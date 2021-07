Brutális eltérések a bankszámlák között: van, aki 16-szor többet fizet

Erős üzenetet küldött a héten az MNB a bankoknak, miszerint a pénzforgalmi árazásuk nem elfogadható, a csomagáras szolgáltatások elterjedését szeretnék látni. Mint a jegybank lapunk érdeklődésére küldött válaszából kiderült, az MNB elvárja, hogy viszonylag rövidebb időtávon minden bank kínálatában legyen egy olyan olcsóbb, bárki számára igénybe vehető számlacsomag, ami külön tranzakciós díjak nélkül teszi lehetővé az azonnali fizetéseket. Még idén elemzést készítenek a banki díjakról, és ezután derül majd ki, esetleg mely területeken és milyen egyéb beavatkozásokra lehet még szükség. Az ügyfelek odafigyelésére is szükség van, hiszen van, aki ugynazért a szolgáltatásért 16-szor többet fizet, mint amennyit egy másik csomagban vagy banknál fizetne.

A héten publikált Fizetési rendszer jelentésből kiderül, hogy jelenleg az ügyfelek – a mérsékelt számban lebonyolított elektronikus tranzakciók ellenére is – magas havidíjakat fizetnek:

2019-ben az ügyfelek 60 százaléka már a mostani alacsony tranzakciószámok mellett is 1000 forintnál többet fizetett havonta a számlavezetésért és az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásokért.

Majdnem fél millió ügyfél – az elektronikusan kiemelkedően aktívak – havi átlagköltsége pedig eléri az 5 ezer forintot, ami éves szinten már 60 ezer forintot jelent.

2019-ben az összes ügyfél átlagköltsége 1600 forint volt, míg azon ügyfelek átlagköltsége, akik legalább egy átutalást végeztek 2 ezer forint körül alakult.

Megállapítják azt is, a havi átlagos költségek eloszlását a lebonyolított elektronikus tranzakciószám függvényében nézve jól látható, hogy

vannak olyan ügyfelek, akik közel tizenhatszor olyan magas havi költséget fizetnek, mint egy hozzájuk hasonló tranzaktálási szokásokkal rendelkező másik ügyfél.

A lebonyolított tranzakciószám szerinti csoportok mindegyikére igaz, hogy abban van legalább egy olyan ügyfél, akinek több, mint kilencszer akkora az átlagos havi költsége, mint egy ugyanabba a csoportba tartozó másik ügyfélnek

A csoportok mediánját viszonyítási alapnak véve is mindegyik csoportban van legalább egy olyan ügyfél, akinek háromszor akkora a költsége, mint a csoport medián értéke.

Az MNB rendszeresen megvizsgálja a bankok pénzforgalmi árazási szokásait, a díjak, és habár ezzel a bankok nem értenek egyet, a korábbi elemzések szerint

nemzetközi összehasonlításban magasnak számítanak a hazai bankrendszer pénzforgalmi díjai,

és még mindig jellemzően tranzakciós alapon, nem pedig csomagban árazzák az átutalásokat.

Ma már megjelentek csomagáras ajánlatok a bankoknál, de az ügyfelek nagy többsége a régi árazási modellben maradt az MNB szerint. A jelentést bemutató sajtótájékoztatón Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója kijelentette:

Az átutalások és az azonnali átutalások egyre nagyobb szerepe miatt nem elfogadható az a fajta árazás, amit a bankok most alkalmaznak. Azt szeretnénk látni, hogy azok a csomagáras szolgáltatások kerüljenek többségbe Magyarországon a pénzforgalmi szolgáltatóknál, ahol a havi csomagdíjjal nagyon nagy számú vagy korlátlan átutalást lehet kifizetni. Nagyon komoly változást szeretnénk látni az árazási struktúrában.

A tájékoztató után megkérdeztük az MNB sajtóosztályát, hogy a szavakon túl milyen eszközöket vethetnek be, ha a fent említett komoly változások elmaradnának. A lapunknak elküldött részletes válasz szerint az MNB szakértői most azt látják, hogy megindult egy pozitív tendencia, de ahhoz, hogy az azonnali fizetésben rejlő lehetőségek maradéktalanul kiaknázásra kerülhessenek, többre van szükség.

Ugyan vannak már olyan számlatermékek, amelyek a fizetési kártyákhoz hasonló módon az átutalási tranzakciók esetében sem alkalmaznak közvetlen tranzakciós díjakat, azonban ezek elterjedtsége még alacsony az ügyfelek körében, így még mindig általános akadályt jelent az elektronikus tranzakciók további térhódítása számára a kedvezőtlen árazási szerkezet.

Bíznak benne, hogy a pozitív tendencia kitart, sőt, felgyorsul a jövőben. Ez szerintük a bankok érdekét is szolgálná, mivel számos készpénzes tranzakció lenne elektronizálható ezáltal, a 20 ezer forint alatti átutalások esetében pedig már a pénzügyi tranzakciós illeték sem jelenthet akadályt.

Ugyanakkor kiemelik:

Fontos, hogy viszonylag rövidebb időtávon minden bank kínálatában legyen olyan, mérsékelt áron elérhető, bárki számára igénybe vehető számlacsomag, ami külön tranzakciós díjak nélkül teszi lehetővé azonnali fizetések indítását.

Ennek a célnak a jelentőségét az MNB 2020-ban vezetői körlevélben is hangsúlyozta a szektor számára, idén pedig széleskörű elemzést fognak készíteni az ügyfeleknek küldött banki díjkimutatások alapján.

Ennek a segítségével pontos, részletes és átfogó kép kapható az ügyfeleket érintő díjakról, azok típusairól és megoszlásáról, valamint ezzel párhuzamosan az ügyfelek fizetési szokásairól.

Az elemzés eredményei alapján láthatóvá válik, hogy esetlegesen mely területeken és milyen egyéb beavatkozásokra lehet még szükség a kívánt cél elérése érdekében.

Az elemzés elkészülte után tudnak majd közelebbit mondani a továbblépési irányokról. Azt is hozzátették, hogy az ügyfelek egy része körültekintő számlacsomag-választással már a jelenleg elérhető banki termékek esetében is nagymértékben csökkenthetné a pénzforgalmi költségeit. Éppen ezért amellett, hogy fontos a kínálati oldalon az olyan árazási megoldások kialakítása, amelyek nem gátolják a magas tranzakciós díjakkal az elektronikus fizetések minél nagyobb térnyerését, más tényezőket is figyelembe kell venni. Ennek mentén kiemelten lényeges elem a transzparencia megteremtése az árazásban, illetve az ügyfelek megfelelő tájékoztatása is.

