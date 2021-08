Megnéztük, hány magyarnak van legalább havi 500 ezres fizetése a banki milliomosklubban

A Portfolio által féléves rendszerességgel elkészített Prémium Banki felmérés adatai szerint több mint 223 ezer banki ügyfélszámlára érkezhet legalább havi 500 ezres fizetés, több mint 9 ezer ügyfélszámlán pedig 30 millió forintot meghaladó megtakarítás lehet.

Féléves gyakorisággal kérdezzük a hazai prémium banki szolgáltatókat arról, melyek a legfrissebb számok az egyik legdinamikusabban növekvő banki szegmensben. Legutóbbi felmérésünkből például kiderült, hogy közel 6000 milliárd forintot kezelnek közel félmillió ügyfélszámlán a hazai szolgáltatók, akiknek közlése alapján a „tagsághoz” havi szinten már 300 ezres fizetés is elég lehet:

Több prémium banki szolgáltatóra is jellemző itthon, hogy vagyon vagy jövedelem-jóváírás szerint további szegmensekre bontja prémium banki ügyfélkörét, a Portfolio által megkérdezett társaságok közül az Erstének, a Raiffeisennek, a Diófának, az SPB-nek és az UniCreditnek is több prémium szegmense van. Fontos kiemelni, hogy amely szolgáltatóknál jövedelem-jóváírásra és vagyonra vonatkozóan is van küszöbérték, azok kivétel nélkül vagylagos lehetőségek (tehát vagy az egyiknek, vagy a másiknak kell teljesülnie):

A fenti szegmenseket alapul véve további megbontásokat készítettünk a prémium vagyonon belül, hogy lássuk, egyes megtakarítási, illetve jövedelem-jóváírási küszöbhöz mekkora ügyfélállomány és kezelt vagyon tartozik Magyarországon.

Vannak olyan szolgáltatók – Raiffeisen Bank és Diófa Alapkezelő –, akiknél bár tudunk a több szegmens szerinti besorolásról, felmérésünkhöz nem küldtek szegmens szerinti megbontást az ügyfélszámla és vagyon adatra, így az ő számaikat nem tudjuk minden esetben szerepeltetni. Az MKB Bank esetében pedig becsléssel élünk.

Közel 500 ezer prémium banki ügyfélszámlából 231 ezerre havi szinten érkezhet fél millió forint

Az adatközlések alapján a prémium banki ügyfélszámlák közel felére (46,2%) havi szinten legalább 500 ezer forintnyi jövedelem-jóváírás érkezhet Magyarországon.

Így nem meglepő, hogy a szektorban kezelt 499 ezer számlából a legtöbb, összesen 231 ezer ügyfélszámla a legalább 500 ezer forintos havi jóváírásos csoportba tartozik. Ezt követően a legtöbb ügyfélszámla a 300 ezer forintnál magasabb, de a fél millió forintot el nem érő csoportba tartozik (közel 97 ezer számla), a maximum 300 ezer forint havi jóváírás kategóriájába pedig közel 84 ezer ügyfélszámla van az adatok szerint.

Ha maradunk a jövedelem-jóváírás szerinti csoportosításnál, akkor azt is megtudhatjuk, hogy

a legalább havi 500 ezer forint jóváírás kategóriájába tartozó ügyfélszámlákon kezelik a legnagyobb, összesen 2785 milliárd forintnyi vagyont, ami a teljes prémium szegmens kezelt vagyonának a 47,3%-át adja.

A 300 ezer forintnál magasabb, de a fél millió forintot el nem érő csoportban is közel ezermilliárdos vagyonról beszélhetünk, és ez esetben is a maximum 300 ezer forint havi jóváírás kategóriájába tartozók számlájához tartozik a legkisebb kezelt vagyon.

Több mint 9 ezer magyarnak lehet 30 millió feletti megtakarítása

Megtakarítás szerinti csoportosításban nem meglepő módon ott találjuk a legtöbb ügyfélszámlát, ahol kisebb megtakarítási összeggel is prémium ügyfél lehet valaki. A szolgáltatók adatközlése alapján

az 5 milliónál több, de 10 milliót meg nem haladó megtakarítási csoportban összesen közel 237 ezer ügyfélszámlát kezelnek itthon, tehát a teljes prémium banki ügyfélszámlák közel felét (47,3%).

Sokan vannak még a maximum 5 milliós megtakarítással rendelkezők, a legkevesebb számla pedig a magasabb összegekhez társul: 30 millió forint feletti megtakarítás ezek alapján 9313 ügyfélszámlán lehet itthon.

A kezelt vagyont nézve ez esetben a magasabb számlaszámhoz tartozik a magasabb vagyon: az 5 milliónál több, de 10 milliót meg nem haladó megtakarítási csoporthoz rendelhető a legmagasabb, 3000 milliárd forintot meghaladó vagyon, de 1300 milliárd felett lehet a maximum 5 millió forint megtakarítással rendelkezők táborának vagyona is.

A 30 millió feletti megtakarítási szegmensben a szolgáltatók legalább 533 milliárd forintot kezelhetnek, ami a teljes piaci vagyon 9%-a.

