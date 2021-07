Figyelem! Bankszámlákat csapoló telefonos csalók jelentek meg Magyarországon, ugyanazt a receptet használják

Egy újabb csaló társaság próbál adatokat kicsalni banki ügyfelektől: a csalók OTP-s banki ügyintézőnek adják ki magukat, és érzékeny adatokat kérnek be.

Lapunk egyik szerkesztőjének közeli családtagját találta meg egy adathalász csaló, aki az OTP ügyintézőjeként bemutatkozva hívta fel az illetőt azzal, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számláján, a jelek szerint épp most próbálják ellopni a pénzét.

Mint kiderült, ugyanazt a receptet használja a csaló társaság, mely legalább három főből áll, és a jelek szerint találomra hívogat fel embereket azzal, hogy egy „Nagy Ludmilla” nevű nő 90, 100-150 ezer forintot próbált meg leemelni az OTP-s számlájáról, ezért azonnal le kell tiltani a számlát és a számlához kapcsolt bankkártyát.

Ehhez persze szükséges a kártyaszám, a cvc-kód és persze a név, illetve a számlaegyenleg megadása.

A csalók azt is közölték, a bankkártya letiltása 15 percig tart majd, addig nem tudják használni a számlát. Nyilván ezzel próbálják megakadályozni azt, hogy amíg ők lenyúlják a pénzt a számláról, például felveszik egy ATM-nél, addig nehogy egy másik számlára utalja a számla jogos tulajdonosa a pénzét ijedtében.

A csalók egymás között is átirányítják a hívást, annak látszatát keltve, hogy valóban egy banki csapattal beszélünk, illetve viszonylag profi szöveget is írtak a történethez, és telecenteres háttérzaj is hallható a hívás során. Az első ijedtség után szerencsére a szóban forgó esetben a megcélzott áldozatnak leesett, hogy ilyen adatokat egy bank soha semmilyen formában nem kérhet be, a számlaegyenleg gyors csekkolása után pedig meg is nyugodhatott, hogy minden rendben van.

A csalók egy 70-es számot használnak (06703666000, ezt a hívószámot jelzi ki a telefon, de egyes hozzászólások szerint elképzelhető, hogy ezt is manipulálják), mindenesetre egy gyors Google-keresés után a számról kiderül, hogy már számtalan áldozatnál próbálkoztak. Bár már május végéről is találni a számról olyan bejegyzést, hogy „otp scammer”, ma igencsak aktívak voltak, ugyanis több poszt is beszámol a telefonszámról indított csalási próbálkozásról.

