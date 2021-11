A szerb cukorkirály bevásárolja magát a magyar bankszektorba

A tegnap este közölt hír szerint az orosz Sberbank régiós érdekeltsége, a Sberbank Europe bejelentette,

szerdán megállapodást írt alá egy szerbiai, egy szlovéniai és egy ciprusi bankkal magyarországi, bosznia-hercegovinai, horvátországi, szerbiai és szlovéniai leánybankjainak eladásáról. A vételárat nem árulták el.

A történet egyszerűbb oldala az orosz óriás, az állami többségi tulajdonú Sberbank esete: a társaság 2012-ben vásárolta fel 505 millió euróért a döntően Közép- és Kelet-Európában működő Volksbank Internationalt, vagyis egy csomagban a régiós leánybankokat, de már 2015-ben arról cikkeztünk (és azóta többször is), hogy a Sberbank számára nem elsődleges fontosságú a magyar piac, igazából csak a nyűg van vele.

Sberbank Magyarország, 2020 (milliárd forint) Mérlegfőösszeg 511 Hitelállomány 301 Betétállomány 356 Saját tőke 46 Összes bevétel 20 Működési költség 16 Adózott eredmény -1,14 Forrás: MNB Aranykönyv, Portfolio

Akkoriban állítólag a magyar állam részéről is betekintettek az adatszobába, és úgy tűnt, a Budapest Bankhoz hasonlóan hazai kézbe kerülhet a bank, de az állam számára sem volt igazán vonzó az évek során középbanki mérete ellenére jelentős hitelezési veszteségeket felhalmozó pénzintézet. Bár azóta jórészt rendbe hozták a bankot – igaz, a jelzáloghitelezést azóta sem indította újra -,

a Sberbank számára „vonal alatti” tétel a magyar leánybank, tele méretgazdaságossági kérdőjelekkel, tankönyvi példája az értékesítésre szánt eszközöknek.

A vevői oldalon mindez általában egészen másképp fest, az akvizíciós lendületben lévő szereplők (amilyen például a régióban az OTP is) gyakran látnak fantáziát a gyengélkedő szereplőkben is, hiszen a célországban való terjeszkedéshez még mindig ez az egyszerűbb megoldás, mint új bankot alapítani. Igaz, az aktuális vevő esetében valószínűleg nem Magyarország az elsődleges célpont, hanem elsősorban a délszláv terjeszkedés áll a középpontban (ismét csomagban kerül új kézbe a magyar Sberbank), bőven nyújthat számára üzleti szinergiákat a bankvásárlás.

A szerb érdeklődőről már nyáron is pletykáltak a délszláv sajtóban, és bár magyarországi szemmel úgy tűnik, mintha a vevői oldalon három független szereplő konzorciuma állna, a délszláv üzleti életet ismerők számára egyértelmű, hogy valójában egyetlen kör áll a vevői oldalon:

az AIK Banka a.d. Beograd,

a Gorenjska Banka d.d., Kranj, valamint

az Agri Europe Cyprus Ltd nevű pénzügyi társaság

egy tulajdonosi láncolathoz tartoznak, elég csak ránézni utóbbi cég, a ciprusi bejegyzésű Agri Europe 2020-as jelentésének alábbi ábrájára:

Olyan cégcsoportról van szó, amely az agráriumból indult el, emellett azonban a turizmusban (főleg szállodák révén) és a pénzügyi szektorban is jelentős hídfőállásokkal rendelkezik már, a szlovén bankszektorban például a mostani tranzakcióval a harmadik legnagyobb szereplővé válhat.

A 62 éves Miodrag Kostic a szerb üzleti élet talán legismertebb szereplője. Több sajtócikk is a mindekori politikai rendszer kedvenceként írja le, aki látványosan kerüli a kormányokkal való összetűzést. Diplomáját 1983-ban Újvidéken szerezte, rögtön utána üzleti karrierbe fogott, külkereskedelemmel és feldolgozóipari tevékenységekkel foglalkozott, érdekeltségei 1995-re MK Group néven egész cégcsoporttá nőtték ki magukat. Vajdasági cukorgyárak egész sorának felvásárlásával érdemelte ki a „cukorkirály” becenevet, mára pedig a pénzügyi szektorban is megvetette lábát, 2014-ben ugyanis az MK Group megvette a nyolcadik-kilencedik legnagyobb szerbiai banknak számító AIK Banka többségi részsedését is. Kostic ezzel az egykori jugoszláv agrárbank igazgatóságának elnöke lett, amely tovább terjeszkedett, így 2019 júniusától a szlovén, 2,2 milliárd eurós mérlegfőösszegű (tehát a magyar Sberbanknál valamivel nagyobb) Gorenjska Bankának is a 100%-os tulajdonosa, és nyíltan hirdeti régiós terjeszkedési elképzeléseit.

A legnagyobb szerb bankok mérlegfőösszege 2020 végén (milliárd szerb dinár) Banca Intesa 717,19 UniCredit Bank 486,50 Komercijalna Banka 459,43 Raiffeisen Banka 377,71 OTP bank Srbija 375,88 Bank Postanska 290,68 Erste Bank 287,00 Vojvodanska Banka (OTP) 239,18 AIK 234,93 Forrás: thebanks.eu, Portfolio

Öt országban meglévő leánybankjait értékesíti tehát a Sberbank, amelyek közül a legészakibb a magyar piac. Feltételezhető, hogy

az agrárium finanszírozásával kapcsolatos növekedési tervek meglesznek, emellett

a Sberbank meglévő orosz ügyfélköre is nagy értéket képvisel a vevő számára, valamint

a szerb-magyar üzleti kapcsolatokban is látnak kiaknázható banki lehetőségeket, de

a magyar banki tevékenységgel kapcsolatos szándékait Miodrag Kostic még nem ismertette.