A digitális transzformáció központi üzleti kérdés lett, a járvány óriási lehetőségeket hozott a bankoknak

A digitális transzformáció komoly üzleti faktor lett, a banki üzleti stratégiának is az egyik központi eleme. A mesterséges intelligencia, a csalásmegelőzés, biztonsági szolgáltatások bevetése megkeresi a helyét a hazai bankrendszerben, és a jövőben ez biztosítja a sikeres versenyt - véli Strén Gábor, a Microsoft Magyarország pénzügyi szektor ügyféligazgatója, június 3-ai Financial & Corporate IT konferenciánk előadója. A kialakult járványhelyzet miatt minden szektorban érezhető a digitális csatornák előretörése, ez egy visszafordíthatatlan folyamat, a legnagyobb kérdés, hogy a bankok hogyan tudják kihasználni ezt a helyzetet.

Az MNB nemrégiben egy komplex digitális transzformációs ajánlást adott ki a bankok számára, mely a teljes banküzem minden digitális részét átfogóan érinti. Te személy szerint mely részeket tartod a legfontosabbak területnek ezen belül, hol látod a bankok aktuális kihívásait?

Az MNB-nek a digitális stratégiára irányuló kérése és ajánlása egy nagyon pozitív fejlemény, mutatja a szemléletváltozásra való hajlandóságot és ösztönzi a piacot arra, hogy a bankok komolyan vegyék a digitális transzformációt. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy ez a terület nem egy szűkebben vett IT szakmai kérdés, hanem igenis aktívan befolyásolja a bankok versenyképességét, jövőjét, a hazai gazdaság teljesítőképességét.

A szemléletváltozás nagyon sok területre hatást gyakorolhat, egyrészt a bankoknak, mint nagyvállalatoknak a működését kell, hogy javítsa, segítse, gyorsítsa a folyamatokat, a döntéshozatalt, a piaci változások észlelését, a termékfejlesztést. Ezt csak egy agilis és jól működő szervezet képes hosszú távon fenntartani, ami a belső hatékonyság egy nagyon fontos szelete.Ennek az eszköztára nagyon sokszor a felhőtechnológiában és annak adaptálásában rejlik. Erre sok példát láttunk az elmúlt egy-két évben, a pandémiás helyzet kapcsán a távoli munkavégzés területén, ezt a hatékony, modern kollaborációs technikákkal többé-kevésbé minden nagybank átvette, és viszi előre. Emellett a versenyképesség fokozását, illetve a piaci helyzetnek való megfelelést a jelenben és a jövőben egy modern és az ügyfelek élményére építő pénzügyi szolgáltatási portfólióval lehet elérni a digitális és a hagyományos csatornákon egyaránt.

Az, hogy egy bank milyen szolgáltatásokat tud kínálni az ügyfeleknek, szintén összefügg azzal, hogy milyen digitális képességekre tesz szert a legfontosabb modern technológiák használata terén, a mesterséges intelligencia, a csalásmegelőzés, biztonsági szolgáltatások bevetése megkeresi a helyét a hazai bankrendszerben, és a jövőben ez biztosítja a sikeres versenyt.

A hazai bankok számára mit jelenthet az AI, mint jelenség? Ez a közeljövőben hogyan úszik be a banki mindennapokba?

Nagyon sok vetülete és haszna van már a jelenben is a mesterséges intelligenciának, a hazai bankrendszer is aktívan kísérletezik és tervez használatba venni ilyen típusú szolgáltatásokat a közeljövőben. Nemcsak a banki működésben, hanem nagyon sok területen forradalmasíthatja a vállalatok működését és a portfólióját. Rengeteg folyamatot tudnak gyorsítani, egyszerűsíteni házon belül, ezzel a humánerőforrást repetitív automatizmusok helyett olyan feladatokra lehet összpontosítani, amely valódi értéket teremt.

