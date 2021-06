Kriptopénzek, ESG, és digitális UX - Melyek most a legforróbb Wealthtech trendek Magyarországon?

Egy hazai fintech Londonban is megállja a helyét technológiai és üzleti tudásban. Hozzáállásban és árban egy magyar cégnek akár előnye is lehet, a helyi igények és a szabályozás megismerése viszont komoly kihívást jelent. A Dorsum külföldi terjeszkedési tapasztalatairól, a fejlett piacokon hódító wealthtech trendekről Kő Róbert vezérigazgatóval és Fischer Bálint üzletfejlesztési igazgatóval beszélgettünk. Szerintük csak idő kérdése, hogy uniós és így magyar szinten is kialakuljon a kriptoeszközök szabályozott és prudens helye a befektetések között, az ESG trend pedig megállíthatatlanul tör előre, és e két változásra a hazai szolgáltatóknak is fel kell készülniük.

A hazai bankszektor digitális transzformációjáról a legfelsőbb szintű digitális vezetők és szabályozók részvételével lesz szó június 3-ai Financial & Corporate IT konferenciánkon a Kempinsky hotelben. Regisztráció itt!

Mik az aktuális stratégiai terveitek, és milyen hosszú távú célokkal vág neki a post-COVID időszaknak a Dorsum? Mennyire élénkült fel a piac mostanra a tavalyi átmeneti lefagyás után?

Kő Róbert: Mi azon szerencsés cégek közé tartozunk, ahol a COVID-időszak okozta kihívásokból sikerült piaci előnyt kovácsolnunk. A home office nehezítette ugyan a csapatmunkát, de bizonyos területeken hatékonyabban is tudtunk dolgozni, és ezt kihasználva fejlesztettük tovább a termékeinket és folytattuk az innovatív megoldásaink piacra vitelét. Emellett fontos pozitívumként éltük meg, hogy új ügyfelek esetén az online kapcsolatépítés jól vizsgázott, így sok esetben egyenlőbbek voltak az esélyeink a nemzetközi versenyben a helyi versenytársakkal szemben, amiből sikereket tudtunk elérni. Az online kampányokkal, webinarokkal és hasonló módszerekkel, aránylag alacsony költségvetéssel, sikerült sok potenciális érdeklődőt elérni, új kapcsolatokat kialakítani, és a következő lépéseket előkészíteni.

Most, amikor ismét lehet majd utazni és személyesen találkozni a nemzetközi partnerekkel, ezekre az új kapcsolatokra tudunk majd építeni. Mindeközben komoly szervezetfejlesztést hajtottunk végre a nemzetközi üzletfejlesztési területünkön, aminek az első eredményei már most látszanak. Ez a fajta termék-, csapat- és piacépítés nagyon jól megalapozza a lehetőségeinket a következő időszakra.

Kő Róbert Dorsum Zrt., vezérigazgató Kő Róbert, 1996 óta, a cég alapításától kezdve a Dorsum Zrt. tulajdonosa és 2001 óta a cég vezérigazgatója. Jelenleg egyedül képviseli a tulajdonosi kört az operatív menedzsmentben. Robi a Budapesti K Tovább … Tovább Kő Róbert, 1996 óta, a cég alapításától kezdve a Dorsum Zrt. tulajdonosa és 2001 óta a cég vezérigazgatója. Jelenleg egyedül képviseli a tulajdonosi kört az operatív menedzsmentben. Robi a Budapesti K

Mely külföldi piacokon terjeszkedtek?

Fischer Bálint: Erős jelenlétünk ma még elsősorban a CEE régióban van és azon belül is szétválnak a különböző termékeink esetén a piaci pozícióink. A Dorsum tradicionális üzletágának számító értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó megoldásokkal piacvezetők vagyunk Magyarországon, Romániában és Bulgáriában és ezen termékeink esetén aktívan dolgozunk azon, hogy új országokban is sikeren megjelenjünk elsősorban a régióban.

Emellett a vagyonkezelési és tanácsadási front és az ügyféloldali megoldásokkal a régióban mára piacvezető szerepünk van, amit jelentős sikerként élünk meg, hiszen ezt a termékvonalat nem sokkal több mint 5 éve kezdtük el felépíteni. Ezzel a termékkörrel mind a régióban, mind azon túl komoly lehetőségeket látunk még. Ezen belül is a tavalyi év egyik nagy eredménye, hogy megállapodtunk egy jelentős londoni vagyonkezelővel és a teljes tanácsadói és ügyfélportál megoldásukat mi szállítjuk, a nyár folyamán fogunk élesedni.

