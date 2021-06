Év végéig garantált a kedvezmény a magyar cégeknek (Interjú)

A kezességvállalások jövőbeni lehetséges kiadásai mind a Garantiqánál, mind az állam oldalán biztosítottak – mondja a Portfolio-nak adott interjújában Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója. Úgy véli, a garanciaprogramok relatíve alacsony és időben elnyúló, tervezhető és jól porlasztható költséget jelentenek, a kkv-szektornak nyújtott támogatásnak érdemes rájuk tekinteni. A Garantiqa Krízis Garanciaprogram év végéig biztosan elérhető, eközben gőzerővel digitalizál az intézmény, így a vállalkozások ma már pár kattintással, előzetesen lekérdezhetik garanciaképességüket, és úgy mehetnek a bankjukhoz hitelért, hogy a „kezükben van” a garanciaígérvényük.

Rekord összegű kkv-hitelállományra vállalt garanciát az elmúlt egy évben a Garantiqa. Melyik programban mekkora garanciaállományt és hozzá tartozó hitelállományt értek el több mint egy év alatt?

2020 rendkívüli év volt sok tekintetben. Részint természetesen a pandémiás helyzet okozta egészségügyi nehézségekkel, az ezekhez kapcsolódó reálgazdasági nehézségekkel kellett megküzdenie minden gazdasági szereplőnek és magánembernek is. A Garantiqának pedig mint intézményi hitelgarantőrnek fontos szerepe volt a vírushelyzet okozta gazdasági károk enyhítésében. Számunkra a legnagyobb kihívást a Gazdaságvédelmi Akciótervben meghatározott feladatok teljesítése jelentette: nevezetesen a Krízis Garanciaprogram névre keresztelt, kedvezményes garanciaprogram kidolgozása, bevezetése és működtetése. Ezen intézkedések célja, hogy a nehéz helyzetbe kerül vállalkozások a válsághelyzet ellenére is forráshoz juthassanak, mégpedig a lehető legkedvezőbb feltételekkel és nagyon rövid idő alatt. Nos, büszkén mondhatom, hogy igazán jól álltuk a sarat, fennállásunk legproduktívabb évét zártuk a tavalyi 66 százalékos állományi növekedéssel. A kezességvállalási portfóliónk állománya év végére 512 milliárd forinttal nőtt, a kezességünkkel biztosított hitelek volumene pedig meghaladta az 1600 milliárd forintot. A tapasztalati számok tükrében ma már egyértelműen látható, hogy az elhúzódó válság miatt az állami hátterű, kedvezményes kezességvállalásunkra ebben az évben is nagy szükség van.

Az eredetileg 500 milliárd forinttal indult, majd 700 milliárdos keretösszegűre emelt Krízis Garanciaprogramban vállalt kezesség összege mostanra meghaladta az 1100 milliárd forintot. Ezzel a Krízis Garanciaprogramban mostanáig közel 30 ezer hazai vállalkozás forráshoz jutását segítettük.

Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy az intézményi kezességvállalásnak kiemelten fontos szerepe van a hazai kkv szektor finanszírozásában, különösen egy ilyen, gazdasági kihívásokkal teli időszakban.

Később, tavaly ősszel vezették be a beruházási hitelekhez igénybe vehető Investment Hitelgaranciát. Milyen eredményeket értek el, és milyen tapasztalataik vannak a programról?

Igen, az már a Garantiqa Krízis Garanciaprogram indulásakor is világos volt, hogy az alapkonstrukció elsősorban a vállalkozások likviditási problémáinak kezelésében nyújt segítséget. Az idő előre haladtával egyértelművé vált, hogy a koronavírus okozta járvány hatásai mélyebben és hosszabb távon érintik a vállalkozások működését, így jelentős igény mutatkozott a kedvező feltételek mellet elérhető kezesség kiterjesztésére a hosszabb futamidejű, beruházási típusú hitelekre is. Ezért indítottuk a beruházási hiteleket célzottan támogató Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia terméket, ami kezdetben 10 éves, ma már 15 éves futamidőre is igénybe vehető. Azt tapasztaljuk, hogy a hosszabb futamidejű, beruházási hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások aránya fokozatosan növekszik a teljes állományon belül, és arra számítunk, hogy ez a tendencia ebben az évben folyatódni is fog. Az egyébként stratégiailag is fontos cél számunkra, és gazdaságpolitikai elvárás is velünk szemben, hogy a hosszabb távú kezességvállalások aránya növekedjen.

