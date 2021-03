Lakásfelújítási milliók: egymás után rohamozzák a családok a bankokat

A Portfolio becslései szerint már több mint 10 milliárd forint összegben igényelték a fix 3%-os kamatozású otthonfelújítási hitelt annál a kilenc hitelintézetnél, amely február 1-je óta bevezette termékkínálatába a kölcsönt. A járványügyi korlátozások idején is népszerű a hitel, a piac akár az évi 100-200 milliárd forintos kihelyezést is elérheti, így akár minden ötödik lakáshitel felújításra mehet. Az egyes bankok beszámolói alapján a hitelfelvevők nagy része kihasználja a maximális, 6 milliós összeget és a 10 éves futamidőt, a legnagyobb nehézséget pedig a számlákkal kapcsolatos ügyintézés mellett a tb-igazolás beszerzése jelenti számukra. Cikkünkben azt is összefoglaljuk, milyen költségekkel kalkulálhatnak a hitelfelvevők.

Nagy piaccá válhat

Az Erste Banknál már 2 milliárd forintnyi igénylőnél jár a termék, a Takarékbanknál (felújítási célú személyi kölcsönnel együtt) több mint 1 milliárd forintnyi igénylésről beszélhetünk – árulták el megkeresésünkre. Mivel a felújítási munkálatok befejezésére a folyósítástól számítva egy év áll rendelkezésre, sokan vannak, akik az év későbbi részében (pl. egy nagyobb anyagköltség vagy vállalkozói díj kifizetése előtt) veszik fel a hitelt, az első számokból tehát nehéz még a végső igénybevételi számokra következtetni. Mindenesetre több banknál sem tartják lehetetlennek, hogy 100-200 milliárd forintot is elérhet a piac mérete idén, az Ersténél például 200 milliárdos éves szektorszintű kihelyezéssel kalkulálnak.

A kereslet milyenségéről árulkodnak a Bankmonitor tapasztalatai: a támogatott otthonfelújítási kalkulátort használók esetében az átlagos hitelösszeg 4,9 millió Ft, az átlagos futamidő pedig 8,8 év, ami 50 ezer Ft körüli havi törlesztőt jelent. A kalkulátort használók esetében az átlagos gyerekszám 1,7. Tapasztalataik szerint a hitelhez szükséges tb-igazolás beszerzése okozza a legnagyobb nehézséget. A Bankmonitor hitelszakértői azt tapasztalják, hogy a „normál” lakáshitelekhez hasonlóan itt is 1-1,5 hónap átlagos átfutási idővel lehet számolni.

Kínálat és kockázatok

Eddig kilenc bank vezette be a kamattámogatott konstrukciót. A nagyobb bankok közül eddig az MKB és a CIB Bank nem vezette be a terméket. Előbbinél kialakítás alatt áll, utóbbi saját szabad felhasználású jelzáloghitelét, a Sberbank pedig személyi kölcsönét kínálja az otthonfelújítási kölcsön alternatívájaként. Amikor bankot választunk, figyelni kell arra, hogy egyes hitelintézetek nem fogadnak el olyan ingatlant az otthonfelújítási kölcsön jelzálogfedezeteként, amelynél csak a második ranghelyre tudná bejegyeztetni a jelzálogjogát (a lakáshitel előzetes kiváltásával ez jellemzően megkerülhető). Úgy tudjuk, a bankok többsége a lakáshitelt nyújtó bank hozzájárulása esetén hajlandó erre.