Fischer Bálint Dorsum, üzletfejlesztési igazgató Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki Tovább … Tovább Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki

Kő Róbert: Ezen a projekten keresztül megismerkedünk az angol igényekkel, amiből nagyon sokat tanulunk. Hiába járunk ugyanis konferenciákra, vagy utazunk Londonba, egy projekt mégis a legjobb tanulási lehetőség egy ilyen tőkepiaci szempontból távoli piac esetében. Az ügyféllel közösen terveztük meg, hogy milyen digitális megoldásokkal szeretnék a meglévő ügyfeleket kiszolgálni és az új ügyfeleket akvirálni, így a meglévő termékünkre építve egy közös alkotási folyamaton megyünk most keresztül. Fontos feladatunk lesz aztán hogy ezt a tudást visszahozzuk a CEE ügyfeleinkhez is és beépítsük a jövőbeli megoldásinkba.

Kő Róbert Fotó: Stiller Ákos

Ez azt jelenti, hogy a londoni piacon is továbbmentek, és új ügyfeleket tudtok ezzel szerezni?

Fischer Bálint: Abszolút ez a terv, aktívan fókuszálunk az angol piacra, és szorosan együtt dolgozunk ezzel az ügyfelünkkel, aki segít nekünk a piac mélyebb megismerésében és kapcsolatok kiépítésében. Alaposan ismerni kell azt a piacot, ahova pénzügyi szoftverszállítóként szeretne az ember belépni. Érteni kell a szereplőket, a konkurenciát, a helyi igényeket, a helyi szabályozást, és ez nyilván különösen összetett feladat, amikor a világ egyik legfejlettebb és legtelítettebb tőkepiacáról beszélünk.

London most egy kulcspiac, de erősíteni akarjuk a szerepünket Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában is. Lengyelországban éppen nyitjuk a helyi leánycégünket, és gondolkozunk további leánycégek alapításán is a közeljövőben. Emellett a Benelux-piacra rakunk még egy erősebb fókuszt a következő időszakban. Látszik az, hogy az egész pénzügyi világ a Brexit hatására is egyre inkább Benelux-fókuszú lesz. A Brüsszel-Amszterdam tengelyen egy nagyon erős fintech hub alakul ki, itt is tudatosan építjük a kapcsolatainkat.

Kő Róbert: Azt látjuk, hogy ha megérkezünk egy piacra, szerzünk referenciákat, és érdekessé kezdünk válni, akkor helyi emberekre is szükség van. Budapestről sosem fogjuk érezni igazán egy távoli piaci rezonálását, nem elég kéthetente odarepülni. Az az érzésünk, hogy valószínűleg kell a helyi iroda is, hogy hitelesek, láthatóak legyünk, illetve, hogy azt sugalljuk a partnerek felé, hogy mi is befektetünk a piacba, komolyak a szándékaink, és hosszú távra tervezünk.

A magyar fintechek versenyképesek Londonban, Európa egyik fontos fintech hubján is?

Fischer Bálint: Tudásban teljes mértékben helyt tudunk állni. Éppen ma volt egy másfél órás workshopunk üzletfejlesztési témában a korábban említett londoni ügyfelünkkel, és pont arról kaptunk érdekes visszajelzéseket, hogy ők miért minket választottak. Mi nem egy egyedi fejlesztésekkel foglalkozó bérfejlesztő cég vagyunk, nekünk a befektetési szolgáltatási világban termékeink vannak, és azokat visszük a piacokra. Ebben nekünk sok mindent kellett a londoni piaci igényekre szabni, és ilyen tekintetben biztosan hátrányból indultunk a sok angol referenciával rendelkező helyi szereplőhöz képest. Ugyanakkor viszont technológiai tudásban, üzleti tudásban, hozzáállásban, és valamennyire árban is komoly előnyünk volt. És nem tagadom, hogy fontos az ár, de messze nem csak azon múlt az első projekt elnyerése, legalább annyira volt fontos a szakmai hitelesség és a hozzáállás is.

Fischer Bálint Fotó: Stiller Ákos

Kő Róbert: Az a különbség egy helyi fintech cég és köztünk, hogy nekünk a nyugati piacra betörés egy sok éve vágyott lehetőség, ami olyan energiákat tud megmozgatni az emberekben az alaptudás és a rátermettség mellett, aminek az eredménye nagyon meglátszik. A kollégáink rengeteget dolgoznak, készülnek a következő sprintre, bemutatóra, pláne, ha a munkájuk eredményeként megkapják a pozitív megerősítést az ügyféloldalról is.