A Krízis Garanciaprogramban az éven túli kezességvállalások aránya tavaly megközelítette a 80 százalékot, ez kimagasló eredmény, mivel a 4-5 évvel ezelőtti portfolió közel fele egy éves futamidejű hitelekhez kapcsolódott

Számos hitelprogramot indított az MNB, az MFB, az EXIM és a KAVOSZ az elmúlt egy évben. Melyik hitelprogram esetében a legjellemzőbb vagy legnagyobb jelentőségű a Garantiqa garanciájának igénybe vétele?

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogram a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként, a támogatott hitelprogramokkal összehangolt intézkedést jelent. Ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy a támogatott hitelprogramokhoz való természetes illeszkedés jelentős mértékben hozzájárult az eredetileg tervezett szint feletti teljesítéshez. Ami pedig a konkrét számokat illeti: a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt kezességek több mint 60 százaléka kapcsolódott a Széchenyi Kártya Program válságkezelő termékeiben kihelyezett hitelekhez. Különösen a kisebb összegű hitelügyletek esetében volt népszerű a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek igénybevétele. A Széchenyi Kártya Program 2020-ban létrejött új hiteltermékeihez (Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditás Hitel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz, Széchenyi Turisztikai Kártya) kapcsolódó kezességvállalás alapvetően a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében történik, de termékfeltételtől függően más viszontgarancia forrás mellett is elérhetőek.

Az MFB március elején indította el a Kamatmentes Gyorskölcsönt. Van-e, vagy ha jelenleg nincs, lehet-e egy ilyen hiteltermék esetében szerepe a Garantiqának?

Mivel ez a konstrukció EU-s forrásból finanszírozott, így nem kapcsolódhat hozzá kedvezményes, állami hátterű garanciavállalás.

A törlesztési moratórium (jelen állás szerint szeptember 30-val történő) kivezetése utáni negyedévekben válik el, mekkora arányban dőlnek be kkv-k, és milyen arányban fogják lehívni a bankok a garanciákat. Eddigi elemzéseik, felméréseik alapján mire számítanak? Reális-e az MNB elemzése, miszerint a vállalati hitelállomány 10 százaléka kockázatos?

Nagyon fontos szempont, hogy a vállalkozások likviditási helyzetét a törlesztési moratórium érdemben segítette, és a törlesztési moratórium meghosszabbítása a nehéz helyzetbe került cégeknek továbbra is tényleges segítséget jelentett. A moratórium kapcsán felmerülő kockázatokat egyelőre nehéz becsülni, egy azonban biztos: a Garantiqa és az MFB Zrt. tevékenységét alapjaiban meghatározza az a gazdaságpolitikai elvárás, hogy válság idején turbó fokozatra kapcsoljanak és így működésük anticiklikus legyen. Ezért az MFB Csoport tagjai válság idején fokozzák hitelezési aktivitásukat továbbá minden rendelkezésére álló eszközzel támogatják, hogy a hitelintézetek fenntartsák a vállalkozások finanszírozását. Ami pedig a mi oldalunkon megjelenő kockázatokat illeti: azt mondhatom,

a kezességvállalások jövőbeni lehetséges kiadásai mind a Garantiqánál, mind az állam oldalán biztosítottak. A cél és a gazdaságpolitikai szándék tehát továbbra is világos: valódi segítséget nyújtani a hazai kkv-szektornak

a kezességvállalással a válság negatív hatásainak csökkentésében és nem utolsó sorban a válság utáni újraindulásban. Ezért került sor az állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állomány keretösszegének 2500 milliárd forintra történő emelésére idén. Ezért kapcsolódik díjtámogatás a Krízis garanciaprogramban nyújtott kezességhez, és szintén a tevékenységünk megerősítése érdekében került sor 10 milliárd forintos tőkeemelésre tavaly ősszel. Pénz, paripa fegyver tehát rendelkezésünkre áll.

Mennyibe került tavaly az állami költségvetésnek, rajta keresztül az adófizetőknek a Garantiqa működése, és a kkv-hitelportfóliók romlása esetén az előző válság tapasztalatai alapján – különböző forgatókönyvek mellett - mekkora vesztesége keletkezhet idén és jövőre az államnak?