Ami a kockázatokat illeti, Fülöp Norbert, a Bankmonitor szakértője elsősorban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

A legnagyobb kockázat szerintük az, hogy a támogatott lakásfelújítási hitel felvételét követően maximum 12 hónap áll rendelkezésre a felújítási munkálatok befejezésére, pontosabban ez a végső határidő, ameddig a számlák kifizetését a bank felé igazolni kell. A nehézséget az jelentheti, hogy az építőiparban mindennaposak a csúszások. Ezért a Bankmonitor szerint célszerű a hiteligénylés idejére már megállapodni a vállalkozókkal, hogy legalább a szakemberek megkeresésével ne menjen el az idő. A vállalkozói szerződésben fontos lehet a határidőket és az esetleges kötbért is meghatározni. Csúszás esetén az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, a hitel a továbbiakban pedig piaci kamatú lesz. Maga a felújítási támogatás ettől még egyébként megigényelhető lesz, ha minden más feltételnek megfelel az illető. Kockázat az is, hogy a nem megfelelő számlák vagy vállalkozó szerződések miatt a hitel összegének kevesebb mint 25%-a lesz végül a megállapított felújítási támogatás összege. Ebben az esetben kap valamennyi támogatást, ám az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni, a jövőben pedig piaci kamatú lesz a hitel. Ezért érdemes nagyon odafigyelni a számlákra, valamint arra, hogy az elvégzendő munkálatok valóban beletartoznak-e a támogatotti körbe. A felújítási hitelnél a harmadik fontos kockázatot az jelentheti, hogy valaki a hitel igénylésekor megfelel a felújítási támogatás feltételeinek, ám később, a támogatás igénylésekor már nem. Például addig elveszíti valaki az állását, így az igénylők egyike sem tud majd legalább 1 éves, folyamatos tb-jogviszonyt igazolni. Ebben az esetben nem kapja meg a támogatást, az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, a hitel pedig a továbbiakban piaci kamatú lesz.

Mit mondanak a bankok?

Több bankot is megkérdeztünk az otthonfelújítási hitel kezdeti sikereiről, az átlagos hitelösszegről, az ügyfelek nehézségeiről, az átfutási időkről, a hitelfelvevőket terhelő díjakról és a bank otthonfelújítási hitellel kapcsolatos várakozásairól is.

Erste Bank: a társaság az otthonfelújítási hitel indulása óta közel 2 milliárd forint értékben fogadott be hitelkérelmet, az ügyfelek több mint 70 százaléka a maximális hitelösszeget igényelte, az átlagos hitelösszeg 5,5 millió forint. Az ügyfelek leggyakrabban otthonuk energetikai korszerűsítése, így nyílászáró cserére, szigetelésre és a fűtési rendszer felújítására költenek, de a legkedveltebb hitelcélok között van a belső burkolatok cseréje is. Az elérhető leghosszabb, 10 éves futamidőt választók aránya meghaladja a 80 százalékot. Tapasztalataik szerint a tb-igazolás beszerzése több időt vesz igénybe, illetve mivel a termék jelzáloghitel, így több a teendő is (például értékbecslés, közjegyzői okirat aláírása, földhivatali ügyintézés). Az átfutási idő megegyezik a normál jelzáloghiteleknél tapasztalható folyamattal. Az Erste Banknál 4 millió forintos hitelösszegtől a kezdeti költségeket nem kell megfizetni, vagy jóváírják az ügyfélnek (értékbecslési díj, 2 tulajdoni lap és 1 térképmásolat díja, közjegyzői okirat díja). A bank várakozásai szerint a bankszektor egészében az éves kihelyezés ebből a termékből összességében évi 200 milliárd forintot adhat hozzá a piachoz. Az Erste Bank legalább a jelzáloghitelezésben elért részesedésének megfelelő piaci rész megszerzésére törekszik az otthonfelújítási hitelek esetében. Az igénylők több mint 70 százaléka házaspár, míg az egyedülállók aránya 14 százalék, az élettársi kapcsolatban élőké pedig 10 százalék körüli.