A házon belüli robotok, az automatizált folyamatok és általában egy intelligens szervezet felépítését nagyban segítik a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Ezeknek a fejlesztéseknek a jelentős része valamilyen kognitív szolgáltatásra épül, ami alapvetően az emberi közlést és az észlelés különböző formáit próbálja modellezni és átvenni: a vizuális, képi elemeket értelmezni, írott szövegeket digitalizálni, értelmezni, fordítani és kommunikálni a gép és az ember között.

A nyelvi korlátok lebontása hatalmas lökést adhatnak a fejlődésnek és szélesebb elérést hozhatnak. Ezzel kapcsolatban bejelenthetem, hogy év elejétől a mesterséges intelligenciára épülő nyelvi és hangszolgáltatási termékei elérhetőek magyarul is. Az informatika tényleg nagyon közel tud kerülni az emberhez a belső kommunikációban, de ugyanezt át lehet fordítani a kifelé történő kommunikációra is, a kapcsolattartásra, ahol így sokkal költséghatékonyabb módon kaphatjuk meg a személyre szabott szolgáltatásokat, az élethelyzethez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat.

A bankrendszer veszélyes üzem és tradicionálisan a bizalomra épül, erre a tőkére is támaszkodik. A technológia fejlődésével párhuzamosan a kockázatok, kitettségek is egyre nagyobbak, a mesterséges intelligencia ezt az oldalt is védi és támogatja.

A nemzetközi követendő példákra kitekintve melyek a legfontosabb trendek, irányok a bankolásban, a banki IT-ban?

A kialakult járványhelyzet miatt minden szektorban éreztük a digitális csatornák előretörését, ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Talán ez a leghangsúlyosabb tényező, ami figyelmet igényel, hogy a bankok hogyan tudják kihasználni ezt a fajta helyzetet, és hogyan lehet ezt továbbfejleszteni.

Az elmúlt években is nagyon sok neobank és online bank jött létre, de mindig érdemes újraértékelni a helyzetet, és a jelenlegi üzleti környezetnek, az ügyféligényeknek és a technológiáknak megfelelően lehet újabb projekteket és ötleteket megvalósítani.

Egy ilyen új innovációs példa, hogy tavaly egy nagyon nehéz időszak kellős közepén egy olasz tradicionális nagybank úgy döntött, hogy elindul ezen a területen, és egy újgenerációs online bankot hoz létre, kifejezetten újügyfél-szerzés céljával, egy különálló leányvállalatként, ami megcélozza a fiatal korosztályt, a környezettudatosan gondolkodó középkorosztályt, és egy nagyon könnyű és szerethető banki környezetet és közösségi érzést ad az új ügyfelek számára. Ez egy nagy sikertörténet lett, nagyon jó piaci fogadtatása volt ennek az online banknak.

Mit kezdhetnek üzleti és IT fronton az ESG trenddel a hazai bankok? Milyen jó példákat látni ezen a területen?

Ez egy nagyon erős nemzetközi trend, ami nem feltétlenül a digitalizációval indult, de azzal karöltve és egymásra nagy hatással biztos, hogy a közeljövőben egy erős új vonulatot fog jelenteni a hazai bankrendszerben is, ez a felelős vállalatvezetés, környezettudatos működés kérdése, ami sokszor digitális transzformációt is igényel. Vállalatonként és bankonként eltérő, hogy milyen jelentéstartalommal töltik fel az ESG-t. A befektetői kapcsolatokban alapelvárás lett, hogy egy banknak ezzel is kell foglalkoznia, akár mint befektetéseket kínáló szereplőnek vagy az általa adott szolgáltatásoknak, az operációs háttérnek az áttekintése kapcsán. Vagy akár a bankolás során a lakossági vagy vállalati ügyfeleket segítse olyan információkkal, amik az ő tevékenységüket és környezettudatosságukat, működésüket lendíti előre. Emellett világszinten is egyfajta megfelelési kihívás is lesz ezzel kapcsolatban, ami még egy prioritást ad a trendnek.

