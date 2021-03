Nagy pezsgődurranás jöhet, de kezdenek leesni a svédasztalról az ételek (Interjú)

A hitelpiacot és az egész magyar vállalati gazdasági helyzetet jelenleg egy olyan pezsgősüvegnek látom, amely fel van rázva, csak még rajta van a dugó. Amikor majd kitisztul a helyzet, és vége lesz ennek az időszaknak, ez a dugó le fog kerülni róla, és nagyot fog durranni – prognosztizálja Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője, aki 5 év alatt az 5. helyre hozta fel a bankot a vállalati hitelállomány szerinti rangsorban, mégsem büszke erre. A zárás hitelpiaci hatásairól, a Commerzbank esetleges megvásárlásáról és az állami hitelprogramokról is kérdeztük a szakembert, aki utóbbiakról azt mondja, kezdenek leesni a svédasztalról az ételek, a kevesebb most már talán több lenne.

Hétfővel ismét „bezárt” az ország. Tavalyi tapasztalataik szerint mit jelent ez a vállalati hitelezésre nézve?

Ugyan bezárásról beszélünk, de két teljesen különböző helyzetről. Tavaly egy növekvő vállalati hitelpiacot találtak telibe a korlátozások, és az év első két hónapját még úgy éltük meg, hogy 2020 is hasonló lesz, mint az előző évek. A növekedés irtózatos visszaeséssé változott a második negyedévben, az ügyfelek nagyon óvatosak lettek, a moratórium bevezetése pedig sok banki kapacitást kötött le. Most más a helyzet, tavaly október óta stagnáló hitelpiacot látok, likviditási szempontból nagyon jól állnak a cégek, és sem visszaesésre, sem fellendülésre nem rendezkedtek még be.

A lezárásoknak nem lesz különös hatásuk, további stagnálásra számítok a hitelpiacon.

Közel harmadával visszaesett az új kihelyezés az Erste vállalati üzletágában 2020-ban. A keresletre és az ügyfelek hitelképességére vagy a kínálatra és a banki hitelfeltételekre hatott inkább negatívan a koronavírus?

Nem egész évben csökkent az új kihelyezésünk. Az első negyedévben növekedett, a másodikban borzasztóan visszaesett, a harmadikban megint felpörgött, a negyedik negyedévben viszont már stagnálás volt. A második negyedéves csökkenés volt akkora mértékű, hogy az egész évet lehúzta. Óvatosabb üzemmódra váltottak a cégek, nem feltétlenül most rohanták meg hitelért a bankokat, és a bankok is felvettek egyfajta sündisznóállást, alaposan megfontolták, milyen állapotú cégeket fognak finanszírozni. Összességében sok tényezőnek tudom be tehát a tavalyi visszaesést. Ha becsülni kellene,

20 százalékra saccolnám a banki szigorítás, 50 százalékra a gazdasági körülmények és a pandémia, 30 százalékra pedig a visszafogott hitelkereslet hatását.

Mindemellett a nagyvállalatoknál történt jelentős, egyedi tételekből származó megingás nálunk, a többi szegmensben továbbra is jól teljesítettünk.

Hogyhogy pont a kevésbé sérülékeny nagyvállalatoknál szenvedték el a visszaesést?

A visszaesés nálunk valóban a nagyvállalati üzletágból származott, és nem a kkv-któl: egyrészt tavaly nem sikerült olyan óriásszerződést kötnünk, mint korábban minden egyes évben valamelyik autóipari cég terjeszkedésének finanszírozása során, másrészt a forrásbőség miatt év végén visszavettek a hitelkeretekből a nagyvállalatok, mert azt látták, hogy kellően likvidek.

Ugyancsak friss hír, hogy eladóvá vált a Commerzbank. Szívesen akvirálná-e a társaságot vagy annak ügyfélportfólióját?

