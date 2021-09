Nagy bejelentést tett a fintech-sztár Magyarországon: indul a Revolut Bank!

A Magyarországon is széles körben használt, mintegy 500 ezer felhasználóval rendelkező neobank, a Revolut elindítja Revolut Bank nevű szolgáltatását a hazai piacon. A felhasználók a szolgáltatásra történő átjelentkezést követően 100 ezer eurós összegig betétbiztosítást élvezhetnek, ám a későbbiekben további szolgáltatásokkal – hitelkártya-hitellel és személyi hitellel - bővülhet a nyújtott szolgáltatások köre. Ez pedig fájni fog a bankoknak.

A Revolut globális pénzügyi platform, amely világszerte több mint 16 millió ügyféllel rendelkezik, ma Magyarországon is elkezdte használni európai banki engedélyét

– olvasható a társaság közleményében. Ennek eredményeként azon magyarországi ügyfelek betéteinek biztonságát, akik a Revolut Bankra upgrade-elik meglévő szolgáltatásaikat, betétbiztosítási rendszer garantálja. Mint kérdésünkre Joe Heneghan, a Revolut Bank vezérigazgatója elmondta, a Revolut Bankra töténő átváltás díjmentes a felhasználók számára.

Az átállás csupán néhány percet vesz igénybe az ügyfelektől a társaság ígérete szerint. Magyarország a világ 14-edik országa, ahol a társaság elérhetővé tette a Revolut Bank szolgáltatást, ám itt nem állnak meg, a közeljövőben a társaság vezérigazgatója szerint Nyugat-Európa országaiban terjeszkednek tovább.

„A Revolut Bank elindítása Magyarországon nagyobb biztonságot és bizalmat fog biztosítani ügyfeleink számára, cégünk számára pedig lehetővé teszi, hogy a közeljövőben számos új terméket és szolgáltatást indítsunk”- mondta Joe Heneghan, a Revolut Bank vezetője a közlemény szerint.

A mostani bejelentés két fontos változást hoz:

eltűnik egy nagyon fontos ellenérv a Revolut-számla használatával kapcsolatban, jelesül, hogy eddig hagyományos betétbiztosítási rendszernek nem volt része a revolutos számlákon tárolt összeg, mostantól azonban az uniós szinten is elvárt összegig biztosítottak lesznek a betétek azoknak, akik a Revolut Bankra váltanak. Ez sok eddig kételkedőt meggyőzhet arról, hogy érdemes és már biztonságos is revolutos számlán tartania a pénzét. a fintech új, hagyományos banki területeken hódíthat szolgáltatásokkal, első körben ez hitelkártya-hiteleket és személyi hiteleket jelenthet (lásd alább részletesebben), de fokozatosan léphetnek be a többi más banki területre is. Tekintve, hogy 500 ezer fős potenciális ügyfélbázisról van szó, a Revolut komoly versenytársként jelenhet meg bármelyik „megtámadott” területen.

Revolutos hitelek – Utazóapptól a neobanking

A fintech eleinte abban segítette az nemzetközi utazókat, hogy elkerülhessék a devizaváltással járó magas díjakat, de később banki, részvény- és kriptokereskedelmi funkciókat is hozzáadtak a szolgáltatáscsomaghoz, így ma már neobankként működik a társaság.

A Revolut 2018 óta rendelkezik egy (korlátozott) banki licenccel az Európai Unióban, és saját jogon, azaz nem partnereken keresztül kínálja banki szolgáltatásait, ám a klasszikus univerzális banki szolgáltatások jelentős részét sokáig nem vezette be: azaz nem kezdett el betétet gyűjteni és nem kezdett el hitelezni, kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat értékesíteni, hanem leginkább pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtott.

A közlemény úgy fogalmaz, a „megszerzett banki engedély lehetővé teszi a Revolut Bank számára, hogy korlátozott banki szolgáltatásokat nyújtson a Revolut alkalmazáson keresztül, más, a Revolut-csoport által kínált pénzügyi szolgáltatással és termékkel együtt.”

