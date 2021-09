Már 2022-re nettó karbonsemleges lesz az OTP Magyarországon

Már jövőre nettó karbonsemleges lenne az OTP Bank Magyarországon, az ezt szolgáló kreditek vásárlására évi 50 milliót költene a pénzintézet. Az OTP egyúttal 100 ezer euróval csatlakozott a Mastercard Priceless Planet Coalition kezdeményezéséhez, amelynek tagjai öt év alatt 100 millió fa elültetését támogatnák világszerte.

Már jövő év végére nettó karbonsemleges lenne az OTP Magyarországon, később pedig a leánybankokra is kiterjesztené a programot a pénzintézet

– mondta el egy Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese egy keddi, az OTP Bank és a Mastercard közös szervezésében megtartott sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette: a nettó karbonsemlegesség elérésének több módja van. Az egyik, hogy egy vállalat lényegesen átalakítja a működését a karbonkibocsátás érdekében, a másik, hogy ezt a kibocsátást ellensúlyozó krediteket vásárol. Amellett, hogy a bank folyamatosan igyekszik átalakítani a folyamatainkat, lehetőleg csökkenteni a papíralapú ügyintézést, a kreditek vásárlása is megkezdődik.

Ez a gyorsabb út, amelynek révén az OTP Bank már 2022 végére nettó karbonsemleges lesz. A bank tíz országban van jelen, természetesen a későbbiekben minden bankra kiterjesztjük a kezdeményezést.

A befektetők is díjazzák

Csányi Péter elmondta: a nettó karbonsemlegesség egyre fontosabbá válik, már-már alapelvárásnak számít Nyugat-Európában és főleg az északi országokban. Az is fontos szempont, hogy a fenntarthatóságot és a karbonsemlegességet mérő ratingek a befektetőknek is fontosak, bizonyos intézményi befektetők számára eleve csak a megfelelő besorolást elérő vállalatok részvényeit vásárolják.

A vezérigazgató-helyettes a Portfolio kérdésére elmondta: évente mintegy 40-50 millió forintot költ az OTP Bank a magyarországi nettó karbonsemlegesség biztosítására.

Csányi Péter elmondása szerint az OTP Banknál korábban holisztikusan újragondolták a fenntarthatóság kérdését, Zöld Program Igazgatóságot hoztak létre, amely egy stratégia mentén csoportszinten koordinálja az ezt célzó lépéseket. Példaként említette a 85 százalékban újrahasznosított műanyagból készülő debit-kártyákat, amelyeket elsősorban a fenntarthatóságra fogékony fiatalabb ügyfelek körében terjesztenek és mára több tízezer darabot bocsátottak ki.

100 ezer euró faültetésre

Az eseményen bejelentették azt is, hogy az OTP Bank és a Mastercard zöld stratégiai együttműködést kötött, amelynek célja, hogy közös projektekkel, közös gondolkodással és a tudásmegosztással tegyenek lépéseket a fenntarthatóság irányába.

Az együttműködés keretében az OTP Bank csatlakozott a Mastercard Priceless Planet Coalition programjához, amelynek keretében az együttműködésben résztvevő vállalatok öt év alatt 100 millió fa elültetését támogatják.

Az OTP Bank 100 ezer euróval csatlakozott a programhoz, ebből 50 ezer fát lehet ültetni. A megfelelő szakértők bevonásával hatékonyan tud hasznosulni az erőfeszítés – mondta el Csányi Péter.

Az eseményen Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója kifejtette: nagyon fontos lépés, hogy a fenntarthatóságról beszéljünk, és ezért konkrétan tegyünk is. Példaként említette azt az újrahasznosított műanyagból készült tárcát, amely bankkártyák tárolására alkalmas és amely a Mastercard által használt épülethálókból készül. Ezen felül a Mastercard egyéb zöld kezdeményezéseket is támogat, folyamatosan tart a fenntarthatóságot szolgáló oktatási programokat cégen belül, és lokális faültetési kezdeményezésekhez is társul. „Létrehoztunk ezen felül egy digitális zöld kézikönyvet, amely olyan tippeket ad, amin mindenki egyénileg el tud gondolkodni, és otthon, a mindennapi életben könnyen megvalósítható ötleteket tartalmaz.

Az első lépések is fontosak

Eölyüs Endre hozzátette: bár a greenwashing, vagy más néven a zöldrefestés vádja gyakran éri a multinacionális cégeket, ha bárki a fenntarthatóságról beszél, az már egy pozitív fejlemény, amely idővel világos eredményeket hoz. Példaként az idehaza 2009-ben bevezetett érintésmentes fizetést hozta, amelynek 12 év kellett ahhoz, hogy a mai szinten elterjedjen.

A fenntarthatóság is ilyen, nem lehet a tetején kezdeni, az első lépések megtétele fontos, ahonnan tovább lehet haladni

– fogalmazott.

Az esemény zárásaként Tóth Ádám Malom-projektjét mutatták be, amelynek keretében háztartási műanyag hulladékokat lehet egyszerű, otthon is alkalmazható gépekkel ledarálni és újrahasznosítani.