A veszteség szó használata nem a legszerencsésebb itt, hiszen mind az állam, mind pedig az adófizetők szempontjából igaz az, hogy az intézményi kezességvállalás egy igen hatékony gazdaságpolitikai intézkedés: a garanciaprogramok ugyanis relatíve alacsony és időben elnyúló, tervezhető és jól porlasztható költséget jelentenek. Nem veszteségről, hanem költségről vagy még inkább a kkv szektornak nyújtott támogatásról érdemes beszélni tehát, amit a hazai mikro- kis- és középvállalatok megsegítésére fordít az állam. Az intézményi kezességvállalás nagy előnye éppen az, hogy a gazdaságban azonnal érezteti az anticiklikus, gazdaságtámogató hatását. Az utóbbi időszak is azt bizonyítja egyébként, hogy a Garantiqa állami hátterű kezességvállalása alkalmas eszköz arra, hogy a hazai kkv-k széles körét, - egyedileg kisebb összegű állami támogatások révén - bankképessé tegyük és így olcsóbban jussanak hitelhez. Az eredmények önmagukért beszélnek:

2020-ban csaknem minden harmadik kkv hitel mögött ott álltunk, 2021-ben pedig várhatóan 35 százalékra emelkedik majd a kkv hitelállományon belül az általunk garantált hitelek aránya.

Főszabályként 80 százalékos, a koronavírus válságban hozott átmeneti rendelkezések hatására 90 százalékos garanciát vállalnak, amit a hitelszerződés felmondása esetén kifizetnek a bankoknak. Melyik mérték kikre és milyen hitelekre vonatkozik pontosan és van-e választási lehetősége egy kkv-nak, amikor hitelt vesz fel?

Mivel az Európai Bizottság korábbi döntése nyomán a koronavírus okozta rendkívüli helyzet kezelése és a gazdaság megsegítése érdekében nyújtható

állami támogatások 2021. június 30. helyett 2021. december 31-ig alkalmazhatók, így idén egész évben elérhető a Garantiqa Krízis Garanciaprogram.

Ebben a konstrukcióban a vállalkozások és a hitelt nyújtó pénzügyi intézmények számára az egyik legnagyobb vonzerőt éppen a 90 százalékos kezességvállalás jelenti, így a kezességvállalásinak döntő többsége érthető módon jelenleg ennek a programnak a keretében, a kedvezményes feltételekkel – így például a díjtámogatással - , valósul meg.

Milyen újdonságokkal terveznek előállni az idei évben akár a termékek, akár a működés vagy az adminisztráció területén?

Az idei év fontos feladata lesz számunkra, hogy a kezességvállalási tevékenység digitalizációját folytassuk. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára a teljes folyamatunk elektronikusan zajlik, ami mind az adminisztráció csökkentése, mind pedig az átfutási idők tekintetében komoly előrelépést jelentett. Egy sztenderd termék esetében mindössze 1-2 nap az átfutási időnk, rajtunk tehát nem akadhat meg egy-egy vállalkozás forráshoz jutása. De persze mindig lehet tovább fejleszteni, innoválni. Tavaly év végén indítottuk el a Garantiqa Direkt szolgáltatást, ami tulajdonképpen egy ügyfélportált jelent, ahol

a vállalkozások előzetesen lekérdezhetik garanciaképességüket pár kattintással, és már úgy mehetnek a bankjukhoz, hogy a „kezükben van” a garanciaígérvényük. Ennek a felületnek a fejlesztése, mobiltelefonos applikáció kialakítása szerepel még idén a tervek között.

Szó volt már a moratóriumról, ami egészen biztosan extra terhelést fog jelenti minden finanszírozónak, és így nekünk is: legyen szó, akár üzleti döntésekről, akár ügyviteli folyamatokról, akár informatikai fejlesztésekről. A tavalyi év történelmi volt tehát, természetesen a vírushelyzet, és annak negatív gazdasági hatásainak sikeres kezelése miatt is. Ismét bebizonyosodott, hogy a kezességvállalásunk fontos és nélkülözhetetlen eszköze a hazai kkv szektor finanszírozásának. 2021 hasonlóan emlékezetes év lehet, hiszen komoly kihívás áll előttünk: újra kell indítanunk a gazdaságot. Azt mondhatom, hogy az állami hátterű, kedvezményes intézményi kezességvállalás az újraindításban is kiemelt szerepet játszik majd.