Tavaly változott a helyzet hitel-fronton: a Revolut Litvániában majd Lengyelországban is elindította bankját, és mindkét országban hiteltermékeket kezdett kínálni. Litvániában például

az ügyfél havi fizetésének kétszeresére rúgó hitelkerettel hitelkártya-hiteleket kezdtek el nyújtani,

illetve legfeljebb 5 éves futamidejű 1000 és 15 000 euró közötti összegű személyi hiteleket kezdtek el kihelyezni.

Idén további 10 országban (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Csehország) indította el a Revolut Bank nevű szolgáltatást, ez a kör bővül most Magyarországgal. Mint a vezérigazgató megerősített lapunknak:

Az idén csatlakozott országokban is tervben van, hogy az említett hiteltípusokat kínálják az ügyfeleknek

Pénzforgalom

A Revolutot sokan az instant, telefonszámra történő pénzküldési lehetőségért szerették meg, ez olyan feature volt az azonnali fizetés itthoni elindulása előtt, amely egy bankfüggetlen, közkedvelt szolgáltatóként épp ezt az űrt tudta betölteni. Sokan a mai napig ezért (is) használják a fintech appját, pedig ma már – persze a csomagonként eltérő árazással, és jellemzően tranzakciós illetékkel terhelve – de azonnali átutalást indíthatnának bármelyik magyar számláról bármelyik másik magyar szolgáltató számlájára.

A Revolut alapcsomagjával havonta 75 ezer forintig ingyenes (efelett 2% a díj mértéke) a készpénzfelvétel, ez ugyanakkor nem olyan hatalmas feature, hiszen a magyar bankszámlákról 150 ezer forintig (havi legfeljebb két tranzakció esetén) ingyenes a készpénzfelvétel. A nemzetközi tranzakciók területén a Revolut szintén egy olcsó értékajánlattal, olcsó devizaváltással működik, így

összességében a Revolut jelentős banki bevételeket hódíthatott el már most a hazai bankoktól a pénzforgalom területén.

Nem beszélve arról a pénzmennyiségről, mely a hazai bankszámlák helyett Revolut-egyenlegeken pihen. A Revolut többfajta PFM-funkcióval és pénzküldési, menedzselési funkcióval is rendelkezik:

az alkalmazás használatával az ügyfelek pontosan láthatják, hogy mennyit költenek például az étteremben vagy a bevásárlásra. Beállíthatják havi kiadási költségkeretüket ezekhez a kategóriákhoz,

az appban egységes felületen kezelhetik az előfizetéses szolgáltatások díjait,

a kártyás fizetéses összegének felkerekítésével pénzt tehetnek félre apránként,

Brókeri szolgáltatás és kriptokereskedés

A Revolut tranzakciós szinten ingyenes részvénykereskedési szolgáltatással is rendelkezik, mely ugyan „fapados” szolgáltatásnak számít, mert több korlátja is van, de ez is az egyik oka annak, hogy rendkívül népszerű az app a felhasználók körében.

Az európai ügyfelek amerikai részvényekkel kereskedhetnek díjmentesen, havonta 3, egyenként legfeljebb 1000 dolláros tranzakció keretében (az alap, ingyenes számla esetén). Ezen kívül egy éves 0,01 százalékos számlavezetési díjat is kérnek a felhasználóktól. A prémium és a Metal csomaghoz már több ingyenes tranzakció jár, ám ezekben az esetekben havidíjas előfizetéshez kötött a szolgáltatás.

A társaság néhány kriptoeszközben is közvetett befektetést kínál, azaz olyan befektetési eszközt ad, mely révén nem került a kriptopénz a felhasználó tulajdonába, de kitettséget fel lehet vele venni a kriptóban. A kriptós üzletág hamar az egyik legtöbb bevételt termelő üzletága lett a Revolutnak, 2020-ban 39 millió fontos bevételt értek el ebben a szegmensben.