Fischer Bálint: Az is egy érdekes tapasztalat nekünk, hogy az online együtt dolgozásnak korábban a COVID előtt is volt egy erős kultúrája nálunk, de most ez új szintre emelkedett. Úgy nyertük el és visszük ezt a közel kétéves projektet, hogy a tavaly márciusi kezdés óta egyszer sem tudtunk kirepülni Londonba és személyesen is kezet rázni. Ennek ellenére az látszik, hogy így is működik a projekt, hamarosan élesedünk, és bár egy projektzárási időszak sosem könnyű, de mindenki elégedett és magabiztosak vagyunk abban, hogy ez így is marad.

Kő Róbert: Fontos elmondani, hogy miközben lehetőséget és jövőt keresünk Londonban, az nem jelenti azt, hogy elfelejtjük, hogy ma miből élünk, kinek dolgozunk, és hol kell napi szinten megfelelnünk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a nemzetközi projektekből vagy a londoni tudásból, innovációból elért sikereket minél gyorsabban visszahozzuk a helyi piacra is.

Fischer Bálint: Erre mondok egy friss és kézzelfogható példát. Ennél az ügyfelünknél nagyon előrehaladott, ahogyan az ESG-t kezelik: saját metrikáik vannak rá, amit konzekvensen évek alatt építették fel. Mi most elérjük, értjük és látjuk, hogy egy top londoni szereplő ezt hogyan csinálja a gyakorlatban, mit várnak az ügyfeleik és mit terveznek a jövőben ESG terén. Ez egy olyan gyakorlati tapasztalás, ami a CEE-ben nem sok cégnél van meg, de mi már most aktívan dolgozunk azon, hogy ezt a tudást visszahozzuk a régiós partnereinkhez.

Tavaly elkezdtetek a SaaS (Software-as-a-Service) modellben is dolgozni. Ezek a szolgáltatások mennyire lettek népszerűek?

Kő Róbert: Tavaly az év második felében indultunk, és ezen a területen már három ügyfelünk van, és beszélgetésben vagyunk sok nemzetközi potenciális partnerrel is, de azt mi is tisztán látjuk, hogy ez a szoftverpiac jövője. Nekünk is az örökségünk részét képezik a helyi telepítésű, robosztus rendszerek a bankokon belül, de ebből el kell kezdeni kifelé, a felhő irányába váltani. Folyamatosan keressük, hogy a mai termékkínálatunkban, az alapvetően belső banki rendszerekként működő megoldásainkból mit és hogyan tudunk áthozni SaaS alapú működésbe.

Fischer Bálint: Egy nagyon érdekes transzformáción megyünk át, mert amikor ma előjön egy új projekt, akkor mindig feltesszük a kérdést, hogy „ezt hatékonyabb lenne-e SaaS alapon adni?”. Ehhez arra volt szükség, hogy fejlesszünk egy olyan terméket, ami a visszajelzések alapján jól működik. Ebből az első SaaS pilot termékünkből sokat tanultunk és ezekre a tapasztalatokra építve már azon dolgozunk, hogy a robosztus értékpapír back-office termékeinket is hogyan tudjuk elkezdeni átállítani ebbe az irányba.

Mi a helyzet a magyar piacon, ahol a core rendszerek fokozatos modernizálására, cseréjére is vannak terveitek? Hogy fogadta a piac ezt a törekvéseteket?

Kő Róbert: Core rendszerek esetén azt látjuk, hogy a meglévő monolit rendszerek foltozása helyett inkább körbe építjük őket új, kisebb modulokkal. Ezeket a modulokat 5 éve még biztosan valahogy beépítettük volna a meglévő rendszereinkbe, de most egyre inkább az az irány, hogy sok kis szatellitrendszer kezdjen el keringeni a nagy központi rendszerek körül.

Így tulajdonképpen mi is rugalmas, konténerizált, microservice alapú, jól definiálható egységeket hozunk létre a régebbi rendszer körül, a meglévő funkcionalitásból pedig bizonyos elemeket áthelyezünk ezekbe az új keretekbe. Ez összecseng azzal az egyre népszerűbb megközelítéssel a pénzügyi informatikában, hogy a nagy pénzintézetek esetén a régi rendszereket elsősorban nem lecserélni kell, hanem minimálfunkciós szintre hozni abban a technológiában, amiben jók és robusztusak, kiegészítve új megoldásokkal, amiben viszont modernizálásra szorulnak.

Kő Róbert Fotó: Stiller Ákos

Mit láttok, milyen megoldásokra van szüksége a vagyonkezelési piaci szereplőknek itthon? Milyen termékekben, milyen megoldásokban látjátok most a legnagyobb lehetőséget?