Takarékbank: felújítási céllal, az új támogatott hitelre és személyi kölcsönre együttesen már több mint 1 milliárd forint igényt fogadtak be. Az igénylések feldolgozása és a szerződéskötés folyamatosan zajlik. Többen választják a banknál a rugalmasabb, egyszerűbben igényelhető és gyorsabban hozzáférhető személyi kölcsönt a program keretein belüli felújítási céljaik megvalósításához is, amit mutat az is, hogy a program indulás óta jelentősen megnőtt a személyi kölcsön igénylések és szerződéskötések mértéke és száma is. Az átlagosan igényelt összeg, eddigi tapasztalataik szerint 5 millió forint körül alakul.

OTP Bank: az otthonfelújítási hitel indulása óta komoly érdeklődést tapasztalnak, folyamatosak a szerződéskötések. Az alábbi feltételekre külön felhívták az ügyfelek figyelmét: 1. a sikeres igénylés feltétele, hogy 1 éve az ingatlanban lakjanak; 2. a házastársaknak együtt kell teljesíteni a feltételeket, és együtt igényelhetik a hitelt, de gyakran előfordul, hogy az egyik félnek nem a támogatással érintett lakásban van az állandó lakcíme, 3. várhatóan egész évben komoly lesz az érdeklődés erre a hiteltermékre. Magyarországon éves szinten nagyjából 100 ezer lakáshitel-felvétel történik, ennek eddig mindössze 3-4 százaléka volt felújítási hitel. Az idei évben ennek sokszorosával számolhatnak a bankok.

Budapest Bank: a társaságnál 2021. március 1-jétől érhető el a termék, amely iránt jelentős számban érdeklődnek az ügyfelek, átlagosan 6 millió forint értékben. A folyósítás időpontja az ügyfél szándékától is függ. A Budapest Banknál a hitelkérelmek elbírálására az igénylések 80%-ánál 5 munkanapon belül, a szerződéskötésre 15 munkanapon belül sor kerül. A közjegyzői díjat az ügyfél nem a banknak, hanem a közjegyzőnek fizeti meg, mértéke a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 37. § (2) bekezdése szerint rögzített, ennek megfelelően a maximum összege (6 milliós kölcsönnél) 16.500 Ft. Egyéb költség nem terheli az ügyfelet a banknál. A bank várakozásai szerint bankszektor egészében az éves kihelyezés ebből a termékből a teljes hitelkihelyezés 2-4%-a lehet, a Budapest Banknál a jelzáloghitelpiaci részesedésnek megfelelő részesedésre számítana,.

UniCredit: a kamattámogatott otthonfelújítási hitel 2021. február közepétől érhető el a banknál, az indulás óta több mint 20 ügyfelük igényelte 100 millió forintot meghaladó értékben, az igényelt átlagos hitelösszeg csak minimálisan marad 5 millió forintot alatt. Ügyfeleik visszajelzéséből úgy látják, hogy leginkább a számlákkal kapcsolatos adminisztráció bizonyul kihívásnak számukra. A bank a hitel bírálatáért, az értékbecslésért díjat vagy költséget nem számít fel, valamint utólag (50.000 forintig) visszatéríti a közjegyzői okirat díját. Az ügyfeleink által fizetendő díjak: a földhivatali eljárási díj (a jelzálogjog-bejegyzés díja 12 600 Ft), a Takarnet-rendszerből lekért tulajdoni lap díja (1 000 Ft/ingatlan), a térképmásolat díja (3 000 Ft/ingatlan), illetve a záró szemle díja (1 db műszaki felülvizsgálati díj 18 250 Ft).