Jó a pedigrénk az akvizíciók kapcsán, főleg a Citibank lakossági és kártya üzletágának akvizíciójára gondolok, és az Ersténél kétévente általában megjelenik valamilyen akvizíciós lehetőség. Hazudnék, ha nem vizsgálnánk jelenleg is a piacot, és nem csak a Commerzbankot. Utóbbi esetében főleg vállalati portfólióról van szó, nem egy klasszikus univerzális bankról, szerintem az Erstét jól kiegészítené, ugyanazokban a vállalati szegmensekben mozog, mint mi, csak kisebb méretekben. Mindig az eladó diktálja az alapvető feltételeket,

a mi részünkről elzárkózás biztosan nincs. Egy ilyen tranzakció dimenziói még érdekesebbek: az Erste Group régiós együttműködéseket vizsgál elsődlegesen.

Hétfővel elindult a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön is, amit ugyan az Erste nem értékesít, de számít-e kiszorítási hatásra miatta a kisvállalkozások hitelpiacán?

A termék a mikrovállalkozásoknak lesz igazán vonzó, hiszen a limitösszeg 10 millió forint. Mivel majdnem minden költsége nulla, ezért nagyon kedvező a bajban lévő cégek számára, amelyeknek áthidaló megoldást jelenthet. Szerintem ez a termék népszerű lesz, de nem lesz kiszorító hatása, inkább kiegészíti a bankoknál ma is elérhető lehetőségeket. Mi nem veszünk részt az MFB Pontok programjában, ezért nem fogjuk tudni nyújtani ezt, de jól pótolni tudjuk a saját forrású finanszírozási termékeinkkel.

Tavaly tavasz óta rengetegféle kedvezményes hitelprogram érhető el a kkv-k számára. Milyen változtatást látna szívesen a palettán, és küzdenek-e túlzott adminisztrációs terhekkel, amiken érdemes lenne könnyíteni?

Folyamatukat tekintve ezek a termékkörök már jól be vannak járatva, és jó az átfutási idejük.

A svédasztalról azonban most már kezdenek leesni az ételek, a kevesebb most már talán több lenne. Az ügyfelek egyáltalán nincsenek tisztában az összes termék feltételeivel, de továbbmegyek, a mi kollégáinkat is nagyon erősen trenírozni kell

arra, hogy biztosan a legfontosabb részletre irányítsák rá az ügyfelek figyelmét. Ha rajtam múlna, biztos, hogy szűkíteném a termékkört. Mindazonáltal funkciójukat és céljukat tekintve ezek jó szándékú és hatékony programok, és az adminisztrációjuk is kellően egyszerű.

Miben felül- illetve alulteljesítő az Erste Bank?

Minden termékben a piaci részesedésünk körül, 8-,8,5 százalék környékén mozgunk. A legjelentősebb az NHP Hajrá, amelyben már 110 milliárdos szerződött állományunk van. Míg a Power Business termékünk a mikroügyfelek körében komoly versenytársa az NHP-nak, a kkv-szegmensben nincs így. A garanciaprogramokban és az EXIM termékeiben is a piaci részesedésünk körül teljesítünk, de míg például az NHP Hajrában előre jól körülhatárolható az ügyfélkör, az EXIM termékeinek sokkal egyedibb döntések születnek.

Mennyire jellemző, hogy az NHP Hajrát refinanszírozásra használják a cégek?

Ez a domináns felhasználási cél a piacon 2020 tavasza óta, nálunk például 70 százalék a refinanszírozás, és 30 százalék az új ügyletek aránya, a beruházáshoz kapcsolódó arány 22 százalék körül van. A szektorban még nagyobb a refinanszírozás jelentősége.

Maradt-e tér a „saját hitelezés” számára? Melyek azok az ügyfélméretek, ágazatok és szegmensek, ahol ennek létjogosultsága van?

A kkv-szegmensben a hitelkihelyezések 80 százaléka támogatott, a hitelprogramok dominanciája nagy. A nagyvállalati és az ingatlanfinanszírozás területén fordított az arány, szerintem ez így is marad, amíg mennek ezek a programok.

Továbbra is aktívak a bankok az Növekedési Kötvényprogramban. Mi a program előnye az Erste Bank és a szektor számára, hozott-e paradigmaváltást a finanszírozásban?

