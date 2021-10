Megrohanták a bankokat a csúcsszuper zöld lakáshitelekért - mi lesz itt a következő hónapokban?

A lakáshitelezés 10-20%-át adhatja a Zöld Otthon Program a következő időszakban, növekedési többletet viszont inkább csak közép- és hosszútávon generálhat a hitelpiac számára – vélik a Portfolio által megkérdezett banki szakértők. Miközben a kezdeti érdeklődés jelentős, van, aki szerint a megfelelő energiahatékonysággal rendelkező lakások kínálata szűk keresztmetszet lehet, mások a hitelközvetítő jutalékok közelmúltbeli, MNB-s vezetői körlevélben megjelent korlátozásában látnak jelentős visszafogó erőt a zöld lakáshitelek piacán.

Nagy a kezdeti érdeklődés a bankoknál

A lakáshitelezést végző bankok többsége már október 4-én kijött az NHP Zöld Otthon Program keretében meghirdetett, legfeljebb 2,5%-os kamatozású zöld lakáshitelével, és a program részeként megjelentek a CSOK igénybe vevői számára elérhető kamattámogatott, 0%-os zöld CSOK-hitelek is. Az általunk megkérdezett banki szakértők kivétel nélkül nagy érdeklődésről és élénk keresletről számoltak be, ami az elhalasztott kereslettel magyarázható.

Különösen azok a hitelfelvevők jelentek meg az első három hétben a bankoknál, akik már előrehaladott szakaszban jártak lakásvásárlási terveikkel, például lefoglalózták az ingatlant, vagy a megfelelő energiahatékonyságot tartalmazó kiviteli tervvel a zsebükben érkeztek, és finanszírozási igényükkel már csak a program indulására vártak.

Aki viszont csak mostanában, a hitelprogram ismeretében kezd el lakást keresni, annak jóval nehezebb a dolga. Az új lakások kínálata eleve korlátos, a hitelprogram feltételei között szereplő BB energiahatékonyság és legfeljebb 90 kWh/m²/év primer energiaigény pedig tovább szűkíti a zöld hitel szempontjából szóba jövő lakáskínálatot. Igaz, hogy 2022 közepétől eleve a legalább BB besorolású lakásokra lesz csak kiadható használatbavételi engedély Magyarországon, az már kevésbé egyértelmű, miként fogják tudni az ehhez képest szigorúbb 90 kWh/m²/év primer energiaigény szabályának is megfeleltetni a hitelprogram meghirdetése előtt megtervezett ingatlanokat. Forrásaink a lakások többségénél ugyan ez nem fog megugorhatatlan akadályt jelenteni, a („sima” BB besorolású ingatlanok vállalható költségszintű energetikai fejlesztéssel beleférhetek a hitelprogram kereteibe), de ennek is van időigénye.

Az újonnan felvett lakáshitelek 10-20 százaléka lehet zöld

Elhúzódó folyamat a megfelelő lakás megtalálása, és a fejlesztőknek is alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz. A most beérkező érdeklődések és igények ezért jellemzően már 2022-es, nem ritkán 2023-as beruházásokról szólnak – mondta érdeklődésünkre Szabó Alexandra, az Erste Bank Lakossági Jelzálog termékmenedzsment vezetője. Elsősorban kamatelőnye miatt vonzó a termék az ügyfelek számára, az állami ösztönzők pedig a bankokat is érdekeltté teszik az aktív zöld hitelezésben, így a szakértő szerint a lakáshitelpiac 10-15%-át biztosan eléri majd zöld hitelek aránya a következő időszakban. Annak ellenére, hogy az új lakások piaca meglehetősen telített, és az áremelkedés szinte folyamatos.

Nem kaptak hosszú felkészülési időt a bankok a Zöld Otthon Programban való részvételre, de a támogatott hitelek terén szerzett tapasztalataik alapján könnyen és gyorsan bevezették e lakáshiteleket – mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. A BB energetikai minősítés említett nyári bevezetése miatt hamarosan nagy szerepe lehet a programnak az új lakások finanszírozásában, a teljes lakáshitelezésben pedig 15-20% arányt érhet el a Zöld Otthon Programban nyújtott hitelek aránya – véli. A 200 milliárd forintos hitelkeret így akár 8-9 hónap alatt kimerülhet, így már jövőre meghosszabbíthatja az MNB a programot. Szerinte is inkább az építőipari kapacitások szűkössége lesz a meghatározó az ingatlanárakra, nem maga a program. Első tapasztalataik alapján 10-ből 6 hitelkérelem építkezéshez, 4 kérelem vásárláshoz köthető, az átlagos hitelkérelem pedig 30 millió forint, és minden 4. hitelhez kapcsolódhat kamattámogatás.

Havi 20-25 milliárd forint környékén alakul az újépítésű lakások, házak vásárlására és építésére felvett lakáscélú hitelek piaca Magyarországon, és bár az OTP Banknál is nagyon megindultak a hitelbefogadások, az első néhány hét ügyfélrohamának lecsengése után nem feltétlenül vár ebben a volumenben radikális és gyors változást Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője. Véleménye szerint a korábbi új lakás vásárlási és építési hitelek piaca nagy arányban alkalmas lehet a Zöld Otthon Program konstrukciójára. A 2,5%-os finanszírozás valószínűleg nem fog tömegesen olyan új építésű lakásvásárlási igényt ébreszteni, ami egyébként ne valósulna meg enélkül a hitellehetőség nélkül is. Szerinte lehetetlen megbecsülni a program árfelhajtó hatását, hiszen az alapanyagok és a munkaerő drágulása eleve jelentős és tartós drágulást indukál. A fejlesztőkkel zajló beszélgetései alapján a most épülő ingatlanok döntő többsége már megfelel a hitelprogram BB energetikai elvárásának, a 90 kWh/m²/év primer energiaigénynek pedig műszakilag viszonylag könnyen, pénzügyileg vállalható ráfordítás mellett megfeleltethető.