Gránit Bank: a banknál február elseje óta elérhető az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön. Azóta kétszáznál is többen regisztráltak már az otthonfelújítási hitelre az ehhez rendelkezésre álló weboldalon. Az otthonfelújítási hitel március 31-ig akár 20 ezer forint jóváírással igényelhető a banknál, a regisztrált érdeklődőket hitelügyintézőik segítik tanácsokkal. Az érdeklődők többsége még gyűjti az igényléshez szükséges dokumentumokat, amelyeket egyébként a elegendő e-mailben elküldeni a Banknak, az eredeti dokumentumokat a szerződéskötéskor kell a Gránit Bank rendelkezésére bocsátani. A regisztráltak mintegy 5 százaléka nyújtotta be eddig a szükséges dokumentumok teljes körét az igényléshez. Az ügyfelek átlagosan 6 millión forint összegű hiteleket igényelnek, az első hiteleket már engedélyezték, több további ügylet pedig szerződéskötés alatt van. Úgy látjuk, hogy az igénylők számára a szükséges OEP-igazolás beszerzése nem jelent gondot, a legnagyobb nehézséget a beruházások pontos megtervezésénél látják. Átlagosan 20 munkanapon belül megtörténik a szerződéskötés és a folyósítás a hitelkérelem benyújtását követően, a hiteligénylés során az ügyfeleknek az értékbecslési díjjal nem kell számolni (ezért a Gránit Bank nem számít fel díjat), a közjegyzői díj és a tulajdoni lap költsége (5.850 Ft térképmásolattal együtt) és a földhivatali eljárás díja (12.600 Ft) terheli az ügyfeleket, de jelenleg, aki 2020.03.30-ig benyújtja az igénylését, 20 ezer Ft jóváírást kap a banktól a folyósítással egy időben. Az otthonfelújítás iránt óriási az érdeklődés, a bank szeretné minden arra jogosult igényét kielégíteni, a várható kihelyezés volumene azonban jelenleg még nehezen becsülhető meg szerintük.

Néhány gondolat a költségekről

Az egyes pénzintézetek nem számíthatnak fel saját díjat a hitelfelvevőknek, így szerződéskötési díj, folyósítási díj ehhez a kölcsönhöz nem kapcsolódhat - emlékeztetett Argyelán József, a Bankmonitor szakértője. Ugyanakkor számos olyan díjtétel lehet, ami egy lakáshitelhez kapcsolódóan felmerülhet, de nem közvetlenül a bankhoz kapcsolódik:

jelzálogjog bejegyzés: 12 600 forint fedezeti ingatlanonként, ha több fedezet lett felajánlva, akkor a díj is többször felmerülhet,

tulajdoni lap, térképmásolat kikérése (földhivatalból, Takarnet rendszerből): 3 darabra is szükség lehet egy hiteligénylés során, térképmásolatból legfeljebb – nem is kell feltétlen minden ingatlantípus esetében – egyre van szükség. A tulajdoni lap lekérdezésének díja 1 000 – 3 000 Ft lehet, a térképmásolaté 3 000 Ft. Ezekből egyes bankok visszatérítenek egy meghatározott mennyiséget,

a közjegyzői okirat elkészítése, attól is függ, hogy elfogad-e a pénzintézet elektronikus kiadmányt és adott-e az értékbecslő számára okirat tervezetet. Ettől függően egy 6 millió forintos hitel közjegyzői okiratnak díja lehet 16 500 Ft és akár 100 ezer Ft is. Előbbi is lehet magasabb, ha nem a közjegyzői irodában készülne el az okirat, vagy nem munkaidőben kellene elkészítenie a közjegyzőnek, ez megemelkedhet, de a díj mértéke legfeljebb 33 ezer forint. Szerencsére ma már számos bank feltételei adottak ahhoz, hogy az alacsony díjak kerüljenek felszámításra. (Érdemes erről azonban az igénylés előtt érdeklődni.) További jó hír, hogy a közjegyzői díjvisszatérítés a csökkentett összegek esetén is működőképes, ezzel akár teljesen ingyenessé is válhat az okirat elkészítése.

értékbecslés díja: jellemzően 30-40 ezer forint szokott lenni ingatlanonként.

Az induló díjakból több bank kedvezményeket biztosít:

Az UniCredit Bank, a Gránit Bank, K&H Bank, a Takarékbank például elengedi az értékbecslési díjat.

Az Erste Bank 4 millió forintot meghaladó hiteligénylés esetén elengedi két tulajdoni lap és egy térképmásolat TAKARNET rendszerben történő lekérdezésének lekérdezésének a díját.