A vállalati kötvénypiac Magyarországon olyannyira gyerekcipőben járt, hogy ahová mára a Növekedési Kötvényprogramnak köszönhetően elértünk, még mindig messze elmarad a nyugati országok statisztikáitól. Most ízlelgetjük országszinten, a vállalatok és a gazdaság egésze számára mennyire előnyös ez a program, és azt kell mondanom, hogy az első tapasztalatok alapján kifejezetten az: fedezetlenül kapnak hosszú lejáratú és viszonylag olcsó forrást a cégek a jegybanktól és a bankoktól, a gazdaságot pedig élénkíti a program. Banki oldalról vegyes a kép: részben lehetőség, hiszen odaférünk jegyzésnél egy-egy új ügyfélhez, másrészt azonban fedezet nélkül vállalunk viszonylag alacsony kamatozás mellett hosszú lejáratú kockázatot. Így mi például a portfóliónk 2 százalékában korlátoztuk a kitettségünket, és 80 százalékban meglévő ügyfeleket szolgálunk ki. Kockázatérzékenységünk miatt nem mi vagyunk a legaktívabbak a piacon, de a szervezőoldalon és a jegyzői oldalon is ott vagyunk, mind kettőben nagyon jók az ügyfél-visszajelzéseink. A jegyzői oldalon 10 tranzakcióban vettünk részt, több mint 25 milliárd értékben.

Rég nem látott mértékben emelkedett az elmúlt hónapokban a vállalatok megtakarítási állománya, óriási látra szóló betéteken ülnek a cégek. Nem gondolja, hogy a vállalatfinanszírozás mesterségesen eltorzított árazású megtámogatásának a lecsapódása ez?

Irtózatosan nagy látra szóló vállalati betétállományt látunk a piacon és az Ersténél is, nálunk 35 százalékkal nőtt egyik évről a másikra. Ennek három okát látom: 1. aki moratóriumos ügyfél, az a be nem fizetett tőkét és kamatot jórészt a bankszámláján tartja, 2. a nem moratóriumos cégek is kivárnak, nem költenek és elhalasztják beruházásaikat, 3. az egész betétállománynak a 40 százaléka euróban van a piacon és nálunk is, a forint gyengülése ezt automatikusan felfelé tornázta, főleg az ingatlanpiacon, de a kkv-ügyfélkörben is. Erre a likviditásbőségre nem úgy tekintünk, mint valami áldott állapotra, hanem úgy, hogy ezzel a banknak is dolga van, nem tartható ez a forrásbőség a végtelenségig. Ha nem használják fel a cégek ezt a likviditásukat 2021-ben, akkor jövőre már kezdeni kell vele valamit. Tipikus covid-jelenséggel állunk szemben. Persze nem minden szektorban van így: a bajban lévő ágazatok felélik a tartalékaikat, esetükben a támogatott programok valódi mentőövet jelentenek.

Mekkora arányt képviselnek a hitelállományban azok a szektorok, amelyek a tartalékaikat élik fel?

A járvány kezdetén felülvizsgáltuk iparági limiteinket és sokkal szigorúbb monitoringot vezettünk be a fizetési hajlandóság és képesség mérésére.

Ha a legtágabban értelmezzük, akkor akár a hitelportfóliónk 60 százalékát is kiteszik azok a cégek, amelyeket érint a koronavírus-válság, szűkebb értelemben és közvetlenebbül nézve ez 35 százalék lehet.

A moratóriumban a vállalati hiteleink 30 százaléka van benne, és 10 százalék körül van azok aránya, amelyek extrémen külön figyelendők jelenleg. A nem teljesítő vállalati hitelek aránya 3,6 százalék jelenleg nálunk.

Törlesztési moratórium alatt vannak a veszélyeztetett ügyfeleik, nem teljesítő hiteleik aránya mégis növekedni kezdett 2020-ban. Mivel magyarázható ez, és mekkora NPL-rátára számít a moratórium lezárását követő negyedévekben?

A számviteli besorolás döntő jelentőségű: tavaly még szinte semmilyen besorolást nem kaptak a moratóriumban lévő ügyfelek, csak egyszerűen nem kellett fizetniük. Jelenleg azonban már átstrukturáltnak kell minősítenünk e hiteleket. Minél több ügyfelet tartunk minél hosszabb ideig a moratóriumban, annál nagyobb arányban kell nem teljesítővé minősítenünk a portfóliónkat, és annál több céltartalékot kell képeznünk. Mi tavaly 27 milliárdnyi céltartalékolt képeztünk, ebből a vállalati üzletágra mintegy 18 milliárd forint jutott. Nem számítok arra, hogy a moratórium után az említett 3,6 százalékos NPL-arány 4 százalék fölé megy. Nem omlott össze a gazdaság, és sokan kapnak segítséget, hitelezett ügyfeleink pedig erős cégek.

