra kiépítése foglalta le. A George először Ausztriában indult el, 2015-ben.

Nézzük a tesztet!

A George-ot alaposan teszteltük is kicsivel az alkalmazás indulásának bejelentése előtt. Mielőtt a George felületét bemutatom, annyit fontos elöljáróban megjegyeznem, hogy én nagyon ritkán használtam csak az Erste Netbankot, a Mobilbankot pedig egyáltalán nem, úgyhogy gyakorlatilag laikusként tapasztaltam meg a George működését. A pénzügyi adataimat és a számlainformációkat értelemszerűen kitakartam.

A kezdőképernyő nagyon egyszerű, az elérhető számláinkat láthatjuk rajta felsorolva, melyekre kattintva jobbal elmélyülhetünk ezek adataiban. A képernyő alján az app egyéb szolgáltatásait választhatjuk ki, melyből legérdekesebb talán a Store, vagyis áruház lesz.

Teszt-üzemmódban a Store még nem elérhető, viszont a lényege, hogy olyan szolgáltatásokat, „upgradeket” lehet majd belőle letölteni, amelyek megváltoztatják, kiegészítik az alkalmazás kinézetét és funkcionalitását. Tervben van az Ersténél együttműködés kialakítása külsős fintechcégekkel is, így hosszabb távon valószínűleg nem csupán az Erste szolgáltatásait lehet majd elérni az appon keresztül.

A számlainformációs felület első ránézésre egy sztenderd netbanki modulnak tűnik. Ha viszont egy kicsit jobban elmélyülünk a kis ikonok tartalmában, azért jócskán találkozhatunk olyan funkciókkal, amelyek színesebbé és átláthatóbbá teszik az internetes banki ügyintézést. Csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

A különféle tranzakcióinkat meg tudjuk jelölni, rendszerezni tudjuk őket, fotókat tudunk hozzájuk csatolni.

Maga a bank is látványos kis ikonokkal különbözteti meg az eltérő tranzakciókat, attól függően, hogy milyen jellegű szolgáltatást vettünk igénybe.

Egyébként az egész felületet személyre tudjuk szabni, egyelőre csak annyiban, hogy színt és profilképet tudunk változtatni rajta. Az osztrák George-ban viszont jóval szélesebb lehetőségek elérhetők, melyek hamarosan Magyarországra is megérkeznek, így például háttérképeket, témákat is beállíthatunk.

A leghasznosabb „fícsör” mégis az, hogy a költéseinkről látványos kimutatásokat nézegethetünk, ami a külföldi fintechek felhasználóinak ismerős lehet, a legtöbb magyar bankból viszont hiányzik.

Ezeken felül persze elérhetők a régi szolgáltatások is: sablonok, másodlagos azonosítók, illetve van közvetlen elérhetőség a (részben automatizált) ügyfélszolgálathoz is. A másodlagos azonosítói rendszer teljesen egyedi Magyarországon, hazánk jogszabályi keretei miatt ez más országokban nem elérhető, így ez teljes egészében a magyar fejlesztők munkája.

Számomra a legnagyobb előrelépést mégis a Netbroker felületének faceliftje jelentette. Az Erste internetes brókerének weboldalán eddig annyi rendszerezetlen információ és szolgáltatás volt látható, hogy a felület navigációja talán még egy rutinosabb befektetőnek is gondot okozott. Nem csoda, hogy a fiatalok eddig inkább a szexi fintechappok egyszerűbben átlátható felületét pártolták, mint egy hagyományos bankhoz tartozó brókercégét.

A George-dzsal most talán egy kicsit egyenletesebb lett a pálya. Alább látható az Erste webes brókerfelületének összehasonlítása a George mobilos felületével, a változás szembetűnő.

A George brókerfelületén tehát

átlátható képet kapunk a portfoliónk összetételéről, nemcsak eszközkategóriákra, hanem értékpapír-típusokra lebontva is.

Egyszerűen értelmezhető, százalékos hozamkimutatást kapunk egyes eszközeink teljesítményéről, ahelyett, hogy a bruttó/nettó P&L-t látjuk csak.

Átláthatóbbak és könnyebben kezelhetők lettek az egyes alszámlák (pl. NYESZ) is, egyszerűbb lett az átvezetés és a különféle instrumentumok is elérhetőbbek, rendszerezettebbek lettek.

Mi jöhet még?

A rendszer hétfőtől élesedik az Erste ügyfeleinek, ezután néhány hétig még opcionális lesz a George használata, aztán kikapcsolják a régi mobilappot, és csak a George-on keresztül lehet majd online banki ügyeket intézni az Ersténél.

Ezután kezdődik a rendszer bővítése újfajta belsős és külsős szolgáltatások integrációjával, melyek zömében a Store-on keresztül lesznek elérhetők. Ilyen például:

egy személyre szabott, tranzakciók alapján alakuló kedvezményrendszer, ami az év végén élesedhet,

kártyás részletfizetési lehetőség,

illetve egy olyan rendszer, amely az előfizetéseinket kezeli és Erste-csoportszinten lesz bevezetve.

A George legnagyobb újítása a bevezetés után mégis az lesz, hogy más bankoknál vezetett számlákat is hozzá lehet majd rendelni az alkalmazáshoz, ami azt jelenti, hogy egy felületen láthatjuk és kezelhetjük majd az összes pénzügyi számlánkat.

Erre a PSD2-es jogszabály ad majd lehetőséget, az egész lényege, hogy számlainformációs-szolgáltatóként integrálja majd az Erste a George-ba a többi bank API-jait.

A számlainformációs rendszer 2021 végén élesedhet, semmilyen plusz költsége nem lesz. A banki díjainkat továbbra is az eredeti bankuknál fizetjük majd, illetve értelemszerűen az Ersténél, ahol szükséges ahhoz számlát vezetnünk, hogy a George-ot elérjük.

Megkérdeztük az Erstét arról is, hogy lehetséges-e, hogy külsős szolgáltatóként a Transferwise, a Revolut vagy bármely más Magyarországon népszerű fintech-szolgáltató elérhető legyen a George-on keresztül, azt a választ adták, hogy egyelőre erről nincsen szó, elsősorban azért, mert a George célja többek közt az is, hogy az ügyfelek például a Revolut helyett az Erste alkalmazását használják.