A közjegyzői okirat díját is több bank – legalábbis résben visszatéríti: a takarékbank, az UniCredit Bank 50 ezer forintot térít vissza a díjból, a K&H Bank pedig 4 ezer forintot. Az Erste Bank is visszatérít legfeljebb 50 ezer forintot a közjegyzői okirat díjából, de ott elvárás, hogy a hitelösszeg legalább 4 millió forint legyen.

Így összességében az induló költségek között is jelentős lehet az eltérés, érdemes 30-40 ezer forinttal előre kalkulálni

- húzta alá a Bankmonitor szakértője.

Emlékeztető gyanánt: az otthonfelújítási kölcsön legfontosabb szabályai

A közvetlenül karácsony előtt megjelent 641/2020-as kormányrendeletből az alábbiakat lehet tudni az új termékről:

HASONLÓ A 3%-OS CSOK-HITELHEZ: AZ ÖTÉVES ÁTLAGOS ÁKK-HOZAM 130 SZÁZALÉKA + 3 SZÁZALÉKPONTNYI KAMATOT SZÁMÍTHATNAK FEL A BANKOK, DE A 3% FELETTI RÉSZT AZ ÁLLAM ÁLLJA, VAGYIS AZ ÜGYFÉL ÁLTAL FIZETETT KAMAT ALAPESETBEN 3%.

a hitelezőket az otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% költségtérítés illeti meg azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot, (a 6 milliós maximális összeg esetében a 1,5%-os kulcs 90 ezer forintos költségtérítést jelent, a hitelközvetítő ebből legfeljebb 48 ezer forintot kaphat),

az otthonfelújítási kölcsön jelzálogalapú hitelintézeti kölcsönnek számít, vagyis közjegyzőt, értékbecslést is alkalmazni kell,

akkor veheti fel valaki, ha megfelel az új, akár 3 milliós otthonfelújítási támogatás feltételeinek (25 év alatti együtt élő gyermek, 1 éves tb-jogviszony, köztartozásmentesség, stb), ennek igazolásához a hitelkérelem során csatolni kell a vonatkozó dokumentumokat,

ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt,

az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot, kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja (ezek a paraméterek havi kb. 58 ezer forintos törlesztőrészletet jelenthetnek kezdetben, ami aztán a támogatás betörlesztésével csökkenhet),

az otthonfelújítási támogatás terhére történő előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel a hitelintézet, ilyenkor a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja, és arról a támogatott személyt és a kincstárt értesíti,

a hitelfelvevő az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet felé (vagyis figyelni kell, hogy a tervezett munkák egy éven belül befejeződjenek, erről itt írtunk),

ha ez nem teljesül, vagy elveszti a jogosultságát a hitelfelvevő a felújítási támogatásra, vagy a felvett felújítási támogatás nem éri el a kölcsönösszeg 25%-át (vagyis egy 6 milliós kölcsön esetében az 1,5 millió forintot), akkor

A KÖLCSÖNTARTOZÁS HÁTRALÉVŐ ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓAN A KAMATTÁMOGATÁS MEGSZŰNIK (A KAMAT JELEN ÁLLÁS SZERINT 5% FÖLÉ UGRIK), AZ ADDIG IGÉNYBE VETT KAMATTÁMOGATÁST AZ ARRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ 60 NAPON BELÜL EGY ÖSSZEGBEN A HITELINTÉZET ÚTJÁN VISSZA KELL FIZETNI A KINCSTÁRNAK (HALVA SZÜLETÉS VAGY A GYERMEK ELHALÁLOZÁSA ESETE KIVÉTEL).

ha viszont teljesülnek a feltételek, az otthonfelújítási támogatás folyósítását követően a hitelintézet az otthonfelújítási támogatást 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelintézetnél vezetett hitelszámláján írja jóvá, legfeljebb a fennálló otthonfelújítási kölcsöntartozás összegéig.