A jelenleg is hatályos törvény alapján a moratóriumot fokozatosan vezethetik ki Magyarországon, igaz, erre vonatkozóan még nincsen ütemterv a jogszabályban. Indokoltnak tartaná a fokozatos kivezetést? Ha igen, hogy hajtaná ezt végre?

Biztos, hogy szükség lesz valamiféle fokozatosságra. Érdemes lehet megfontolni, hogy a moratóriumban érintett hiteleket garantált és államilag viszontgarantált konstrukciókra váltsuk ki, ez nemcsak biztonságot adna a finanszírozóknak, de a céltartalékképzés és a türelmi idők szempontjából is mindenki számára kedvezőbb lenne. Nagyon sokféle megoldáson lehet gondolkodni, és úgy tudom, ez a folyamat már elindult a Magyar Bankszövetség, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között, döntés még természetesen nincs.

Tapasztalataik szerint melyek a leginkább válságálló ügyfélméretek, ágazatok és szegmensek a hitelfelvételi aktivitás és a hitelképesség szempontjából a koronavírus-válság idején is?

Méret szerint a legnagyobbak, az biztos. Minél nagyobb egy cég, jellemzően annál válságállóbb. A kkv-knál az agráriumot emelném ki, pozitívak itt a cégek kilátásai, az uniós támogatások és a vidékfejlesztési programok kellően megtámogatják őket. Az ingatlanpiacon óriási kivárás van, de a bérlők nem mondták vissza a szerződéseket sehol, inkább egy futamidő-hosszabbítás, átütemezés valósult meg.

Milyen jellegű és alakú kilábalásra számít a hitelpiacon és a gazdaságban?

A hitelpiacot és az egész magyar vállalati gazdasági helyzetet jelenleg

egy olyan pezsgősüvegnek látom, amely fel van rázva, csak még rajta van a dugó. Amikor majd kitisztul a helyzet, és vége lesz ennek az időszaknak, ez a dugó le fog kerülni róla, és nagyot fog durranni.

Jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy milyen alakú kilábalás jön: úgy tűnik, nem lett se V, se W alakú, most mintha egy tányér alakban lennénk. Nagy az esély rá, hogy 2021 még elketyeg a jelenlegi trendek alapján: mindenki kivár. Sok múlik azon, hogy a második fél évben a moratórium kivezetése miként valósul meg, és hogy az alternatív finanszírozási lehetőségek, átstrukturálások hogyan alakulnak, és persze legfőképp a fogyasztás és maga a gazdaság. Az inflációs kérdéskör ugyancsak lényeges szempont. Az év egészére nem várok nagy csodákat, az majdnem lehetetlen, hogy két számjegyű legyen a hitelnövekedés, egyszámjegyű növekedésnek már örülnék 2020-hoz képest.

Öt éve vezeti az Erste Bank vállalati üzletágát. Mire a legbüszkébb, illetve a legkevésbé büszke az elmúlt fél évtizedből?

A legbüszkébb biztos, hogy a hitelvolumen-növekedésünkre és a csapatunkra vagyok: a piacot nagyon keményen megvertük az elmúlt öt évben. 300 milliárdról 800 milliárdra növeltük a vállalati portfóliónkat, ez nettó 100 milliárd évente, ilyet rajtunk kívül senki sem csinált az elmúlt 15 évben. Ma már nemcsak retail, hanem vállalati bankként is gondolnak ránk. Ehhez képest a kilencedik helyről csak az ötödikre jöttünk fel – erre viszont nem vagyok büszke, mára dobogós helyre szerettünk volna érni, és hogy lemaradtunk, nem a koronavíruson múlott. Ezt a célt következő öt évben kell megvalósítanunk a célzott és kockázatérzékeny hitelezési gyakorlat fenntartásával.