A Revolut nemrégiben jelentette be, hogy az Egyesült Államokban is sikerült megszerezni a brókeri engedélyt, és a szolgáltatással az amerikai piacon is meg fognak jelenni. (A bróker licenc megszerzése 16 hónapig tartott és a Revolut eleinte csak, mint „közvetítő bróker” működhet, és a kereskedelmi tranzakciók elszámolására egy new jersey-i székhelyű fintech, a Drive Wealth szolgáltatására kell támaszkodnia.)



A fintech Európával ellentétben az Egyesült Államokban valószínűleg a Robinhoodnál már ismert payment for orderflow modellben fog működni, amelyben az árjegyzők fizetnek a brókereknek az ajánlatok továbbításáért. Ez a gyakorlat meglehetősen ellentmondásos és a tőzsdefelügyelet jelenleg is vizsgálja a szabályosságát.

33 milliárd dolláros startup

A Revolut az alapítása óta csaknem egymilliárd dollárnyi befektetést gyűjtött össze, értékét legutóbb 33 milliárd dollárra becsülték. Nem véletlenül, hiszen a társaság alig öt év alatt több mint 16 millió ügyfélre tett szert világszerte. A Revolut egyik nem titkolt célja, hogy úgynevezett "szuperapplikációvá" váljon, amely több szolgáltatást kínál egyetlen felületen keresztül. Ez a trend Ázsiában egyre nagyobb teret hódít, és olyan cégek népszerűsítették, mint a Grab és a GoTo Délkelet-Ázsiában, valamint az Alibaba és a Tencent Kínában.

Eddig veszteséges, növekedési fázisban járnak

2019-ben a Revolut 106,7 millió fontos veszteséget könyvelt el, 2020-at a társaság 167,8 millió fontos veszteséggel zárta. A növekedésre fókuszáló társaság hétéves története alatt még egyetlen évet sem zárt nyereséggel. A Revolut bevétele 2020-ban 34 százalékos emelkedést követően 222 millió fontra emelkedett, amely részben a tavaly indított kriptó-üzletágnak volt köszönhető. (Utóbbi 39 millió fontos bevételt hozott a cégnek, és ebből származik már a társaság teljes bevételének csaknem 20 százaléka.)

Megkérdeztük a társaságot, hogy jelenleg mekkora betéti- és hitelálománnyal rendelkezik, de ezekre a kérdéseinkre nem adtak választ. Annyit viszont tudunk, hogy a 2020-as beszámoló szerint társaság betétállománya 96%-os növekedést követően 4,6 milliárd fontra nőtt az előző év végi 2,4 milliárd fontról.

A Revolut a hazai hagyományos bankrendszer és hagyományos brókeri szolgáltatók komoly versenytársa volt eddig is egyes területeken, és a lépéssel még nagyobb fenyegetést jelent számukra. A hagyományos szolgáltatók eddig is hatalmas befektetéseket tettek a digitális fejlesztések területén, és ezentúl várhatóan még több területen kényszerülnek szorosabb szolgáltatási- és árversenyre a fintech felforgatóval. Ugyanakkor a helyi piaci ismeretük, beágyazottságuk is jóval mélyebb, mint amilyen egy külföldi szolgáltóé, így bizonyosan lesz számos olyan terület, ahol a fintech nem lesz képes érdemben labdába rúgni egyhamar. Hogy csak néhány példát említsünk, nem valószínű, hogy a Revolut a közeljövőben jelzáloghitelezéssel, babaváró hitelekkel vagy államilag támogatott hitelkonstrukciókkal fog előrukkolni, esetleg életbiztosítások értékesítésével fog foglalkozni Magyarországon. A felhasználói oldalról szemlélve persze a Revolut miatt még élesebbé váló verseny többnyire előnyökkel járhat a szolgáltatási színvonalat és az árakat tekintve.

A címlapkép forrása: Getty Image/SOPA images.