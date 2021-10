Itt a magyar mobilbankok friss rangsora, nagy változások a versenyben

Néhány havonta megnézzük, éppen hogy áll a hazai mobilbankok felhasználói értékelése alapján felállított rangsor. Gyűjtésünk alapján ismét pozitív irányban változott a legtöbb mobilbank értékelése, összességében egyre magasabb átlagos értékelést érnek el a bankok. Nagy nyertesek mellett azért voltak „vesztesei” is az elmúlt félévnek.

Az, hogy egyre minőségibb online kiszolgálást, jobb UX-et nyújtanak a hazai bankok, erőteljesen meglátszik a hazai appok play áruházas és app store-os értékelésén is, a fejlesztésekbe befektetett pénz és energia a felhasználók elégedettségén is meglátszik. Az előző, június elején készített gyűjtésünkkor a hazai mobilbankok átlagos értékelése még a Google Playen 3,62, az App Store-ban 3,93 volt, fél évvel később ez azonban rendre 3,96-ra és 4,26-ra emelkedett.

Vagyis szűk fél év alatt a mobilbankok megítélése több mint 0,3 csillaggal javult átlagosan.

A magyarországi lakossági bankok ma már mind rendelkeznek mobilbanki appal, ezeket rendszeresen frissítik, csiszolják: folyamatosan vezetnek be újabb funkciókat, vezetnek ki feleslegeseket, rendszeresen megvizsgálják UX szempontból az alkalmazásokat, és csinosítgatják, szépítgetik őket. Nem ritka, hogy már agilis csapatok rendszeres releasekkel fejlesztik ezeket,ez akár pár hetes gyakoriságú vagy havi rendszerességű frissítéseket is jelenthet.



Néha azonban nagyobb ráncfelvarrásra kerül sor, amikor teljesen átalakítják a mobilbanki appot, alapjaiban változtatják meg a funkciókat, struktúrát és a mögöttes rendszerekhez való kapcsolódást is. Jelenleg még zajlik például az OTP új netbankjának tesztelése, az új app már szerepel a gyűjtésünkben, de egyelőre kevés visszajelzés érkezett róla, ezért az OTP új mobilbankját csak tájékoztató jelleggel szerepeltetjük a táblázatokban.