Íme az új magyar mobilbanki rangsor, nagyot mentek egyes bankok

Legutóbb márciusban írtunk a magyar lakossági mobilbankok felhasználók általi értékeléseiről, és az ebből összeálló rangsorról, azóta azonban több változás is történt a sorrendben, és több app megítélése is sokat javult az ügyfelek visszajelzései alapján.



Az újat nem mindig szeretik az ügyfelek, sőt

Ahogy korábban is felidéztük, a magyarországi lakossági bankok ma már mind rendelkeznek mobilbanki appal, ezeket rendszeresen frissítik, csiszolják: folyamatosan vezetnek be újabb funkciókat, vezetnek ki feleslegeseket, rendszeresen megvizsgálják UX szempontból az alkalmazásokat, és csinosítgatják, szépítgetik őket. Nem ritka, hogy már agilis csapatok rendszeres releasekkel fejlesztik ezeket, ez akár pár hetes gyakoriságú vagy havi rendszerességű frissítéseket is jelenthet.

Néha azonban nagyobb ráncfelvarrásra kerül sor, amikor teljesen átalakítják a mobilbanki appot, alapjaiban változtatják meg a funkciókat, struktúrát és a mögöttes rendszerekhez való kapcsolódást is. Jelenleg még zajlik például az OTP új netbankjának tesztelése, az első negyedévben startolt el az Erste George nevű fejlesztése, illetve a Takarékbank sem túl régen újította meg a mobilbankját, az MKB mobilappja is viszonylag újnak mondható.

A felhasználói értékeléseket egyesével olvasva ugyanakkor szembetűnő, hogy sokszor a korábbi negatív visszajelzéseket küldő felhasználók (akik egyébként egy olyan tudatosabb réteget képviselnek, akik nem sajnálják rá az időt, hogy visszajelzést adjanak az app fejlesztőjének) a hibák megoldása után hajlandóak az alacsony értékelést feljavítani, vagyis a kezdeti gyermekbetegségek és indulási hibák nem rontják el örökre az értékeléseket.