Fischer Bálint: A magyar piac nagyon hasonlít a többi régiós piacra, ahol jól beálltak már a kiszolgálási modellek, mindenki azt keresi, hogy mivel tud kitűnni, mivel tud fiatalabb ügyfeleket megszólítani, és hogyan tud versenyképes maradni például egy Revoluttal szemben. Hiszen amikor egy online részvénykereskedésről beszélünk, akkor globális szinten versenyez minden magyar szolgáltató is, így a piac szerkezete is erős átalakulásban van ezen a területen. A befektetési tanácsadási modell viszont egy jóval védettebb piac, ott továbbra is a verseny helyi szinten marad elsősorban, de a digitális transzformációs nyomás itt is folyamatosan nő.

Egy másik izgalmas téma lesz a régiós befektetési és vagyonkezelési piacon, hogy hogyan építi be az kiszolgálási modellbe az ESG szempontokat. Pár éve még sokan azt se tudták, hogy mi ez az egész. Ma már szabályozói oldalról is megjött a nyomás, így valamilyen szinten mindenki foglalkozik vele, de még a legtöbb helyen nem üzleti kérdésként tekintenek rá. Pedig a nyugati piacokon egyértelműen látszik, hogy a szolgáltatók között egy fontos versenyképességi különbség, ha valaki jó ügyfélélmény mellett szervesen tudja beépíteni az ESG szempontokat az ügyfélkiszolgálási modelljébe. Már csak 1-2 év és ez eljön a régióban is, kulcs üzleti kérdés lesz, hogy ki tudja ezt okosan megfogni, mert az ügyfelek egyre inkább el fogják ezt várni.

Elképesztői hódításon van túl ismét a kripto piac. Ti ebben láttok lehetőséget, készültök ilyen irányban valamilyen megoldással? Van rá igény az ügyfeleknél?

Fischer Bálint: Ez ma elsősorban üzleti és szabályozói kérdés a régióban. Ma még a szabályozásban vannak komoly kérdőjelek és szürkezónák, éppen ezért mindenki indokolt óvatossággal vizsgálja ezt a világot. Egy magánbefektető ma hozzájuthat kriptokitettséghez külföldi szolgáltatókon keresztül közvetlenül, vagy akár ETF-kel, amit magyar szolgáltatón keresztül is elérhet. Azt látjuk, hogy ügyféloldalról van erre kereslet. Ameddig ez szürke zóna, addig mindenkinek csak gondja lesz vele: a felügyeleti szervek nem látnak rá úgy, ahogy kéne, a bankok bevételtől esnek el, az ügyfeleknek pedig külföldi szolgáltatónál kell tartani az ilyen kitettségeket. Mi azt gondoljuk, hogy csak idő kérdése, hogy uniós és így magyar szinten ennek az eszközosztálynak kialakuljon a szabályozott és prudens helye. És ezután, ha egy bank be akarja hozni a kriptót, mint új eszközosztályt a kínálatába, akkor a Dorsumnak az a feladata, hogy ebben tudjon segíteni.

Mennyire lehetnek veszélyesek a kriptók a befektetők számára, és hogyan lehet kezelni az őrült mozgásokat?

Kő Róbert: Pont azért kell a pénzintézeteknek és a szabályozónak felvállalni ennek a kockázatnak a kezelését, mert gondoskodni akarnak a befektetőkről, illetve a pénzintézetek kezelni akarják a vagyonokat, nem akarják, hogy az emberek eljátsszák a pénzüket. Azt gondolom, hogy mindenkinek az lesz az érdeke, hogy a kriptót betereljék valahogyan a privátbanki vagyonkezelés és bróker szolgáltatások közé. Szabályozásra azért van szükség, mert különben az emberek vagyonának egy bizonyos részéből nem részesednek a pénzintézetek, illetve nem is tesznek hozzá.

Fischer Bálint: A teljes kriptó piac mostanra elért egy 1 500 milliárd dollár közeli összkapitalizációt, ami hozzávetőlegesen egy szinten van például az Amazon vagy a Google kapitalizációjával. De ha csak a ma még legnépszerűbb bitcoint nézzük, az önmagában top 10-es instrumentum lenne kapitalizáció alapon a New York-i tőzsdén. Olyan volumenekről, és az inkumbens szereplők által az út szélén hagyott bevételi potenciálokról beszélgetünk itt már, amire egyre nehezebb lesz azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele.

Kő Róbert és Fischer Bálint Fotó: Stiller Ákos

Financial & Corporate IT 2021 A hazai bankszektor digitális transzformációjáról a legfelsőbb szintű digitális vezetők és szabályozók részvételével lesz szó június 3-ai Financial & Corporate IT konferenciánkon a Kempinsky hotelben. Regisztráció itt!

A cikk megjelenését a Dorsum támogatta.