Nagyon visszafogták a hitelközvetítőket

A megkérdezett banki szakértők alapvetően elégedettek az MNB terméktájékoztatójának részleteivel és a Zöld Otthon Programról szóló jegybaki terméktájékoztatóval, az első hetek tapasztalatai alapján ezeket gördülékenyen végrehajthatónak tartják, igaz, még nagyon az elején járunk a programnak. Néhány nehézséget, problémát azonban már most megemlítettek:

október 8-án, vagyis a termék indulása után 4 nappal jelent meg az MNB vezetői körlevele, amely több bank hitelközvetítők felé tett korábbi kommunikációját is felülírta, az MNB ugyanis a jelzáloghitelek normál 2%-os hitelközvetítői jutalékával szemben itt 0,75%-os (legfeljebb 100 ezer forintos) jutalékplafont határozott meg a (kamattámogatással érintett hitelrésznél nem haladhatja meg a hitelösszeg 1,5%-át) – több bank várakozása szerint ez visszavetheti a hitelközvetítői részvételt a programban, és negatív hatással lehet a banki kihelyezésekre és az ügyfelek körültekintő tájékozódáséra is,

– több bank várakozása szerint ez visszavetheti a hitelközvetítői részvételt a programban, és negatív hatással lehet a banki kihelyezésekre és az ügyfelek körültekintő tájékozódáséra is, más állami programokhoz hasonlóan 10 éves életvitelszerű bentlakást követel meg a program a tulajdonos adóstól, ami egyesek szerint egy megfontolható / átgondolandó termékfeltétel,

követel meg a program a tulajdonos adóstól, ami egyesek szerint egy megfontolható / átgondolandó termékfeltétel, a program célja az építéshez kapcsolódó telekvásárlására is kiterjed, egyik forrásuk szerint azonban az ezt igénybe vevő ügyfélkör egy „üres halmaz”: szerinte nem életszerű, hogy a szigorú energiahatékonysági feltételek mellett a bankok még a kiviteli tervek elkészítése előtt, vagy akár utólag a telekvásárlásra finanszírozást adnának.

Miben versenyeznek a bankok?

Mivel a zöld hitelek kamata egységesen legfeljebb 2,5% (amitől tudomásunk szerint csak az 1,99%-ot alkalmazó Gránit Bank szakadt el eddig), a több bank ajánlatát bemutató hitelközvetítők részéről pedig mérsékelt részvétel várható, felértékelődnek a bankok megkülönböztető stratégiájának egyéb elemei a versenyben:

Szabó Alexandra szerint a kezdeti költségek minden szempontból fontosak, a jelzáloghitelek esetében alkalmazott díjakciók jellemzően erre a termékre is vonatkoznak, de bankonként jócskán előfordulnak e téren eltérések. A hitelfedezeti (HFM vagy LTV) és a jövedelem szerinti (JTM vagy PTI) korlátok is eltérhetnek a jogszabályi kereteken belül, előbbi esetében például egyes bankok csak a forgalmi érték 60-70%-áig finanszíroznak, az Ersténél viszont akár 80%-ig is elmennek. Fontosak a termékkombinációs lehetőségek is, a banknál például fogyasztóbarát lakáshitellel is kiegészíthető a zöld hitel, aminek a drágább lakáspiaci szegmensekben, például Budapesten nagy jelentősége lehet.

Kormos Zoltán elmondta: az OTP Bank a támogatott hitelek piacán mintegy 60%, a CSOK közvetítésében 50% körüli piaci részesedéssel rendelkezik, náluk van a legnagyobb operációs áteresztési képesség, a legalaposabb szaktudás, és a földrajzi lefedettségnek is van szerepe, igaz, talán kisebb, mint a teljes jelzáloghitelpiacon. A lakásfejlesztések projektoldali finanszírozásban is megközelítőleg 50%-os piaci részedéssel rendelkeznek, ami jelentős előny a kivitelezői gyakorlat ismeretében.

A K&H nagyon komolyan felkészült a lakáshitelek iránti igény gyors növekedésére, Budapesten és vidéki nagyvárosokban is hitelcentrumokat alakítottak ki a fióképületek mellett, amelyekben kifejezetten hitelszakértő kollégák várják az ügyfeleket. Az ár mellett a tanácsadás és a kiszolgálás minőségét emelte ki Árva András, emellett a kezdeti díjelengedéseknek is nagy a szerepük: a folyósítási és a harmadik feles költségek jó részének elengedése mellett egy 100 ezer forintos jóváírási akciót is meghirdettek a K&H-nál.

Zöld lakáshitelek a bankoknál Bannk Kamat Hitelösszeg Futamidő Budapest Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év CIB Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év Erste Bank 2,5% 4-70 millió Ft 5-25 év Gránit Bank 1,99% 1-70 millió Ft 5-25 év K&H Bank 2,5% 2-70 millió Ft 5-25 év MKB Bank 2,5% 2-70 millió Ft 10-25 év OTP Bank 2,5% 0,5-70 millió Ft 6-25 év Raiffeisen Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év Takarékbank 2,5% 2-70 millió Ft 6-25 év UniCredit Bank 2,5% 1-70 millió Ft 4-25 év Forrás: Portfolio-gyűjtés

